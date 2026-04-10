Галибаф: Вашингтон още не е изпълнил две от условията за старт на преговорите

Съединените щати не успяха да изпълнят две точки от условията за прекратяване на огъня, които трябва да бъдат приложени преди началото на преговорите, включително прекратяване на огъня в Ливан и освобождаване на ирански активи.
Това заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.
„Две от мерките, договорени от страните, все още не са изпълнени: прекратяване на огъня в Ливан и освобождаване на ирански активи преди началото на преговорите“, пише той в Х. Галибаф.
Той отбеляза, че всички точки от предварителното споразумение за прекратяване на огъня трябва да бъдат изпълнени преди началото на преговорите в Исламабад.
Иран многократно е отлагал заминаването на делегацията за Исламабад за преговори със САЩ поради продължаващите израелски удари по Ливан, съобщи преди това Press TV.
Според източник на медията, пътуването на иранската делегация до Исламабад е било отлагано няколко пъти поради продължаващите удари по Ливан. Иран е предупредил САЩ, че продължаващите израелски атаки могат да провалят преговорите, а Вашингтон е бил принуден да окаже натиск върху Израел да спре ударите си по Бейрут.
Каналът съобщи още, че Иран ще спре преговорите със САЩ в Пакистан за разрешаване на конфликта и постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон, ако Израел възобнови бомбардировките над Ливан.
Според източника, ако Израел наруши прекратяването на огъня и удари Бейрут, преговорите ще бъдат прекратени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офффф
20:42 10.04.2026
2 2234
20:43 10.04.2026
3 скоро
Коментиран от #7
20:44 10.04.2026
4 Джо
20:44 10.04.2026
5 нищо нема да излезе
20:45 10.04.2026
6 Пич
20:45 10.04.2026
7 Той
До коментар #3 от "скоро":То е ясно кой кого, само да не забравиш да си земеш килимчето с тебе.
20:46 10.04.2026
8 ЦИОНИТЕ СА НАВЕДЕНИ
20:46 10.04.2026
9 Kaлпазанин
20:48 10.04.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ОТ ЕДНАТА СТРАНА БРАДАТ АЯТОЛАХ
ОТ ДРУГАТА ШЕВРОН , ЕКСЪН МОБИЛ, ШЕЛ , ТОТАЛ
.....
И ПО СРЕДАТА НЮ ЙОРКСКИ БЪРГЪР
......
БИБИ ЯКО ИЗРАБОТИ ДОН ДОНИ РАПОНЕ :)
20:48 10.04.2026
11 Тръмп нагази до уши
20:49 10.04.2026
12 Дедо дончо
20:49 10.04.2026
13 Чалмите преиграват
20:49 10.04.2026
14 Гост
20:51 10.04.2026
15 Тръмпи
20:51 10.04.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФРЕНСКАТА ТОТАЛ
ХОЛАНДСКО - БРИТАНСКАТА ШЕЛ
.....
НЯМА ДА ПРОСТЯТ НА ДОНИ И БИБИ АКО ЗАРАДИ ТЯХ ИЗГОРЯТ ОЩЕ 800 МИЛИАРДА ДОЛАРА ИНВЕСТИЦИИ В ЗАЛИВА
.... ВЕЧЕ ИЗГОРЯХА 200
....... ТРЪМП Е МЕЖДУ ЧУКА И НАКОВАЛНЯТА:)
20:51 10.04.2026
17 Отстрани
Навсякъде само греди за тях. Тотал щета до тук.
И прошка няма да има, защото никой вече не им вярва.
Ще има пак бой но този път и сръбска музика!
20:52 10.04.2026
18 галиба
20:52 10.04.2026
19 Как да
20:57 10.04.2026
20 Мдаа
„Израел е зло и проклятие за човечеството, докато в Исламабад текат мирни преговори, в Ливан се извършва геноцид“, каза Асиф в платформата на американската компания за социални медии X
Мдаа...
Коментиран от #21, #23
20:58 10.04.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Мдаа":ИЗРАЕЛ ИЗРАЗИ
РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ПАКИСТАН,
КОЙТО КАЗА ЧЕ ИЗРАЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗГОРЕН
.... ПАКИСТАН Е ВДРЕНА ДЪРЖАВА
.... ИМА И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТОВА КОЕТО СИ КАЗАЛ :)
21:26 10.04.2026
22 Гандалф
21:31 10.04.2026
23 Какъв геноцид???
До коментар #20 от "Мдаа":Арабеско са като хлебарките колкото и да ги газиш и да ги мачкаш нови излизат
21:32 10.04.2026
24 хаха
Могат ли да ви сринат до основи цялата пислямистка кочина? Могат.
Ще затънат ли в г0мна ако го направят? Оха ...
путлер ще загуби ли още едни съюзници? Естествено
Викам да ви почват и целия "близък изток" да става на стъкло!
Ако и онази байганьовската ориенталска измет намаже - още по-добре.
Ама всичките...араби, перси, писсраелци ...всичко...и поганците и байганьовците...всичко на мармалад.
22:18 10.04.2026