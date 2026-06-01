Заради атаките срещу Ливан! Техеран преустановява преговорите със САЩ

Иранската новинарска агенция Тасним съобщи днес, че преговорният екип на Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници заради израелските атаки срещу Ливан на фона на продължаващите дипломатически усилия за слагане край на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията посочва, че Иран и Фронтът на съпротивата, който включва неговите шиитски съюзници в Йемен, Ливан и Ирак, са изработили план за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове, включително протока Баб ел Мандеб, „за да накажат“ Израел и неговите поддръжници.

Ако бунтовниците хуси, които са съюзниците на Иран в Йемен, отворят нов фронт на конфликта, една очевидна цел би бил протокът Баб ел Мандеб край бреговете на Йемен, който е ключов транспортен възел и контролира морския трафик към Суецкия канал, отбелязва Ройтерс.

„Нарушението на един фронт е нарушение на примирието на всички фронтове. САЩ и Израел носят отговорност за последствията от всяко нарушение“, заяви по-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи, критикувайки израелските операции в Ливан.

Войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, отне живота на хиляди хора, основно в Иран и Ливан. Тя също така причини икономически трудности по целия свят и доведе до повишаване на цените на енергията, след като Иран де факто затвори Ормузкия проток - жизненоважен маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ.

„Незабавното прекратяване на агресивните и жестоки военни операции на ционисткия режим в ивицата Газа и в Ливан, както и необходимостта от пълно изтегляне на режима от окупираните територии в Ливан бяха изтъкнати от ирански официални представители и преговарящи и няма да има преговори, докато не бъдат удовлетворени исканията на Иран и съпротивата по този въпрос“, заключава иранската агенция Тасним.