Първите дипломати на арабските и ислямските страни се събират спешно в Рияд

Министрите на външните работи на арабските и ислямските страни ще се срещнат в Рияд на 18 март, за да обсъдят ситуацията в региона, съобщи Министерството на външните работи на Саудитска Арабия.

„Страните планират да обсъдят координирането на действията си за гарантиране на сигурността в Близкия изток“, се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи на Саудитска Арабия.

Все още не са предоставени подробности относно това кои конкретни страни ще участват в консултациите.

Ормузкият проток ще бъде отворен отново за свободно корабоплаване едва след края на въоръжената конфронтация в региона и при пълно спазване на условията на Техеран, заяви висш ирански служител.

Съединените щати прибягнаха до международно изнудване, но досега не успяха да осигурят деблокирането на Ормузкия проток, отбеляза международният журналист Абас Джума.

Администрацията на Вашингтон търси готовност за съдействие от съюзниците за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, а не конкретни действия, пише американския вестник Politico.

Междувременно цената на галон бензин в САЩ достигна 3,79 долара на фона на енергийната криза, причинена от американско-израелската операция срещу Иран. Това е най-високата цена на горивото от октомври, според данни на неправителствената Американска автомобилна асоциация.

Администрацията на САЩ възнамерява допълнително да облекчи санкциите срещу петролния сектор на Венецуела, за да увеличи производството на въглеводороди на фона на енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.