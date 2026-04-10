Ювентус потвърди за договора за треньора

10 Април, 2026 21:00 597 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус официално потвърди удължаването на договора на старши треньора Лучано Спалети за още два сезона до лятото на 2028 година. Преди това специалистът е събрал отбора, за да сподели лично новината.

„Сметнах за най-важно първо на вас да съобщя този факт – че решихме да удължим този договор с още две години. Искам вие да разберете първи, преди новината да излезе наяве. Казвам ви го днес. Естествено, пред нас стоят предизвикателства, но съм убеден, че с вас те ще бъдат страхотни, защото ще се изправя пред тях с вашето отношение и вашата сила, както винаги сте го правили“, каза треньорът.

Лучано Спалети пое „бианконерите“ в края на октомври, когато замени на поста Игор Тудор. Първоначалното споразумение на тосканския специалист беше краткосрочно и го обвързваше с клуба само до края на настоящия сезон, но заради добрите резултати ръководството му предложи нов дългосрочен контракт.


