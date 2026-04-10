Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите с боеприпаси. Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!

Иран се занимава с „краткосрочно изнудване“ на държави за преминаване през Ормузкия проток; той няма други „карти“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

„Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!“, добави той.

Правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня на 8 април.

Преговорите са насрочени за събота, 11 април, в Пакистан. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.

По-рано Тръмп обвини Иран в нарушаване на условията на прекратяването на огъня. Той заяви, че събирането на такси от Иран от танкери, преминаващи през Ормузкия проток, е неприемливо. И подчерта, че Вашингтон и Техеран са се споразумели за други условия на прекратяването на огъня.

Иран спря транзита на танкери през пролива след израелските удари по ливанска територия.

Президентът на САЩ каза в интервю за The New York Post, че американските военни кораби се презареждат в случай на провал на мирните преговори с Иран в Пакистан.

В отговор на въпрос относно перспективите за преговорите, Тръмп отбеляза, че яснотата ще се появи в рамките на около 24 часа и ще стане ясна скоро. Той добави, че в момента се извършва пълно презареждане на оръжията на военните кораби - корабите се въоръжават, каза той, с най-добрите боеприпаси и най-модерните оръжия, превъзхождащи използваните преди.

Тръмп обясни, че Иран е обещал тайно да се откаже от всички ядрени оръжия, но публично продължава да говори за правото си да обогатява уран.

„Те ни казват в лицето, че се отървават от всичките си ядрени оръжия, че всичко се елиминира. А след това отиват при пресата и казват: „Не, бихме искали да обогатяваме.“ Така че ще видим дали казват истината“.

Според New York Post, преговорите в Исламабад ще се фокусират върху исканията на САЩ за предаване на приблизително 450 кг високообогатен уран, пълно отваряне на Ормузкия проток за международно корабоплаване, прекратяване на подкрепата за регионални групи и демонтиране на програмата за балистични ракети. Иран, от своя страна, се стреми към отмяна на американските санкции.

Администрацията на Вашингтон възнамерява да поиска освобождаването на американци, задържани в Ислямската република, по време на предстоящите консултации с Иран, съобщи The Washington Post.

Изданието отбелязва, че „все още не е ясно колко решително“ служителите на администрацията ще се стремят към това. Ако преговорите се окажат трудни, това „искане може да бъде отложено“, уточниха източниците.

Заместник-пресекретарят на Белия дом Анна Кели, коментирайки тази информация, заяви пред репортерите на изданието, че „САЩ не преговарят чрез медиите“. Вестникът смята, че „поне шестима американци са задържани в Иран“.

Ключовите преговори между САЩ и Иран, насрочени за Исламабад, ще се проведат на 11 април, предаде телевизия Ал Хадат.

По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че иранска делегация, водена от председателя на парламента на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, е пристигнала в Исламабад, за да участва в преговори със Съединените щати.

Преговорите може да продължат два до три дни, заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия.

„Те вероятно ще преговарят два или три дни, след което ще се върнат в страните си, за да проведат дискусии с официалните си лица“, каза той пред ТАСС.

Илахи предполага, че двуседмично прекратяване на огъня може да не е достатъчно за постигане на окончателни резултати в преговорите. Той смята, че ако на срещата в Исламабад бъде постигнато споразумение, периодът на прекратяване на огъня ще трябва да бъде удължен. „Прекратяването на огъня трябва да бъде удължено. Защото има много неща, които трябва да бъдат договорени със САЩ. И ако се постигне някакво общо споразумение, ще могат да разширят допълнително прекратяването на огъня и да продължат преговорите. Мисля, че две седмици не са достатъчни“, подчерта Илахи.