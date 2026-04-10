Словакия иска намесата на ЕК за възстановяване на работата нефтопровода „Дружба“ в Украйна

Словакия ще настоява за съдействието на Европейската комисия за възстановяване на нефтопровода „Дружба“ към Украйна, обяви премиерът Роберт Фицо.
„Ще настояваме Европейската комисия да ни съдейства за възобновяване на нефтопровода „Дружба“. Напомням ви отново, че ни е разрешено да получаваме петрол и газ от изток до 2027 г. Можем да получаваме този петрол и газ. Не правим нищо, което би противоречало на решенията на Европейския съюз“, каза премиерът във видеоклип, публикуван във Facebook
„Без този нефтопровод ще имаме огромни проблеми.“
Поради спирането на изпомпването на петрол по нефтопровода „Дружба“ от страна на властите в Киев, рафинерията „Словнафт“ в Братислава, специализирана в преработката на руски суров петрол, е принудена да закупува петрол от други източници „на изключително високи цени“. Той се доставя по море до Хърватия, а оттам до републиката чрез нефтопровода „Адрия“.
Междувременно, според Фицо, Братислава е уверена, че петролопроводът „Дружба“ не е повреден, както твърди Киев, и е в експлоатация. Ако ситуацията в Близкия изток не се стабилизира, словашките власти обмислят въвеждането на мерки за пестене на петрол. Това може да включва намаляване на цените на билетите за влакове и друг обществен транспорт, за да се насърчат шофьорите временно да избягват шофирането.
Фицо отбеляза, че словашките власти „считат за погрешно да подкрепят войната в Украйна“. „Има западноевропейски страни, които искат войната в Украйна да продължи, защото вярват, че това е единственият начин да отслабят Русия икономически, политически и на международно правно ниво. Тази стратегия не работи“, каза премиерът.
8 Файърфлай
До коментар #1 от "Обобщено":Че те да не са се венчали за ТОЗИ ЕС,с ТОВА ръководство.Утре ще го напуснат.После и ние и Полша и Чехия,че и други по на Запад.Защо не.Когато те правят на маймуна....
20:07 10.04.2026
20:08 10.04.2026
12 Файърфлай
До коментар #7 от "Българин":Ти пък откога стана "България" бе чоджум.Носи си розовото чорапогащниче и си яж скакалците.
20:11 10.04.2026
16 Файърфлай
До коментар #13 от "Гост":Така де,няма нафта,няма газ,но Урси бди за нас !
20:28 10.04.2026
18 Какво
До коментар #14 от "Радостен":е това "интереса на ЕС"? Унгария и Словакия не са ли в ЕС? А ние не сме ли? Или е важен само интереса на САЩ и Англия? Другите западно европейски страни са техни васали и по малко засегнати си мълчат. Никой от ЕС няма интерес да се отказва доброволно от руските горива.
21:03 10.04.2026
Ми нЕма па. Ае в лево и тичкай да плачеш на бункерния плъх.
ХАХАХА
"искал" бил. Ама ние ПА не искаме.
22:03 10.04.2026
27 хаха
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Подарили - друг път. Получиха в пъти по-добра техника.
Само охвърляните до ушите в собствените си г0мна байганьовци си останаха с ватнишките бАклуци.
ХАХАХА
22:10 10.04.2026
