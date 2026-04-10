Испания е готова да участва в създаването на обща европейска армия "още утре"

Испания е готова да допринесе за създаването на обща европейска армия, заяви испанският премиер Педро Санчес на форума „European Pulse“, цитиран от Europa Press.

Санчес вярва, че общата армия е единственият начин „средните сили“ в Европейския съюз да защитят правата си.

„Готови сме да се насочим към създаването на обща европейска армия. Не след 10 години, не след две години, а още утре“, каза той.

Според Санчес, присъединяването към обща европейска армия не е въпрос на воля. „В днешно време „средните сили“, които са част от ЕС, имат само един начин да заявят своята сигурност и безопасност: чрез създаване на обща отбрана и съвместно справяне с нашите уязвимости. В противен случай ще позволим на други да се възползват от тези уязвимости“, каза той.

По-рано Politico съобщи, че членове на партията Volt Europa в Европейския парламент са предложили създаването на обща армия на лидерите на ЕС.