Радев: Обещанията за „златен дъжд от инвестиции” след въвеждането на еврото се превърнаха в безконтролна инфлация

Обикалям цяла България и виждам, че предизвикателствата са много, но най-голямото предизвикателство пред нас е да преодолеем страха, защото с години е насаждан повсеместен страх от олигархията в цялата страна. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на предизборна среща с граждани във Видин, по време на която беше представена и листата на коалицията в 5 МИР.
Радев подчерта, че страхът съществува не само в смесените региони, където много хора са смачкани и вкарани във феодална зависимост, а и в някои градове.
„Абсурдно е в 21-ви век в държава член на Европейския съюз да има граждани, които да живеят в страх, да не могат да заявят своето политическо предпочитание, защото знаят, че са наблюдавани и ги следят“, подчерта лидерът на „Прогресивна България“.
Радев напомни и че превзетите от олигархичния модел държавни органи на много места в страната са готови веднага да отрежат тези хора от техния бизнес, работа или от социални помощи. Затова благодаря на всички вас, защото с вашето присъствие на площадите и залите в цяла България, показвате, че нашето общество излиза от апатията и чупи оковите на страха, заяви лидерът на „Прогресивна България“.
Радев подчерта и че навсякъде на „Прогресивна България“ се гледа с надежда, че ще отърве хората и бизнеса от този олигархичен, потиснически и крадлив модел и на централно ниво, и по места.
Лидерът на „Прогресивна България” призова във Видин да се даде обществен отпор на срамните внушения, които служебният кабинет прави пред Европейския съюз, че някой отвън влияе на изборите у нас.
„Не може по такъв начин да се саботират парламентарните избори и свободното волеизявление на българския народ. И затова ви призовавам заедно да дадем отпор на това срамно внушение, което направиха, и то на официално, на правителствено ниво”, каза Румен Радев.
Той открои и икономическата ситуация в страната след приемането на еврото и как обещанията за „златен дъжд от инвестиции” са се превърнали в безконтролна инфлация, информират от пресцентъра на формацията.
“Тези, които прибързано въведоха еврото в България, го направиха без никакви финансови буфери, никакви мерки и никакъв контрол“, отбеляза Румен Радев и подчерта, че приказките за инфлация от 2 – 3% са катастрофирали в тефтерите за вересия по селата, където хора не могат да си платят сметките за храна за месеца.
1 Еди какво
2 авантгард
Спазвайте хигиена, ей калпазанки!
3 11111
4 Юуп
5 Ивелин Михайлов
6 Коста
7 Пламен
8 Бойко Българоубиец
9 ЖУДАСИ И ЛИБЕРАЛИ НЕ
10 хихи
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 НЕ ЧЕХИЯ А УНГАРИЯ
До коментар #9 от "ЖУДАСИ И ЛИБЕРАЛИ НЕ":ПАРДОН, ИЗВИНЕТЕ
14 Димо
15 Йеронимус БОШ
Кои ли са тез юнаци с шишкави тела ?
16 Златен дъжд
17 Роки
18 Мунчо мизерабъл
19 Трудов лагер за всеки охранен гербер
Коментиран от #87, #89, #90
20 €врото довърши Гражданите на
Европа не желае да сключи Мирен Договор за да има Пушечно Месо
за Войната в Украйна.
21 Големдебил
До коментар #4 от "Юуп":Може да му цукнеш и бузката.
22 Град Симитли
.....от Мрусното "Хубаво " Наде и мискининът Христо Грозев!
23 Войнишка
24 Въпрос
25 Готин
26 Цвете
27 Зъл пес
До коментар #7 от "Пламен":Правилно.Ама защо заблудините ти цвъкат минуси,но никой не казва защо?Ами сигурно щото нямат думи:)))
12:23 09.04.2026
28 Фори
29 Мнение
30 !!!?
НАРОДЕ ????
31 Боруна Лом
До коментар #3 от "11111":ЦЕНИТЕ СА ПО ДВЕ НАГОРЕ ПРЕДИ ТОВА!
12:24 09.04.2026
32 Трол
33 Цвете
34 Тъмен субект
35 На Гергевия
36 да бе да
До коментар #3 от "11111":Инфлацията си вървеше много преди терористичните действия на САЩ и Израел. Още Декември месец си бичеше яко, да не говорим за Януари тази година. А терористичните актове започнаха в края на Февруари. Въпроса е каква ни беше ползата от тази еврозона, за какво ни набутаха в нея?
37 още преди Иран
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
150 хил. работника са избягали на Запад за две години.
АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
Сега правителството иска в аванс печалба
12:28 09.04.2026
39 На Радев Мутката Пайна
40 Кук
41 бълг. патриот
спонсорите ти олигарсите ТИМ и Георги Гергов
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Започва се
45 Е по-полека де!
До коментар #3 от "11111":Безконтролното повишение на цените започна ояе февруари, от там и инфлацията... Иди на пазара да видиш на какви цени се продават зеленчуците и ми кажи дали войната на щатите и израел срещу иран само за месец им вдигна цените двойно, за месата и колбасите да не говорим... Викаха и крещяха, че ще борят спекулата, а де факто не направиха нищо... А цените на горивата още не са достигнали нива, които да изискват повишаване на цените двойно...
46 Радев
47 !!!?
До коментар #30 от "!!!?":Корекция: вместо "ратификация" да се чете Русофикация !
48 РАДЕВ Е СПАСЕНИЕТО
49 Иван
Радев работеше за еврото, помогна да се създаде правителството, което въведе еврото, умишлено не инициираше референдум, а когато го направи беше късно.
Сега Радев плюва по тези, които го въведоха, като явно забравя, че е един от тях!
12:32 09.04.2026
52 коко
53 голем смех
54 Каква
До коментар #42 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":мизерия? Опашки във веригите, 190000 автомобила напускат София, като сложим и градове и села. Мизерно живеят мързеливците и ромите, както и алкохолиците и наркоманите.
55 име
До коментар #14 от "Димо":Когато някой няма доводи, винаги хвърля популисткото обвинение в популизъм.
12:36 09.04.2026
56 Хахахаха
57 Тюпак трол,
До коментар #25 от "Готин":Той поне мрънка,
а ти десета година само си усукваш мъшавото п.кало ?
58 Мишок
Коментиран от #65
59 Стивън Дарси...
Е ЖАЛКИ МИ СОРОСОИДНИ РОЗОВИ ППДБ ЗАЙЧЕТА, КОЛКО И ДА ВИ БОЛИ НА 19 АПРИЛ НАРОДА БЪЛГАРСКИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ МАСОВО ДА ГЛАСУВА И ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕМ ВАШАТА АНТИБЪЛГАРСКА ЖЪЛТОПАВЕТНАТА ШОРОШКА И ЛИБЕРАСТКА ПОМИЯ.
12:38 09.04.2026
60 Ако бяха
До коментар #48 от "РАДЕВ Е СПАСЕНИЕТО":на изборите само Радев и Борисов, като уточнявам, че за Герб никога не гласувам, щях да избера пи- малкото зло и това е Борисов!!!
Коментиран от #91
12:39 09.04.2026
61 Коко -радевист
62 СССР
63 забавно
До коментар #39 от "На Радев Мутката Пайна":Нека ви се връща за похватите, които използвахте досега!
12:40 09.04.2026
До коментар #58 от "Мишок":Елементарно Уотсън,комунист!
12:41 09.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 хихи
на 18-ти бяхме на ръба на пропастта, на 19-ти направихме крачка напред
До коментар #39 от "На Радев Мутката Пайна":Абсолютно неуместно сравнение с Румъния.Техните пари ,не са обезпечени с нищо, за разлика от лева който беше обезпечен с валутни резерви на БНБ ,ценни книжа ,златно покритие , а зад него стоеше и валутен борд.
Коментиран от #78, #86
Срам нямат олигарсите комуняги, които щели "да се борят с олигархията"
72 Само Възраждане!
73 4567
НЕ СЕ СТАХУВАМЕ! НЕ НА ГОЛИТЕ ГЛАВИ! (Виж се в огледалото, става дума и за теб!)
74 Смехоран
До коментар #8 от "Бойко Българоубиец":А ти па сигурно не плюеш по Боко от години,а?Сега ще търпите и нас.Вашичкият Боташ няма да е още за дълго в политиката,така че няма да си цапаме дълго устите с неговото име.
12:48 09.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Дрън, дрън
До коментар #70 от "1234":Ярина !!!
Правешкия хитрец, който величаете, и сте набирали средства да му построите мавзолей, ги даде тайно на московието, за да откупи фалита на България 1960 г. "другарю"
12:49 09.04.2026
До коментар #11 от "Исторически парк":Ми викнете си пп дб те управляват най добре … след тях нямаше дупка от 18 млрд в бюджета… ама явно тогава си бил по богат хахахахаааааа
81 И ти
До коментар #72 от "Само Възраждане!":СИ ЗА "СВ. НАУМ". Чехли, четка за зъби и не се бави !
12:52 09.04.2026
82 А към пп и Радев няма а?
До коментар #15 от "Йеронимус БОШ":Пуделите и пачките от де бяха а? Да не мислите че хората са слепи и глухи
12:52 09.04.2026
Ай ще му се ... и популистът!
86 Майко мила ,
До коментар #70 от "1234":колко ги разбираш финансите ! Като беше хубаво във борд тия румънци що не вземат да си обезпечат леята ,не се излагай ! Най хубавото което се случи на България е Еврозоната и Мунчо няма никакви позитиви към това точно обратното .
12:53 09.04.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
93 как е ФАРАОНА
До коментар #11 от "Исторически парк":Фараоне, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не! По дяволите, обичам те бе! Умира ми се! Фараоне, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиян през нощтта - защото аз да! За лудница съм, на дъното съм! За никъде съм!
13:05 09.04.2026
95 заварчик
До коментар #41 от "бълг. патриот":И аз ще гласувам против неговата олигархия.Не съм го правил отдавна поради болести.Но този път ще се замъкна.Въпреки,че баща ми е завършил в Одеса,а аз в Калининград не желая тук да стъпва руски ботуш от съвременен тип.
13:06 09.04.2026
101 Само Възраждане!
До коментар #98 от "Сериозно?!":Мен даже ме пратиха в болница Свети Наум , даже незнам къде е . Долу Еврото!
102 4567
До коментар #94 от "Майора":Кой му вярва? Никой! Освен копринките, които се готвят да заменят калинките. Другите, които го подкрепят ще си спомнят поговорката: "Ура, ура... после на някому к..!"
13:11 09.04.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ТУТАНКАМОН
До коментар #11 от "Исторически парк":КАК Е НАШИЯТ ЧОВЕК
13:13 09.04.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Кухоглава копейка
До коментар #101 от "Само Възраждане!":Коце Циганина ни каза не на еврото и че ще приемем долара!
13:15 09.04.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Мечти
До коментар #112 от "голям смях":Мечтай си. Борисов ГЕРБ е тук и винаги ще е най-стабилната еврооатлантичекка партия у нас.
13:19 09.04.2026
13:21 09.04.2026
122 Факт
До коментар #114 от "Радев аут от Еврозоната":,,Путиниста"Радев е завършил Академията на ВВС в САЩ с отличие два пъти и снимката му е в Алеята на славата като въздушен ас пред който американците се възхищават.Ти като си завършил помощното и друг език освен селския диалект не знаеш с какво самочувствие раздаваш оценки.
Коментиран от #125
13:24 09.04.2026
13:27 09.04.2026
125 Това не му
До коментар #122 от "Факт":Пречи да разправя ,че Крим е руски и Украйна трябвало да йлекне на Ватенките.Анадъмо.
Коментиран от #128
128 Хи хи
До коментар #125 от "Това не му":Че Крим си е руски, то е ясно !! И Луганск, и Донецк ..
Коментиран от #129
129 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Макробиолог
До коментар #14 от "Димо":Греда.По убав от Путин за запада в цела Русия няма да намерите щот Горбачов и Елцин умреа.Виновните са в Брюксел щот изпълняват задания на глибокия стейт по отслабване на Русия и унищожаване на Европа въобще като фактор в геополитиката.
13:39 09.04.2026
132 Макробиолог
До коментар #118 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Алабалата я включихте на шес в тоя фейкфакти сайт.
13:42 09.04.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #3 от "11111":Много е популистко даже! Типични опорки спуснати от Масква.
137 БоюЦиганина
139 Защото
До коментар #39 от "На Радев Мутката Пайна":Граничат с България
141 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #138 от "Радев 2026!!!":Никой не плюе. Той не става, не е компетентен и има сериозни основателни подозрения, че е руска матрьошка.
До коментар #11 от "Исторически парк":Радев казва,че народа е беден,как след като е беден ви дариха толкова много пари.Или бедни са само потдръжниците на другите партии,а вашите са милионери.Сега разбирам защо е тоя наплив в ПБ.Юруш на милионите другари,тавариш Путин, и на вас ще даде.
До коментар #137 от "БоюЦиганина":Ти през Живота си прекарвал ли си някого макар и с "30",че да ги правиш тука на "300"?Добре е че си признаваш Циганското в Рода си,ама не се ВРИ при Белите хора бе!
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 От ЮАР
Нямало било ченгета в Радевата партия - ами че ЦЕЛИЯТ Гълъбарник са ченгета, плюс останалото обкръжение.
Демагогия в Руски стил и популизъм - това е целият наратив на Радев. Няма смелост, нито способност да излезе на един дебат с Кокорчо, понеже Кокорчо ще го направи на салата за половин час. Даже не смее много да говори, понеже всяко говорене му намалява рейтинга. Хората не са чак толкова прости. Вече видяха двама-трима спасителя и им писна.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Само за информация
И как бързо е променил съзнанието си и се е деполитизирал.
Тогава имаше здрава идеологическа подготовка и такава техника се поверяваше само на проверени кадри. А армията беше ударният юмрук на партията.
Като говори за инвестиции този половин милион евро на ден за Боташ можеше да бъде инвестиция в полза на обществото. Това си е чиста демагогия.
Да напомня, че там където военен е взел властта най често се установява диктатура. Примери - Чили, Турция, Гърция прикрита под маската на демокрацията. Явно българското общество е късопаметно, помните ли репликата на Червенокосата Госпожа след избора на Радев за първия му мандат? "Ще следим много внимателно всяка ваша стъпка Г-н Президент" или нещо от този род. Тоест да сте лоялен към политическата сила ,която издигна кандидатурата му. Как така тя ,която е червена до мозъка на костите си стана политически неутрална за една нощ? Не може да се има доверие на хора които са се клели в компартията. Които са се
обградили с бивши военнослужещи от по-старото поколение и от службите за сигурност. Как така се отказваш от президентския пост месеци преди да свърши мандата ти, под предлога "народът ме иска" за да станеш депутат или в най-добрия случай министър-председател? Ако има нещо невярно в гореписаното пишете.
155 Гост
До коментар #25 от "Готин":Какво, ще го видим, нали видяхме царя какво направи. Сега на тези избори 30% на следващите наполовина и после ...до тук
14:27 09.04.2026
Аз им имам Нула доверие
157 ЗАПАДНО
До коментар #152 от "Ти пък си остана същият!":МЕКЕРЕ Е ФАТМАКА! ДОКАЗАНО! СЕГА НАЙ-БЕЗОЧЛИВО ОТНОВО ЛЪЖЕ НАРОДА НИ!
158 хА-ХА-ХА
До коментар #4 от "Юуп":АМА И ТОЙ, фатмакът е от същия ЕНИЧАРСКИ отбор на шиши, боко и бащица на пп:дб бе! ДОКАЗАНО!
159 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
€$ТЬ "Б О Т А Ш" -€$ТЬ Д€НЬГИ, БОЛЬШИ€ Д€НГИ!
МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ, ТАК Д€РЖАТЬ!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
162 Пацо
Така се чувствах по сигурно. Сега, като сме на евро е по добре
Коментиран от #184
163 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #157 от "ЗАПАДНО":р"ум€н" ми ОБ€ЩА LEXUS И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
ГЛА$УВАЙТ€ ЗА фат ма ка, А ПОСЛЕ М А Д Ъ Ф А К А ( В БА ТА КА)!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
До коментар #48 от "РАДЕВ Е СПАСЕНИЕТО":Бандата на Радев от стари ДС ветерани!
174 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Не е пурко
До коментар #175 от "Пурко":Като тебе
177 БЪЛГАРИН
И двата образа съвпадат идеално с фатмак Мунчо прави избори.
Трябва винаги да проверява кого назначава.
180 български интелектуалец
До коментар #177 от "БЪЛГАРИН":Наскоро в едно предаване по БГ телевизия отрекоха Алеко Константинов.Няма нощо изненадващо.
Фатмак Мунчовците са между нас и ще ни управляват.
181 Златен Дъжд !
Но От Кого !
И Към Кого !
Но Това Не Обяснява !
Как В България !
Ще се Завърне Нормалното !
Право !
И Законодателство !
Нито Пък !
Твоята !
Забележка !
Явно !
Чорапите Ти !
Не Стават !
За Тази Работа !
182 Откъде ?
До коментар #179 от "Викат му фатмак по сто пъти и повече":Толкова Акъл ?
От Един !
Фатмак ?
184 Сега като сме с Евро !
До коментар #162 от "Пацо":Сега като сме с Евро !
В Какво Да Го Обръщаме ?
185 111111(1
До коментар #36 от "да бе да":Такава ли е новата руска опорка. Ако имаше малко мозък, щеше да провериш, че инфлацията за миналата и по-миналата година е била много по-голяма като сме били в лева. Даже цените на имотите тогава са скочили много а от както минахме в еврото, дори цените паднаха средно с около 100 евро на квадрат в различните квартали на София. Ама Чибурашка не чете, той повтаря като папагал, каквото му кажат от Москва.
16:58 09.04.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #167 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Забрави да пишеш "чорап"!
188 Вземи си
До коментар #71 от "АГАТ а Кристи":Джапанките и иди да им дуаш
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Тим и малкия Мраз са зад Боташ
До коментар #99 от "Малий":Малий
162ОТГОВОР
Тоя ше ви оправи. Без програма, без идей без намерения. Пак ще се работи за такива като тим
Боташа ли ще бъде прецедент , в който кадрови военен да оправи държавното?!?!!
Или ще се убедим, че генерал не значи нищо- просто генерал, издигнат по кариерни критерии и в Пенсия.
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Рублата щела да стане конвертиреума
До коментар #184 от "Сега като сме с Евро !":Сега като сме с Евро !
Сега като сме с Евро !
В Какво Да Го Обръщаме ?
Според мераците на Путлер за освобождаването на несъществуващата Украйна и Третия полюс, точно сега е подходящия момент да отидем в Евразията.
Дано скоро след победата на изборите 19.04-2026 Боташа да отиде до Истанбел при Ердогана и после при Путлер в Бункера.
А за 11-2026 дано да имаме повече представа какво ни убеждават мафиотите!
193 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Еди какво":"Купуването на гласове е престъпление", което се покровителства от престъпника Сарафов.
До сега няма осъден нито един партиен лидер, финансирал купувачите на гласове!
195 Хахаха
До коментар #3 от "11111":Е, той Мунчо е способен само на популизъм. Той друго не знае и не може.
196 Ти да видиш
197 А така...
До коментар #196 от "Ти да видиш":Точно така.
НЕ на Мунчо-визацията на държавата ни!
198 Казуар
