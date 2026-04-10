Испания е готова да участва в създаването на обща европейска армия "още утре"

10 Април, 2026 21:10, обновена 10 Април, 2026 21:17 1 320 31

Според премиера Санчес това е единственият начин „средните сили“ в ЕС да гарантират своята сигурност и безопасност

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испания е готова да допринесе за създаването на обща европейска армия, заяви испанският премиер Педро Санчес на форума „European Pulse“, цитиран от Europa Press.

Санчес вярва, че общата армия е единственият начин „средните сили“ в Европейския съюз да защитят правата си.

„Готови сме да се насочим към създаването на обща европейска армия. Не след 10 години, не след две години, а още утре“, каза той.

Според Санчес, присъединяването към обща европейска армия не е въпрос на воля. „В днешно време „средните сили“, които са част от ЕС, имат само един начин да заявят своята сигурност и безопасност: чрез създаване на обща отбрана и съвместно справяне с нашите уязвимости. В противен случай ще позволим на други да се възползват от тези уязвимости“, каза той.

По-рано Politico съобщи, че членове на партията Volt Europa в Европейския парламент са предложили създаването на обща армия на лидерите на ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 армия трети пол

    13 10 Отговор
    Financial Times отрази още един епизод на европейско лицемерие. Докато Брюксел заплашва Москва с нови пакети ограничения, реалните числа показват обратното. Вносът на руски втечнен природен газ за Европа подобрява рекорди. През първото тримесечие на 2026 г. страните от ЕС изтеглиха 69 от 71 пратки (97%) от проекта Yamal LNG. Останалите отидоха в Азия.

    21:19 10.04.2026

  • 2 Испанеца

    13 7 Отговор
    Първия боклук пукна. Останаха още двама, тяхната няма, тяхната мама. Софиянеца е тук, още пърха. Ама оня гейзер циониста, никакъв го няма. Къде е? Неговата мама, ах неговата мама.

    21:19 10.04.2026

  • 3 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Ние,Българите сме първи от зад напред.

    Коментиран от #6

    21:20 10.04.2026

  • 4 медун

    12 7 Отговор
    русофилите ще се пръснат от яд

    21:20 10.04.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ВРЪОО!И НИЕ ДА ИЗГОНИМ ОБОРА

    21:20 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    15 3 Отговор
    Това е положението!!! И единственият начин, Европа да оцелее!!! Силна обща армия!!! Силна обща полиция!!! И за ужас на нежните и розовите - нова колониална политика!!! ЕС отново трябва да експлоатира това, което му е полезно!!! Мисля че и най големите глупаци и наивници разбраха, каква е съдбата на меките!!!

    Коментиран от #8

    21:24 10.04.2026

  • 8 Бай Ганьо

    11 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    За тази цел, нашите копейки, които до един са меки китки, трябва да ги натоварим към Москалия,там да си дават задните части на Кремъл и Путин!

    Коментиран от #9

    21:27 10.04.2026

  • 9 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Ганьо":

    Може да сравниш коментарите!!! Аз с в няколко реда съм маркирал огромна нова стратегия, цел, и промяна!!! Ти си на ниво "задни части" !!!

    21:32 10.04.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 10 Отговор
    СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА УКРАЙНА ,
    РУСИЯ САМА ЩЕ ИЗДИГНЕ 10 МЕТРА ДУВАР ПО ГРАНИЦИТЕ НА ЕС , ЗА ДА НЕ МОГАТ ДА БЯГАТ " ЕВРОПЕЙЦИТЕ" В РУСИЯ
    .... И АРМИЯТА НА ЕС СТАВА БЕЗМИСЛЕНА ЗАЕДНО С НАТО :)
    ..... МОЖЕ ДА ИМА ВСЕ ПАК НЯКАКВА ЕВРО- АРМИЯ ДА ТРЕПЕ ТЕРОРИСТИ В АФРИКА И ДА ПАЗИ ОТ ИМИГРАНТИ - НО НАЙ - ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА ЗА ЕС НЕ Е ОТ РУСИЯ, А
    ОТ ДЕБИЛИТЕ В БРЮКСЕЛ

    21:36 10.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ДАДЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА АРМИЯ
    ОЩЕ УТРЕ
    200 000 КЕЧ- АДЖИИ ... АМА ДА СТРОЯТ В БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ ... ХЕМ И ПРОФЕСИИ ЩЕ ВЗЕМАТ КУМАНИТЕ:)

    21:50 10.04.2026

  • 12 хаха

    6 0 Отговор
    Няма нужда. Само трябва да се провокира пеДоналд да напусне.
    Може направо с "Хайде напусни ако ти стиска бе! То да не е само да дрънкаш!"

    Ако Макрон го каже онзи направо ще се одрищи до ушите като един истински байганьовец.

    21:51 10.04.2026

  • 13 Орфей

    1 0 Отговор
    Всичко което диша е смъpтно.Всичко което въздиша е безсмъpтно. Безсмъртни цветя са буквите, числата и нотите. Което запишеш на пергамент, папирус, хартия е записано за винаги. Орфей Родопееца - КАНОС копнее да обедини 90 - те племена на траките чрез писмеността. Той търси свои ученици, поддръжници, помощници.
    Тримата - Линос, Музей и Аристей са поети траки. Кадъм е сродник: Аристей е негов зет, а самият Кадъм е брат на тракийския цар Финей. Музей е брат на Орфей. Орфей и Кадъм се срещат и във Финикия и в Родопите и в Делфи там Орфей основава светилището на Делфи а Кадъм основава новият град Кадмея (Тива). Гръцко пиcмо още няма, защото Гърция още не е единна държава (13 век пр.н.е). Европа е сестра на Кадъм, която ще прекоси морето откъм Финикия към Гърция. Но първото отбелязване на думата Европа е на исток от Хебър (Марица) На римските карти - на исток от Родопа ще се появи думата Европа, то е на исток от Родопа ( Между Марица и Странджа)

    Коментиран от #16

    21:57 10.04.2026

  • 14 Орфей

    0 0 Отговор
    Трябва да разграничим и думата ОЛИМП.. В Орфеево време Средиземно море се е наричало ТРАКИЙСКО МОРЕ - ясно обозначено на картата. Тогава е имало ОСЕМ ПЛАНИНСКИ ВЪРХА С ИМЕТО ОЛИМП. Да ги подредим "
    Имало е поет - музикант Олимб, чиято народност не е уточнена. Той е свирел на флейта и след смъртта си остава име връх.. Но как се подреждат тези осем Олимпа"
    1) Олимп Родопски - първи. В планината Родопа - между върховете Перелик и Карлък Тук се провеждали музикалните състезания " Карнейони" В подножието им е новоткритата плоча с древна писменост. Средоточие на митологията на траките.
    2) Олимп Салмидонски - втори. Недалеч от Цариград. Нарича се още Витинийски Олимп ( до Бурса) Тук Кирил и Методий създават кирилицата и глаголицата
    3) Олимп Малоазийски - трети е с Троя. Съюз на траки и троянци
    4) Олимп Пелопонески - четвърти - с грат Олимпия. Гръцки. Там се пренасят Олимпийските игри - от Родопите към Гърция. И от Музикални игри те постепенно стават Спортни
    5) Олимп Тесалийски - пети. В северна Гърция. Върхът на гръцките богове ( Зевс).. Средоточие на гръцката митология.
    6) Олимп Критски - на остров Крит. Средоточие на линеарната писменост.
    7) Олимп Кипърски - на остров Кипър
    8) Олимп Сиракузки - в гр Сиракуза, с храм на Зевс
    Всички тези върхове са реални и днес, но като сюнгер тяхната слава е поета от Олимп Тесалийски.

    22:00 10.04.2026

  • 15 а още утре“, каза той педрото

    2 3 Отговор
    демек маняна по мучовски или в някога си

    а цъкачите за копейки и заклети русофоборци да се запишат в ес аскера с братята си еврогейци
    да вардят подплашените мишоци от Мечока

    22:00 10.04.2026

  • 16 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Орфей":

    Патетично, дори красиво, но крайно безмислено! Всеки който се фиксира в гледане на миналото, не вижда настоящето и бъдещето!

    22:01 10.04.2026

  • 17 Орфей

    0 0 Отговор
    Олимп е всяко високо място, където има светилище. То още не е геогравско място , а свято място. По време на Троянската война става големият дележ - бог на траките и троянците става Аполон , а бог на ахейците = Зевс.

    Херодот е написал :" Сатрите владеят прорицалището на Дионис, което се намира НА НАЙВИСОКАТА ПЛАНИНАА ( В центъра на РОДОПИТЕ) . Като прорицатели на светилището служат Бесите, едно племе от сатрите. Има и жрица , която дава отговорите както в Делфи".

    Коментиран от #21

    22:02 10.04.2026

  • 18 Орфей

    0 0 Отговор
    Думата " ТРАКИЯ" произлиза от нимфата Траке, която била веща в баянията и билките. ТРАКИЯ СЕ СМЯТА И СЕ ВЪЗПРИЕМА ЗА РОДИНА НА МУЗИТЕ. Празниците на бесите до Родопския Олимп са наречени карнейони - музикални състезания от 9 дни (август - сеотември). Тази част на планината се е наричала още Белюр планина ( Бяла планина), Нисейон или Ниса, където е светилището на Дионис и родината на музите , Родопа, Василица, Деспот даг, Славиеви гори, Орфеевата планина и много други имена.

    Коментиран от #20

    22:02 10.04.2026

  • 19 Орфей

    0 0 Отговор
    Едно време.... во време оно.....
    Когато Небето се проясни
    и от тогава на Балканите има
    Четири Работни Времена
    Пролет, Лято, Есен и Зима....
    За наше и ЧО+ВЕЧно Щастие
    Се родил ЧО+ВЕКът Орфей....
    Орфей Родопееца КАНос....
    Той бил ГЕНът, ГЕНий, ГЕНиален
    ГЕНозисът на наший Т+РАКИЙски наРОД.
    (ТРАКИЯ = тр+АРИЯ = т+РАКИЯ)
    Орфей е тук – като сълза и нота.
    Орфей е тук – въздишка и роса.
    Мелодия и песен за живота.
    Стозвучие в родопски небеса.
    Той бил Жрецът на Жреците над Родопите....
    Там където на Перперик, Мерло-Грозде
    в каменни Бъчви Моми млади с Бедра са тъпкали.
    Там в туй Руйно Вино се къпели
    Там където Меса са капали, РАни си късали.
    Там където Нестинарки жарава са тъпкали.
    Там където Мъжете в ледена вода са се къпали.
    Там където Грозде на Вино е текло. Там горе в Планината
    Горе в Пещерата, Земята със Слънчев Лъч са Оплождали.
    Там където от Оргии Планината ехтяла и ХОРо е игРАла

    22:05 10.04.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Орфей":

    В СЕЛО ЯБЪЛКОВО ХАСКОВО ИМА ПОСТОЯНЕН ЖИВОТ
    ОТ 10 000 ГОДИНИ
    .... ТВА Е БАЯ ПРЕДИ ТРАКИЯ - ВОДИ КЪМ БИБЛЕЙСКИТЕ ВРЕМЕНА НА ПОТОПЯ В ЧЕРНО МОРЕ :)

    22:07 10.04.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Орфей":

    АХЕЙЦИТЕ СА ДОШЛИ ОТ СТЕПИТЕ
    МЕЖДУ ДНЕПЪР И ВОЛГА :)
    ....
    ЕДНО ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ - НЕ СА МЕСТНИ

    Коментиран от #28

    22:08 10.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТОВА Е ИСТИНАТА

    5 0 Отговор
    Това е посоката. Единна европейска армия. Стига сте робували на сащ и дементни арогантни зли и алчни СТАРЧЕТА. А от Русия страхове да нямате. А и със армия европейска единна и те ще си имат обичка. ВИНАГИ СЪМ ПИСАЛ ЕВРОПА БЕШЕ ЛЮЛКАТА НА СВЕТА. ВСИЧКО ОТ ТУК Е ТРЪГВАЛО И ХУБАВО В ПОВЕЧЕТО ПЪТИ И ЛОШО ПОНЯКОГА. ДАЛИ СМЕ МНОГО НА СВЕТА. И НЕКА ДА БЪДЕ И СЕГА ТАКА. ВЕЧЕ ЕДИННА И СИЛНА

    Коментиран от #26

    22:11 10.04.2026

  • 24 Орфей

    0 1 Отговор
    Орфей бил СЛОВОТО, Духа, Песните и Славата...
    Той държал Фундамента на Аз+Буки+Ведите на наРОДите
    Той бил Пергамента на Писменноста.
    От която са заченали наРОДите.
    Той ОРфей, РОДопееца, КАНос бе пРОзрачен Жрец и Просветител.
    Да РОДопа е Люлката на наРОДите, Писмото, ЧЕтмото и Ракията.
    На времето, когато РАдиацията е била голяма всички Cливи били oкоcмени.
    Трябвало е да ги обръcнеш, преди да си направиш Кoмпот.
    Ама не си е заслужавало труда, щото РАкията ставала по-лесно,
    Та от там идва: Иди и сep ppи и не забравяй, че сpа нето упpавя дyп eто,
    По това време Европа била на исток от Родопа
    и завършвала на селище ВИЗАнтия....там се е влизало с виза.
    Нейното име и дал Орфей – Йефро – Евpия - Европа.
    Нещо като Мантия закрилница наша.

    22:14 10.04.2026

  • 25 Орфей

    0 0 Отговор
    Днешното понятие Европа как ли се е казвала тогава?
    Пеел е Орфей като КАНос, Княз Царствуващ.
    и Жрец Небесен Той е Бил за Слава на РОД и кРЪв
    И най – главното – Библия Бесика.- първата библия.
    Създал е РОДопския Олимп. Олимпът на Певците
    Създадени по негово подобие са и Седемте Олимпа.
    Един от тях Беше на Минос, Минотавъра.
    А по късно Данайците от злоба умряха и по негово подобие
    ОРфеизъм си написаха и на седмия Олимп със песни се Надбягваха.
    Ех мари Майко Юнашка къде ми скри мойта пРАшка?
    С нея да се прицеля и в “Samo Sedno” да Уцеля.
    Право в гърдите и да хвърля Лъжата на Данайците,
    да бяга след Петите на Олимпийците по Земята.
    Гpък ли е Вяра не Хващай, че душа чеpна от Африка взел.
    Че бpада къдрава има като нoмадски Кoзел.
    От как в страната Лидия ПАРите за обмен измислиха.
    По Земята се по ПАРИ ходиме

    22:18 10.04.2026

  • 26 Орфей

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "ТОВА Е ИСТИНАТА":

    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.
    Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
    Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.

    22:22 10.04.2026

  • 27 Тити

    1 2 Отговор
    Ооооо нееее точно испанците ли дето до сега си траеха срещу войната в Украйна след дъжд качулка. Наливахме напразно пари за Нато а сега пок за същата ария под друго име

    22:24 10.04.2026

  • 28 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    С вундервафе остсиедлунг немците решиха,Хонебу-то им в Берлин доведе знамето червено...

    22:26 10.04.2026

  • 29 Крайно

    0 0 Отговор
    време е Европа да разбере ,че вече не може да разчита на САЩ за отбраната си!

    22:54 10.04.2026

  • 30 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    23:04 10.04.2026

  • 31 Гориил

    1 0 Отговор
    Цените на петрола леко паднаха и разговорите за стабилност се завърнаха в Брюксел. Проблемът обаче не е в Близкия изток, а по-скоро в това, че настоящата криза за пореден път показа, че всеки нов конфликт допълнително изтощава Европа, правейки я все по-зависима и неспособна за самостоятелни действия.

    23:14 10.04.2026

