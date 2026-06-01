Заради атаките срещу Ливан! Техеран преустановява преговорите със САЩ

1 Юни, 2026 17:19, обновена 1 Юни, 2026 17:42 2 269 35

Фронтът на съпротивата и Иран са решили, че ще работят за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове, включително протока Баб ел Мандеб

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската новинарска агенция Тасним съобщи днес, че преговорният екип на Иран преустановява обмена на съобщения със САЩ чрез посредници заради израелските атаки срещу Ливан на фона на продължаващите дипломатически усилия за слагане край на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията посочва, че Иран и Фронтът на съпротивата, който включва неговите шиитски съюзници в Йемен, Ливан и Ирак, са изработили план за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове, включително протока Баб ел Мандеб, „за да накажат“ Израел и неговите поддръжници.

Ако бунтовниците хуси, които са съюзниците на Иран в Йемен, отворят нов фронт на конфликта, една очевидна цел би бил протокът Баб ел Мандеб край бреговете на Йемен, който е ключов транспортен възел и контролира морския трафик към Суецкия канал, отбелязва Ройтерс.

„Нарушението на един фронт е нарушение на примирието на всички фронтове. САЩ и Израел носят отговорност за последствията от всяко нарушение“, заяви по-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи, критикувайки израелските операции в Ливан.

Войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари, отне живота на хиляди хора, основно в Иран и Ливан. Тя също така причини икономически трудности по целия свят и доведе до повишаване на цените на енергията, след като Иран де факто затвори Ормузкия проток - жизненоважен маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ.

„Незабавното прекратяване на агресивните и жестоки военни операции на ционисткия режим в ивицата Газа и в Ливан, както и необходимостта от пълно изтегляне на режима от окупираните територии в Ливан бяха изтъкнати от ирански официални представители и преговарящи и няма да има преговори, докато не бъдат удовлетворени исканията на Иран и съпротивата по този въпрос“, заключава иранската агенция Тасним.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    11 48 Отговор
    🚨ВАЖНО: Бил Клинтън казва, че се съмнява, че някога ще има палестинска държава.
    Той казва: „Предложих на Палестина цяла Газа и 97% от Западния бряг, но те никога не са искали родина за себе си.“
    „Те просто искаха да убият евреите.“

    David J Harris Jr.

    Коментиран от #5, #14, #18

    17:20 01.06.2026

  • 2 Сатана Z

    41 3 Отговор
    Бай Дончо още не започнал работа ,а Иранците му оправиха настроението за седмица напред.

    Коментиран от #25

    17:21 01.06.2026

  • 3 гост

    25 0 Отговор
    Закривай...

    17:22 01.06.2026

  • 4 Някой

    61 6 Отговор
    Нетаняху си постига своето - върти Тръмп на средния си пръст!
    Инче, аплодисменти за иранците - оказаха се с корави топки. Все някой трябва да строши зъбите на световния бабаит.

    17:22 01.06.2026

  • 5 Помнещ

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Затова евреите изпратиха стажантката Моника Люински да помогне на Клинтън с решаването на палестинската държавност.

    17:23 01.06.2026

  • 6 Факти

    12 56 Отговор
    Иран няма да говори със САЩ, защото Израел удря Ливан. Че какво общо имат двете неща? Иран директно си призна, че Хизбула е иранска организация. Това само доказа, че иранският режим е източникът на всички проблеми в Близкия Изток. Да пускат атомната бомба над Техеран и да се приключва. Япония се оправи - и Иран ще се оправи.

    Коментиран от #9, #21

    17:25 01.06.2026

  • 7 Д-р Ментал

    44 4 Отговор
    Израел се възползва максимално от Тръмп и безчинства разширявайки границите си в посока Ливан. Не знам защо светът мълчи в това зверско избиване на цивилни….

    Коментиран от #13

    17:28 01.06.2026

  • 8 Швейк

    11 21 Отговор
    Предложение:

    Предлагам иранците да дадат урана на Зеленски , така и двете войни ще приключат моментално.

    Коментиран от #10

    17:29 01.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чичо

    25 2 Отговор

    До коментар #8 от "Швейк":

    И оригиналният Швейк не беше много умен, но поне беше забавен и смешен...

    17:34 01.06.2026

  • 11 малко истински факти

    7 25 Отговор
    Праз голям , а евреите ще бъхят тюрбаните в Ливан до последно.

    17:34 01.06.2026

  • 12 Путин олигарха

    8 13 Отговор
    Нас ни трепят американски оръжия, но сме Камбоджа със сняг и си мълчим виновно.

    Коментиран от #26

    17:38 01.06.2026

  • 13 Герги

    11 22 Отговор

    До коментар #7 от "Д-р Ментал":

    Защото Хизбулла е прокси на Иран,а Иран иска унищожение на еврейската държава...не да има някакви съседски договорки...в тях е заложено Израел да не съществува...Нали не си мислиш че евреите които имат ядрени бомби, ще изчезнат от картата на Света...ако вярваш си наивник.

    Коментиран от #35

    17:40 01.06.2026

  • 14 Факти

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Палестинците не искат своя държава, защото никога не са имали такава. Те нямат нужда от нещо, което никога не са имали. Палестинската им идентичност е измислена след 1948 г. Палестинците са арабизирани и ислямизирани през средновековието евреи, които преди възстановяването на Израел са били египтяни и йорданци. Тя и самата Йордания е измислена през 1921 г., като през 1946 г. година получава независимост. Изобщо пълен миш маш са тия измислени палестинци. Все едно нашите помаци, които реално са потурчени българи, да им измислят помашка национална идентичност и да ги отцепят в новоизмислена държава Помакия, обхващаща Южна България.

    17:45 01.06.2026

  • 15 не може да бъде

    13 4 Отговор
    Сега вече ЕС ще наложи таван на цената на иранския петрол -предполагам около 40- 45 $за барел ...да разберат иранците че ЕС не се шегува!?но въпреки това считам че ако това стане иранците ще го сметнат за шега!?

    17:47 01.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мръсният военнолюбец евреин

    22 2 Отговор
    Дето се е намесил нищо добро не чакай

    17:52 01.06.2026

  • 18 Демократ

    3 26 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Интелигентните като Сящ няма да изоставят Израел кой подкрепя Иран и Палестина 1млн полугранотни българдки русофил атакисти извадеби от кварталните училища или утайката на държавата. От тях нищо не зависи обаче.

    Коментиран от #19, #20, #22, #23

    17:55 01.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пешо z

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Демократ":

    От тебе също нищо не зависи ,апсалак.

    18:05 01.06.2026

  • 21 очевидно

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    След Газа и Ливан, нормалните хора намразиха ционистите! Те са извор на постоянни конфликти и избиват цивилни без да им пука, нито да бъда санкционирани от "западните думокрации"! Иран е голяма по територия, но една "красива" бомба да заличи израел ще реши проблемите в региона и света!

    18:08 01.06.2026

  • 22 Атина Палада

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Демократ":

    Всичките демокраТЕ в България сте неграмотни: ))) Нищо не се разбира от коментара ти! Ти за пунктуация чувал ли си?

    18:11 01.06.2026

  • 23 Даскал Гюру

    16 3 Отговор

    До коментар #18 от "Демократ":

    "1млн полугранотни българдки русофил атакисти извадеби от кварталните училища."

    И това нещо има самочувствието да съди грамотността на другите...
    Боже, като гърмиш, защо не убиваш???

    Коментиран от #24, #33

    18:13 01.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Шопо

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    18:26 01.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бум бум бум Тел Авив

    3 0 Отговор
    Всички гадни жидя на перилен препарат...

    18:45 01.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Персите ще ни отърват от еврейското робство и господство

    18:59 01.06.2026

  • 30 Жорко

    3 0 Отговор
    При нас е весело,продължаваме да сърбаме попарата,която надробиха американците и евреите

    19:01 01.06.2026

  • 31 К ПЕЙКИ с чалми

    1 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    19:06 01.06.2026

  • 32 Козаристан🐐

    1 2 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    19:06 01.06.2026

  • 33 Даскале, какво да очакваш

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Даскал Гюру":

    повече от "сиганин евенгелис"...

    19:06 01.06.2026

  • 34 Биби и Дони

    1 2 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер

    19:06 01.06.2026

  • 35 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    Охлювите слагат минуси,ако ги попиташ защо...отговора е .... защото Ни болят главите...

    19:13 01.06.2026

