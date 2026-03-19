Руска атака порази две сгради в украинския град Одеса
Руска атака порази две сгради в украинския град Одеса

19 Март, 2026 04:02, обновена 19 Март, 2026 03:04

Информация за пострадали до момента не е постъпвала

Снимка: ДСНС Украйна
БТА

Две сгради бяха поразени в украинския черноморски град Одеса при масирана руска атака с дронове тази нощ, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в приложението "Телеграм".

Улучена е многоетажна жилищна сграда, както и сграда в централната част на града.

Всички аварийно-спасителни служби са изпратили екипи на местата на ударите. Информация за пострадали до момента не е постъпвала.

Въздушната тревога бе обявена в 23:34 ч местно време снощи (също и българско).

Руските сили атакуваха Одеса с дронове от акваторията на Черно море, като отекнаха силни взривове.

Близо 15 безпилотни летателни апарата бяха насочени от морето към всички райони на града, информираха началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм" и местни канали във въпросното приложение.

Местните власти призоваха жителите да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    9 1 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса

    03:09 19.03.2026

  • 2 Карго 200

    0 3 Отговор
    Две сгради днес в Украйна,една рафинерия утре Башкуртистан!

    03:22 19.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ДАЖЕ НЕ ГИ ЧЕТА ВЕЧЕ НОВИНИТЕ ЗА РУСКИТЕ КЛИЕНТИ ОТ 404 :)
    ....
    ЗА БЪЛГАРИЯ Е ВАЖЕН ПЕТРОЛА ОТ НОВОРОСИЙСК :)

    Коментиран от #6

    03:35 19.03.2026

  • 4 Ъхъ

    4 1 Отговор
    Интересно, какво е имало в сградите, но тук разбира се няма да го научим?!

    03:50 19.03.2026

  • 5 Рублевка

    2 0 Отговор
    Одеса не е украински, а многонационален руски град, основан от Екатерина Велика на мястото на древно гръцко селище, временно окупиран от бандеровците.

    03:50 19.03.2026

  • 6 Мистерия

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нефтът не стига за всички. Украйна крадеше от тръбите нефт и природен газ. Затова започна т.н. война. Две армии стоят на границата. Русия снабдява с горива украинската армия чрез посредници. Русия снабдява с уран украинските АЕЦ. Русия снабдява с уран унгарската АЕЦ, а Унгария снабдява с електричество и горива Украйна.
    Какво всъщност става там ние не можем да знаем. Но резултатът е прекъсването на енергийните потоци към Европа. Прилича на договореност между РФ и Украйна за прекъсване на доставките към Европа и измъкване на стотици милиарди евро и долари.

    03:54 19.03.2026

  • 7 Поправка

    0 0 Отговор
    Одеса е руски град!

    04:37 19.03.2026

