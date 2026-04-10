Близо 2 хиляди са убитите при израелските удари срещу Ливан от 2 март насам ВИДЕО

Броят на загиналите от израелските удари срещу Ливан от 2 март насам достигна 1953, като над 6000 души са ранени, сочат данни на Министерството на здравеопазването на страната.

В началото на миналия месец конфликтът между Израел и „Хизбула“ в Ливан се изостри значително, прераствайки в масирана военна кампания с тежки последици.

След 2 март Израел започна системни въздушни атаки, които според официални данни са отговор на над 2 000 изстреляни ракети и дронове от територията на Ливан.

В началото на април Израел разшири обхвата на ударите си, поразявайки не само южните райони, но и предградия на Бейрут, включително християнското селище Айн Сааде.

На 9 април 2026 г. бяха регистрирани едни от най-кръвопролитните атаки, при които за денонощие загинаха над 300 човека, което накара ливанските власти да обявят ден на национален траур.



Военните действия предизвикаха масово бягство на цивилно население, като над 100 000 души са напуснали домовете си само през първата седмица на интензивните удари.



Иран постави като условие за преговорите със САЩ спирането на израелските удари по Ливан.

Докато „Хизбула“ декларира готовност за спиране на атаките при определени условия, израелската армия продължава операциите си с цел неутрализиране на заплахите.