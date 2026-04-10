Ватикана отрече да е имала заплахи от Пентагона

10 Април, 2026 19:21 934 3

По-рано бяха разпространени подобни медийни съобщения

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Медийните съобщения за предполагаеми заплахи, отправени от представители на Пентагона срещу апостолическия нунций (посланик на Ватикана), използващи исторически аналогии, са неверни, заяви директорът на пресслужбата на Светия престол.

„Срещата между кардинал Кристоф Пиер, бивш апостолически нунций в САЩ, и заместник-секретаря на Пентагона Елбридж Колби е била в рамките на редовната папска мисия и е послужила като възможност за обмен на мнения по въпроси от взаимен интерес. Версията, съобщена от някои медии, не е вярна“, заяви директорът на пресслужбата на Светия престол Матео Бруни.

От няколко дни редица медии и журналисти в социалните мрежи обсъждат „напрегнатите отношения“ на настоящата американска администрация с папа Лъв XIV, от когото Вашингтон уж очаква по-голяма лоялност предвид американския му произход. Той е родом от Чикаго и е първият предстоятел на Римокатолическата църква от Съединените щати.

Както първоначално съобщи журналист за The Free Press, през януари кардиналът, който завърши дипломатическата си мисия през март, посети Пентагона, където му беше припомнен исторически епизод от папството: Авиньонският плен на папите (1309-1377), когато главата на Църквата беше напълно зависим от Франция. Внушението беше, че САЩ са мощна държава, която може да си позволи всичко, и че Ватикана е по-добре да подкрепя „праведните действия“, отколкото да ги критикува. Причината за „неподходящото“ призоваване на нунция (нунциатурите обикновено комуникират чрез Министерството на външните работи, а не чрез Министерството на отбраната, и по-рядко чрез офисите на правителствените и държавните глави) се твърди, че произтича от речта на Лъв XIV пред дипломатическия корпус по-рано тази година. В нея папата изрича фрази, доста стандартни за неговата роля и позиция, за необходимостта от върховенството на дипломацията и осъжда „модата за война“. Американската администрация твърди, че е интерпретирала това като критика към президента.

На Великден (5 април) Лъв XIV отправя послание, отхвърлящо логиката на силата и господството. Няколко дни по-рано той казва, че господството е „чуждо на пътя на Исус Христос“. Това се случва на фона на призивите на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет за молитви за победа на американските войници „в името на Исус Христос“. Папата и всички негови предшественици в съвременната история априори осъждат войните и насилието и призовават за мирен диалог.


