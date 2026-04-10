Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите с боеприпаси. Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!

Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите с боеприпаси. Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!

10 Април, 2026 20:02, обновена 10 Април, 2026 22:29 4 765 205

  • сащ-
  • тръмп-
  • война-
  • преговори-
  • иран-
  • ормузки проток

Иран се занимава с краткосрочно изнудване, заяви американският президент

Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите с боеприпаси. Единствената причина да са живи днес е, че преговарят! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран се занимава с „краткосрочно изнудване“ на държави за преминаване през Ормузкия проток; той няма други „карти“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

„Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!“, добави той.

Правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня на 8 април.

Преговорите са насрочени за събота, 11 април, в Пакистан. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.

По-рано Тръмп обвини Иран в нарушаване на условията на прекратяването на огъня. Той заяви, че събирането на такси от Иран от танкери, преминаващи през Ормузкия проток, е неприемливо. И подчерта, че Вашингтон и Техеран са се споразумели за други условия на прекратяването на огъня.

Иран спря транзита на танкери през пролива след израелските удари по ливанска територия.

Президентът на САЩ каза в интервю за The New York Post, че американските военни кораби се презареждат в случай на провал на мирните преговори с Иран в Пакистан.

В отговор на въпрос относно перспективите за преговорите, Тръмп отбеляза, че яснотата ще се появи в рамките на около 24 часа и ще стане ясна скоро. Той добави, че в момента се извършва пълно презареждане на оръжията на военните кораби - корабите се въоръжават, каза той, с най-добрите боеприпаси и най-модерните оръжия, превъзхождащи използваните преди.

Тръмп обясни, че Иран е обещал тайно да се откаже от всички ядрени оръжия, но публично продължава да говори за правото си да обогатява уран.

„Те ни казват в лицето, че се отървават от всичките си ядрени оръжия, че всичко се елиминира. А след това отиват при пресата и казват: „Не, бихме искали да обогатяваме.“ Така че ще видим дали казват истината“.

Според New York Post, преговорите в Исламабад ще се фокусират върху исканията на САЩ за предаване на приблизително 450 кг високообогатен уран, пълно отваряне на Ормузкия проток за международно корабоплаване, прекратяване на подкрепата за регионални групи и демонтиране на програмата за балистични ракети. Иран, от своя страна, се стреми към отмяна на американските санкции.

Администрацията на Вашингтон възнамерява да поиска освобождаването на американци, задържани в Ислямската република, по време на предстоящите консултации с Иран, съобщи The Washington Post.

Изданието отбелязва, че „все още не е ясно колко решително“ служителите на администрацията ще се стремят към това. Ако преговорите се окажат трудни, това „искане може да бъде отложено“, уточниха източниците.

Заместник-пресекретарят на Белия дом Анна Кели, коментирайки тази информация, заяви пред репортерите на изданието, че „САЩ не преговарят чрез медиите“. Вестникът смята, че „поне шестима американци са задържани в Иран“.

Ключовите преговори между САЩ и Иран, насрочени за Исламабад, ще се проведат на 11 април, предаде телевизия Ал Хадат.

По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че иранска делегация, водена от председателя на парламента на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи, е пристигнала в Исламабад, за да участва в преговори със Съединените щати.

Преговорите може да продължат два до три дни, заяви Абдул Маджид Хаким Илахи, представител на върховния лидер на Ислямска република в Индия.

„Те вероятно ще преговарят два или три дни, след което ще се върнат в страните си, за да проведат дискусии с официалните си лица“, каза той пред ТАСС.

Илахи предполага, че двуседмично прекратяване на огъня може да не е достатъчно за постигане на окончателни резултати в преговорите. Той смята, че ако на срещата в Исламабад бъде постигнато споразумение, периодът на прекратяване на огъня ще трябва да бъде удължен. „Прекратяването на огъня трябва да бъде удължено. Защото има много неща, които трябва да бъдат договорени със САЩ. И ако се постигне някакво общо споразумение, ще могат да разширят допълнително прекратяването на огъня и да продължат преговорите. Мисля, че две седмици не са достатъчни“, подчерта Илахи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


ПУБЛИКУВАЙ


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    25 109 Отговор
    Не ги бави....почвай ги пак.

    Коментиран от #8, #10, #86

    20:06 10.04.2026

  • 2 Хохо Бохо

    85 17 Отговор
    Новият Хитлер. Либе растията вие от удоволствие

    Коментиран от #22

    20:07 10.04.2026

  • 3 Атина Палада

    67 13 Отговор
    На Суецкия дългосрочно ли е изнудването?

    20:07 10.04.2026

  • 4 Epst. ДЖЕРИ

    58 10 Отговор
    Харесва това изказване..... Мелалия добре ли Е? +

    Коментиран от #60

    20:07 10.04.2026

  • 5 ТОЗИ МУШМОРОК

    99 12 Отговор
    СЪВСЕМ МУ ИЗГЪРМЯХА БУШОНИТЕ. ТЕЖЪК СЛУЧАЙ

    20:08 10.04.2026

  • 6 Макето

    67 11 Отговор
    Някой вярва ли ти?

    20:09 10.04.2026

  • 7 Гресирана ватенка

    24 56 Отговор
    Нали и Зеленски нямаше карти?Май има😁

    Коментиран от #45

    20:09 10.04.2026

  • 8 Индианец

    50 9 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Вожда не може да е рижав.

    Коментиран от #25

    20:09 10.04.2026

  • 9 САЩисан русофил

    24 64 Отговор
    Плача,братушките от ислямския халифат Иран,и господаря русия пътуват към бунището при ссср

    Коментиран от #150

    20:09 10.04.2026

  • 10 Бай-Ангел от Троян

    15 87 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Пускай атома бай Дончо целият свят е със теб....

    Коментиран от #43

    20:09 10.04.2026

  • 11 Мелания е била ескорт девойче

    87 11 Отговор
    при Епщайн и той я урежда на Тръмп, иначе на тоя галфон нема кой да му върже.

    Коментиран от #34

    20:09 10.04.2026

  • 12 Озадачен

    47 14 Отговор
    Абе дали минава и ден без Тръмпанара да се надуе като пуяк?! Да-а-аа, тежко е да си слуга на Путин Първи!

    Коментиран от #39

    20:10 10.04.2026

  • 13 Санкция

    61 13 Отговор
    Пич, биха те веднъж, ще те бият пак!!!

    20:11 10.04.2026

  • 14 Тръмп

    51 10 Отговор
    пак се хвали като циганин с бял г...

    20:11 10.04.2026

  • 15 Забелязъл

    17 79 Отговор
    Иранското зло трябва да бъде изкоренено до корен
    така че пускай ядрото по скоро Тръмпи.

    Коментиран от #32, #126

    20:12 10.04.2026

  • 16 Дони бой

    66 11 Отговор
    млъкни бе морков клоун, тия те направиха разноглед, продаваш загубата ти като победа. мизе-рник

    20:12 10.04.2026

  • 17 Последния Софиянец

    58 14 Отговор
    Целият английски и норвежки флот преследва три руски подводници клас Акула край бреговете на Шотландия.В същото време две руски фрегати прогониха две английски фрегати в Ла Манш и прекараха конвой руски танкери.

    20:12 10.04.2026

  • 18 Боруна Лом

    59 13 Отговор
    ПЕРСИТЕ ВИ ПОПИЛЯХА!ОБОРА ДА СЕ ИЗГОНЯТ ОТ БЪЛГАРИЯ, ЧЕ ЩЕ БЕРЕМЕ ЯДОВЕ С ТЕЗИ!

    Коментиран от #59

    20:12 10.04.2026

  • 19 Дудов

    51 6 Отговор
    А с какво се превъоръжават американските кораби?С домати ли?За един по-наивен приятел питам

    Коментиран от #152

    20:13 10.04.2026

  • 20 ООрана държава

    39 6 Отговор
    До кога с Биби ще си играете на войничета

    20:13 10.04.2026

  • 21 жоро

    59 9 Отговор
    презареждате дедовия.
    Рижави краварски шубета.
    Единия самолетонисач се размириса на кенеф и го скрихте чак в албания, а другия избяга чак на юг от екватора щото иранците ви набиха чомберите.
    Презареждате ама за да си ги приберете...

    20:14 10.04.2026

  • 22 УЧИ СА

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    От Путин..

    20:14 10.04.2026

  • 23 Боко

    36 5 Отговор
    Не мислите ли че тРъмпи върти далаверки с зетчето и др. от родата чрез фондовите борси?
    КУПУВА-ПРОДАВА!?
    ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ-НЯМА ДА ИЗЧЕЗНАТ🤪🤪🤪

    20:14 10.04.2026

  • 24 Дони Тромпета

    17 15 Отговор
    Гледам доста почитатели имам в България, не знам от белото ли е, или от аналната любов

    20:15 10.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 44 Отговор

    До коментар #8 от "Индианец":

    Външния вид е без значение. Важно е да трепе аятоласи.

    20:16 10.04.2026

  • 26 Меланито го научила този

    38 9 Отговор
    на садо мазо.Тиго биеш ,а он ти вика дай още гот ми е.

    20:16 10.04.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    24 8 Отговор
    ‼️🇺🇦😂 "Специалистов ПВО" Зеленского попросили уехать с Ближнего Востока: все 5 объектов, которые они защищали были уничтожены, — LAntiDiplomatico

    ▪️Также сообщается, что украинская ПВО поразила два небоскреба в ОАЭ.
    ▪️"Необыкновенный опыт" Киева в борьбе с БПЛА оказался полнейшим провалом на Ближнем Востоке.

    20:17 10.04.2026

  • 28 Гост

    33 7 Отговор
    Сащ имат карти, но до една са фалшиви, проблемите на тази държава- пирамида тепърва ще се проявяват, отвъд американската лъжа, само че вече никой няма намерение да се занимава с вечните американски проблеми, време е продуктивните и много произвеждащи американци да се вземат в ръце, да спрат масовата наркомания, алкохолизъм, мързел, и да си спомнят, че няма нищо лесно под Слънцето, нищо истинско не се получава на готово, за сметка на другите...

    20:17 10.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 трънчоо трънчо

    33 9 Отговор
    Труно ще е твоята работа.Ще удариш Иран всичко което имат.И като свърши какво ще удариш .Защо не удари когато иранците направиха жива верига около електроцентралите.Нали щеше да ги върнеш в каменната ера.

    20:19 10.04.2026

  • 31 Да,бе

    32 7 Отговор
    Само да отпушат мръсния канал на самолетоносача и ги почват,че предният път масово се бяха окъкали...

    20:20 10.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мунчо

    29 7 Отговор
    Единствената причина да са живи днес е, че преговарят??????? Да са живи?????? А бе ку-кууууу ти си по-зле от ту-туууу бе човек!

    20:21 10.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 34 Отговор

    До коментар #11 от "Мелания е била ескорт девойче":

    То и Кабаева е била ескорт при Епщайн, ама айде.

    20:21 10.04.2026

  • 35 бай Даньо

    26 11 Отговор
    Тръмпо успокой топката преговори няма да има . Продължавайте с шестопръстия терорист от същото в Ливан да видиш дали ще дойдат за преговори иранците .... и дали на следващите "преговори" точките им няма да са 11 ...

    20:21 10.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мишел

    24 10 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    Коментиран от #47

    20:23 10.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 18 Отговор

    До коментар #12 от "Озадачен":

    "Слугата" Тръмп бомби...Путин...смех, смех.

    20:23 10.04.2026

  • 40 Силиций

    24 8 Отговор
    Накратко: Идиот!

    20:24 10.04.2026

  • 41 Вуте

    27 10 Отговор
    Презареждате самолетоносача с тоалетна хартия ли че не разбрах !

    20:24 10.04.2026

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 10 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ПЛИСКА ЛЕГЕНА
    КАТО НОЙЗИ - ШУМНИЯ АЛКОХОЛИК:)

    20:24 10.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тръмп

    14 8 Отговор
    не е многоходов,като Путин!Знае само два хода!

    20:25 10.04.2026

  • 45 Разбира се че зеленио няма карти

    26 11 Отговор

    До коментар #7 от "Гресирана ватенка":

    Цяла Украйна е в клинична смърт на системи. Европа плаща за венозните банки, но САЩ дръпнат ли маркуча... и край.
    Тръмп не го прави за да не го нарекат "Краснов" и предочита да изчака Украйна да издъхне от загуба на кръв,

    Докато Иран има карти и не само с пролива, а и яка тояга. Тръмп е този който се чуди как да се измъкне без унижение от калта в който го набутаха Нетаняху и лобито в САЩ. А Иран го предупреждаваха - и американските служби го предупреждаваха.

    Коментиран от #55

    20:25 10.04.2026

  • 46 Баба Гошка

    28 10 Отговор
    Дългосрочния иззнудвач ТрЪмП обвинява другите, че искали такса спокойно преминаване (това още преди хиляди години е било законен бизнес). И се прави на Госспод, че им позволил да живеят? Съвсем е изкуккал нещастни кът. САЩ паднаха в очите на всички. Свърши се тя. Не виждам и кой турист ще им стъпи в клошшарника, з бяха номер 2 в света по посещения. И навремето сумати народ кандидатствахме за зелена карта. Добре, че не ни излезе "късмета" тогаз. Едно от писмата, които лично подготвих за един познат навремето, спечели. И той отиде и още тогава се върна скоро. Заради "хубавото там. Умен излезе в България се пенсионира преди да навърши 50 години и си живее царски, а там имаше да опъва на 2-3 работи за едното ядене.

    20:25 10.04.2026

  • 47 Силиций

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Учтива си.

    20:26 10.04.2026

  • 48 ПАК ПИША ТОВА

    20 9 Отговор
    Което пИшите ако е вярно. Този старец веднага въдворен във хоспис клиника. Много необратимо се унижава и излага. И ВНИМАНИЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ НЕКОЕ НЕОБРАТИМО ЗЛО КОЕТО ЩЕ БЪДЕ МНОГО НЕПРИЯТНО ЗА ЖИВОТА НАШ. ДРЪЖТЕ ГО ДАЛЕКО ОТ КОПЧЕТО.

    20:26 10.04.2026

  • 49 Аятолах

    27 7 Отговор
    И ние презареждане от Русия и С.Корея!

    20:26 10.04.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 21 Отговор
    Самолетоносачите са там и са взели аятоласите на мушка

    20:26 10.04.2026

  • 51 Можеш

    20 12 Отговор
    да удариш останали училища .Смотан такъв държат те за врата тия ционисти .Ебстийн аферата

    20:27 10.04.2026

  • 52 Тръмп

    14 9 Отговор
    Давайте петрола ,ве!Мопилета!

    20:27 10.04.2026

  • 53 тттттттт

    20 9 Отговор
    Дони, Дони - ти си срам за формация Бонбони ! Ще има още от същото досега за теб - усещаш ли ?

    20:28 10.04.2026

  • 54 Първанов

    14 27 Отговор
    Днес написах,че примирието е грешка.
    Ако теропистите в Иран останат това ще е продължаваш проблем за света.

    Престъпленията на режима в Иран, установен след Ислямската революция през 1979 г., са системни, документирани от международни организации и обхващат период от над четири десетилетия. Режимът се характеризира с брутално потискане на несъгласието, екзекуции, системни нарушения на човешките права и експорт на тероризъм.
    Ето обобщени данни и ключови факти за престъпленията на режима, базирани на доклади на ООН и правозащитни организации:
    1. Масови екзекуции и политически репресии (1979 – днес)
    Масовите екзекуции през 1988 г.: По заповед на аятолах Хомейни са екзекутирани хиляди политически затворници (оценките варират от 5 000 до над 30 000), повечето от които са членове на Организацията на народните муджахидини на Иран (PMOI/MEK).
    Високи нива на смъртни наказания: Иран е сред страните с най-много екзекуции в света, често за „вражда срещу Бога“ (moharebeh), наркопрестъпления или политически дейности.
    Изтезания и малтретиране: Доклади описват над 70 метода на мъчения, включително изнасилвания, жестоки побои, рязане на крайници и отстраняване на очи.
    2. Брутално потушаване на протести (2009 – 2026)
    Протестите през 2022-2023 г. (Mahsa Amini): Потушаването на протестите след смъртта на Махса Амини доведе до над 550 убити, включително жени и деца, и хиляди арестувани.
    Протестите през 2019 г. (Кървавият ноември): Иранските сили за сигурност убиха с

    20:28 10.04.2026

  • 55 Иво Христов

    13 16 Отговор

    До коментар #45 от "Разбира се че зеленио няма карти":

    Русия пАбеди ли вече?

    20:29 10.04.2026

  • 56 Даааа

    19 9 Отговор
    И Тръмп си призна, че не е примирие, а презареждане. Няма преговори, не му дават да преговаря.

    20:29 10.04.2026

  • 57 Митя

    16 8 Отговор
    Добре,че Тръмп няма Орешник!

    20:29 10.04.2026

  • 58 Говори се

    25 11 Отговор
    Чалмите им Срутиха Базите сега Вместо да ближе рани Тръмп се Репчи !

    Коментиран от #61, #65

    20:30 10.04.2026

  • 59 Ол1гофрен,

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Боруна Лом":

    Това в коя Галактика?

    Коментиран от #78

    20:32 10.04.2026

  • 60 Донолд

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "Epst. ДЖЕРИ":

    Баджанак,Мелания пита за теб!😂

    Коментиран от #66

    20:33 10.04.2026

  • 61 Голе

    11 18 Отговор

    До коментар #58 от "Говори се":

    САЩ им сринаха държавата, тоя за некави бази ми говори...

    20:34 10.04.2026

  • 62 Орбан

    19 8 Отговор
    Осъждам ударите по Иран!

    20:34 10.04.2026

  • 63 Дзак

    19 11 Отговор
    САЩ трябва да се съобразяват с Русия и Китай.

    Коментиран от #71

    20:34 10.04.2026

  • 64 Ехааааааа

    20 10 Отговор
    Какво ще презареждаш бе тръмпясал , бомбите ти свършиха , даваше ги на клоуна , на евреите и бомби едни рисунки и макети във Иран .....от къде ше ги вземеш ?????

    20:34 10.04.2026

  • 65 Бомби падат в Иран.

    13 18 Отговор

    До коментар #58 от "Говори се":

    Не в САЩ.

    Коментиран от #175

    20:34 10.04.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 15 Отговор

    До коментар #60 от "Донолд":

    То и за Кабаева питат, ама айде....

    20:35 10.04.2026

  • 67 нннн

    18 7 Отговор
    Не зная за Иран, но в Америка жив ще го одepaт Тръмп.
    Най ме е яд, че ще върне неолибералите на власт...

    20:36 10.04.2026

  • 68 Мнение

    26 8 Отговор
    Уникален идиот, който е напълно достоен за персонаж в американската филмова пародия "Смотаняци" 1 и 2

    20:36 10.04.2026

  • 69 Кравария е фалирала , киеФФФ също

    22 12 Отговор
    Ако едната кочина я управлява деменция и ненормален ...... Другата кочина я управлява надрусаняка НАРКОМАН !!!!!!!

    Коментиран от #76

    20:36 10.04.2026

  • 70 1111

    14 6 Отговор
    На рижия да му се присадят мустачки, наближава 9 май.

    Коментиран от #87

    20:37 10.04.2026

  • 71 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 18 Отговор

    До коментар #63 от "Дзак":

    Американско оръжие бомби Русия....!!!???!!!???

    20:37 10.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Спас

    7 26 Отговор
    НУЖНИ СА ДЕЙСТВИЯ!
    Въпросът за свалянето на режима в Иран е сложен и експертите са разделени в мненията си, като преобладава скептицизмът за бърза и лесна промяна. Ето основните аспекти:
    Вътрешна стабилност и репресии: Въпреки масовите недоволства, режимът в Иран се държи благодарение на силовите структури, като е малко вероятно да се разпадне без сериозни вътрешни действия.
    Смяната на режима е трудна: Германски експерти смятат, че смяната на режима е малко вероятна в настоящите условия. Въпреки това, хората в Иран се борят за промяна, като някои анализатори наричат ситуацията „шанс веднъж на поколение“.
    Риск от гражданска война: Свалянето на режима е желано от мнозина, но се оценява като риск, който може да доведе до гражданска война.
    Липса на алтернатива: Един от големите въпроси е кой ще поеме властта след евентуалното падане на аятоласите.
    Режимът се крепи на сила: Управлението в Техеран разчита предимно на силови методи за запазване на контрола.
    Позицията на САЩ: Разузнаването на САЩ е скептично за смяна на режима отвътре, въпреки убийството на ключови фигури. ДЕЙСТВИЯ!

    Коментиран от #96

    20:38 10.04.2026

  • 74 ЗА ЗЕЛЕНОТО

    21 7 Отговор
    Пак остана само средния.

    20:38 10.04.2026

  • 75 Иран

    8 19 Отговор
    свърши руските и китайски генерали!

    20:38 10.04.2026

  • 76 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 17 Отговор

    До коментар #69 от "Кравария е фалирала , киеФФФ също":

    А русия кой я управлява......

    20:38 10.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Боруна Лом

    6 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ол1гофрен,":

    ОТНАМАКЯТИМ/УКРАКАТА!

    20:38 10.04.2026

  • 79 На кравария ако и пуснат няколко бомби

    14 5 Отговор
    Иранците и краварите ще изгонят рижавия пират от кравария !!!

    Коментиран от #88

    20:39 10.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 14 Отговор
    Презареждане, после...бомбене

    20:40 10.04.2026

  • 82 Съд и затвор за Нетаняху и касапите му !

    17 6 Отговор
    Съд и затвор за рижавия пират !

    20:41 10.04.2026

  • 83 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    7 11 Отговор
    Давайте урана и петрола, че тоя ша ни довърши.....

    20:42 10.04.2026

  • 84 Мирослав

    12 4 Отговор
    Кръгъл идиот!

    20:42 10.04.2026

  • 85 Гост

    15 6 Отговор
    Единствената държава, използвала ядрено оръжие срещу цивилно население, е Сащ, не е изключено пак да го направи, само че този път ще има подобаващ отговор, сигурно това спира американските "хуманисти"😆?!

    20:42 10.04.2026

  • 86 Трагедия

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Голяма лакомия, голяма простотия тая америка. Изтрепаха сума ти народ за няколко долара повече. Хубавото е едно, че вече не могат да баламисват света с фалшивата си демокрация. Красивата картинка на американската мечта се разтече с кървави сълзи на невинните жертви на бомбардировките.

    Коментиран от #92

    20:42 10.04.2026

  • 87 Сложи на Путин

    9 11 Отговор

    До коментар #70 от "1111":

    мустачки да видиш,какво се получава!

    20:42 10.04.2026

  • 88 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 12 Отговор

    До коментар #79 от "На кравария ако и пуснат няколко бомби":

    Засега пускат бомби над Путин и Моджтабата.

    20:43 10.04.2026

  • 89 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ

    18 4 Отговор
    В големи лай..на.

    20:43 10.04.2026

  • 90 Американец

    14 4 Отговор
    Бензина стана шест долара , нафтата - осем ! Тръмп е виновен за тая каша която забърка със евреите !

    Коментиран от #94

    20:44 10.04.2026

  • 91 Иранофил

    4 8 Отговор
    Смачкахме краварите с коментари!

    20:44 10.04.2026

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 14 Отговор

    До коментар #86 от "Трагедия":

    Путин изтрепа над два милиона СЛАВЯНИ. Спрямо него Тръмп е....хуманист

    20:44 10.04.2026

  • 93 АНГЛОЕВРЕИТЕ

    13 7 Отговор
    Сега ще плащат такси на Иран.

    Коментиран от #101

    20:45 10.04.2026

  • 94 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 5 Отговор

    До коментар #90 от "Американец":

    Горивото расте а задръстванията по пътищата не намаляват.

    20:46 10.04.2026

  • 95 Путин

    4 12 Отговор
    В неделя цункам корана!

    20:46 10.04.2026

  • 96 Спас 12

    15 4 Отговор

    До коментар #73 от "Спас":

    Режимът в Иран не е работа на САЩ, както и на никоя друга държава.
    Най-добре да не се месят там където не им е работа, защото накрая ще получат скъпите уроци.

    Коментиран от #103

    20:47 10.04.2026

  • 97 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    13 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #105

    20:47 10.04.2026

  • 98 Путин

    3 11 Отговор
    трябва да се откаже от Донбас,или Иран!

    20:47 10.04.2026

  • 99 защо

    2 0 Отговор
    Това пък е най-малката причина.

    20:48 10.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 10 Отговор

    До коментар #93 от "АНГЛОЕВРЕИТЕ":

    Ша има ли на кой да "плащат"

    20:48 10.04.2026

  • 102 Конешенко

    10 2 Отговор
    Тръмп едно иранско село не може да превземе!

    20:48 10.04.2026

  • 103 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 5 Отговор

    До коментар #96 от "Спас 12":

    За кво.ли е на аятоласите и Хизбула.

    Коментиран от #199

    20:49 10.04.2026

  • 104 ЗЕЛЕНСКИ ЩЯЛ ДА ВРЪЩА ОДЕСА

    13 2 Отговор
    Та те така. Мъка.

    20:50 10.04.2026

  • 105 Путин

    2 8 Отговор

    До коментар #97 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    И статия за Путин ми липсва

    20:50 10.04.2026

  • 106 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    11 2 Отговор
    Окончателно се отложи.

    Коментиран от #110

    20:51 10.04.2026

  • 107 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 6 Отговор
    То има ли с кой да са преговаря

    20:51 10.04.2026

  • 108 боико борисоф

    5 3 Отговор
    милен ганев ти що изтри коментар 100 бе мишок кво лошо казах бе или имаш нареждане от власта драскач долен

    20:52 10.04.2026

  • 109 Факт

    8 4 Отговор
    Путин предизвиква само възмущения в продължение на 4 години, докато Тръмп освен всичко това предизвика икономическа криза в света само за 1 месец.

    20:52 10.04.2026

  • 110 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 13 Отговор

    До коментар #106 от "ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС":

    Техеран го бомбят......повече от три дни..
    Ша му вземат урана и петрола....аятоласи на Дончо му не требват.

    20:53 10.04.2026

  • 111 чичо почна с вицовете пак

    8 2 Отговор
    Хем ядоха боя , хем устата много приказва .
    Никой вече не го взема на сериозно .

    20:53 10.04.2026

  • 112 БеГемот

    9 2 Отговор
    Човека е.за въдворяване....

    20:54 10.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    3 6 Отговор
    Кой преговаря без мен ????

    20:55 10.04.2026

  • 115 Толкова е смешен

    13 2 Отговор
    Оранжев въздух под налягане. Ще ви запраскат с ракетите, които попиляха прехваления зелезен купол на евреите и ни корито ни база ни папер от тях ще остане. Да не забравяме, че и Ким Чен Ун каза, че ще ги подкрепят по всякакъв начин. Интересно ми е тогава роднините на загиналите войници как ще го посрещнат тромпета и как ще излети от властта като тапа от шампанско.

    20:55 10.04.2026

  • 116 4567

    11 3 Отговор
    "Никога не е късно да станеш за резил!" - българска поговорка.

    20:56 10.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 козляци на амбразурата

    10 3 Отговор
    Пък ние ще спретнем един мощен гейпарад .

    Коментиран от #121

    20:58 10.04.2026

  • 119 има , има

    7 2 Отговор

    До коментар #117 от "Ицо":

    Недоръгани козлета

    20:58 10.04.2026

  • 120 Мдаа

    12 2 Отговор
    Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф нарече Израел „проклятие за човечеството“ днес, заявявайки, че геноцидът продължава в целия регион.

    „Израел е зло и проклятие за човечеството, докато в Исламабад текат мирни преговори, в Ливан се извършва геноцид“, каза Асиф в платформата на американската компания за социални медии X

    Мдаа...

    20:59 10.04.2026

  • 121 Синчето на Соловьов

    2 7 Отговор

    До коментар #118 от "козляци на амбразурата":

    Ни сме по ГЕЙПАРАДИТЕ

    Коментиран от #138

    20:59 10.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Има ционистки зло

    11 4 Отговор
    Заливът си беше отворен, преди двамата психопати да нападнат за втори път Иран след юни 2025. Сега пак свършиха ракетите и пак се мятат като риби на сухо... Иран не преговаря с терористи и изложи условията си за преговори, които не допускат присъствие на кървавия психопат в Залива.

    Коментиран от #128

    21:01 10.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Силиций

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Забелязъл":

    Когато персите са развивали астрономия,физика,математика и все още неразбираеми за все още несъществуващите северноамерикански емигранти научни теми, на мястото на САЩ е имало хора ,които са били по-умни от авантюристите нахлули в земите им,за жалост не са били толкова алчни, зли и подли колкото са се оказали емигрантите от Великобритания и Европа,каквито са си останали и сега.....

    Коментиран от #133, #154

    21:03 10.04.2026

  • 127 Кръгъл

    9 3 Отговор
    Глу-пак, не те ли е срам бе, маймyно. Това е древна държава, не като твоя маймунарник.Пожелавам ри да гледаш как потъвате на дъното.

    21:05 10.04.2026

  • 128 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    3 8 Отговор

    До коментар #124 от "Има ционистки зло":

    Заради 450 кг обогатен уран....готвели ги за атомна бомба
    ..

    Коментиран от #144, #155

    21:05 10.04.2026

  • 129 Дон Корлеоне

    3 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:06 10.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Той

    8 2 Отговор
    Този, Тръмп, това че е смешен, едно на ръка, но вече ми е и скучен. То може ли все едни и същи сънища да споделя пред голяма публика. Остава пак да върне корабите около Иран и някой от тях повече да не видят слънце.

    21:07 10.04.2026

  • 132 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 9 Отговор
    Самолетоносачите са тук. Не слушкате ли, пак ви почвам.

    21:07 10.04.2026

  • 133 Пак аз бе

    3 9 Отговор

    До коментар #126 от "Силиций":

    След 26 годишно путинско управление 99% от руснацте са ненормалници.

    Коментиран от #137

    21:08 10.04.2026

  • 134 ?????

    9 2 Отговор
    Пак ли ще ги побеждава?

    21:08 10.04.2026

  • 135 Сотирис

    9 4 Отговор
    Всички проблеми в Близкия изток ще приключат, когато Израел престане да съществува.

    21:10 10.04.2026

  • 136 Горски

    12 1 Отговор
    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ!

    21:11 10.04.2026

  • 137 Силиций

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Пак аз бе":

    Мноооого си далече....:))))
    По-голям капиталист от мен трудно ще намериш.Но в България това е като Terra incognita

    21:11 10.04.2026

  • 138 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Синчето на Соловьов":

    Ти да не си синчето на Сопольов ?!

    21:15 10.04.2026

  • 139 Доньо Тръмпа

    8 0 Отговор
    Единствената причина, да съм жив и да имам дупка у дясното у.ш.о, е че ония левак лежащия на покрива ще, не можа ма прасне право у челото в десетката така хубаво между р.о.г.и.т.е

    21:16 10.04.2026

  • 140 Бай амед сиганина

    9 0 Отговор
    Този кукуриго не става за квартален магазинер краварите го направиха президент

    21:16 10.04.2026

  • 141 Артилерист

    11 2 Отговор
    Никой не очаква Тръмп да признае, че е загубил. "Двуседмичното примирие" и позите на Тръмп са нищо повече от димна завеса. Тя цели да прикрие факта на капитулацията. Победителят Иран ще получава репарации под формата на такси за преминаване на всеки танкер през Ормузкия проток. Основните платци на тези репарации ще бъдат "съюзниците" на САЩ-арабските монархии-които превозват най-много петрол. Провалът на американо-израелската агресия срина имиджа на САЩ и погреба мита за "съйзника",който гарантира сигурност. Европейците които вярваха, че съюзът със САЩ им дава индулгенция за безнаказаност, си мислеха, че може да се гаврят и да вдигат ескалацията с Русия, без да плащат цената, защото зад гърба им са АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ. Но ако Европа успее да провокира директен сблъсък между Русия и САЩ, боевете няма да се водят в САЩ, а върху руините на европейските столици, също както по ам. бази в коннфликта в Близкия изток. И когато Русия спечели, в което може да се съмняват само крайни наивници, меко казано, Европа ще бъде принудена да плаща репарации на Москва за щетите, причинени от европейските оръжия. Русия може също да поиска контрол над европейската икономика, като компенсация за десетилетията агресия...

    Коментиран от #145, #146, #147, #148

    21:17 10.04.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите

    3 9 Отговор
    Тръмп за Техеран: Презареждаме корабите с боеприпаси. Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!
    КРАТКО И КАТЕГОРИЧНО. ДОРИ С ЧАЛМИ ТЕРОРИСТИ НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ. ТРЯБВА БАЙ ДОНИ ДА БЪДЕ КАТЕГОРИЧЕН КЪМ ФАНАТИЧНО - ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ.

    21:21 10.04.2026

  • 144 Иран изхвърли

    12 2 Отговор

    До коментар #128 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    Сащ от персийския залив и им унищожи базите в семейните заливни олигархии, които Сащ трябваше да защитават... А най-близкият сащисан кораб е на 1000 мили от иранския бряг. Защо така бе, книжен тигър?! Защо ционистите вкарват в затвора за снимка и видео, направени на разрушеното джудже-"държава"?!

    Коментиран от #151

    21:21 10.04.2026

  • 145 Дъртият не умувай.

    5 4 Отговор

    До коментар #141 от "Артилерист":

    Въжето и на по дебел клон.

    21:22 10.04.2026

  • 146 Селянин

    4 8 Отговор

    До коментар #141 от "Артилерист":

    Спал си на отворен джам.ВСУ върви към целта-50 000 руски смъртника на месец.

    21:25 10.04.2026

  • 147 Пак аз бе

    5 11 Отговор

    До коментар #141 от "Артилерист":

    Руската кочина ще бъде смляна от една Полша за две седмици.

    Коментиран от #153, #156

    21:26 10.04.2026

  • 148 АРТЕРИОЛИСТ

    2 5 Отговор

    До коментар #141 от "Артилерист":

    С ТОЯ АКЪЛ, КОЙТО ДЕМОНСТРИРАШ СЕ ВИЖДА, ЧЕ СИ СЕ ОРИЕНТИРАЛ В ПРАВИЛНАТА НИША. САМО ЗА АМБРАЗУРАТА СТАВАШ.

    21:27 10.04.2026

  • 149 А50

    8 3 Отговор
    Тръмп плямпа колкото да не заспи, Иран защити своята независимост, така се печели уважение дори от врага.

    21:29 10.04.2026

  • 150 Историята се повтаея

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "САЩисан русофил":

    И фашагите така цвърчаха в началото на миналата световна война, а накрая виеха жално

    21:30 10.04.2026

  • 151 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    3 10 Отговор

    До коментар #144 от "Иран изхвърли":

    Кви бази и кораби бре....Иран е сринат. Нема РУСКО и КИТАЙСКО ПВО, ВВС, ФЛОТА.разбомбиха ги отвсякъде....а и самолетоносачите са там....не слушкат ли аятоласите, пак ги почват.

    Коментиран от #173, #174, #194

    21:31 10.04.2026

  • 152 Памперс

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дудов":

    С пелени и памперси

    21:32 10.04.2026

  • 153 Жестоката истина

    10 1 Отговор

    До коментар #147 от "Пак аз бе":

    Когато зелю зелев (Крачола) и беров умряли с мозъци направен на пихтия от алкохола и демоНОкрацията , се оказало, че и първия и вторият човек в партията луканов , пешо младенов е са предатели.
    Скоро се оказало, че ония псевдо цар симеончо втори също е Враг на народа, и щял да "управи"
    всички болгари за 800 дена.
    Докарал един пожарникар и го направиш секретар на МВР то, та после къв ли Не?!
    Станало ясно, че пожарникар е крал коли в Чехия в зората на демоНОкрацията също е враг на народа.
    Появил се един Военен летец и пратил наглият лъжлив алчен пожарникар методиев борисов в пенсия.
    Мутрите наричали през 90 те пожарникара галено с партизанското Рапоня.
    След смъртта на беров пък станало ясно, че и той кръстник на българската мафия и е вредител и виновника за застоя на българите и Развитието на мутрите
    Имало още двеста двадесет и двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
    Дошли от Канада едни ю пи та ..направили един колектив (продължаваме подмяната) който установили, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
    В този момент обаче Е.С тръгнал да се разпада и веднага се установило, че Пожарникаря е предателя и врага на народа, щото бил вече направил дружинката Гроб син съркофаг със жълти петолъчки!
    За методиев борисов не се очакват никакви изненади.
    От априлското въстание та до днес, българия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
    Хотели так самое Доброе, а получилось как в конце ко

    Коментиран от #160

    21:32 10.04.2026

  • 154 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Силиций":

    Направо от силиконовата долина?

    21:33 10.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Жестоката истина

    4 1 Отговор

    До коментар #147 от "Пак аз бе":

    ...Хотели так самое Доброе, а получилось как в конце концов по болгарски обосрано,
    как Всегда проигравано и у крано.

    Аре, До свиданя

    Коментиран от #167, #169

    21:35 10.04.2026

  • 157 Единствената причина е

    4 4 Отговор
    Е ... че тРъмп НЕ успя да си изпълниш заканата си "Една цяла цивилизация ще изчезне".

    21:35 10.04.2026

  • 158 Гост

    12 2 Отговор
    Презареждане! Кораби! С кво бе? С тоалетна хартия ли? Къде бяха досега корабите? На колко километра извън обсега на своите и чуждите ракети, а? Мале, мале, че вие ще устискате на руснаците точно 1 седмица ако ви запукат с мотиките Не за друго, ама лопатите са им заети в Украйна...

    Коментиран от #176

    21:36 10.04.2026

  • 159 az СВО Победа80

    9 0 Отговор
    САЩ размрази 6 млрд. долара и в момента през Катар, и Южна Корея тези ирански пари се връщат в Техеран.

    Коментиран от #162

    21:37 10.04.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 ЗА ЛЕЧЕНИЕ Е

    8 0 Отговор
    РИЖИЯНЕНОР МАЛНИК

    21:38 10.04.2026

  • 162 Бега бе

    2 4 Отговор

    До коментар #159 от "az СВО Победа80":

    Пиян ли си😅😂

    21:40 10.04.2026

  • 163 Анонимен

    1 2 Отговор
    Единственият ангажимент на САЩ и Европа се клонира на два ангажимента-Близкият изток и Украина.
    Така неусетно европейците като много близки със задокеанските си дружки и страната на жълтите шестолъчки ,са въвлечени ,без да се иска някакво мнение от населението ,във конфликт.Допитване има единствено в Швейцария ,която е еталон за демокрация.

    21:41 10.04.2026

  • 164 КОПЕЙКИ ЕДИН БЕЗПЛАТЕН СЪВЕТ

    2 9 Отговор
    НЕ СМЕНЯЙТЕ УШАНКИТЕ С ЧАЛМИ, ВАТЕНКИТЕ С БЕЛИ ЧАРШАФИ И ГАБИНИТЕ С ЧЕРДЖЕНЦА ЗА ПАРТЕР. ТО ЗАТОВА ЧАЛМИ РЯДКО СЕ СРЕЩАТ ПО СЕВЕРНИТЕ ШИРИНИ. А ПОМНИТЕ ЛИ НЕЩО ЗА АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ ИЛИ НЕ ВИ ГО ПРЕПРОДАВАХА В КОЛХОЗИТЕ. СЛЕД КАТО ПОБЕЖДАВА ПЕРСИЯ, ПОБЕЖДАВА И ИНДИЯ И СКИТИЯ.

    Коментиран от #185

    21:42 10.04.2026

  • 165 Метни им само един атом бе!

    1 7 Отговор
    Кво ги моткаш?!

    Коментиран от #168

    21:43 10.04.2026

  • 166 Дон Корлеоне

    0 6 Отговор
    Хаяско кога праща хора на луната?

    21:45 10.04.2026

  • 167 Пригожин

    1 5 Отговор

    До коментар #156 от "Жестоката истина":

    Не всеки може Киев за два дня.

    21:47 10.04.2026

  • 168 Нали

    8 0 Отговор

    До коментар #165 от "Метни им само един атом бе!":

    Много ги бави наистина Путин>

    Коментиран от #171

    21:47 10.04.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Вудабаар!

    6 1 Отговор

    До коментар #160 от "Бравос!":

    Ади, Нюхай ,Смъркай бърже , бърже белото,
    и гаси лампата.
    Пусни си, и химна на евро Гейзер дружинка на любимата ти изчезваща у.ропа.😅😀😀🤣 😅😀😀🤣

    21:49 10.04.2026

  • 171 Хах

    2 5 Отговор

    До коментар #168 от "Нали":

    Кой го брои за жив епилираният ботокс?

    21:50 10.04.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Не е вярно

    7 1 Отговор

    До коментар #151 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    САЩ и Израел не са смлели Иран.
    Моля пиши когато Иран освободят Ормузкия проток.
    До тогава всичко е лъжа.
    Работим с факти все пак, а това все още не е факт.
    Тъжно е за всички, но е така.

    21:53 10.04.2026

  • 174 Вземи се гръмни

    9 1 Отговор

    До коментар #151 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    В залива няма и един сащисан кораб, затова Рижавия се моли на европейците, дори и на Китай, да отворят Залива. А американските военни от разрушените им бази спят в хотели в Дубай и Рияд. Така ли унизително загубилите умрели лисици се правят на победители!

    21:53 10.04.2026

  • 175 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #65 от "Бомби падат в Иран.":

    Във САЩ падат кули.

    21:54 10.04.2026

  • 176 ЧЕ СИ ГОСТ НЕ ТЕ

    1 9 Отговор

    До коментар #158 от "Гост":

    ОПРАВДАВА ДА ИДВАШ ВЪВ ФОРУМА НАПЪЛНО НЕПОДГОТВЕН. ЗНАЕШ, ЧЕ ДЖУДЖЕТАТА ОПИЩЯХА ОРТАЛЪКА САЩ ДА НЕ ДАВА ТОМАХАВКИ НА УКРАИНЦИТЕ, КАТО ПЛАШЕХА ГАРГИТЕ С ОТВЕТЕН ЯДРЕН УДАР. БАЙ ДОНИ, КАТО ДОБЪР БИЗНЕСМЕН ОКОШАРИ МАДУРО И ИЗСИПА ОСТАРЯЛОТО СИ ОРЪЖИЕ В ИРАН. СЪЩОТО НАПРАВИХА И ДЖУДЖЕТАТА В УКРАЙНА, НО НИВОТО НА АМЕРИКАНСКОТО ОРЪЖИЕ Е МНОГОКРАТНО ПО ВИСОКО. И ТАКА НА БЛИЗЪК СЪЮЗНИК НА КАРЛИЦИТЕ, "ЗЪБИТЕ" МУ БЯХА ИЗВАДЕНИ САМО ЗА МЕСЕЦ.

    21:56 10.04.2026

  • 177 Ами

    8 1 Отговор
    На спътник "хотбирд 13 Е" има иранска телевизия. Тромпета го правят СМЕШЕН.

    21:57 10.04.2026

  • 178 С една дума,

    6 1 Отговор
    Изрод!

    21:58 10.04.2026

  • 179 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Горната снимка показва броя на военните бази на САЩ в региона на Персийския залив преди нападението над Иран от сащ и израел ,а втората по долу колко са останали от тези бази след отговора на Иран.
    Снимката и графиката е от британския Гардиън .

    21:58 10.04.2026

  • 180 Сашо

    4 2 Отговор
    Болен мозък който разбивка целия свят.
    99.9% от световното население поема на тоя глупостите всеки ден. 0.1% от приближените му станаха милиардери. Чакаме първия трилионер .... Демек инфлация до дупка.
    На този тояга му е малко ...

    21:59 10.04.2026

  • 181 Механик

    1 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    21:59 10.04.2026

  • 182 хаха

    3 3 Отговор
    "Презареждаме корабите с боеприпаси."

    Ти "боеприпасите" с които трябва да презареждаш ги нямаш бе булгаристански бАклук!
    ХАХАХА
    Като намериш Томахоук тогава ще се правиш на интересен бе илитерат байганьовски!
    Добре че писа на Паки-то да ти пусне предложение за 2 седмици примирие...

    22:00 10.04.2026

  • 183 az СВО Победа80

    10 5 Отговор
    Пекин официално предупреди Израел:

    „...ако Израел използва ядрена бойна глава срещу която и да е държава, включително Иран, това ще означава унищожаване на Израел като държава.“

    Казах ви, че Нетаняху настъпи котето като удари ключовия обект, част и от "Един пояс, един път", и от коридора "Север-Юг" ще има последици за Израел.

    Коментиран от #187, #188, #191

    22:01 10.04.2026

  • 184 С ДВЕ ДУМИ

    7 3 Отговор
    Такъв боклук скоро не се е появяал начело на САЩ. Същия като всичките останали...

    22:01 10.04.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Кейптъна

    5 2 Отговор
    Млати цента по Зурлата ..
    С Лопатата ...

    22:03 10.04.2026

  • 187 Саймън каза

    3 8 Отговор

    До коментар #183 от "az СВО Победа80":

    Който заплашва Израел не живее дълго.

    Коментиран от #197, #200

    22:04 10.04.2026

  • 188 Гресирана ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #183 от "az СВО Победа80":

    Което не бива да те притеснява да продължиш да си го слагаш в задн-НИКА 😁

    22:05 10.04.2026

  • 189 Прав е Дончо

    6 7 Отговор
    Иранците ,подобно на рашистите ще отнесат още много бoй преди да се вразумят.

    22:05 10.04.2026

  • 190 ХиХи

    4 5 Отговор
    Те предният път като отидоха там с боеприпаси що си тръгнаха без боеприпаси? То преди три дни требваше да свършат Иранските централи, ама томахавките стигат за 7-8, другите друг път

    22:05 10.04.2026

  • 191 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #183 от "az СВО Победа80":

    Източник?

    22:07 10.04.2026

  • 192 Вацев

    2 4 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    22:10 10.04.2026

  • 193 борисов бойко борисов

    3 2 Отговор
    НА ТОЗИ ИЗДУХАН МУРУК ЗВЕЗДИТЕ МУ ГОВОРЯТ ПОВЕЧЕ ОТ НА БАЙ ДЪНЮ

    22:10 10.04.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 МхтоМхто

    7 2 Отговор
    Призна си най-накрая лудия шапкар. Примирие му трябва ,за да зареди корабите с ракети. Него и еврейското наци хич не ги интересуват преговорите за мир. Чудя се на Иранците ,че пак им се връзват на лъжите. Ама и те явно зареждат. А ние европейците ще имаме време да се заредим с вазелин

    22:12 10.04.2026

  • 196 Мммммм

    3 0 Отговор
    Тотал щета.

    Вече не му чета т,потиите

    22:15 10.04.2026

  • 197 Сайтът каза

    3 0 Отговор

    До коментар #187 от "Саймън каза":

    Че си кашерно л@йно

    22:15 10.04.2026

  • 198 Анонимен

    6 1 Отговор
    Луд, оранжев тъпак. Целият свят трябва да въведе САНКЦИИ за САЩ и Израел, и да не допускат техни граждани по света. Да си живеят в кочините и да не пречат на света.

    Коментиран от #202

    22:16 10.04.2026

  • 199 За респект.

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Както и при всички останали.

    22:17 10.04.2026

  • 200 Мммммм

    4 0 Отговор

    До коментар #187 от "Саймън каза":

    Малоумник

    22:18 10.04.2026

  • 201 3467

    3 0 Отговор
    Тоя луд клоун си играе с огъня,нима всички в САЩ са като него.

    22:23 10.04.2026

  • 202 Голе

    0 2 Отговор

    До коментар #198 от "Анонимен":

    Тоя "Лудия" бомби Путин и Иран на поразия.

    22:25 10.04.2026

  • 203 Тити

    2 0 Отговор
    Господин половинчата работа това е кукуто Тръмп.

    22:28 10.04.2026

  • 204 Някой да се е

    0 0 Отговор
    съмнявал, че примирието е необходимо за презареждане на корабите?

    23:22 10.04.2026

  • 205 Горски

    1 0 Отговор
    1 0 Отговор

    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ!

    23:22 10.04.2026

    23:22 10.04.2026