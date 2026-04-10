Словакия иска намесата на ЕК за възстановяване на работата нефтопровода „Дружба“ в Украйна

Словакия ще настоява за съдействието на Европейската комисия за възстановяване на нефтопровода „Дружба“ към Украйна, обяви премиерът Роберт Фицо.

„Ще настояваме Европейската комисия да ни съдейства за възобновяване на нефтопровода „Дружба“. Напомням ви отново, че ни е разрешено да получаваме петрол и газ от изток до 2027 г. Можем да получаваме този петрол и газ. Не правим нищо, което би противоречало на решенията на Европейския съюз“, каза премиерът във видеоклип, публикуван във Facebook

„Без този нефтопровод ще имаме огромни проблеми.“

Поради спирането на изпомпването на петрол по нефтопровода „Дружба“ от страна на властите в Киев, рафинерията „Словнафт“ в Братислава, специализирана в преработката на руски суров петрол, е принудена да закупува петрол от други източници „на изключително високи цени“. Той се доставя по море до Хърватия, а оттам до републиката чрез нефтопровода „Адрия“.

Междувременно, според Фицо, Братислава е уверена, че петролопроводът „Дружба“ не е повреден, както твърди Киев, и е в експлоатация. Ако ситуацията в Близкия изток не се стабилизира, словашките власти обмислят въвеждането на мерки за пестене на петрол. Това може да включва намаляване на цените на билетите за влакове и друг обществен транспорт, за да се насърчат шофьорите временно да избягват шофирането.

Фицо отбеляза, че словашките власти „считат за погрешно да подкрепят войната в Украйна“. „Има западноевропейски страни, които искат войната в Украйна да продължи, защото вярват, че това е единственият начин да отслабят Русия икономически, политически и на международно правно ниво. Тази стратегия не работи“, каза премиерът.