Шейх Наим Касем: Хизбула ще запази оръжията, необходими за защита на Ливан

24 Май, 2026 20:24, обновена 24 Май, 2026 20:28 872 9

Наши дронове тормозят Израел навсякъде, отбеляза генералният секретар на организацията

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шиитската организация Хизбула ще запази оръжията, необходими за защита на Ливан и неговия народ от израелската агресия.

Това заяви нейният генерален секретар, шейх Наим Касем, в телевизионно обръщение към неговите поддръжници, излъчено от телевизионния канал Ал Маядън.

„Дронове на ислямската съпротива тормозят окупационните сили навсякъде, Израел понася загуби и убива цивилни в отмъщение, разрушавайки домове“, твърди шиитският политик. „Това, което се случва сега в Южен Ливан, показва началото на упадъка на израелската мощ.“

Шейх Касем призова за „край на агресията, пълно изтегляне на израелските войски, освобождаване на затворници и завръщане на разселените лица“. Той повтори искането си ливанското правителство да отмени решението си от 2 март, което обявява бойците на Хизбула за незаконни.

„Разоръжаването на силите на съпротивата е израелски проект. Да се ​​откажем от него, да прекратим преките преговори с Израел и да се върнем към националния консенсус“, подчерта генералният секретар на шиитската организация. Той добави, че ако правителството „не е в състояние да гарантира суверенитета на Ливан, то трябва да подаде оставка“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе като чета и

    7 9 Отговор
    наблюдавам, май не ви трябват тези оръжия... не върат никаква работа...

    Коментиран от #3

    20:29 24.05.2026

  • 2 Бум бум Тел Авив

    9 10 Отговор
    В жулезния гевгир има място за още дупкш!

    20:30 24.05.2026

  • 3 Бум бум Тел Авив

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Абе като чета и":

    Четеш само праведни медии, а за гледане няма почти нищо, щото ционистите спряха интернета още в началото на гевгиросването. В реалността нещата се малко по-различни, от пълен контрол над ивицата и унищожаване на Хамас за две седмици, станаха три години и 20% от ивицата, а Хамас и Хизбула се държат. Единствения кяр на ционистите е, че изтрепаха няколко стотин хиляди с надеждата, че ще завземат обезлюдените земи.

    20:36 24.05.2026

  • 4 Факти

    9 6 Отговор
    Ливан и неговият народ се съюзиха с Израел за да се отърват от Хизбула. На тия дните им са преброени. Иран е наврян в кучи г.., а Катар вие на умряло, защото протокът е затворен. Терористите останаха без финансиране.

    20:42 24.05.2026

  • 5 Прашката на Давид

    8 4 Отговор
    Тоя ни говори от отвъдното. Вече е бивш човек.

    21:02 24.05.2026

  • 6 ТакВизе

    1 0 Отговор
    Ми ти работи с всеки изминал ден, настъпва нещо си....

    21:14 24.05.2026

  • 7 Наимчо,

    8 3 Отговор
    Ти пейджър имаш ли? Какъв му беше номерът?

    21:15 24.05.2026

  • 8 ТакВизе

    1 0 Отговор
    Ми ти работи, язе работа с магии ..

    В момента съм на вълна бяла магия и така ще ....

    21:46 24.05.2026

  • 9 Объркана копейка

    0 0 Отговор
    Е сега ний за кого да викаме

    22:10 24.05.2026