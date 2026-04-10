Нови правила за шофиране в Гърция от това лято

Шофьорите, които пътуват в Гърция това лято ще се сблъскат със значителни промени в задължителното оборудване за безопасност, считано от 18 юни тази година, след като нова директива (D30/45652/2026), влиза в сила. Това изискване предвижда всяко моторно превозно средство с четири или повече колела да бъде оборудвано със специализирана аптечка за първа помощ, която отговаря на стандарта DIN 13164/2022 или на равностоен сертификат по ISO.
Промяната влиза в сила, за да гарантира, че медицинските консумативи във вашия автомобил са със същото качество, както тези, използвани от професионалистите в спешната помощ. Всеки артикул в аптечката трябва да носи видима маркировка CE и да отговаря на Европейския регламент за медицинските изделия MDR 2017/745, като се гарантира, че материалите остават ефективни и стерилни при различни условия.
Съставът на този нов комплект е строго определен, като не оставя място за общите аптечки от миналото. За да отговаря на законовите изисквания, комплектът трябва да съдържа точно 16 конкретни артикула. Този списък включва голямо изотермично спасително одеяло с размери най-малко 210 на 160 см, ролка лекопласт по DIN 13019-A и комплект от 14 броя лекопластови превръзки по DIN 13019-E в различни размери. Правилата за стерилни превръзки е също толкова прецизно, като изисква една малка, две средни и една голяма индивидуална превръзка, заедно с голяма стерилна превръзка за изгаряния и шест компреса за рани. За безопасността на спасителя комплектът вече трябва да включва две медицински маски – конкретно тип IIR или FFP2 – и четири еднократни ръкавици от винил или нитрил, плюс две кърпички за почистване на кожата, чифт медицински ножици и основно ръководство за първа помощ.
Съхранението и поддръжката се третират със същото внимание, както и самото съдържание. Аптечката трябва да се съхранява на леснодостъпно място в интериора на превозното средство и е строго забранено да бъде заключена. Освен това контейнерът трябва да бъде предназначен единствено за медицински консумативи. Тъй като високите температури в интериора през летните месеци могат да повредят лепилото на превръзките и целостта на медицинските ръкавици, собствениците са длъжни да проверяват аптечката редовно и да я подменят изцяло на всеки две години. Всеки използван артикул трябва да се попълва незабавно, за да се поддържа аптечката „готова за действие“.
Неспазването на тези нови изисквания при пътна проверка ще доведе до глоба от 30 евро. Макар че цената на комплект, отговарящ на DIN 13164/2022, обикновено варира между 10 и 25 евро, инвестицията е практична гаранция срещу санкции и, което е по-важно, критично важно средство за безопасност по пътищата. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни при закупуването на нови комплекти, за да се уверят, че те са от изданието за 2022 година, тъй като по-старите запаси често не съдържат задължителните маски за лице и конкретния брой превръзки, изисквани от актуализираната директива.
1 Мдаа!🤔
12:53 10.04.2026
2 Павка
12:56 10.04.2026
3 ДрайвингПлежър
Щото ти си професионален медик и за това ти изискват и професионални медицински артикули!!!
ЕВРОПА Е КОЧИНА!!! тепърва ще го разбирате щото явно стопляте бавно...
12:59 10.04.2026
4 ..............
До коментар #1 от "Мдаа!🤔":Трябва си правила не като във Абсурдистан.
13:00 10.04.2026
5 Бен
13:05 10.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ганчовото
До коментар #5 от "Бен":Ще я използва някой друг дето знае.
13:08 10.04.2026
8 Евгени от Алфапласт
13:11 10.04.2026
9 Чудят се
13:29 10.04.2026
10 Баш такива
До коментар #4 от "..............":Всезнайковци като тебе, не спазвт никакви правила.
13:31 10.04.2026
11 Боко
Ако искаш море в Византия , палиш линейката и отиваш👌
Ама линейката не трябва да е българска, че в тях и апарат за кръвно няма😂
13:34 10.04.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Ганчовото":Шъ ли ми изчислиш къв е шанса да попаднеш на тежък инцидент в който ще имаш професионални медицински артикули, и до теб ще спре медик, който да ги ползва?!
Това е като с простотията с пожарогасителите - който е гасил кола (аз съм) знае че тия пожарогасители не вършат никаква работа обаче 20 евраци за милиционера или 20 еврации за един полуидиот, на който са направили хранилка да "заверява" фабрично нов и във срок на годност пожарогасител...
Абе верно всички станаха безумни роби на скапани фашисти, които уж им спасявали живота като им смъкват кожите!
13:37 10.04.2026
13 жик так
А да ги видим Гърците !!!
Ааа.. забравих и за родилна помощ нещо да има .
13:40 10.04.2026
14 вярно е
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Гасил съм АТВ с два големи стационарни пожарогасителя . Няма гасене .
13:42 10.04.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "жик так":Ако ще слагаме и за родилна помощ предлагам и нещо за забременяване... все пак като ще се помага...
13:42 10.04.2026
16 жек так
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":То там инструмента няма да го преглеждат в чантата ..
13:45 10.04.2026
17 така
13:45 10.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 редник
АМАН!
13:55 10.04.2026
21 васко
13:57 10.04.2026
22 ЕС И ЕК
14:15 10.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Това
До коментар #4 от "..............":Не са правила,а рекет…
14:53 10.04.2026