Украински дронове атакуваха Москва, Саратов и Енгелс

След украинска атака с дронове срещу руския град Саратов, двама души са потърсили медицинска помощ, а няколко сгради са били повредени, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.

„Атаката с дронове е повредила няколко сгради в Саратов. Някои прозорци са били счупени. Двама души са потърсили медицинска помощ“, написа той в Telegram.

По-рано областният губернатор предаде за атака с дронове на украинските въоръжени сили срещу Енгелс. Повредена е гражданска инфраструктура, а прозорците на няколко сгради също са били счупени на места.

21 украински дрона бяха унищожени при приближаване към Москва, обяви кметът Сергей Собянин.

„Спешните служби работят на мястото на падането на отломките“, добави кметът.

По-рано, в нощта на 17 март, дронове атакуваха цели в Московска област. В резултат на това бяха прихванати 43 дрона, 40 от които се насочваха към столицата.

Ден преди това, на 16 март, Собянин съобщи, че приблизително 250 дрона са били неутрализирани при приближаване към Москва и на втората линия на отбрана през последните два дни.