Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите с боеприпаси. Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!

Иран се занимава с „краткосрочно изнудване“ на държави за преминаване през Ормузкия проток; той няма други „карти“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.
„Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!“, добави той.
Правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня на 8 април.
Преговорите са насрочени за събота, 11 април, в Пакистан. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.
По-рано Тръмп обвини Иран в нарушаване на условията на прекратяването на огъня. Той заяви, че събирането на такси от Иран от танкери, преминаващи през Ормузкия проток, е неприемливо. И подчерта, че Вашингтон и Техеран са се споразумели за други условия на прекратяването на огъня.
Иран спря транзита на танкери през пролива след израелските удари по ливанска територия.
Президентът на САЩ каза в интервю за The New York Post, че американските военни кораби се презареждат в случай на провал на мирните преговори с Иран в Пакистан.
В отговор на въпрос относно перспективите за преговорите, Тръмп отбеляза, че яснотата ще се появи в рамките на около 24 часа и ще стане ясна скоро. Той добави, че в момента се извършва пълно презареждане на оръжията на военните кораби - корабите се въоръжават, каза той, с най-добрите боеприпаси и най-модерните оръжия, превъзхождащи използваните преди.
Тръмп обясни, че Иран е обещал тайно да се откаже от всички ядрени оръжия, но публично продължава да говори за правото си да обогатява уран.
„Те ни казват в лицето, че се отървават от всичките си ядрени оръжия, че всичко се елиминира. А след това отиват при пресата и казват: „Не, бихме искали да обогатяваме.“ Така че ще видим дали казват истината“.
Според New York Post, преговорите в Исламабад ще се фокусират върху исканията на САЩ за предаване на приблизително 450 кг високообогатен уран, пълно отваряне на Ормузкия проток за международно корабоплаване, прекратяване на подкрепата за регионални групи и демонтиране на програмата за балистични ракети. Иран, от своя страна, се стреми към отмяна на американските санкции.
Администрацията на Вашингтон възнамерява да поиска освобождаването на американци, задържани в Ислямската република, по време на предстоящите консултации с Иран, съобщи The Washington Post.
Изданието отбелязва, че „все още не е ясно колко решително“ служителите на администрацията ще се стремят към това. Ако преговорите се окажат трудни, това „искане може да бъде отложено“, уточниха източниците.
Заместник-пресекретарят на Белия дом Анна Кели, коментирайки тази информация, заяви пред репортерите на изданието, че „САЩ не преговарят чрез медиите“. Вестникът смята, че „поне шестима американци са задържани в Иран“.
Ключовите преговори между САЩ и Иран, насрочени за Исламабад, ще се проведат на 11 април, предаде телевизия Ал Хадат.
По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че иранска делегация, водена от председателя на парламента на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, е пристигнала в Исламабад, за да участва в преговори със Съединените щати.
Преговорите може да продължат два до три дни, заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия.
„Те вероятно ще преговарят два или три дни, след което ще се върнат в страните си, за да проведат дискусии с официалните си лица“, каза той пред ТАСС.
Илахи предполага, че двуседмично прекратяване на огъня може да не е достатъчно за постигане на окончателни резултати в преговорите. Той смята, че ако на срещата в Исламабад бъде постигнато споразумение, периодът на прекратяване на огъня ще трябва да бъде удължен. „Прекратяването на огъня трябва да бъде удължено. Защото има много неща, които трябва да бъдат договорени със САЩ. И ако се постигне някакво общо споразумение, ще могат да разширят допълнително прекратяването на огъня и да продължат преговорите. Мисля, че две седмици не са достатъчни“, подчерта Илахи.
1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
8 Индианец
До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Вожда не може да е рижав.
10 Бай-Ангел от Троян
До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Пускай атома бай Дончо целият свят е със теб....
15 Забелязъл
така че пускай ядрото по скоро Тръмпи.
21 жоро
Рижави краварски шубета.
Единия самолетонисач се размириса на кенеф и го скрихте чак в албания, а другия избяга чак на юг от екватора щото иранците ви набиха чомберите.
Презареждате ама за да си ги приберете...
22 УЧИ СА
До коментар #2 от "Хохо Бохо":От Путин..
23 Боко
КУПУВА-ПРОДАВА!?
ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ-НЯМА ДА ИЗЧЕЗНАТ🤪🤪🤪
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "Индианец":Външния вид е без значение. Важно е да трепе аятоласи.
20:16 10.04.2026
27 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.
▪️Также сообщается, что украинская ПВО поразила два небоскреба в ОАЭ.
▪️"Необыкновенный опыт" Киева в борьбе с БПЛА оказался полнейшим провалом на Ближнем Востоке.
33 Мунчо
20:21 10.04.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Мелания е била ескорт девойче":То и Кабаева е била ескорт при Епщайн, ама айде.
20:21 10.04.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "Озадачен":"Слугата" Тръмп бомби...Путин...смех, смех.
20:23 10.04.2026
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО НОЙЗИ - ШУМНИЯ АЛКОХОЛИК:)
45 Разбира се че зеленио няма карти
До коментар #7 от "Гресирана ватенка":Цяла Украйна е в клинична смърт на системи. Европа плаща за венозните банки, но САЩ дръпнат ли маркуча... и край.
Тръмп не го прави за да не го нарекат "Краснов" и предочита да изчака Украйна да издъхне от загуба на кръв,
Докато Иран има карти и не само с пролива, а и яка тояга. Тръмп е този който се чуди как да се измъкне без унижение от калта в който го набутаха Нетаняху и лобито в САЩ. А Иран го предупреждаваха - и американските служби го предупреждаваха.
47 Силиций
До коментар #37 от "Мишел":Учтива си.
50 ГОЛЕМ СМЕХ
Ако теропистите в Иран останат това ще е продължаваш проблем за света.
1. Масови екзекуции и политически репресии (1979 – днес)
Изтезания и малтретиране: Доклади описват над 70 метода на мъчения, включително изнасилвания, жестоки побои, рязане на крайници и отстраняване на очи.
Протестите през 2019 г. (Кървавият ноември): Иранските сили за сигурност убиха с
55 Иво Христов
До коментар #45 от "Разбира се че зеленио няма карти":Русия пАбеди ли вече?
58 Говори се
59 Ол1гофрен,
До коментар #18 от "Боруна Лом":Това в коя Галактика?
Коментиран от #78
20:32 10.04.2026
60 Донолд
До коментар #4 от "Epst. ДЖЕРИ":Баджанак,Мелания пита за теб!😂
Коментиран от #66
61 Голе
До коментар #58 от "Говори се":САЩ им сринаха държавата, тоя за некави бази ми говори...
20:34 10.04.2026
63 Дзак
Коментиран от #71
64 Ехааааааа
65 Бомби падат в Иран.
До коментар #58 от "Говори се":Не в САЩ.
Коментиран от #175
66 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "Донолд":То и за Кабаева питат, ама айде....
67 нннн
Най ме е яд, че ще върне неолибералите на власт...
71 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #63 от "Дзак":Американско оръжие бомби Русия....!!!???!!!???
20:37 10.04.2026
73 Спас
Въпросът за свалянето на режима в Иран е сложен и експертите са разделени в мненията си, като преобладава скептицизмът за бърза и лесна промяна. Ето основните аспекти:
Вътрешна стабилност и репресии: Въпреки масовите недоволства, режимът в Иран се държи благодарение на силовите структури, като е малко вероятно да се разпадне без сериозни вътрешни действия.
Смяната на режима е трудна: Германски експерти смятат, че смяната на режима е малко вероятна в настоящите условия. Въпреки това, хората в Иран се борят за промяна, като някои анализатори наричат ситуацията „шанс веднъж на поколение“.
Риск от гражданска война: Свалянето на режима е желано от мнозина, но се оценява като риск, който може да доведе до гражданска война.
Липса на алтернатива: Един от големите въпроси е кой ще поеме властта след евентуалното падане на аятоласите.
Режимът се крепи на сила: Управлението в Техеран разчита предимно на силови методи за запазване на контрола.
Позицията на САЩ: Разузнаването на САЩ е скептично за смяна на режима отвътре, въпреки убийството на ключови фигури. ДЕЙСТВИЯ!
76 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #69 от "Кравария е фалирала , киеФФФ също":А русия кой я управлява......
78 Боруна Лом
До коментар #59 от "Ол1гофрен,":ОТНАМАКЯТИМ/УКРАКАТА!
20:38 10.04.2026
86
До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Голяма лакомия, голяма простотия тая америка. Изтрепаха сума ти народ за няколко долара повече. Хубавото е едно, че вече не могат да баламисват света с фалшивата си демокрация. Красивата картинка на американската мечта се разтече с кървави сълзи на невинните жертви на бомбардировките.
87 Сложи на Путин
До коментар #70 от "1111":мустачки да видиш,какво се получава!
88 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #79 от "На кравария ако и пуснат няколко бомби":Засега пускат бомби над Путин и Моджтабата.
20:43 10.04.2026
92 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #86 от "Трагедия":Путин изтрепа над два милиона СЛАВЯНИ. Спрямо него Тръмп е....хуманист
94 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #90 от "Американец":Горивото расте а задръстванията по пътищата не намаляват.
96 Спас 12
До коментар #73 от "Спас":Режимът в Иран не е работа на САЩ, както и на никоя друга държава.
Най-добре да не се месят там където не им е работа, защото накрая ще получат скъпите уроци.
101 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #93 от "АНГЛОЕВРЕИТЕ":Ша има ли на кой да "плащат"
103 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #96 от "Спас 12":За кво.ли е на аятоласите и Хизбула.
105 Путин
До коментар #97 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":И статия за Путин ми липсва
20:50 10.04.2026
110 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #106 от "ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС":Техеран го бомбят......повече от три дни..
Ша му вземат урана и петрола....аятоласи на Дончо му не требват.
20:53 10.04.2026
111 чичо почна с вицовете пак
Никой вече не го взема на сериозно .
119 има , има
До коментар #117 от "Ицо":Недоръгани козлета
„Израел е зло и проклятие за човечеството, докато в Исламабад текат мирни преговори, в Ливан се извършва геноцид“, каза Асиф в платформата на американската компания за социални медии X
Мдаа...
20:59 10.04.2026
121 Синчето на Соловьов
До коментар #118 от "козляци на амбразурата":Ни сме по ГЕЙПАРАДИТЕ
126 Силиций
До коментар #15 от "Забелязъл":Когато персите са развивали астрономия,физика,математика и все още неразбираеми за все още несъществуващите северноамерикански емигранти научни теми, на мястото на САЩ е имало хора ,които са били по-умни от авантюристите нахлули в земите им,за жалост не са били толкова алчни, зли и подли колкото са се оказали емигрантите от Великобритания и Европа,каквито са си останали и сега.....
128 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #124 от "Има ционистки зло":Заради 450 кг обогатен уран....готвели ги за атомна бомба
..
133 Пак аз бе
До коментар #126 от "Силиций":След 26 годишно путинско управление 99% от руснацте са ненормалници.
137 Силиций
До коментар #133 от "Пак аз бе":Мноооого си далече....:))))
По-голям капиталист от мен трудно ще намериш.Но в България това е като Terra incognita
138 Само питам
До коментар #121 от "Синчето на Соловьов":Ти да не си синчето на Сопольов ?!
143 Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите
КРАТКО И КАТЕГОРИЧНО. ДОРИ С ЧАЛМИ ТЕРОРИСТИ НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ. ТРЯБВА БАЙ ДОНИ ДА БЪДЕ КАТЕГОРИЧЕН КЪМ ФАНАТИЧНО - ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ.
144 Иран изхвърли
До коментар #128 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":Сащ от персийския залив и им унищожи базите в семейните заливни олигархии, които Сащ трябваше да защитават... А най-близкият сащисан кораб е на 1000 мили от иранския бряг. Защо така бе, книжен тигър?! Защо ционистите вкарват в затвора за снимка и видео, направени на разрушеното джудже-"държава"?!
145 Дъртият не умувай.
До коментар #141 от "Артилерист":Въжето и на по дебел клон.
146 Селянин
До коментар #141 от "Артилерист":Спал си на отворен джам.ВСУ върви към целта-50 000 руски смъртника на месец.
147 Пак аз бе
До коментар #141 от "Артилерист":Руската кочина ще бъде смляна от една Полша за две седмици.
148 АРТЕРИОЛИСТ
До коментар #141 от "Артилерист":С ТОЯ АКЪЛ, КОЙТО ДЕМОНСТРИРАШ СЕ ВИЖДА, ЧЕ СИ СЕ ОРИЕНТИРАЛ В ПРАВИЛНАТА НИША. САМО ЗА АМБРАЗУРАТА СТАВАШ.
150 Историята се повтаея
До коментар #9 от "САЩисан русофил":И фашагите така цвърчаха в началото на миналата световна война, а накрая виеха жално
151 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #144 от "Иран изхвърли":Кви бази и кораби бре....Иран е сринат. Нема РУСКО и КИТАЙСКО ПВО, ВВС, ФЛОТА.разбомбиха ги отвсякъде....а и самолетоносачите са там....не слушкат ли аятоласите, пак ги почват.
152 Памперс
До коментар #19 от "Дудов":С пелени и памперси
153 Жестоката истина
До коментар #147 от "Пак аз бе":Когато зелю зелев (Крачола) и беров умряли с мозъци направен на пихтия от алкохола и демоНОкрацията , се оказало, че и първия и вторият човек в партията луканов , пешо младенов е са предатели.
Скоро се оказало, че ония псевдо цар симеончо втори също е Враг на народа, и щял да "управи"
всички болгари за 800 дена.
Докарал един пожарникар и го направиш секретар на МВР то, та после къв ли Не?!
Станало ясно, че пожарникар е крал коли в Чехия в зората на демоНОкрацията също е враг на народа.
Появил се един Военен летец и пратил наглият лъжлив алчен пожарникар методиев борисов в пенсия.
Мутрите наричали през 90 те пожарникара галено с партизанското Рапоня.
След смъртта на беров пък станало ясно, че и той кръстник на българската мафия и е вредител и виновника за застоя на българите и Развитието на мутрите
Имало още двеста двадесет и двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
Дошли от Канада едни ю пи та ..направили един колектив (продължаваме подмяната) който установили, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
В този момент обаче Е.С тръгнал да се разпада и веднага се установило, че Пожарникаря е предателя и врага на народа, щото бил вече направил дружинката Гроб син съркофаг със жълти петолъчки!
За методиев борисов не се очакват никакви изненади.
От априлското въстание та до днес, българия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
Хотели так самое Доброе, а получилось как в конце ко
154 Анонимен
До коментар #126 от "Силиций":Направо от силиконовата долина?
156 Жестоката истина
До коментар #147 от "Пак аз бе":...Хотели так самое Доброе, а получилось как в конце концов по болгарски обосрано,
как Всегда проигравано и у крано.
Аре, До свиданя
162 Бега бе
До коментар #159 от "az СВО Победа80":Пиян ли си😅😂
163 Анонимен
Така неусетно европейците като много близки със задокеанските си дружки и страната на жълтите шестолъчки ,са въвлечени ,без да се иска някакво мнение от населението ,във конфликт.Допитване има единствено в Швейцария ,която е еталон за демокрация.
167 Пригожин
До коментар #156 от "Жестоката истина":Не всеки може Киев за два дня.
До коментар #165 от "Метни им само един атом бе!":Много ги бави наистина Путин>
До коментар #160 от "Бравос!":Ади, Нюхай ,Смъркай бърже , бърже белото,
и гаси лампата.
Пусни си, и химна на евро Гейзер дружинка на любимата ти изчезваща у.ропа.😅😀😀🤣 😅😀😀🤣
171 Хах
До коментар #168 от "Нали":Кой го брои за жив епилираният ботокс?
173 Не е вярно
До коментар #151 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":САЩ и Израел не са смлели Иран.
Моля пиши когато Иран освободят Ормузкия проток.
До тогава всичко е лъжа.
Работим с факти все пак, а това все още не е факт.
Тъжно е за всички, но е така.
174 Вземи се гръмни
До коментар #151 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":В залива няма и един сащисан кораб, затова Рижавия се моли на европейците, дори и на Китай, да отворят Залива. А американските военни от разрушените им бази спят в хотели в Дубай и Рияд. Така ли унизително загубилите умрели лисици се правят на победители!
175 Хаха
До коментар #65 от "Бомби падат в Иран.":Във САЩ падат кули.
176 ЧЕ СИ ГОСТ НЕ ТЕ
До коментар #158 от "Гост":ОПРАВДАВА ДА ИДВАШ ВЪВ ФОРУМА НАПЪЛНО НЕПОДГОТВЕН. ЗНАЕШ, ЧЕ ДЖУДЖЕТАТА ОПИЩЯХА ОРТАЛЪКА САЩ ДА НЕ ДАВА ТОМАХАВКИ НА УКРАИНЦИТЕ, КАТО ПЛАШЕХА ГАРГИТЕ С ОТВЕТЕН ЯДРЕН УДАР. БАЙ ДОНИ, КАТО ДОБЪР БИЗНЕСМЕН ОКОШАРИ МАДУРО И ИЗСИПА ОСТАРЯЛОТО СИ ОРЪЖИЕ В ИРАН. СЪЩОТО НАПРАВИХА И ДЖУДЖЕТАТА В УКРАЙНА, НО НИВОТО НА АМЕРИКАНСКОТО ОРЪЖИЕ Е МНОГОКРАТНО ПО ВИСОКО. И ТАКА НА БЛИЗЪК СЪЮЗНИК НА КАРЛИЦИТЕ, "ЗЪБИТЕ" МУ БЯХА ИЗВАДЕНИ САМО ЗА МЕСЕЦ.
Снимката и графиката е от британския Гардиън .
180 Сашо
99.9% от световното население поема на тоя глупостите всеки ден. 0.1% от приближените му станаха милиардери. Чакаме първия трилионер .... Демек инфлация до дупка.
На този тояга му е малко ...
182 хаха
Ти "боеприпасите" с които трябва да презареждаш ги нямаш бе булгаристански бАклук!
ХАХАХА
Като намериш Томахоук тогава ще се правиш на интересен бе илитерат байганьовски!
Добре че писа на Паки-то да ти пусне предложение за 2 седмици примирие...
183 az СВО Победа80
„...ако Израел използва ядрена бойна глава срещу която и да е държава, включително Иран, това ще означава унищожаване на Израел като държава.“
Казах ви, че Нетаняху настъпи котето като удари ключовия обект, част и от "Един пояс, един път", и от коридора "Север-Юг" ще има последици за Израел.
С Лопатата ...
187 Саймън каза
До коментар #183 от "az СВО Победа80":Който заплашва Израел не живее дълго.
188 Гресирана ватенка
До коментар #183 от "az СВО Победа80":Което не бива да те притеснява да продължиш да си го слагаш в задн-НИКА 😁
191 Ол1гофрен,
До коментар #183 от "az СВО Победа80":Източник?
Вече не му чета т,потиите
До коментар #187 от "Саймън каза":Че си кашерно л@йно
199 За респект.
До коментар #103 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Както и при всички останали.
200 Мммммм
До коментар #187 от "Саймън каза":Малоумник
202 Голе
До коментар #198 от "Анонимен":Тоя "Лудия" бомби Путин и Иран на поразия.
