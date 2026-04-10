Оцелели войници отрекоха твърденията на Хегсет за сигурността на базата в Кувейт

Американски войници, оцелели след удара на Иран по американски военен обект в Кувейт, отрекоха твърденията на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет, оплаквайки се, че тяхното подразделение е било в опасна позиция. Това съобщи CBS News.

На 1 март Иран удари американски военен обект в Кувейт, при което, както беше съобщено по-рано, бяха убити шестима американски войници и ранени десетки. По-късно Хегсет заяви, че това е бил добре укрепен команден пункт и че Иран е използвал „мощни оръжия“.

„Искам хората да знаят, че подразделението не е било подготвено за никакъв вид отбрана. Не е било укрепена позиция“, каза един очевидец пред канала.

Според него твърденията, че е бил дрон, който е „инфилтрирал“ противовъздушната отбрана, са неверни.

Според CBS съоръжението не е било предназначено да защитава военния персонал от евентуални въздушни атаки.

„Това е може би най-слабият възможен бункер“, каза един военен офицер пред канала. На въпрос за нивото на укрепление на съоръжението, той отговори: „По отношение на защитата срещу дронове, няма такава.“