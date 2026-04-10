Галибаф: Вашингтон още не е изпълнил две от условията за старт на преговорите

10 Април, 2026 20:33, обновена 10 Април, 2026 20:40 1 851 24

Иран многократно е отлагал заминаването на делегацията за Исламабад за преговори със САЩ поради продължаващите израелски удари по Ливан, съобщи Press TV

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не успяха да изпълнят две точки от условията за прекратяване на огъня, които трябва да бъдат приложени преди началото на преговорите, включително прекратяване на огъня в Ливан и освобождаване на ирански активи.

Това заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент.

„Две от мерките, договорени от страните, все още не са изпълнени: прекратяване на огъня в Ливан и освобождаване на ирански активи преди началото на преговорите“, пише той в Х. Галибаф.

Той отбеляза, че всички точки от предварителното споразумение за прекратяване на огъня трябва да бъдат изпълнени преди началото на преговорите в Исламабад.

Иран многократно е отлагал заминаването на делегацията за Исламабад за преговори със САЩ поради продължаващите израелски удари по Ливан, съобщи преди това Press TV.

Според източник на медията, пътуването на иранската делегация до Исламабад е било отлагано няколко пъти поради продължаващите удари по Ливан. Иран е предупредил САЩ, че продължаващите израелски атаки могат да провалят преговорите, а Вашингтон е бил принуден да окаже натиск върху Израел да спре ударите си по Бейрут.

Каналът съобщи още, че Иран ще спре преговорите със САЩ в Пакистан за разрешаване на конфликта и постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон, ако Израел възобнови бомбардировките над Ливан.

Според източника, ако Израел наруши прекратяването на огъня и удари Бейрут, преговорите ще бъдат прекратени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  Мдаа

    21 4 Отговор
    Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф нарече Израел „проклятие за човечеството“ днес, заявявайки, че геноцидът продължава в целия регион.

    „Израел е зло и проклятие за човечеството, докато в Исламабад текат мирни преговори, в Ливан се извършва геноцид“, каза Асиф в платформата на американската компания за социални медии X

    Мдаа...

    Коментиран от #21, #23

    20:58 10.04.2026

