Нови правила за шофиране в Гърция от това лято

Шофьорите, които пътуват в Гърция това лято ще се сблъскат със значителни промени в задължителното оборудване за безопасност, считано от 18 юни тази година, след като нова директива (D30/45652/2026), влиза в сила. Това изискване предвижда всяко моторно превозно средство с четири или повече колела да бъде оборудвано със специализирана аптечка за първа помощ, която отговаря на стандарта DIN 13164/2022 или на равностоен сертификат по ISO.

Промяната влиза в сила, за да гарантира, че медицинските консумативи във вашия автомобил са със същото качество, както тези, използвани от професионалистите в спешната помощ. Всеки артикул в аптечката трябва да носи видима маркировка CE и да отговаря на Европейския регламент за медицинските изделия MDR 2017/745, като се гарантира, че материалите остават ефективни и стерилни при различни условия.

Съставът на този нов комплект е строго определен, като не оставя място за общите аптечки от миналото. За да отговаря на законовите изисквания, комплектът трябва да съдържа точно 16 конкретни артикула. Този списък включва голямо изотермично спасително одеяло с размери най-малко 210 на 160 см, ролка лекопласт по DIN 13019-A и комплект от 14 броя лекопластови превръзки по DIN 13019-E в различни размери. Правилата за стерилни превръзки е също толкова прецизно, като изисква една малка, две средни и една голяма индивидуална превръзка, заедно с голяма стерилна превръзка за изгаряния и шест компреса за рани. За безопасността на спасителя комплектът вече трябва да включва две медицински маски – конкретно тип IIR или FFP2 – и четири еднократни ръкавици от винил или нитрил, плюс две кърпички за почистване на кожата, чифт медицински ножици и основно ръководство за първа помощ.

Съхранението и поддръжката се третират със същото внимание, както и самото съдържание. Аптечката трябва да се съхранява на леснодостъпно място в интериора на превозното средство и е строго забранено да бъде заключена. Освен това контейнерът трябва да бъде предназначен единствено за медицински консумативи. Тъй като високите температури в интериора през летните месеци могат да повредят лепилото на превръзките и целостта на медицинските ръкавици, собствениците са длъжни да проверяват аптечката редовно и да я подменят изцяло на всеки две години. Всеки използван артикул трябва да се попълва незабавно, за да се поддържа аптечката „готова за действие“.

Неспазването на тези нови изисквания при пътна проверка ще доведе до глоба от 30 евро. Макар че цената на комплект, отговарящ на DIN 13164/2022, обикновено варира между 10 и 25 евро, инвестицията е практична гаранция срещу санкции и, което е по-важно, критично важно средство за безопасност по пътищата. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни при закупуването на нови комплекти, за да се уверят, че те са от изданието за 2022 година, тъй като по-старите запаси често не съдържат задължителните маски за лице и конкретния брой превръзки, изисквани от актуализираната директива.