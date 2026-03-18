Ирански удар подпали военна база с австралийски части в ОАЕ

Ирански снаряд е причинил пожар във военновъздушна база в Обединените арабски емирства, където се намират служители на австралийските военновъздушни сили, обяви австралийският премиер Антъни Албанезе.
Според него ударът е засегнал пътя, водещ към базата. „Мога да потвърдя, че няма пострадали австралийски служители и всички в момента са в безопасност. Малък пожар, причинен от удара, е довел до незначителни щети на жилищния блок и медицинското заведение в базата“, каза Албанезе.
Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали иранска балистична ракета и шест дрона през последните два часа, съобщи Министерството на отбраната на кралството.
Най-малко 12 дрона MQ-9 Reaper, произведени в САЩ, са унищожени от началото на американско-израелската операция срещу Иран, съобщи ABC, позовавайки се на служители на администрацията на Вашингтон.
Иран е информирал МААЕ за удара по атомната електроцентрала в Бушер, съобщи агенцията.
Иракските системи за противовъздушна отбрана не са успели да прехванат дрона, който атакува посолството на САЩ в Багдад, според портала Shafaq News.
Няколко експлозии са станали в престижните квартали Елахие и Зафарание в северната част на Техеран, съобщи телевизия Ал Хадат.
