Шейх Наим Касем: Хизбула ще запази оръжията, необходими за защита на Ливан

Шиитската организация Хизбула ще запази оръжията, необходими за защита на Ливан и неговия народ от израелската агресия.

Това заяви нейният генерален секретар, шейх Наим Касем, в телевизионно обръщение към неговите поддръжници, излъчено от телевизионния канал Ал Маядън.

„Дронове на ислямската съпротива тормозят окупационните сили навсякъде, Израел понася загуби и убива цивилни в отмъщение, разрушавайки домове“, твърди шиитският политик. „Това, което се случва сега в Южен Ливан, показва началото на упадъка на израелската мощ.“

Шейх Касем призова за „край на агресията, пълно изтегляне на израелските войски, освобождаване на затворници и завръщане на разселените лица“. Той повтори искането си ливанското правителство да отмени решението си от 2 март, което обявява бойците на Хизбула за незаконни.

„Разоръжаването на силите на съпротивата е израелски проект. Да се ​​откажем от него, да прекратим преките преговори с Израел и да се върнем към националния консенсус“, подчерта генералният секретар на шиитската организация. Той добави, че ако правителството „не е в състояние да гарантира суверенитета на Ливан, то трябва да подаде оставка“.