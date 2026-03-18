Първите дипломати на арабските и ислямските страни се събират спешно в Рияд

Първите дипломати на арабските и ислямските страни се събират спешно в Рияд

18 Март, 2026 05:49, обновена 18 Март, 2026 06:02 1 522 15

Първите дипломати на арабските и ислямските страни се събират спешно в Рияд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министрите на външните работи на арабските и ислямските страни ще се срещнат в Рияд на 18 март, за да обсъдят ситуацията в региона, съобщи Министерството на външните работи на Саудитска Арабия.

„Страните планират да обсъдят координирането на действията си за гарантиране на сигурността в Близкия изток“, се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи на Саудитска Арабия.

Все още не са предоставени подробности относно това кои конкретни страни ще участват в консултациите.

Ормузкият проток ще бъде отворен отново за свободно корабоплаване едва след края на въоръжената конфронтация в региона и при пълно спазване на условията на Техеран, заяви висш ирански служител.

Съединените щати прибягнаха до международно изнудване, но досега не успяха да осигурят деблокирането на Ормузкия проток, отбеляза международният журналист Абас Джума.

Администрацията на Вашингтон търси готовност за съдействие от съюзниците за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, а не конкретни действия, пише американския вестник Politico.

Междувременно цената на галон бензин в САЩ достигна 3,79 долара на фона на енергийната криза, причинена от американско-израелската операция срещу Иран. Това е най-високата цена на горивото от октомври, според данни на неправителствената Американска автомобилна асоциация.

Администрацията на САЩ възнамерява допълнително да облекчи санкциите срещу петролния сектор на Венецуела, за да увеличи производството на въглеводороди на фона на енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    22 0 Отговор
    Ще гонят сащ от залива и петродолърът прреживя последвните си часове.

    05:57 18.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Срещите

    22 1 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    06:00 18.03.2026

  • 7 Няма как

    1 17 Отговор
    Персия ще плаща военни репарации векове наред. Арабите, за парите, вадят нож. Те не прощават, дори ще вземат гащите на персите. Попитайте турците. Каквито и заеми да са взели през последните години, за да избегнат фалит, арабите са ги върнали многократно. Всички важни индустрии са арабски, всички турци работят за арабите в Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия. Робство.

    06:05 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха Ха

    10 0 Отговор
    Сауди Арабия хем я сърби, хем я боли. Ненавижда шиитски Иран и иска да го види погубен, но знае, че след Иран ционите ще погнат и сунитите, т.е. ще дойде техния ред.

    06:33 18.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 чарсафосаните чалми на израел

    4 0 Отговор
    ще ядат още много лабут

    06:39 18.03.2026

  • 14 еййй катър паважен

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Oня с коня":

    вземи се прекръсти на оня с камилата

    06:40 18.03.2026

  • 15 БоюЦиганина

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И аз мога да играя кючек с ятагани!

    06:41 18.03.2026

