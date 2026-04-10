Оцелели войници отрекоха твърденията на Хегсет за сигурността на базата в Кувейт

Оцелели войници отрекоха твърденията на Хегсет за сигурността на базата в Кувейт

10 Април, 2026 14:51 5 106 67

На 1 март Иран удари съоръжение, убивайки шестима американски войници

Оцелели войници отрекоха твърденията на Хегсет за сигурността на базата в Кувейт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американски войници, оцелели след удара на Иран по американски военен обект в Кувейт, отрекоха твърденията на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет, оплаквайки се, че тяхното подразделение е било в опасна позиция. Това съобщи CBS News.

На 1 март Иран удари американски военен обект в Кувейт, при което, както беше съобщено по-рано, бяха убити шестима американски войници и ранени десетки. По-късно Хегсет заяви, че това е бил добре укрепен команден пункт и че Иран е използвал „мощни оръжия“.

„Искам хората да знаят, че подразделението не е било подготвено за никакъв вид отбрана. Не е било укрепена позиция“, каза един очевидец пред канала.

Според него твърденията, че е бил дрон, който е „инфилтрирал“ противовъздушната отбрана, са неверни.

Според CBS съоръжението не е било предназначено да защитава военния персонал от евентуални въздушни атаки.

„Това е може би най-слабият възможен бункер“, каза един военен офицер пред канала. На въпрос за нивото на укрепление на съоръжението, той отговори: „По отношение на защитата срещу дронове, няма такава.“


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    117 5 Отговор
    Само при Тръмп Американски войници умират за интересите на Израел.

    14:53 10.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    18 63 Отговор
    Сигурност само в моя бункер ☝️

    14:54 10.04.2026

  • 4 Хе хе...

    58 5 Отговор
    Затова загинаха само 13 пiHд0cTaHци, докато един мармот завива шоколади в станиол!
    Ха ха ха ха ха ха!

    14:55 10.04.2026

  • 5 БТР-56

    98 1 Отговор
    Кликата на Рижият Тромпет ръси лъжа след лъжа и глупост след глупост.

    Коментиран от #38

    14:55 10.04.2026

  • 6 Питам

    92 11 Отговор
    Къде са евроатлантическите мишки да помагат на горките краварчета?! Къде се покриха, как ни една мишка не отиде да варди железния гевгир на ционистите или да отваря Ормузкия проток? Нима ви е страх от унищожения ирански военен потенциал?

    Коментиран от #16

    14:55 10.04.2026

  • 7 ТЕЗИ УКРАСЕНИ КОВЧЕЗИ

    65 6 Отговор
    НАИСТИНА СА ГОТИНИ,ДАЙ БОЖЕ ПО ЧЕСТИЧКО ДА ГИ ГЛЕДАМО ПО ТИЛИВИЗИИТЕ.

    14:57 10.04.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    9 65 Отговор
    Владикавказ гори, някъв руснак снова курил на неподходящо място в най-неподходящото време !!!
    Така се случва Великденските празници в Русия.
    Я ни при чем ☝️😁

    Коментиран от #10, #27, #40, #49

    14:57 10.04.2026

  • 9 Боруна Лом

    71 3 Отговор
    А КОГА ЩЕ ГИ ИЗГОНЯТ ВСИЧКИ ОТ БЪЛГАРИЯ? КРАВАРИТЕ БАЯ ФИРА ДАДОХА,НО НЕ КАЗВАТ! БЪЛГАРИЯ Е ОКУПИРАНА

    Коментиран от #66

    15:01 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    52 3 Отговор
    В Кувейт има пясък колкото искаш и Краварите трябваше да изсипят няколко чувала с цимент марка 500 и бункера готов,ама и там се краде на поразия като в БГ

    Коментиран от #35

    15:05 10.04.2026

  • 13 Кирило Буданов, разведчик

    7 44 Отговор

    До коментар #10 от "пони, ама розАво":

     "...дадохме му само 41 покойни руснаци срещу 1000 наши ..."

    Където украински дрон удари руснак не никне ☝️
    Или предлагаш украинците да стреляме военнопленици за изравняване бройките ?

    Коментиран от #17, #20, #42

    15:09 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Раковски

    4 37 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    Ти защо не отиваш да помагаш на Путин, а седиш във вражеско НАТО? Или те е страх от несъществуващата държавата 404 и бандеровците? 😂😂

    Коментиран от #21, #22

    15:15 10.04.2026

  • 17 Учуден

    52 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кирило Буданов, разведчик":

    И защо тогава разменят 1000 укри за 41 руснака а предната размяна беше 1000 укри за 35 руснака.

    Коментиран от #26, #30

    15:16 10.04.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    37 2 Отговор
    Хубава снимка - дано още много такива да има...

    15:16 10.04.2026

  • 19 Много повече

    44 2 Отговор
    Са загиналите, размерът на поражение се крие

    15:17 10.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зевзек

    48 4 Отговор

    До коментар #16 от "Раковски":

    "Ти защо не отиваш да помагаш на Путин, а седиш във вражеско НАТО"

    Той Путин се справя много добре и без наша помощ - НАТО умре - но зеления взе и жени да мобилизира а нито едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ.

    Коментиран от #28

    15:19 10.04.2026

  • 22 Що да ходи

    48 3 Отговор

    До коментар #16 от "Раковски":

    Рюте каза, че Путин ще дойде тук при нас. Дай боже!

    Коментиран от #25

    15:21 10.04.2026

  • 23 Учуден

    42 3 Отговор
    „По отношение на защитата срещу дронове, няма такава.“

    Ха познайте щом срещу бавно-летящите Шахеди няма защита колко добре се спрявят прехвалените Пейтриъти срещу хиперзвуковите ракети на иранците.

    Коментиран от #45

    15:24 10.04.2026

  • 24 Това е Ужасно 13 американски войника

    5 40 Отговор
    Са загинали За 1 месец в война

    36000 Руски войника са загинали за 1 несец война

    Това е геноцид!

    Коментиран от #34, #41, #50

    15:24 10.04.2026

  • 25 Раковски

    3 18 Отговор

    До коментар #22 от "Що да ходи":

    Няма да дойде. Но въпросът е ти като имаш зор защо не отиваш при него?

    15:26 10.04.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    3 30 Отговор

    До коментар #17 от "Учуден":

    ".. що тогава разменят 1000 укри за 41 руснака..."

    Ами сещай се пачему !!!
    Ние руснаците разстрелваме военноплениците за да ги не храним бе таваришчь ☝️😄

    Коментиран от #31, #48

    15:26 10.04.2026

  • 27 Зевзек

    38 2 Отговор

    До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":

    "Владикавказ гори, някъв руснак снова курил на неподходящо място в най-неподходящото време !!!"

    Ами то излиза че краварите и евреите цигара от цигара палят в своите бази че огъня не е преставал там.

    15:26 10.04.2026

  • 28 Раковски

    1 19 Отговор

    До коментар #21 от "Зевзек":

    Всичко върви по план викаш 😂🤣😂🤣😂 Все така да се справя, да иляди на поста както се казва 🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    15:27 10.04.2026

  • 29 Люш люш

    29 1 Отговор
    И се люлеят топли американски черва по бодливата тел около базите.

    15:28 10.04.2026

  • 30 Ехх

    29 0 Отговор

    До коментар #17 от "Учуден":

    Глад на украинския фронт, брате

    15:29 10.04.2026

  • 31 Учуден

    29 0 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    И защо има украински военопленици - нали смелите украинци избивали всички "орки" срещу тях и като ги избият отиват и се предават ли?

    15:32 10.04.2026

  • 32 Тръмпи

    7 16 Отговор
    Това е съдбата на войника! Война е все пак! Нека американските войници не забравят факта, че наскоро в Колумбия загинаха 80 военни при катастрофа на военен самолет и то в мирно време! Нашите загуби досега са просто никакви

    Коментиран от #37

    15:32 10.04.2026

  • 33 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    32 0 Отговор
    Персия-Иран попиля кашерната ционистка и краварска SGAN.

    15:33 10.04.2026

  • 34 Хихи

    24 0 Отговор

    До коментар #24 от "Това е Ужасно 13 американски войника":

    това в УНИАН,или дойчезеле го чете , докато рови в тавата с фалшивото брашно ?!

    15:33 10.04.2026

  • 35 Прочети малко ве

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Пустиния пясък не става за бетон, мнго са кръфли и глдки песъчинките... Дубай е построен от пясък внос от Австралия....

    Коментиран от #39

    15:34 10.04.2026

  • 36 Зевзек

    28 4 Отговор

    До коментар #28 от "Раковски":

    "Всичко върви по план викаш"

    Даже и над плана - Путин не си и е мечтал като почна СВО че ще разпадне НАТО и ще фалира ЕС.

    Коментиран от #44

    15:35 10.04.2026

  • 37 Учуден

    26 2 Отговор

    До коментар #32 от "Тръмпи":

    "Това е съдбата на войника! Война е все пак!"

    Аз мислех че съдбата на войника е да умре защитавайки родината си а не мераците на евреите за господство ама щом казваш - явно от посолството са ти го разяснили.

    15:38 10.04.2026

  • 38 Територията

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "БТР-56":

    Те са избрани от американския народ

    Коментиран от #43

    15:44 10.04.2026

  • 39 Зевзек

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Прочети малко ве":

    Така е "мнго са кръфли и глдки" мозъчетата на нашите козячета - пясъка не е от Австралия а от Антарктида - вадят го изпод ледовете.

    Коментиран от #62

    15:46 10.04.2026

  • 40 Радваш е, виждам

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":

    ... а Господ гледа

    15:46 10.04.2026

  • 41 Апчих

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "Това е Ужасно 13 американски войника":

    Ти пък, поне милион и половина руснака бяха убити миналата седмица. А пък това с 13-те американски войника е дилно преувеличено, за да се запази реномето на Иран при подписването на капитулацията. Американци, евреи, британци и украинци не умират. Това е показано в толкова много филми. Гледайте холивудски филми - там всичко е показано достоверно и точно. Другото е лъжа. Другите винаги лъжат, Холивуд казва истината. Америка е велика. Хип, хип, хърей

    15:47 10.04.2026

  • 42 Манол Пейков, алкохолик

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Господ те гледа.

    15:48 10.04.2026

  • 43 Уса

    20 0 Отговор

    До коментар #38 от "Територията":

    Да им имам "избора" на американския народ - избора е между деменция и шизофреник. Дали в 330 милиона САЩ не могат да намерят нормален.

    Коментиран от #55

    15:49 10.04.2026

  • 44 Раковски

    1 13 Отговор

    До коментар #36 от "Зевзек":

    И тези фантазии когато точно се случиха? Нещо не съм в течение кога точно се е разпаднало НАТО и е фалирал Европейския съюз? Я разясни малко да се посмеем. Може да кажеш и за целите на СВО, да се посмеем още повече.

    Коментиран от #51, #54

    15:49 10.04.2026

  • 45 Не че...

    16 1 Отговор

    До коментар #23 от "Учуден":

    Ми то ... Линкълн затва ... кинефите нещо ...

    15:50 10.04.2026

  • 46 А ся

    13 0 Отговор
    Пропейте за Хегсет, нещастни еуропейдели.

    15:52 10.04.2026

  • 47 Ганчо пита

    14 0 Отговор
    Само тази американска база в Близкия изток ли е разрушена и незащитена

    15:53 10.04.2026

  • 48 Тиквеш

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Ако ги разстрелват, как разменят наравно винаги живи военнопленици, а украинските мъртви тела са все пак 25 пъти повече? :)))) евроатлантик го наречи и не го обиждай повече.

    15:53 10.04.2026

  • 49 Ганчо пита

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Кирчо, нукой вече не говори за вас. Защо ли?!
    Намери ли си колесник?

    Коментиран от #52

    15:54 10.04.2026

  • 50 Хаха

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "Това е Ужасно 13 американски войника":

    То 25 милиона укри са минус, ти се косиш за 13 крави.

    15:57 10.04.2026

  • 51 Зевзек

    14 1 Отговор

    До коментар #44 от "Раковски":

    "Нещо не съм в течение кога точно се е разпаднало НАТО и е фалирал Европейския съюз?"

    Ами те от посолството не ги казват тези работи - трябва и от друго място да се информираш и най вече да има някой между ушите за да го възприемеш.

    Как се казва когато държава като Франция не може да плаща дългът си и "предлага" той да станел общ за ЕС. Как се казва на военен блок в който държави не позволяват на "съюзниците" си да прелитат над тях а другите "съюзници" не информират първите и отправят военни заплахи към тях.

    Хайде отговори ми че и аз да се посмея.

    Коментиран от #56

    15:58 10.04.2026

  • 52 Украинец

    7 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ганчо пита":

    "Намери ли си колесник?"

    Тя хунтата в Кииф засега изнася парите в бусове и явно са претопили златните тоалетни в кюлчета. Те тези от хунтата ще избягат ама тези от ТЦК не мога и да си представя какво ще им се случи.

    16:02 10.04.2026

  • 53 Тома

    13 0 Отговор
    Единствените оцелели са моряците от кораба капитан кук които още разнасят миризмата от памперсите без да са ги стреляли.

    16:04 10.04.2026

  • 54 Ахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #44 от "Раковски":

    Достатъчно е да видиш производството на Европа последните 3 години.. За да ти стане ясно. Ама които не разбира и да гледа, кел файда. Сащ напускат нато, няма смисъл от нещо което не работи

    Коментиран от #57

    16:04 10.04.2026

  • 55 Тръмпи

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Уса":

    Брояч на населението на САЩ към 05-04-2026 година във 17:00:05 часа - 345 908 016 човека.

    Коментиран от #58

    16:06 10.04.2026

  • 56 Раковски

    1 10 Отговор

    До коментар #51 от "Зевзек":

    Тези смешки Митрофановица ли ти ги снесе? 😅😅😅

    Коментиран от #59

    16:15 10.04.2026

  • 57 Раковски

    1 10 Отговор

    До коментар #54 от "Ахаха":

    За теб спасението е единствено в Русия. Виждам, че имаш "достоверна" информация относно производството в Европа 😂, затова твоето спасение е при Путин. Вземай чемоданчето и беж! Хич не стой!

    Коментиран от #60, #61

    16:18 10.04.2026

  • 58 Уса

    10 0 Отговор

    До коментар #55 от "Тръмпи":

    А колко беше броячът когато "избираха" деменцията или шизофреника на предния му мандат. Пък още по зле щом от 345 милиона не могат да намерят един с акъла си. Щом такъв им е "избора" значи нямат избор.

    16:19 10.04.2026

  • 59 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "Раковски":

    Ами отговори ми бе а не ръси пропаганда. Та по стара комунистическа традиция когато нямаш доводи се почва плюене по самия човек и не се коментира какво е казал а както знаем всички наши евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    16:22 10.04.2026

  • 60 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #57 от "Раковски":

    "За теб спасението е единствено в Русия"

    Типична козяшка пропаганда - всеки който мисли за България и Европа е обявяван за "копейка и путинист" и пращан в Русия. А защо ли нашите продажни евроатлантици не се изнесат при господарите си за които толкова милеят че затриха България и за 36 години успяха да ни намалят с една трета и ни направиха по-бедни даже и от Гана.

    16:27 10.04.2026

  • 61 Учуден

    11 0 Отговор

    До коментар #57 от "Раковски":

    "Виждам, че имаш "достоверна" информация относно производството в Европа"

    Не знам за Европа но ти можеш ли да ми кажеш какво се произвежда в момента в България освен наведени евроатлантици и мал.оум.ни козячета - май не можеш. Можеш ли ми каза какво има построено в България за 36 години като краварска колония - един язовир или една централа или едно летище - нещо от национално значение.

    Коментиран от #65

    16:34 10.04.2026

  • 62 Напомняне

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Зевзек":

    Правописните грешки на коментар 35 не отменят факта, че пустинният пясък - и не само той - не е подходящ за строителството (ако трябва да е здраво, разбира се). Има си специфични изисквания към качествата на пясъка, с който се приготвят строителни материали. Затова, макар и парадоксално на пръв поглед, доста страни с големи площи пясъчни пустини внасят пясък (с нужните качество) за нуждите на строителството.

    16:50 10.04.2026

  • 63 кравария

    4 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    17:20 10.04.2026

  • 64 бай Даню

    1 0 Отговор
    Аааа, значи било истина

    18:05 10.04.2026

  • 65 А не бе

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Учуден":

    Как какво, бре?!? Ами няколкото хиляди километра полигона за тестване на окачването на всякакви видове МПС, незнйно защо наречени магистрали от един горделив бивш премиер, възпълничък един такъв, за нищо ли ги нямаш? Бърже да се извиниш на възпълничкия чичко, че ще се разплаче баш преди изборите и ще те обвини за сгромолясалия се вот на електората му.

    18:14 10.04.2026

  • 66 Един

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Ти остави американците при нас. Трябва да разкараме всички руснаци от Камчия и като цяло от черноморието, че те са десетки хиляди и скоро да не идват да ги "освобождават" чебурашките.

    Коментиран от #67

    18:31 10.04.2026

  • 67 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Един":

    Ти не сиУред...какви руснаци по Камчия бе, ти ги бъраш с братята окрайнчи които почиват там

    18:57 10.04.2026

