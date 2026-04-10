Словакия иска намесата на ЕК за възстановяване на работата нефтопровода „Дружба“ в Украйна

10 Април, 2026 19:53, обновена 10 Април, 2026 20:00 1 011 28

Според Братислава, той не е повреден, както твърди Киев

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словакия ще настоява за съдействието на Европейската комисия за възстановяване на нефтопровода „Дружба“ към Украйна, обяви премиерът Роберт Фицо.

„Ще настояваме Европейската комисия да ни съдейства за възобновяване на нефтопровода „Дружба“. Напомням ви отново, че ни е разрешено да получаваме петрол и газ от изток до 2027 г. Можем да получаваме този петрол и газ. Не правим нищо, което би противоречало на решенията на Европейския съюз“, каза премиерът във видеоклип, публикуван във Facebook

„Без този нефтопровод ще имаме огромни проблеми.“

Поради спирането на изпомпването на петрол по нефтопровода „Дружба“ от страна на властите в Киев, рафинерията „Словнафт“ в Братислава, специализирана в преработката на руски суров петрол, е принудена да закупува петрол от други източници „на изключително високи цени“. Той се доставя по море до Хърватия, а оттам до републиката чрез нефтопровода „Адрия“.

Междувременно, според Фицо, Братислава е уверена, че петролопроводът „Дружба“ не е повреден, както твърди Киев, и е в експлоатация. Ако ситуацията в Близкия изток не се стабилизира, словашките власти обмислят въвеждането на мерки за пестене на петрол. Това може да включва намаляване на цените на билетите за влакове и друг обществен транспорт, за да се насърчат шофьорите временно да избягват шофирането.

Фицо отбеляза, че словашките власти „считат за погрешно да подкрепят войната в Украйна“. „Има западноевропейски страни, които искат войната в Украйна да продължи, защото вярват, че това е единственият начин да отслабят Русия икономически, политически и на международно правно ниво. Тази стратегия не работи“, каза премиерът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обобщено

    13 7 Отговор
    За фЕС - Словения и Унгария са никои, с шредимство е исрайна, да си харчи, както реши. Газопровода си правят каквото си преценят. Значи страните членки нямат никакви права. Защото така.

    Коментиран от #8

    20:03 10.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    18 10 Отговор
    Словаците си подариха всичките самолети Миг 29 и всичките си 200 танка Т 72, на Украйна, за благодарност Зеленски ги остави без гориво. На украинец шамар не бива да му даваш без пари.

    Коментиран от #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27

    20:04 10.04.2026

  • 4 Смех с копейки

    7 9 Отговор
    Баламурник.

    20:05 10.04.2026

  • 5 Толкова просто

    1 6 Отговор
    Тръба. Енергия. Влияние. Подчинение. Ако слушаш добре. Ако не слушаш ......,

    20:05 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    7 15 Отговор
    България настоява да не се внасят стоки от Русия по никакъв повод, докато не се изплатят пълни репарации на Украйна и ЕС. И хаяско не го дадат в Хага!

    Коментиран от #12

    20:07 10.04.2026

  • 8 Файърфлай

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Обобщено":

    Че те да не са се венчали за ТОЗИ ЕС,с ТОВА ръководство.Утре ще го напуснат.После и ние и Полша и Чехия,че и други по на Запад.Защо не.Когато те правят на маймуна....

    20:07 10.04.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 7 Отговор
    ИРАН ИМА ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ
    .....
    НИЕ ЦАРИГРАДСКОТО ШОСЕ
    .....
    АКО СПРЕМ ТИРОВЕТЕ ПО ЛИНИЯТА ЦАРИГРАД - МЮНИХ
    .....
    И ЩЕ НИ КЛЯКАТ ВСИЧКИ И НА ИЗТОК И НА ЗАПАД :.)
    ......
    МУРГАВИТЕ ЕГИПТЯНИ В БРЮКСЕЛ РАЗБИРАТ САМО

    20:08 10.04.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    10 6 Отговор
    К-во пишете глупости тука бе Милене, вижие демографията. Страната умира. Първа в света по намалчне на населението е Украйна , за 25 г са намалели с 33%, повече от 20 млн.
    После са Маршаловите острови и на трето место е България - 23% за 25 години!!!

    20:09 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Файърфлай

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Ти пък откога стана "България" бе чоджум.Носи си розовото чорапогащниче и си яж скакалците.

    20:11 10.04.2026

  • 13 Гост

    7 13 Отговор
    Унгария и Словакия са руски пионки. Как я виждат тази работа ЕС да се съгласи те да си получават руския петрол,руснаците да печелят милиарди и да продължава войната срещу Украйна?

    Коментиран от #16

    20:12 10.04.2026

  • 14 Радостен

    7 13 Отговор
    Продавате интересите на ЕС на ватенките, а ревете за помощ от същия ЕС! Гнусни предатели! Фицо и Орбан вън!

    Коментиран от #18

    20:14 10.04.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    НА НАЙ ВИСОКОТО МЯСТО В БРАТИСЛАВА
    СЕ НАМИРА ГРОБА НА СВЕТИ МЕТОДИЙ
    ......
    ПЪРВОУЧИТЕЛ НА СЛАВЯНИТЕ И БЪЛГАРИТЕ
    ....
    ЗА РУСОФОБИТЕ ГО ПИША :)

    20:19 10.04.2026

  • 16 Файърфлай

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Така де,няма нафта,няма газ,но Урси бди за нас !

    20:28 10.04.2026

  • 17 Вова Нискочело

    3 5 Отговор
    Да му дишате пишн1та на фицко, путлероиди продажни

    20:42 10.04.2026

  • 18 Какво

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Радостен":

    е това "интереса на ЕС"? Унгария и Словакия не са ли в ЕС? А ние не сме ли? Или е важен само интереса на САЩ и Англия? Другите западно европейски страни са техни васали и по малко засегнати си мълчат. Никой от ЕС няма интерес да се отказва доброволно от руските горива.

    21:03 10.04.2026

  • 19 Защо от ЕК,бе,Фицо!?

    4 6 Отговор
    Помоли се на твоя приятел в Москва. Нали ЕК е бюрократичен,безполезен и враг на Словакия?

    21:05 10.04.2026

  • 20 хаха

    3 1 Отговор
    "Словакия иска "

    Ми нЕма па. Ае в лево и тичкай да плачеш на бункерния плъх.
    ХАХАХА

    "искал" бил. Ама ние ПА не искаме.

    22:03 10.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Подарили - друг път. Получиха в пъти по-добра техника.

    Само охвърляните до ушите в собствените си г0мна байганьовци си останаха с ватнишките бАклуци.
    ХАХАХА

    22:10 10.04.2026

  • 28 Некой

    1 3 Отговор
    Време е за ембарго на петролни продукти към укрия.

    22:26 10.04.2026

