Ирански удар подпали военна база с австралийски части в ОАЕ

18 Март, 2026 06:03, обновена 18 Март, 2026 06:06 1 118 7

Саудитска Арабия прехвана иранска балистична ракета и шест дрона през нощта

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ирански снаряд е причинил пожар във военновъздушна база в Обединените арабски емирства, където се намират служители на австралийските военновъздушни сили, обяви австралийският премиер Антъни Албанезе.

Според него ударът е засегнал пътя, водещ към базата. „Мога да потвърдя, че няма пострадали австралийски служители и всички в момента са в безопасност. Малък пожар, причинен от удара, е довел до незначителни щети на жилищния блок и медицинското заведение в базата“, каза Албанезе.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са прехванали иранска балистична ракета и шест дрона през последните два часа, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Най-малко 12 дрона MQ-9 Reaper, произведени в САЩ, са унищожени от началото на американско-израелската операция срещу Иран, съобщи ABC, позовавайки се на служители на администрацията на Вашингтон.

Иран е информирал МААЕ за удара по атомната електроцентрала в Бушер, съобщи агенцията.

Иракските системи за противовъздушна отбрана не са успели да прехванат дрона, който атакува посолството на САЩ в Багдад, според портала Shafaq News.

Няколко експлозии са станали в престижните квартали Елахие и Зафарание в северната част на Техеран, съобщи телевизия Ал Хадат.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Австралия

    21 2 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    06:08 18.03.2026

  • 2 стоян георгиев

    14 0 Отговор
    Уудрий !

    06:11 18.03.2026

  • 3 веселяк

    15 0 Отговор
    То при арабейшъните май само ние нямаме военна база. Я бързо утре да пращаме двете надуваеми лодки и трите самолета и да забиваме знамето в пясъка!

    06:13 18.03.2026

  • 4 Иранците бомбят сащиcаните циониcти

    7 0 Отговор
    на 22-ри паралел, а руснаците на 50-и паралел. Какъв екзотичен месест сандвич?

    06:26 18.03.2026

  • 5 Ха Ха

    13 0 Отговор
    Военна база с австралийски военни части в ОАЕ. Френски военен убит в Ирак при удар по (френска) база. Отбранителното атлантическо НАТО се оказва, че също има бази навсякъде, а ние и хабер си нямахме за това.. Военни престъпници

    06:26 18.03.2026

  • 6 Петроханската соя

    7 0 Отговор
    от сутринта вие на умряло като линайки. Медец, медец ми капе на душата, щом шекеларите на амбасадата и Оземпка страдат!

    06:34 18.03.2026

  • 7 гошо

    3 0 Отговор
    А какво дирят англосаксонските крадци там?Плячка?

    07:25 18.03.2026

