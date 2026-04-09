"Тръмп заплашва с военни действия, ако Иран не спази споразумението"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че американски военни кораби, самолети и личен състав ще останат разположени в и около Иран, като предупреди, че Съединените щати могат да предприемат нови военни действия, ако Техеран не изпълни изцяло постигнатото споразумение, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

В публикация в платформата Truth Social той подчерта, че американските сили, заедно с допълнителни боеприпаси и въоръжение, ще останат на позициите си, докато не бъде напълно спазено „истинското споразумение“.

Тръмп допълни, че при неизпълнение на договореностите „стрелбата ще започне отново“ и ще бъде „по-голяма, по-добра и по-силна“ от всякога.

Междувременно Иран заяви по-рано същия ден, че би било „неразумно“ да продължат преговорите за трайно мирно споразумение със САЩ, след като Израел е нанесъл тежки удари по Ливан, довели до множество жертви.

Същевременно позициите на двете страни остават раздалечени по въпроса за ядрената програма на Иран. Докато Тръмп твърди, че Техеран се е съгласил да прекрати обогатяването на уран, ирански представители настояват, че това право е запазено при условията на договореното примирие.

В по-късна публикация Тръмп отново заяви, че няма да се допусне разработване на ядрени оръжия и че Ормузкият проток трябва да остане отворен и безопасен за корабоплаване.