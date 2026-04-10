Нови правила за шофиране в Гърция от това лято

10 Април, 2026 12:45 3 340 24

Властите предвиждат промяна в аптечката за автомобили

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Шофьорите, които пътуват в Гърция това лято ще се сблъскат със значителни промени в задължителното оборудване за безопасност, считано от 18 юни тази година, след като нова директива (D30/45652/2026), влиза в сила. Това изискване предвижда всяко моторно превозно средство с четири или повече колела да бъде оборудвано със специализирана аптечка за първа помощ, която отговаря на стандарта DIN 13164/2022 или на равностоен сертификат по ISO.

Промяната влиза в сила, за да гарантира, че медицинските консумативи във вашия автомобил са със същото качество, както тези, използвани от професионалистите в спешната помощ. Всеки артикул в аптечката трябва да носи видима маркировка CE и да отговаря на Европейския регламент за медицинските изделия MDR 2017/745, като се гарантира, че материалите остават ефективни и стерилни при различни условия.

Съставът на този нов комплект е строго определен, като не оставя място за общите аптечки от миналото. За да отговаря на законовите изисквания, комплектът трябва да съдържа точно 16 конкретни артикула. Този списък включва голямо изотермично спасително одеяло с размери най-малко 210 на 160 см, ролка лекопласт по DIN 13019-A и комплект от 14 броя лекопластови превръзки по DIN 13019-E в различни размери. Правилата за стерилни превръзки е също толкова прецизно, като изисква една малка, две средни и една голяма индивидуална превръзка, заедно с голяма стерилна превръзка за изгаряния и шест компреса за рани. За безопасността на спасителя комплектът вече трябва да включва две медицински маски – конкретно тип IIR или FFP2 – и четири еднократни ръкавици от винил или нитрил, плюс две кърпички за почистване на кожата, чифт медицински ножици и основно ръководство за първа помощ.

Съхранението и поддръжката се третират със същото внимание, както и самото съдържание. Аптечката трябва да се съхранява на леснодостъпно място в интериора на превозното средство и е строго забранено да бъде заключена. Освен това контейнерът трябва да бъде предназначен единствено за медицински консумативи. Тъй като високите температури в интериора през летните месеци могат да повредят лепилото на превръзките и целостта на медицинските ръкавици, собствениците са длъжни да проверяват аптечката редовно и да я подменят изцяло на всеки две години. Всеки използван артикул трябва да се попълва незабавно, за да се поддържа аптечката „готова за действие“.

Неспазването на тези нови изисквания при пътна проверка ще доведе до глоба от 30 евро. Макар че цената на комплект, отговарящ на DIN 13164/2022, обикновено варира между 10 и 25 евро, инвестицията е практична гаранция срещу санкции и, което е по-важно, критично важно средство за безопасност по пътищата. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни при закупуването на нови комплекти, за да се уверят, че те са от изданието за 2022 година, тъй като по-старите запаси често не съдържат задължителните маски за лице и конкретния брой превръзки, изисквани от актуализираната директива.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    59 0 Отговор
    Наистина в повечко им идват туристите на гърците! Въвеждат всякакви безумия и ограничения!

    Коментиран от #4

    12:53 10.04.2026

  • 2 Павка

    32 0 Отговор
    Който и за спрат все ще има закакво да го глобят, а тия наще ушеви си крият по капиняците.

    12:56 10.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    51 6 Отговор
    Малоумие и фашизъм - скоро и при вас!
    Щото ти си професионален медик и за това ти изискват и професионални медицински артикули!!!
    ЕВРОПА Е КОЧИНА!!! тепърва ще го разбирате щото явно стопляте бавно...

    12:59 10.04.2026

  • 4 ..............

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    Трябва си правила не като във Абсурдистан.

    Коментиран от #10, #24

    13:00 10.04.2026

  • 5 Бен

    45 0 Отговор
    Отново мерки, с които да събират пари, а не да гарантират сигурността на пътниците. Като имаш аптечка и не можеш и не знаеш как да я ползваш какво правим ?

    Коментиран от #7

    13:05 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ганчовото

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Бен":

    Ще я използва някой друг дето знае.

    Коментиран от #12

    13:08 10.04.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    9 2 Отговор
    На вдовицата превръзки вече не й трябват. Нито на мен презервативи. Отдавна сме подминали фертилната възраст, сега си се пляскаме за кеф. В "студиото" в Аспровалта.

    13:11 10.04.2026

  • 9 Чудят се

    15 0 Отговор
    Каква простотия да измислят, само за да събират пари.

    13:29 10.04.2026

  • 10 Баш такива

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "..............":

    Всезнайковци като тебе, не спазвт никакви правила.

    13:31 10.04.2026

  • 11 Боко

    12 0 Отговор
    Византийците се чудят как да намажат🤪
    Ако искаш море в Византия , палиш линейката и отиваш👌
    Ама линейката не трябва да е българска, че в тях и апарат за кръвно няма😂

    13:34 10.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ганчовото":

    Шъ ли ми изчислиш къв е шанса да попаднеш на тежък инцидент в който ще имаш професионални медицински артикули, и до теб ще спре медик, който да ги ползва?!

    Това е като с простотията с пожарогасителите - който е гасил кола (аз съм) знае че тия пожарогасители не вършат никаква работа обаче 20 евраци за милиционера или 20 еврации за един полуидиот, на който са направили хранилка да "заверява" фабрично нов и във срок на годност пожарогасител...

    Абе верно всички станаха безумни роби на скапани фашисти, които уж им спасявали живота като им смъкват кожите!

    Коментиран от #14

    13:37 10.04.2026

  • 13 жик так

    15 0 Отговор
    Аз за България предлагам да има и скалпел за апендикса заедно с игла и конец . Освен това една торба гипс за гипсиране на място при съмнение за счупване . За по сигурно и портативен рентген .

    А да ги видим Гърците !!!

    Ааа.. забравих и за родилна помощ нещо да има .

    Коментиран от #15

    13:40 10.04.2026

  • 14 вярно е

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Гасил съм АТВ с два големи стационарни пожарогасителя . Няма гасене .

    13:42 10.04.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "жик так":

    Ако ще слагаме и за родилна помощ предлагам и нещо за забременяване... все пак като ще се помага...

    Коментиран от #16

    13:42 10.04.2026

  • 16 жек так

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    То там инструмента няма да го преглеждат в чантата ..

    13:45 10.04.2026

  • 17 така

    7 0 Отговор
    И тия ся много зле. Някой ще се обогтят от новия закон. Единствено важно е да има здрав колан за стягане на крайник с кръвоизлив. На практика аптечката не върши никаква работа.

    13:45 10.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 редник

    10 0 Отговор
    Хм, пропуснали са и поне една банка кръв нулева група... 😁

    АМАН!

    13:55 10.04.2026

  • 21 васко

    11 1 Отговор
    Някой от Евро...гейовете е получил подкуп и веднага нови изисквания отговарящи на СЕ и на DIN което означава ,че фирма която има право да ги произвежда трябва има лиценз за производството ? - подкуп за право на лиценз на някой чиновник след което шофьорите ще платят сметката . ЕС съвет е най - голямата - корумпирана организация в историята на човечеството само шефът им кривокраката проклета усойница лицемерна Урсула получи подкуп за милиони от Пфайзер и има 13 съдебни дела заведени срещу нея . Но ционистите забранили не само да я съдят даже да се споменава за тях .

    13:57 10.04.2026

  • 22 ЕС И ЕК

    12 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА ОБЛЕКЧАВАТ ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ,ТЕ ГО ТОРМЯЗЯТ С ТЪПОТИИ.ТО НЕ БЯХА ПРАВИ КРАСТАВИЦИ ЗА ПО ГОЛЯМО УДОБСТВО НА ГЕЙЗЕРИТЕ,ТО НЕ БЯХА ЯЙЦА ОТ ЩАСТЛИВИ КОКШКИ,ТО НЕ БЯХА БЕЗБРОЙ МАЛОУМЩИНИ В,ЕСТО ДА СЕ КОНЦЕНТРИРАТ ВЪРХУ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. НЕ СЪЮЗ АМИ КОНЦЛАГЕР.

    14:15 10.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "..............":

    Не са правила,а рекет…

    14:53 10.04.2026