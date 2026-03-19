Руска атака порази две сгради в украинския град Одеса

Две сгради бяха поразени в украинския черноморски град Одеса при масирана руска атака с дронове тази нощ, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в приложението "Телеграм".

Улучена е многоетажна жилищна сграда, както и сграда в централната част на града.

Всички аварийно-спасителни служби са изпратили екипи на местата на ударите. Информация за пострадали до момента не е постъпвала.

Въздушната тревога бе обявена в 23:34 ч местно време снощи (също и българско).

Руските сили атакуваха Одеса с дронове от акваторията на Черно море, като отекнаха силни взривове.

Близо 15 безпилотни летателни апарата бяха насочени от морето към всички райони на града, информираха началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм" и местни канали във въпросното приложение.

Местните власти призоваха жителите да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.