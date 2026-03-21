Украински дронове атакуваха Москва, Саратов и Енгелс
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха Москва, Саратов и Енгелс

21 Март, 2026 04:17, обновена 21 Март, 2026 04:24 335 0

Има нанесени щети по жилищни сгради, двама души са потърсили лекарска помощ

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След украинска атака с дронове срещу руския град Саратов, двама души са потърсили медицинска помощ, а няколко сгради са били повредени, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.

„Атаката с дронове е повредила няколко сгради в Саратов. Някои прозорци са били счупени. Двама души са потърсили медицинска помощ“, написа той в Telegram.

По-рано областният губернатор предаде за атака с дронове на украинските въоръжени сили срещу Енгелс. Повредена е гражданска инфраструктура, а прозорците на няколко сгради също са били счупени на места.

21 украински дрона бяха унищожени при приближаване към Москва, обяви кметът Сергей Собянин.

„Спешните служби работят на мястото на падането на отломките“, добави кметът.

По-рано, в нощта на 17 март, дронове атакуваха цели в Московска област. В резултат на това бяха прихванати 43 дрона, 40 от които се насочваха към столицата.

Ден преди това, на 16 март, Собянин съобщи, че приблизително 250 дрона са били неутрализирани при приближаване към Москва и на втората линия на отбрана през последните два дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

