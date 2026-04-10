Оцелели войници отрекоха твърденията на Хегсет за сигурността на базата в Кувейт

Американски войници, оцелели след удара на Иран по американски военен обект в Кувейт, отрекоха твърденията на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет, оплаквайки се, че тяхното подразделение е било в опасна позиция. Това съобщи CBS News.
На 1 март Иран удари американски военен обект в Кувейт, при което, както беше съобщено по-рано, бяха убити шестима американски войници и ранени десетки. По-късно Хегсет заяви, че това е бил добре укрепен команден пункт и че Иран е използвал „мощни оръжия“.
„Искам хората да знаят, че подразделението не е било подготвено за никакъв вид отбрана. Не е било укрепена позиция“, каза един очевидец пред канала.
Според него твърденията, че е бил дрон, който е „инфилтрирал“ противовъздушната отбрана, са неверни.
Според CBS съоръжението не е било предназначено да защитава военния персонал от евентуални въздушни атаки.
„Това е може би най-слабият възможен бункер“, каза един военен офицер пред канала. На въпрос за нивото на укрепление на съоръжението, той отговори: „По отношение на защитата срещу дронове, няма такава.“
2 Сатана Z
14:53 10.04.2026
3 Владимир Путин, президент
14:54 10.04.2026
4 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха!
14:55 10.04.2026
5 БТР-56
Коментиран от #38
14:55 10.04.2026
6 Питам
Коментиран от #16
14:55 10.04.2026
7 ТЕЗИ УКРАСЕНИ КОВЧЕЗИ
14:57 10.04.2026
8 Кирило Буданов, разведчик
Така се случва Великденските празници в Русия.
Я ни при чем ☝️😁
Коментиран от #10, #27, #40, #49
14:57 10.04.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #66
15:01 10.04.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #35
15:05 10.04.2026
13 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #10 от "пони, ама розАво":"...дадохме му само 41 покойни руснаци срещу 1000 наши ..."
Където украински дрон удари руснак не никне ☝️
Или предлагаш украинците да стреляме военнопленици за изравняване бройките ?
Коментиран от #17, #20, #42
15:09 10.04.2026
16 Раковски
До коментар #6 от "Питам":Ти защо не отиваш да помагаш на Путин, а седиш във вражеско НАТО? Или те е страх от несъществуващата държавата 404 и бандеровците? 😂😂
Коментиран от #21, #22
15:15 10.04.2026
17 Учуден
До коментар #13 от "Кирило Буданов, разведчик":И защо тогава разменят 1000 укри за 41 руснака а предната размяна беше 1000 укри за 35 руснака.
Коментиран от #26, #30
15:16 10.04.2026
18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:16 10.04.2026
19 Много повече
15:17 10.04.2026
21 Зевзек
До коментар #16 от "Раковски":"Ти защо не отиваш да помагаш на Путин, а седиш във вражеско НАТО"
Той Путин се справя много добре и без наша помощ - НАТО умре - но зеления взе и жени да мобилизира а нито едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ.
Коментиран от #28
15:19 10.04.2026
22 Що да ходи
До коментар #16 от "Раковски":Рюте каза, че Путин ще дойде тук при нас. Дай боже!
Коментиран от #25
15:21 10.04.2026
23 Учуден
Ха познайте щом срещу бавно-летящите Шахеди няма защита колко добре се спрявят прехвалените Пейтриъти срещу хиперзвуковите ракети на иранците.
Коментиран от #45
15:24 10.04.2026
24 Това е Ужасно 13 американски войника
36000 Руски войника са загинали за 1 несец война
Това е геноцид!
Коментиран от #34, #41, #50
15:24 10.04.2026
25 Раковски
До коментар #22 от "Що да ходи":Няма да дойде. Но въпросът е ти като имаш зор защо не отиваш при него?
15:26 10.04.2026
26 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "Учуден":".. що тогава разменят 1000 укри за 41 руснака..."
Ами сещай се пачему !!!
Ние руснаците разстрелваме военноплениците за да ги не храним бе таваришчь ☝️😄
Коментиран от #31, #48
15:26 10.04.2026
27 Зевзек
До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":"Владикавказ гори, някъв руснак снова курил на неподходящо място в най-неподходящото време !!!"
Ами то излиза че краварите и евреите цигара от цигара палят в своите бази че огъня не е преставал там.
15:26 10.04.2026
28 Раковски
До коментар #21 от "Зевзек":Всичко върви по план викаш 😂🤣😂🤣😂 Все така да се справя, да иляди на поста както се казва 🤣🤣🤣
Коментиран от #36
15:27 10.04.2026
29 Люш люш
15:28 10.04.2026
30 Ехх
До коментар #17 от "Учуден":Глад на украинския фронт, брате
15:29 10.04.2026
31 Учуден
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":И защо има украински военопленици - нали смелите украинци избивали всички "орки" срещу тях и като ги избият отиват и се предават ли?
15:32 10.04.2026
32 Тръмпи
Коментиран от #37
15:32 10.04.2026
33 Урсул фон РептиЛайнян🐍
15:33 10.04.2026
34 Хихи
До коментар #24 от "Това е Ужасно 13 американски войника":това в УНИАН,или дойчезеле го чете , докато рови в тавата с фалшивото брашно ?!
15:33 10.04.2026
35 Прочети малко ве
До коментар #12 от "Сатана Z":Пустиния пясък не става за бетон, мнго са кръфли и глдки песъчинките... Дубай е построен от пясък внос от Австралия....
Коментиран от #39
15:34 10.04.2026
36 Зевзек
До коментар #28 от "Раковски":"Всичко върви по план викаш"
Даже и над плана - Путин не си и е мечтал като почна СВО че ще разпадне НАТО и ще фалира ЕС.
Коментиран от #44
15:35 10.04.2026
37 Учуден
До коментар #32 от "Тръмпи":"Това е съдбата на войника! Война е все пак!"
Аз мислех че съдбата на войника е да умре защитавайки родината си а не мераците на евреите за господство ама щом казваш - явно от посолството са ти го разяснили.
15:38 10.04.2026
38 Територията
До коментар #5 от "БТР-56":Те са избрани от американския народ
Коментиран от #43
15:44 10.04.2026
39 Зевзек
До коментар #35 от "Прочети малко ве":Така е "мнго са кръфли и глдки" мозъчетата на нашите козячета - пясъка не е от Австралия а от Антарктида - вадят го изпод ледовете.
Коментиран от #62
15:46 10.04.2026
40 Радваш е, виждам
До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":... а Господ гледа
15:46 10.04.2026
41 Апчих
До коментар #24 от "Това е Ужасно 13 американски войника":Ти пък, поне милион и половина руснака бяха убити миналата седмица. А пък това с 13-те американски войника е дилно преувеличено, за да се запази реномето на Иран при подписването на капитулацията. Американци, евреи, британци и украинци не умират. Това е показано в толкова много филми. Гледайте холивудски филми - там всичко е показано достоверно и точно. Другото е лъжа. Другите винаги лъжат, Холивуд казва истината. Америка е велика. Хип, хип, хърей
15:47 10.04.2026
42 Манол Пейков, алкохолик
До коментар #13 от "Кирило Буданов, разведчик":Господ те гледа.
15:48 10.04.2026
43 Уса
До коментар #38 от "Територията":Да им имам "избора" на американския народ - избора е между деменция и шизофреник. Дали в 330 милиона САЩ не могат да намерят нормален.
Коментиран от #55
15:49 10.04.2026
44 Раковски
До коментар #36 от "Зевзек":И тези фантазии когато точно се случиха? Нещо не съм в течение кога точно се е разпаднало НАТО и е фалирал Европейския съюз? Я разясни малко да се посмеем. Може да кажеш и за целите на СВО, да се посмеем още повече.
Коментиран от #51, #54
15:49 10.04.2026
45 Не че...
До коментар #23 от "Учуден":Ми то ... Линкълн затва ... кинефите нещо ...
15:50 10.04.2026
46 А ся
15:52 10.04.2026
47 Ганчо пита
15:53 10.04.2026
48 Тиквеш
До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":Ако ги разстрелват, как разменят наравно винаги живи военнопленици, а украинските мъртви тела са все пак 25 пъти повече? :)))) евроатлантик го наречи и не го обиждай повече.
15:53 10.04.2026
49 Ганчо пита
До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":Кирчо, нукой вече не говори за вас. Защо ли?!
Намери ли си колесник?
Коментиран от #52
15:54 10.04.2026
50 Хаха
До коментар #24 от "Това е Ужасно 13 американски войника":То 25 милиона укри са минус, ти се косиш за 13 крави.
15:57 10.04.2026
51 Зевзек
До коментар #44 от "Раковски":"Нещо не съм в течение кога точно се е разпаднало НАТО и е фалирал Европейския съюз?"
Ами те от посолството не ги казват тези работи - трябва и от друго място да се информираш и най вече да има някой между ушите за да го възприемеш.
Как се казва когато държава като Франция не може да плаща дългът си и "предлага" той да станел общ за ЕС. Как се казва на военен блок в който държави не позволяват на "съюзниците" си да прелитат над тях а другите "съюзници" не информират първите и отправят военни заплахи към тях.
Хайде отговори ми че и аз да се посмея.
Коментиран от #56
15:58 10.04.2026
52 Украинец
До коментар #49 от "Ганчо пита":"Намери ли си колесник?"
Тя хунтата в Кииф засега изнася парите в бусове и явно са претопили златните тоалетни в кюлчета. Те тези от хунтата ще избягат ама тези от ТЦК не мога и да си представя какво ще им се случи.
16:02 10.04.2026
53 Тома
16:04 10.04.2026
54 Ахаха
До коментар #44 от "Раковски":Достатъчно е да видиш производството на Европа последните 3 години.. За да ти стане ясно. Ама които не разбира и да гледа, кел файда. Сащ напускат нато, няма смисъл от нещо което не работи
Коментиран от #57
16:04 10.04.2026
55 Тръмпи
До коментар #43 от "Уса":Брояч на населението на САЩ към 05-04-2026 година във 17:00:05 часа - 345 908 016 човека.
Коментиран от #58
16:06 10.04.2026
56 Раковски
До коментар #51 от "Зевзек":Тези смешки Митрофановица ли ти ги снесе? 😅😅😅
Коментиран от #59
16:15 10.04.2026
57 Раковски
До коментар #54 от "Ахаха":За теб спасението е единствено в Русия. Виждам, че имаш "достоверна" информация относно производството в Европа 😂, затова твоето спасение е при Путин. Вземай чемоданчето и беж! Хич не стой!
Коментиран от #60, #61
16:18 10.04.2026
58 Уса
До коментар #55 от "Тръмпи":А колко беше броячът когато "избираха" деменцията или шизофреника на предния му мандат. Пък още по зле щом от 345 милиона не могат да намерят един с акъла си. Щом такъв им е "избора" значи нямат избор.
16:19 10.04.2026
59 Зевзек
До коментар #56 от "Раковски":Ами отговори ми бе а не ръси пропаганда. Та по стара комунистическа традиция когато нямаш доводи се почва плюене по самия човек и не се коментира какво е казал а както знаем всички наши евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС.
16:22 10.04.2026
60 Българин
До коментар #57 от "Раковски":"За теб спасението е единствено в Русия"
Типична козяшка пропаганда - всеки който мисли за България и Европа е обявяван за "копейка и путинист" и пращан в Русия. А защо ли нашите продажни евроатлантици не се изнесат при господарите си за които толкова милеят че затриха България и за 36 години успяха да ни намалят с една трета и ни направиха по-бедни даже и от Гана.
16:27 10.04.2026
61 Учуден
До коментар #57 от "Раковски":"Виждам, че имаш "достоверна" информация относно производството в Европа"
Не знам за Европа но ти можеш ли да ми кажеш какво се произвежда в момента в България освен наведени евроатлантици и мал.оум.ни козячета - май не можеш. Можеш ли ми каза какво има построено в България за 36 години като краварска колония - един язовир или една централа или едно летище - нещо от национално значение.
Коментиран от #65
16:34 10.04.2026
62 Напомняне
До коментар #39 от "Зевзек":Правописните грешки на коментар 35 не отменят факта, че пустинният пясък - и не само той - не е подходящ за строителството (ако трябва да е здраво, разбира се). Има си специфични изисквания към качествата на пясъка, с който се приготвят строителни материали. Затова, макар и парадоксално на пръв поглед, доста страни с големи площи пясъчни пустини внасят пясък (с нужните качество) за нуждите на строителството.
16:50 10.04.2026
63 кравария
17:20 10.04.2026
64 бай Даню
18:05 10.04.2026
65 А не бе
До коментар #61 от "Учуден":Как какво, бре?!? Ами няколкото хиляди километра полигона за тестване на окачването на всякакви видове МПС, незнйно защо наречени магистрали от един горделив бивш премиер, възпълничък един такъв, за нищо ли ги нямаш? Бърже да се извиниш на възпълничкия чичко, че ще се разплаче баш преди изборите и ще те обвини за сгромолясалия се вот на електората му.
18:14 10.04.2026
66 Един
До коментар #9 от "Боруна Лом":Ти остави американците при нас. Трябва да разкараме всички руснаци от Камчия и като цяло от черноморието, че те са десетки хиляди и скоро да не идват да ги "освобождават" чебурашките.
Коментиран от #67
18:31 10.04.2026
67 СТИГА БЕ
До коментар #66 от "Един":Ти не сиУред...какви руснаци по Камчия бе, ти ги бъраш с братята окрайнчи които почиват там
18:57 10.04.2026