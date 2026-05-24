Шейх Наим Касем: Хизбула ще запази оръжията, необходими за защита на Ливан

Шиитската организация Хизбула ще запази оръжията, необходими за защита на Ливан и неговия народ от израелската агресия.
Това заяви нейният генерален секретар, шейх Наим Касем, в телевизионно обръщение към неговите поддръжници, излъчено от телевизионния канал Ал Маядън.
„Дронове на ислямската съпротива тормозят окупационните сили навсякъде, Израел понася загуби и убива цивилни в отмъщение, разрушавайки домове“, твърди шиитският политик. „Това, което се случва сега в Южен Ливан, показва началото на упадъка на израелската мощ.“
Шейх Касем призова за „край на агресията, пълно изтегляне на израелските войски, освобождаване на затворници и завръщане на разселените лица“. Той повтори искането си ливанското правителство да отмени решението си от 2 март, което обявява бойците на Хизбула за незаконни.
„Разоръжаването на силите на съпротивата е израелски проект. Да се откажем от него, да прекратим преките преговори с Израел и да се върнем към националния консенсус“, подчерта генералният секретар на шиитската организация. Той добави, че ако правителството „не е в състояние да гарантира суверенитета на Ливан, то трябва да подаде оставка“.
До коментар #1 от "Абе като чета и":Четеш само праведни медии, а за гледане няма почти нищо, щото ционистите спряха интернета още в началото на гевгиросването. В реалността нещата се малко по-различни, от пълен контрол над ивицата и унищожаване на Хамас за две седмици, станаха три години и 20% от ивицата, а Хамас и Хизбула се държат. Единствения кяр на ционистите е, че изтрепаха няколко стотин хиляди с надеждата, че ще завземат обезлюдените земи.
