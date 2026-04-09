Радев: Обещанията за „златен дъжд от инвестиции” след въвеждането на еврото се превърнаха в безконтролна инфлация

9 Април, 2026 12:12

Абсурдно е в 21-ви век в държава член на Европейския съюз да има граждани, които да живеят в страх, да не могат да заявят своето политическо предпочитание, защото знаят, че са наблюдавани и ги следят

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обикалям цяла България и виждам, че предизвикателствата са много, но най-голямото предизвикателство пред нас е да преодолеем страха, защото с години е насаждан повсеместен страх от олигархията в цялата страна. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на предизборна среща с граждани във Видин, по време на която беше представена и листата на коалицията в 5 МИР.

Радев подчерта, че страхът съществува не само в смесените региони, където много хора са смачкани и вкарани във феодална зависимост, а и в някои градове.

„Абсурдно е в 21-ви век в държава член на Европейския съюз да има граждани, които да живеят в страх, да не могат да заявят своето политическо предпочитание, защото знаят, че са наблюдавани и ги следят“, подчерта лидерът на „Прогресивна България“.

Радев напомни и че превзетите от олигархичния модел държавни органи на много места в страната са готови веднага да отрежат тези хора от техния бизнес, работа или от социални помощи. Затова благодаря на всички вас, защото с вашето присъствие на площадите и залите в цяла България, показвате, че нашето общество излиза от апатията и чупи оковите на страха, заяви лидерът на „Прогресивна България“.

Радев подчерта и че навсякъде на „Прогресивна България“ се гледа с надежда, че ще отърве хората и бизнеса от този олигархичен, потиснически и крадлив модел и на централно ниво, и по места.

Лидерът на „Прогресивна България” призова във Видин да се даде обществен отпор на срамните внушения, които служебният кабинет прави пред Европейския съюз, че някой отвън влияе на изборите у нас.

„Не може по такъв начин да се саботират парламентарните избори и свободното волеизявление на българския народ. И затова ви призовавам заедно да дадем отпор на това срамно внушение, което направиха, и то на официално, на правителствено ниво”, каза Румен Радев.

Той открои и икономическата ситуация в страната след приемането на еврото и как обещанията за „златен дъжд от инвестиции” са се превърнали в безконтролна инфлация, информират от пресцентъра на формацията.

“Тези, които прибързано въведоха еврото в България, го направиха без никакви финансови буфери, никакви мерки и никакъв контрол“, отбеляза Румен Радев и подчерта, че приказките за инфлация от 2 – 3% са катастрофирали в тефтерите за вересия по селата, където хора не могат да си платят сметките за храна за месеца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еди какво

    59 10 Отговор
    си с рози накичи , насаното да не личи !

    Коментиран от #193

    12:14 09.04.2026

  • 2 авантгард

    42 7 Отговор
    Ха, златен дъжд им се приискал.
    Спазвайте хигиена, ей калпазанки!

    12:14 09.04.2026

  • 3 11111

    94 87 Отговор
    Малко е популиско да обвиняваш еврото за инфлация причинена от Военните действия на САЩ и Израел, довели до блокиране на Ормуския пролив и от там повишени цени на горива и газ от там и повишаване на всички останали цени.

    Коментиран от #11, #31, #36, #45, #120, #134, #195

    12:15 09.04.2026

  • 4 Юуп

    46 78 Отговор
    Никога за бацо шиши и петроханци, остава само Радев засега

    Коментиран от #21, #158

    12:15 09.04.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    39 49 Отговор
    Еми вярно е

    12:15 09.04.2026

  • 6 Коста

    64 39 Отговор
    Радев, новият Тодор Живков! Да живей!

    Коментиран от #189

    12:16 09.04.2026

  • 7 Пламен

    89 47 Отговор
    Е , важното е да инвестираме в Турция чрез ,,Боташ" . :)

    Коментиран от #27

    12:16 09.04.2026

  • 8 Бойко Българоубиец

    36 43 Отговор
    ВСИЧКИ МОИ ГЕРБАВИ ТРОЛЕИ НЕЗАБАВНО ДА ПОЧНАТ ДА ПЛЮЯТ ПО РАДЕВ И ДА ПОВТАРЯТ БОТАШ КАТО ИЗОГЛАВЕНИ!!! ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #74

    12:16 09.04.2026

  • 9 ЖУДАСИ И ЛИБЕРАЛИ НЕ

    21 13 Отговор
    УПРАВЛЯВАТ САААМО В ЧЕХИЯ О СЛОВАКИЯ А ТУКА ЦЯААААЛОТО НИ ПСРЛАМЕНТЧЕ Е В УСЛУГА НА ЗАДЛЪЖНЯВАНЕТО НА НАРОДЕЦА

    Коментиран от #12

    12:17 09.04.2026

  • 10 хихи

    50 24 Отговор
    а Израждане като искаха референдум Мунчу се криеше.. в миша дупка..

    12:17 09.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НЕ ЧЕХИЯ А УНГАРИЯ

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "ЖУДАСИ И ЛИБЕРАЛИ НЕ":

    ПАРДОН, ИЗВИНЕТЕ

    12:17 09.04.2026

  • 13 Пламен

    53 10 Отговор
    То санким с лефчето цените щяха да падат . :)

    12:18 09.04.2026

  • 14 Димо

    84 43 Отговор
    Радев е популист! Подвежда хората,не валутата е причина за инфлацията! Виновните ги търсете в Кремъл и в Белия дом! Руснаците са ясни,робуват на диктатори,американците настъпиха мотиката с Тръмп! Всички плащаме за лудостта и болните амбиции на Путин и Тръмп основно.

    Коментиран от #55, #131

    12:19 09.04.2026

  • 15 Йеронимус БОШ

    53 22 Отговор
    Златен дъжд има само към ЧЕКМЕДЖЕТАТА на една Тиква с прякор Тулупа и към търбуха на един ШИШИ с псевдоним МАГНИТА !
    Кои ли са тез юнаци с шишкави тела ?

    Коментиран от #82

    12:19 09.04.2026

  • 16 Златен дъжд

    66 26 Отговор
    Ще те облее тебе Румба след изборите! Само да не одиш кат препикано мушкато :-)

    12:19 09.04.2026

  • 17 Роки

    75 27 Отговор
    Боташко Крадев да разкаже подробно за комисионните от Турция покрай Аферата "Боташ", която ще струва на бедните българи 6 млрд. лв. Сключен договор за 13 години в полза на Ердоган. Ами Копринков, ами масонската ложа слънце, ами предателството за референдума за еврото. Боташко Крадев си е ментарник!

    12:20 09.04.2026

  • 18 Мунчо мизерабъл

    64 17 Отговор
    Мунчо,доколкото виждам,откакто ти слезна на терена на истинската политика,започнаха кални номера.Твоите кучета правят всичко възмоэно хората да се страхуват.От сума ти години гласувам,и досега няма случай някой да ме е притеснил и страхувал.Дотук ти беше политикантството.

    12:20 09.04.2026

  • 19 Трудов лагер за всеки охранен гербер

    25 25 Отговор
    Мисля че от първи май, денят на труда, и герберските охранени льохмани и льохманки ще започнат годинките си в трудовия лагер. Само бой, национализация, трудов лагер, бой и ъ.н. за охранената шайка на Методиев Борисов. Ще търсите скоро върховенството на правото в "леката" България.

    Коментиран от #87, #89, #90

    12:21 09.04.2026

  • 20 €врото довърши Гражданите на

    29 38 Отговор
    Най Бедната Държава в Европейският Съюз. Следва Българско Пушечно Месо на Украинският Фронт.

    Европа не желае да сключи Мирен Договор за да има Пушечно Месо
    за Войната в Украйна.

    12:21 09.04.2026

  • 21 Големдебил

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Юуп":

    Може да му цукнеш и бузката.

    12:22 09.04.2026

  • 22 Град Симитли

    25 14 Отговор
    "....отпор на срамните внушения, които служебният кабинет прави пред Европейския съюз, че някой отвън влияе на изборите у нас..."
    .....от Мрусното "Хубаво " Наде и мискининът Христо Грозев!

    12:22 09.04.2026

  • 23 Войнишка

    44 8 Отговор
    му работа ! Пази Боже , човек по такъв акъл да се поведе !

    12:23 09.04.2026

  • 24 Въпрос

    9 1 Отговор
    Наказани за това?

    12:23 09.04.2026

  • 25 Готин

    49 13 Отговор
    Радев, десета година само мрънкаш. Ще видим, какво ще направиш, като станеш министър-председател, за което толкова много мечтаеш. Чакаме те !!!

    Коментиран от #57, #155

    12:23 09.04.2026

  • 26 Цвете

    49 8 Отговор
    МАЙ ТЕ Е ШУБЕ ДА СПОМЕНЕШ ОЛИГАРСИТЕ ? КОИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ ВИ В КОАЛИЦИЯТА ? ГРИША ГАНЧЕВ, БОЖКОВ, КОВАЧКИ, " ТИМ " " ОРИЕНТ СЛЪНЦЕ " НАЧЕЛО С ГЕОРГИ ГЕРГОВ. " БОТАШ " С НЕГО ЩЕ ИМА ЛИ РАЗВИТИЕ? ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН, КАК ВИ СЕ СТРУВА? ОСТАВАТ ОЩЕ 13 ГОДИНИ, ТОВА КОЛКО ПРАВИ? ХАЙДЕ НА ДЕБАТ С ВСИЧКИ ПАРТИИ ДА ВИ ЧУЕМ. ✈️

    Коментиран от #88

    12:23 09.04.2026

  • 27 Зъл пес

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Правилно.Ама защо заблудините ти цвъкат минуси,но никой не казва защо?Ами сигурно щото нямат думи:)))

    12:23 09.04.2026

  • 28 Фори

    38 16 Отговор
    Радев е агент на КГБ.

    12:24 09.04.2026

  • 29 Мнение

    38 17 Отговор
    Радев го изритаха от президентството, понеже проектът ППДБ трябва да се рестартира с нова ултралибералнопробрюкселска партия. 9 години Мунчо констатира, без да си мръдне пръста. Само далаверки с Копринков. Същият е като Буци и Шиши. Те си се знаят много добре тримцата мошеници!

    12:24 09.04.2026

  • 30 !!!?

    37 6 Отговор
    Не инфлация, а ратификацията е най-голямата заплаха за България !!!

    НАРОДЕ ????

    Коментиран от #47

    12:24 09.04.2026

  • 31 Боруна Лом

    41 7 Отговор

    До коментар #3 от "11111":

    ЦЕНИТЕ СА ПО ДВЕ НАГОРЕ ПРЕДИ ТОВА!

    12:24 09.04.2026

  • 32 Трол

    43 14 Отговор
    Поредния шаман, на който лумпените ще повярват и после ще го попържат пак първи. Същия мишок, популист и нещастен месия....

    12:25 09.04.2026

  • 33 Цвете

    36 8 Отговор
    12:26 09.04.2026

  • 34 Тъмен субект

    29 9 Отговор
    Целият български народ знаеше, че ще стане така. Лъжците дето пямпаха глупости по медиите трябва да понесат съдебна и материялна (!!!) отговорност.

    12:26 09.04.2026

  • 35 На Гергевия

    42 4 Отговор
    свинар на село с кенеф на ефира , златен дъжд ли е валял ? Що мизерии и грабене сътвори безбожника милиардер с пари на България и на българските граждани ! Иначе на прескъпата сватба на Йотовия син в Правец ( къде другаде) - на една маса курдисани !

    12:27 09.04.2026

  • 36 да бе да

    35 20 Отговор

    До коментар #3 от "11111":

    Инфлацията си вървеше много преди терористичните действия на САЩ и Израел. Още Декември месец си бичеше яко, да не говорим за Януари тази година. А терористичните актове започнаха в края на Февруари. Въпроса е каква ни беше ползата от тази еврозона, за какво ни набутаха в нея?

    Коментиран от #76, #185

    12:27 09.04.2026

  • 37 още преди Иран

    23 24 Отговор
    Прав е. Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.

    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    150 хил. работника са избягали на Запад за две години.

    АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
    Сега правителството иска в аванс печалба

    12:28 09.04.2026

  • 38 Мнение

    6 13 Отговор
    Чакам с нетърпение отмъщението на Пеевски за мизериите с американците, британците, Ердоган и с арабите в Дубай. Опг-то на Борисов няма да събере и 5 (пет) процента.

    12:28 09.04.2026

  • 39 На Радев Мутката Пайна

    45 11 Отговор
    В Румъния като няма евро, защо цените не се по-евтини? Питам Аз!

    Коментиран от #63, #70, #139

    12:28 09.04.2026

  • 40 Кук

    24 8 Отговор
    Момчето което говори на някакъв странен език ...

    12:29 09.04.2026

  • 41 бълг. патриот

    41 11 Отговор
    Фатмак Мунчо по птрнцип не гласувам,но сега ще те послушам и ще гласувам ПРОТИВ теб и
    спонсорите ти олигарсите ТИМ и Георги Гергов

    Коментиран от #95

    12:30 09.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Започва се

    40 14 Отговор
    Още не е спечелил изборите и започва кампания срещу ЕС.Нищо добро няма да се случи ако това недоразумение спечели изборите!

    12:31 09.04.2026

  • 45 Е по-полека де!

    18 7 Отговор

    До коментар #3 от "11111":

    Безконтролното повишение на цените започна ояе февруари, от там и инфлацията... Иди на пазара да видиш на какви цени се продават зеленчуците и ми кажи дали войната на щатите и израел срещу иран само за месец им вдигна цените двойно, за месата и колбасите да не говорим... Викаха и крещяха, че ще борят спекулата, а де факто не направиха нищо... А цените на горивата още не са достигнали нива, които да изискват повишаване на цените двойно...

    12:32 09.04.2026

  • 46 Радев

    27 10 Отговор
    много си е повярвал. В конституцията трябва да се запише, че който е бил президент, т.е. обединител, не трябва да се занимава с партийна работа. Излиза 2 пенсия и се занимава с обществена дейност- изнася лекции, ходи по форуми и т.н. Другото, което задължително трябва да се запише мандатността за всички избираеми длъжности. Трето, много е важна и възрастта. Не бива да си във властта след 60 годишна възраст, защото вече си изхабен.

    12:32 09.04.2026

  • 47 !!!?

    31 7 Отговор

    До коментар #30 от "!!!?":

    Корекция: вместо "ратификация" да се чете Русофикация !

    12:32 09.04.2026

  • 48 РАДЕВ Е СПАСЕНИЕТО

    11 33 Отговор
    От бандата

    Коментиран от #60, #170

    12:32 09.04.2026

  • 49 Иван

    33 6 Отговор
    Това е шизофрения.
    Радев работеше за еврото, помогна да се създаде правителството, което въведе еврото, умишлено не инициираше референдум, а когато го направи беше късно.
    Сега Радев плюва по тези, които го въведоха, като явно забравя, че е един от тях!

    12:32 09.04.2026

  • 50 Карабас Барабас

    0 1 Отговор
    ВиЙ нали сА напапкахтИ и избягахтИ от отговорност, за да си помислитИ отново за себе си!? Затова ако обичатИ, мъУчетИ сега вечИ плийс.

    12:34 09.04.2026

  • 51 Горски

    11 23 Отговор
    Служебният и много удобен на Началниците Гюро продължава да управлява, което означава на практика, че Петрохан е на власт. Единственият български държавник, който постави киевското джудже на мястото му, докато всички други се скъсваха да му се мазнят. И то в момент, когато това носеше само негативи заради идиотската русофобска пропаганда и наративи. Обаче българинът е напът да попадне в капана на самоизпълняващото се пророчество, като не гласува и Радев влезе само с 85-90 депутата. Тогава ще е с вързани ръце и или прави коалиция, или продължаваме с Гюро и Надка до ноември.

    12:34 09.04.2026

  • 52 коко

    34 12 Отговор
    Един злобен ограничен слуга на интересите на чужда държава ръси заклинания.Но Решетников сгреши,от това същество месия не става.Ако беше достоен човек нямаше да дезертира от президентството в един труден за България момент.

    12:34 09.04.2026

  • 53 голем смех

    38 9 Отговор
    С всяко отваряне на устата си, този губи по 2% избиратели.

    12:35 09.04.2026

  • 54 Каква

    29 4 Отговор

    До коментар #42 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    мизерия? Опашки във веригите, 190000 автомобила напускат София, като сложим и градове и села. Мизерно живеят мързеливците и ромите, както и алкохолиците и наркоманите.

    12:35 09.04.2026

  • 55 име

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "Димо":

    Когато някой няма доводи, винаги хвърля популисткото обвинение в популизъм.

    12:36 09.04.2026

  • 56 Хахахаха

    31 11 Отговор
    Радев недей лъга про сти те хора. Сега инфлацията дойде със скъпия нефт и гориво, което няма нищо общо с еврото. Това са фактори, които нямат нищо общо с България.

    12:36 09.04.2026

  • 57 Тюпак трол,

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Готин":

    Той поне мрънка,
    а ти десета година само си усукваш мъшавото п.кало ?

    12:37 09.04.2026

  • 58 Мишок

    28 7 Отговор
    Много ограничен човек и злобен

    Коментиран от #65

    12:37 09.04.2026

  • 59 Стивън Дарси...

    9 18 Отговор
    СЛЕД КАТО ЛАМА ГЮРОВ И ЕВРЕЙСКАТА ДЪРТА В•••ЩИЦА НАДКА НЕЙНСКИ ОНЯ ДЕН СЪБРАХА НА ТАЙНА СРЕЩА ИНФЛУЕНСЪРИ И НПО И ППДБ ТРОЛОВЕ НА КОИТО ИМ БЕШЕ СПУСНАТАЗАДАЧАТА ДА НАЛАЗЯТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ДА ТРОЛЯТ ДНЕС ВИЖДАМЕ ТУК РЕЗУЛТАТА НАПЪЛНИЛО СЕ Е С РОЗОВИ ПУДЕЛИ ДА ТРОПАТ В ПОДКРЕПА НА СКАПАНОТО ЕВРО И ДА ПЛЮЯТ ПО РАДЕВ И ПО ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ.
    Е ЖАЛКИ МИ СОРОСОИДНИ РОЗОВИ ППДБ ЗАЙЧЕТА, КОЛКО И ДА ВИ БОЛИ НА 19 АПРИЛ НАРОДА БЪЛГАРСКИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ МАСОВО ДА ГЛАСУВА И ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕМ ВАШАТА АНТИБЪЛГАРСКА ЖЪЛТОПАВЕТНАТА ШОРОШКА И ЛИБЕРАСТКА ПОМИЯ.

    12:38 09.04.2026

  • 60 Ако бяха

    22 6 Отговор

    До коментар #48 от "РАДЕВ Е СПАСЕНИЕТО":

    на изборите само Радев и Борисов, като уточнявам, че за Герб никога не гласувам, щях да избера пи- малкото зло и това е Борисов!!!

    Коментиран от #91

    12:39 09.04.2026

  • 61 Коко -радевист

    23 6 Отговор
    Шефът май само знае да се звери и плюе.Деса май заради това си събира багажа.

    12:39 09.04.2026

  • 62 СССР

    22 5 Отговор
    Боташ-ака ще влезе ли изобщо в парламента?

    12:40 09.04.2026

  • 63 забавно

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "На Радев Мутката Пайна":

    Нека ви се връща за похватите, които използвахте досега!

    12:40 09.04.2026

  • 64 то се получи но малко по-така

    5 2 Отговор
    тзлатния дъжд си го има ама в дргия смисъл на извратеняците от филмите за възрастни

    12:41 09.04.2026

  • 65 коко

    15 6 Отговор

    До коментар #58 от "Мишок":

    Елементарно Уотсън,комунист!

    12:41 09.04.2026

  • 66 орбан радев

    28 9 Отговор
    мунчо е явен агент на КГБ! Факт!

    12:41 09.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 хихи

    11 2 Отговор
    20-ти Април:

    на 18-ти бяхме на ръба на пропастта, на 19-ти направихме крачка напред

    12:42 09.04.2026

  • 69 напредналия Римен

    18 6 Отговор
    долу еврото,да живей рублата

    12:42 09.04.2026

  • 70 1234

    13 7 Отговор

    До коментар #39 от "На Радев Мутката Пайна":

    Абсолютно неуместно сравнение с Румъния.Техните пари ,не са обезпечени с нищо, за разлика от лева който беше обезпечен с валутни резерви на БНБ ,ценни книжа ,златно покритие , а зад него стоеше и валутен борд.

    Коментиран от #78, #86

    12:42 09.04.2026

  • 71 АГАТ а Кристи

    21 7 Отговор
    В хотел с джакузи и компаньонки - това е централата на "партия" "Реградивна България"
    Срам нямат олигарсите комуняги, които щели "да се борят с олигархията"

    Коментиран от #188

    12:44 09.04.2026

  • 72 Само Възраждане!

    8 17 Отговор
    Е айде сега що не застана плътно до Възраждане за референдум , сега ще разтягаме локуми за някой друг глас.

    Коментиран от #81

    12:44 09.04.2026

  • 73 4567

    12 5 Отговор
    "Абсурдно е в 21-ви век в държава член на Европейския съюз да има граждани, които да живеят в страх, да не могат да заявят своето политическо предпочитание, защото знаят, че са наблюдавани и ги следят."
    НЕ СЕ СТАХУВАМЕ! НЕ НА ГОЛИТЕ ГЛАВИ! (Виж се в огледалото, става дума и за теб!)

    12:46 09.04.2026

  • 74 Смехоран

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "Бойко Българоубиец":

    А ти па сигурно не плюеш по Боко от години,а?Сега ще търпите и нас.Вашичкият Боташ няма да е още за дълго в политиката,така че няма да си цапаме дълго устите с неговото име.

    12:48 09.04.2026

  • 75 МунчоЛЕТ

    18 5 Отговор
    Какъв го мислеха, какъв излезе това човече...

    12:48 09.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Не знам защо

    19 6 Отговор
    Мунчо ми мяза на лалугер.

    12:49 09.04.2026

  • 78 Дрън, дрън

    9 7 Отговор

    До коментар #70 от "1234":

    Ярина !!!
    Правешкия хитрец, който величаете, и сте набирали средства да му построите мавзолей, ги даде тайно на московието, за да откупи фалита на България 1960 г. "другарю"

    12:49 09.04.2026

  • 79 Радевист

    18 7 Отговор
    Друго си е рублата, като царе щяхме да живеем също без да работим. Впрочем би било добре българите само месец да живеят в путинския Рай за да им дойде акъла на място.

    12:50 09.04.2026

  • 80 Тъй ли?

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "Исторически парк":

    Ми викнете си пп дб те управляват най добре … след тях нямаше дупка от 18 млрд в бюджета… ама явно тогава си бил по богат хахахахаааааа

    12:51 09.04.2026

  • 81 И ти

    9 3 Отговор

    До коментар #72 от "Само Възраждане!":

    СИ ЗА "СВ. НАУМ". Чехли, четка за зъби и не се бави !

    12:52 09.04.2026

  • 82 А към пп и Радев няма а?

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Йеронимус БОШ":

    Пуделите и пачките от де бяха а? Да не мислите че хората са слепи и глухи

    12:52 09.04.2026

  • 83 оня с коня

    17 9 Отговор
    Непрекъснато се говори колко неизгоден бил договорът с "Боташ" и как БГ губела ПО МИЛИОН НА ДЕН.И да сметнем:365 Дена по 1 млн=365млн.Това умножено по 13г =4, 745 МИЛИАРДА загуба на БГ,т.е. Печалба за Боташ.И ще попитам:Има ли наивници които да си мислят че тоя "Алъш-вериш" е станал просто поради Недалновидност на Българските Управленци и Грешен Икономически ход?Неее,гаспада Афицери - всичко е изчислено по 3,14и то така,че Никога да не разберем Колко е КОМИСИОНА на Радев от "Сделката",приведен акуратно в Банкова Сметка нейде по Света! И да разсъдим логично :Тоя човек с Маниера си на "работа" и с Дузина Мощни Олигарси зад гърба си ще управлява в името на Народа ли,или на съвсем други "успели в Живота" хора?

    12:52 09.04.2026

  • 84 Трактор

    19 7 Отговор
    "Обещанията за „златен дъжд от инвестиции” след въвеждането на еврото се превърнаха в безконтролна инфлация" - защото държавата е на автоплилот от поне две години, барабар с неговите служебни правителства!
    Ай ще му се ... и популистът!

    12:53 09.04.2026

  • 85 Тома

    9 3 Отговор
    Най лошото до сега на което се е случвало на българите са продажните и лъжливи правителства слуги на тези които им пълнят гушата за сметка на народа

    12:53 09.04.2026

  • 86 Майко мила ,

    14 6 Отговор

    До коментар #70 от "1234":

    колко ги разбираш финансите ! Като беше хубаво във борд тия румънци що не вземат да си обезпечат леята ,не се излагай ! Най хубавото което се случи на България е Еврозоната и Мунчо няма никакви позитиви към това точно обратното .

    12:53 09.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 явер

    20 4 Отговор
    Не еврото е виновно бе малоумник, войните който са навсякъде и второто най-важно е че България не произвежда земеделска продукция и трето българина е мързелив и не иска да гледа нищо в двора си. В зеленчуков магазин в селски град, няма арпаджик и продавача казва никой не сее за лук. Преди във всеки двор, лук, чесън, репички марулиля, каквото се сетиш, каква ще е цената на пазара и в магазина. Кой ти купуваше пилешко, яйца, а сега райграс, всикчко от преоритета. Мързелуваш, купуваш скъпо и некачественно без да мърмориш, работиш и гледаш всичко и ядеш качественно, но на село с по-малко пари.

    13:04 09.04.2026

  • 93 как е ФАРАОНА

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Исторически парк":

    Фараоне, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не! По дяволите, обичам те бе! Умира ми се! Фараоне, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиян през нощтта - защото аз да! За лудница съм, на дъното съм! За никъде съм!

    13:05 09.04.2026

  • 94 Майора

    20 3 Отговор
    Странно е Радев да говори за олигархията след като се подкрепя от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Гергов , Вълканов и другите! И стига е протестирал срещу еврото след като то стана официална валута! И вместо да се срамува че чрез служебният си кабинет договори неизгодният договора”Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 000€ , получил комисионна съгласно вестник “Уикенд” ,пак си приказва ала бала ! Кой вярва на човек , абдикирал без нужда и постоянно менящ мнението си, събрал бивши комунисти , хора от ДС и такива като “Бях точен с парите..!” , Шишо Бакшишо не от мен известен така и други?

    Коментиран от #102

    13:06 09.04.2026

  • 95 заварчик

    17 5 Отговор

    До коментар #41 от "бълг. патриот":

    И аз ще гласувам против неговата олигархия.Не съм го правил отдавна поради болести.Но този път ще се замъкна.Въпреки,че баща ми е завършил в Одеса,а аз в Калининград не желая тук да стъпва руски ботуш от съвременен тип.

    13:06 09.04.2026

  • 96 Бако

    5 3 Отговор
    Суфражетка

    13:07 09.04.2026

  • 97 .......

    19 2 Отговор
    Жалко, че хорицата ще се вържат на поредния месия ,вероятно и дано не хване повече от 80-90 депутата, никой не мисли как бързо веднага след протестите този изведнъж го спуснаха за спасител, пълно е със снимки навсякъде че е с хора от ТИМ, ДПС, Валентин Златев и други такива нещица...

    13:07 09.04.2026

  • 98 Сериозно?!

    4 11 Отговор
    А тези, които не искахме да ни натикват в скапания им валутен съюз и продължаваме да не искаме, ни нарича, разбираш ли, "радикални".

    Коментиран от #101, #108

    13:08 09.04.2026

  • 99 Малий

    17 2 Отговор
    Тоя ше ви оправи. Без програма, без идей без намерения. Пак ще се работи за такива като тим

    Коментиран от #190

    13:08 09.04.2026

  • 100 Бог да пази България

    19 3 Отговор
    Бог да пази България от Радев, агентите на ДС и простолюдието, което ще го ходкрепи защото той ги заблуждава като говори популистки. Толкова много фалш, лицемерие, манипулации, откровена непочтеност, лъжи, завоалирани клевети и жажда за власт отдавна не сме виждали в предизборна кампания. Простите хора ще му се вържат, те все чакат месия да ги "спасянва". Ако останалите партии не положат усилия да разобличават всяко негово изказване, всяка лъжа, всяко фалшиво обещание и откровено путинското му сервилнечене, ако го оставят да има мнозинство, България и националвине ни ценности ще са в сериозна беда. Този човек е свръх опасен да държавата ни, не го ли виждате,?!!!!!

    13:08 09.04.2026

  • 101 Само Възраждане!

    5 18 Отговор

    До коментар #98 от "Сериозно?!":

    Мен даже ме пратиха в болница Свети Наум , даже незнам къде е . Долу Еврото!

    Коментиран от #111

    13:10 09.04.2026

  • 102 4567

    13 3 Отговор

    До коментар #94 от "Майора":

    Кой му вярва? Никой! Освен копринките, които се готвят да заменят калинките. Другите, които го подкрепят ще си спомнят поговорката: "Ура, ура... после на някому к..!"

    13:11 09.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Абсурдистан

    16 1 Отговор
    Мачникът определено злорадства - типично за всеки безродник. Дори маймуните виждат каква е световната обстановка.

    13:12 09.04.2026

  • 105 ТУТАНКАМОН

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Исторически парк":

    КАК Е НАШИЯТ ЧОВЕК

    13:13 09.04.2026

  • 106 Васил

    17 0 Отговор
    У нас инфлацията е поради факта че имаме много държавни служители Данс които трябва да се закрие много шофьори и охрана плащат им доста бонуси на държавните паразити а после се теглят кредити за да живеят добре като сложим корупцията картелите и монополите картината става цветна.

    13:13 09.04.2026

  • 107 Протежето на Решетников

    18 5 Отговор
    си остана апротеже на Решетников! С тези си коментари може би спечели няколко лумпена от Възраждане,но загуби много повече млади хора,които се колебаят за кого да гласуват. Оше не е спечелил изборите и започна борбата срещу Еврото и ;лошия ЕС.

    13:13 09.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Дика

    18 3 Отговор
    И защо инфлацията е заради еврото? С лева нямаше ли да има?

    13:14 09.04.2026

  • 110 От радев нито роса от инвестиции

    17 3 Отговор
    Радев носи само по-голям инфлация, изолация и нито капчица инвестиции.

    13:15 09.04.2026

  • 111 Кухоглава копейка

    7 6 Отговор

    До коментар #101 от "Само Възраждане!":

    Коце Циганина ни каза не на еврото и че ще приемем долара!

    13:15 09.04.2026

  • 112 голям смях

    10 8 Отговор
    Борисов ще подкрепи Румен Радев да направи правителство за да се удави в собствения си популизъм. Народа бързо ще го свали. И завинаги.

    Коментиран от #119

    13:16 09.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Радев аут от Еврозоната

    16 6 Отговор
    С лева инфлацията щешеда е още по-голяма. В еврозоната има сигурност, но европейците едва ли, ще допуснат путиниста Радев до авоарите й. Втори Орбан не им трябва.

    Коментиран от #122

    13:17 09.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 явер

    15 2 Отговор
    За последен път се обеждавам, че човек с пагони, без значение армия, полиция, ДАНС, МАНС, след пенсия не трябва да работят в държавна, общинска администрация, също и такива фирми и да са на избераеми длъжности. Направо всички такива чупят тъпомера.

    13:18 09.04.2026

  • 118 НАБЛЮДАТЕЛ

    15 5 Отговор
    Щом и путинското мекере взе да се изказва по въпросите на икономиката - на зле отива държавата. Тогава никой няма да пита сричащата фуражка - него КОЙ го назначи президент и колко пари се похарчиха / медийни, социологични, че и за бира останаха./ , КОЙ му звъня по телефона и му каза кои да назначи като служебни министри че после всички да им плащаме кредитите и кражбите. Червения мутроприватизационен бизнес пък си изплати банковите заеми, нали! И ако и сега някой гласува за тоя . . . . може вече да отпишем държавата.

    Коментиран от #132

    13:18 09.04.2026

  • 119 Мечти

    12 4 Отговор

    До коментар #112 от "голям смях":

    Мечтай си. Борисов ГЕРБ е тук и винаги ще е най-стабилната еврооатлантичекка партия у нас.

    13:19 09.04.2026

  • 120 МхтоМхто

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "11111":

    Ти януари и февруари къде беше? Ами последните месеци на 2025г? Да не спеше зимен сън досега.

    13:21 09.04.2026

  • 121 Реви кауне, реви

    11 3 Отговор
    Реви като магаре, но нищо не можеш да наравиш :) хахахахахахахаха

    13:23 09.04.2026

  • 122 Факт

    6 8 Отговор

    До коментар #114 от "Радев аут от Еврозоната":

    ,,Путиниста"Радев е завършил Академията на ВВС в САЩ с отличие два пъти и снимката му е в Алеята на славата като въздушен ас пред който американците се възхищават.Ти като си завършил помощното и друг език освен селския диалект не знаеш с какво самочувствие раздаваш оценки.

    Коментиран от #125

    13:24 09.04.2026

  • 123 Дежурен

    12 5 Отговор
    Да не излезе, че и Радев докладва на Лавров?

    13:24 09.04.2026

  • 124 Малии

    13 6 Отговор
    От 10 години то гледаме юмрука. На бивши членове на БКП не се вярва. Те са готови да ни подарят на "братска" Русия за няколко сребърника. Един генерал с друг. Ще стане по зле с тия русофилски мераци.

    13:27 09.04.2026

  • 125 Това не му

    12 3 Отговор

    До коментар #122 от "Факт":

    Пречи да разправя ,че Крим е руски и Украйна трябвало да йлекне на Ватенките.Анадъмо.

    Коментиран от #128

    13:29 09.04.2026

  • 126 ЗА МЕН РАДЕВ Е :

    15 5 Отговор
    САМОДОКАЗАЛ СЕ ЛЪЖЕЦ , ПРЕДАТЕЛ И ПРОДАЖНИК !!! ПЪЛНА СРАМОТА !!!

    13:32 09.04.2026

  • 127 Офф

    8 2 Отговор
    С тоя златен дъжд ме разби-))))))

    13:32 09.04.2026

  • 128 Хи хи

    6 13 Отговор

    До коментар #125 от "Това не му":

    Че Крим си е руски, то е ясно !! И Луганск, и Донецк ..

    Коментиран от #129

    13:33 09.04.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Не става

    9 4 Отговор
    Невероятно некомпетентно изказване на този.

    13:35 09.04.2026

  • 131 Макробиолог

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Димо":

    Греда.По убав от Путин за запада в цела Русия няма да намерите щот Горбачов и Елцин умреа.Виновните са в Брюксел щот изпълняват задания на глибокия стейт по отслабване на Русия и унищожаване на Европа въобще като фактор в геополитиката.

    13:39 09.04.2026

  • 132 Макробиолог

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Алабалата я включихте на шес в тоя фейкфакти сайт.

    13:42 09.04.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Не е малко

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "11111":

    Много е популистко даже! Типични опорки спуснати от Масква.

    13:44 09.04.2026

  • 135 Не става

    9 5 Отговор
    Невероятно некомпетентно изказване на този. И тоя човек иска да става премиер. Леле мале.

    13:45 09.04.2026

  • 136 Тоя образ

    2 3 Отговор
    директно цъка в полето на Възраждане + камъни в градината на Дидко (което Костя така и не направи, зер трябва да се яде нещо). Явно е стихнал до извода, че ГЕРБери и ППеици няма да му се вържат. Няма лошо.

    13:46 09.04.2026

  • 137 БоюЦиганина

    2 5 Отговор
    Хихихи, прекарах ви с 300 и пак се откупих пред Урсулите и Кьовешитата!

    Коментиран от #145

    13:47 09.04.2026

  • 138 Радев 2026!!!

    5 6 Отговор
    Евроатланичните и укро троловете плюят по Радев като бесни с пяна на уста. Явно за него ще гласувам!

    Коментиран от #142

    13:52 09.04.2026

  • 139 Защото

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "На Радев Мутката Пайна":

    Граничат с България

    13:53 09.04.2026

  • 140 Анджо

    6 4 Отговор
    Най голямият лицемер който съм виждал в България политик. Сам не вижда какво направи или казано не вижда каква греда има в окото. КЕШ БОТАШОВ няма кой да го мине.

    13:55 09.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Холмс

    4 3 Отговор

    До коментар #138 от "Радев 2026!!!":

    Никой не плюе. Той не става, не е компетентен и има сериозни основателни подозрения, че е руска матрьошка.

    13:57 09.04.2026

  • 143 Мунчовци

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Исторически парк":

    Радев казва,че народа е беден,как след като е беден ви дариха толкова много пари.Или бедни са само потдръжниците на другите партии,а вашите са милионери.Сега разбирам защо е тоя наплив в ПБ.Юруш на милионите другари,тавариш Путин, и на вас ще даде.

    13:57 09.04.2026

  • 144 От ЮАР

    4 3 Отговор
    Радев дотегна на всички с дървения език на лозунгаджийско говорене и нищо не казване. Популизъм и евтина пропаганда в Съветски стил. Цялата държава, с всички служби, плюс рейтингови агенции станаха смешни с рекламата на Радев и раздутите рейтинги (реалните са поне 50% надолу). Все пак, има доста прости хора и Радев може да вземе 40-50 депутата и дотам. Най-вероятният резултат от идещите избори е невъзможност да се направи кабинет и нови избори наесен, при които Радев ще последва Слави извън Парламента.

    14:00 09.04.2026

  • 145 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #137 от "БоюЦиганина":

    Ти през Живота си прекарвал ли си някого макар и с "30",че да ги правиш тука на "300"?Добре е че си признаваш Циганското в Рода си,ама не се ВРИ при Белите хора бе!

    14:00 09.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 От ЮАР

    6 2 Отговор
    Радев говори за борба с олигархията, а зад гърба му са най-гадните от тях - ТИМ-аджиите. Не стига, че са олигархия на държавна хранилка, но служат директно на една чужда и напоследък вражеска държава. Евро-то му било виновно за инфлацията, като и за слепите е очевидно, че факторите на инфлацията напоследък са изцяло външни. Мизерен бил Българския народец а магистралата към Солун се задръства, пък и на Калотина се чака по много. Някой трябва да му каже на Радев, че НИКОГА в историята си, Българският народ не е живял по-добре от сега!
    Нямало било ченгета в Радевата партия - ами че ЦЕЛИЯТ Гълъбарник са ченгета, плюс останалото обкръжение.
    Демагогия в Руски стил и популизъм - това е целият наратив на Радев. Няма смелост, нито способност да излезе на един дебат с Кокорчо, понеже Кокорчо ще го направи на салата за половин час. Даже не смее много да говори, понеже всяко говорене му намалява рейтинга. Хората не са чак толкова прости. Вече видяха двама-трима спасителя и им писна.

    14:10 09.04.2026

  • 148 Казуар

    5 2 Отговор
    Другарю Радев, водиш примитивна пропаганда, ще създадеш още по голям управленчески проблем в България.

    14:10 09.04.2026

  • 149 Ако

    4 1 Отговор
    не беше импексовата щеше да е никой. Не е обещаван "златен дъжд" и еврото няма общо с растящите цени. Има ексерти, муньото не е такъв.

    14:10 09.04.2026

  • 150 Павел Пенев

    2 5 Отговор
    От нашите управленски простаци очакваме радиационен дъжд а не златен. Браво г-н Радев, отново с това изказване ги забута в девета глуха.

    14:11 09.04.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Само за информация

    4 0 Отговор
    Когато през 80-те години на миналия век Господин Радев е карал руския самолет бил ли е член на БКП?
    И как бързо е променил съзнанието си и се е деполитизирал.
    Тогава имаше здрава идеологическа подготовка и такава техника се поверяваше само на проверени кадри. А армията беше ударният юмрук на партията.
    Като говори за инвестиции този половин милион евро на ден за Боташ можеше да бъде инвестиция в полза на обществото. Това си е чиста демагогия.
    Да напомня, че там където военен е взел властта най често се установява диктатура. Примери - Чили, Турция, Гърция прикрита под маската на демокрацията. Явно българското общество е късопаметно, помните ли репликата на Червенокосата Госпожа след избора на Радев за първия му мандат? "Ще следим много внимателно всяка ваша стъпка Г-н Президент" или нещо от този род. Тоест да сте лоялен към политическата сила ,която издигна кандидатурата му. Как така тя ,която е червена до мозъка на костите си стана политически неутрална за една нощ? Не може да се има доверие на хора които са се клели в компартията. Които са се
    обградили с бивши военнослужещи от по-старото поколение и от службите за сигурност. Как така се отказваш от президентския пост месеци преди да свърши мандата ти, под предлога "народът ме иска" за да станеш депутат или в най-добрия случай министър-председател? Ако има нещо невярно в гореписаното пишете.

    14:22 09.04.2026

  • 154 138 -и фатмашки ваксаджия

    5 0 Отговор
    Ами, гласуваяй аз Фуражката бе, наяглец одлен и лакей като Фатмака на кремърското чудовище, гласевай за комунизина Радев! Защото и ти си червен и в червата , наил?! Да не би татко ти бе, мерзавецо, да е онзи изверг Газдов ,който у пребил с тояга до смърт стотици затнворници в комунистическия лагелр на смъртта до Ловеч" И сутгрин им показвал огледало, за да ес ивдят аз последен път!? Ами то, да гласуваш за свирепия и нагъл измамник и лъжец Румен Радев е същият цинизъм, като да гласуваш за Газдов! Никкава разлика няма между тях! Фатмакът като нищо ще отвори комунистическите лагери на смъртта, най-близкият му ортак Копейкин лудият вече го каза! Бдете, българи, бдете! Нито един глас за лакеите на Кремъл! Ако иската да сме свободни хора, а не роби на Евразия!

    14:25 09.04.2026

  • 155 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Готин":

    Какво, ще го видим, нали видяхме царя какво направи. Сега на тези избори 30% на следващите наполовина и после ...до тук

    14:27 09.04.2026

  • 156 Пламен

    6 2 Отговор
    Да вярваш в бг лев е все едно да имаш доверие на бг политици и партии.
    Аз им имам Нула доверие

    14:29 09.04.2026

  • 157 ЗАПАДНО

    6 1 Отговор

    До коментар #152 от "Ти пък си остана същият!":

    МЕКЕРЕ Е ФАТМАКА! ДОКАЗАНО! СЕГА НАЙ-БЕЗОЧЛИВО ОТНОВО ЛЪЖЕ НАРОДА НИ!

    Коментиран от #163

    14:34 09.04.2026

  • 158 хА-ХА-ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Юуп":

    АМА И ТОЙ, фатмакът е от същия ЕНИЧАРСКИ отбор на шиши, боко и бащица на пп:дб бе! ДОКАЗАНО!

    14:35 09.04.2026

  • 159 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 0 Отговор
    ШТИРЛИЦ(р"ум€н") НАШ $АМЫЙ-$АМЫЙ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ!
    €$ТЬ "Б О Т А Ш" -€$ТЬ Д€НЬГИ, БОЛЬШИ€ Д€НГИ!
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ, ТАК Д€РЖАТЬ!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!

    14:36 09.04.2026

  • 160 150 - и Пеньо фатмашкия лаекй

    4 1 Отговор
    Объркал си се, съселянино на Фатмака от Славяново, или си объркан по рождение, което е по-вероятно! В девета глуха българският народ ще натика този омразен, нтагъл и до цинизъм коварен слуга на кремълското чудовище, подлога и лакей! Фатмакът със сигурност е платил милиони на така наречеинте "социологически агенции" да му вдигат порцентите с лъжа! Само дето няма да могат да му вдигнат мекия на този противен и грзен селяндурин с фуражката! Неговата брадавица на мутрата е по-голяма от брадавицата на мутрата на простак Балбана Джебчията, мазния чалгар на сакатото учиндолско нищожество, дето нещо дрънкаше за "президентска Република"!

    14:38 09.04.2026

  • 161 Тъпа ушанка

    4 1 Отговор
    Бла бла. Бла бла. Бла бла.

    14:39 09.04.2026

  • 162 Пацо

    4 1 Отговор
    Ако спестявах някой лев, обръщах е евро.
    Така се чувствах по сигурно. Сега, като сме на евро е по добре

    Коментиран от #184

    14:40 09.04.2026

  • 163 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 1 Отговор

    До коментар #157 от "ЗАПАДНО":

    р"ум€н" ми ОБ€ЩА LEXUS И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    ГЛА$УВАЙТ€ ЗА фат ма ка, А ПОСЛЕ М А Д Ъ Ф А К А ( В БА ТА КА)!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
    P.S.
    ДА ГО Д . Х А Т Е БЕДНИТЕ !

    14:41 09.04.2026

  • 164 Хан Ювиги

    5 2 Отговор
    Те Германия и Франция се отказаха от валутите си, камо ли ние от кирливия лев

    Коментиран от #191

    14:41 09.04.2026

  • 165 Въпрос

    7 2 Отговор
    Абе, тоя мазният с грозната брадавица на мутрата, дето държи една роза, що ли не си я завр в з.....а?!

    14:45 09.04.2026

  • 166 От ЮАР

    7 3 Отговор
    Някой може ли да посочи едно поне ясно, конкретно изказване на Радев. Бива го само за кухи, псевдо-патриотични, про-Руски речи с дървения език на бюрократ, сковаността на военен, нулева каризма и отрицателен дар-слово. Всеки вот за Радев е не само похабен, но много вреден за България. След тия избори, правителство няма да има. Радев взима максимум 50 депутататски места. Бойко - малко повече. Кабинет няма да има, а на следващите избори (2 в 1) през Септември-Октомври, Радев ще е близко до чертата или под нея. Хората не са толкова прости.

    14:46 09.04.2026

  • 167 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 3 Отговор
    ТОZИ "ФАТМАК" Е ПЪЛЕН ИДИОТ ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #187

    14:51 09.04.2026

  • 168 9 години

    6 2 Отговор
    бях цар в изгнание!Сега виждам,какво е в държавата!Идея си нямах!Ще оправя взичко за 8 месеца!

    14:51 09.04.2026

  • 169 Такива

    5 2 Отговор
    глупости ще дудне в НС

    14:53 09.04.2026

  • 170 Да живее

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "РАДЕВ Е СПАСЕНИЕТО":

    Бандата на Радев от стари ДС ветерани!

    14:54 09.04.2026

  • 171 Дедо

    5 2 Отговор
    Другарката даскалка казваше ,,От Марс ли падаш"?

    14:55 09.04.2026

  • 172 :))))

    3 3 Отговор
    ,,Обикалям страната и не мога да повярвам на ушите си"!

    14:56 09.04.2026

  • 173 Мисля, следователно съществувам

    7 3 Отговор
    Другар, Радев, минали са само 3 месеца от приемането на еврото, затова е рано да критикуваш, че няма потоци от инвестиции. Нищо чудно, за десет години не чухме добра дума за никое правителство, с изключение на неговите служебни. Добре би било да кажеш, когато вземеш властта как ще привлече инвестиции!

    15:02 09.04.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Пурко

    8 3 Отговор
    Радев е предател.

    Коментиран от #176

    15:06 09.04.2026

  • 176 Не е пурко

    3 0 Отговор

    До коментар #175 от "Пурко":

    Като тебе

    15:49 09.04.2026

  • 177 БЪЛГАРИН

    6 2 Отговор
    Бай Ганьо на великия Алеко.Неговия прототип във френската литература е Тартарен от Тараскон.
    И двата образа съвпадат идеално с фатмак Мунчо прави избори.

    Коментиран от #180

    15:57 09.04.2026

  • 178 Педя Човек Лакът Ракета

    6 1 Отговор
    Зеления чорап да направи нова сделка с БОТАШ. Хем инвеститори ще докара хем печалби. Нали е военен? Не знае ли като има в близост до нас две войни какво се случва с цените? Знаем че искаше да минем към рубли но нека видим до края на годината дали ще има рубла.

    16:00 09.04.2026

  • 179 Викат му фатмак по сто пъти и повече

    6 0 Отговор
    Но той дали знае това да не вземе да назначи за министър я някой фатмак или някой роднина на фатмаците дето през цялото време му викат фатмак.
    Трябва винаги да проверява кого назначава.

    Коментиран от #182

    16:00 09.04.2026

  • 180 български интелектуалец

    7 1 Отговор

    До коментар #177 от "БЪЛГАРИН":

    Наскоро в едно предаване по БГ телевизия отрекоха Алеко Константинов.Няма нощо изненадващо.
    Фатмак Мунчовците са между нас и ще ни управляват.

    16:02 09.04.2026

  • 181 Златен Дъжд !

    3 0 Отговор
    Златен Дъжд !

    Но От Кого !

    И Към Кого !

    Но Това Не Обяснява !

    Как В България !

    Ще се Завърне Нормалното !

    Право !

    И Законодателство !

    Нито Пък !

    Твоята !

    Забележка !

    -------------------------

    Явно !

    Чорапите Ти !

    Не Стават !

    За Тази Работа !

    16:49 09.04.2026

  • 182 Откъде ?

    3 0 Отговор

    До коментар #179 от "Викат му фатмак по сто пъти и повече":

    Толкова Акъл ?

    От Един !

    Фатмак ?

    16:51 09.04.2026

  • 183 Демократ

    2 0 Отговор
    Хубавото е че Байко от зайчарника няма да е първи , но лошото е че пилота който абдикира от най престижният и отговорен пост Президенството което се нарича предателство към народа който го е избрал ще е първи и ни очаква сглобката с Геройко - Буда и забравете за промяна в Съдебната система и институциите . Така че ни очаква продължение на лошото Гербажийско управление подменено с Тимажийско

    16:53 09.04.2026

  • 184 Сега като сме с Евро !

    1 2 Отговор

    До коментар #162 от "Пацо":

    Сега като сме с Евро !

    В Какво Да Го Обръщаме ?

    Коментиран от #192

    16:55 09.04.2026

  • 185 111111(1

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "да бе да":

    Такава ли е новата руска опорка. Ако имаше малко мозък, щеше да провериш, че инфлацията за миналата и по-миналата година е била много по-голяма като сме били в лева. Даже цените на имотите тогава са скочили много а от както минахме в еврото, дори цените паднаха средно с около 100 евро на квадрат в различните квартали на София. Ама Чибурашка не чете, той повтаря като папагал, каквото му кажат от Москва.

    16:58 09.04.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #167 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Забрави да пишеш "чорап"!

    17:17 09.04.2026

  • 188 Вземи си

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "АГАТ а Кристи":

    Джапанките и иди да им дуаш

    17:26 09.04.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Тим и малкия Мраз са зад Боташ

    4 0 Отговор

    До коментар #99 от "Малий":

    Малий
    162ОТГОВОР
    Тоя ше ви оправи. Без програма, без идей без намерения. Пак ще се работи за такива като тим
    -;-
    Боташа ли ще бъде прецедент , в който кадрови военен да оправи държавното?!?!!
    Или ще се убедим, че генерал не значи нищо- просто генерал, издигнат по кариерни критерии и в Пенсия.

    18:38 09.04.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Рублата щела да стане конвертиреума

    0 0 Отговор

    До коментар #184 от "Сега като сме с Евро !":

    Сега като сме с Евро !
    10ОТГОВОР
    До коментар 162 от "Пацо":

    Сега като сме с Евро !

    В Какво Да Го Обръщаме ?
    -;-
    Според мераците на Путлер за освобождаването на несъществуващата Украйна и Третия полюс, точно сега е подходящия момент да отидем в Евразията.

    Дано скоро след победата на изборите 19.04-2026 Боташа да отиде до Истанбел при Ердогана и после при Путлер в Бункера.

    А за 11-2026 дано да имаме повече представа какво ни убеждават мафиотите!

    18:47 09.04.2026

  • 193 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Еди какво":

    "Купуването на гласове е престъпление", което се покровителства от престъпника Сарафов.
    До сега няма осъден нито един партиен лидер, финансирал купувачите на гласове!

    18:54 09.04.2026

  • 194 Хасковски каун

    2 0 Отговор
    Аз предлагам да се закачим към неизконната скъпоценна и така уважавана ( и получавана ) от мен руска рубла.

    19:07 09.04.2026

  • 195 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "11111":

    Е, той Мунчо е способен само на популизъм. Той друго не знае и не може.

    19:35 09.04.2026

  • 196 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Мунчо, аз съвсем спокойно си заявявам своето политическо Непредпочитание, даже отврат, спрямо теб и обкръжението ти. Така че споко, все още е демокрация в Бг. Поне докато не дойдете вие на власт.

    Коментиран от #197

    19:39 09.04.2026

  • 197 А така...

    1 0 Отговор

    До коментар #196 от "Ти да видиш":

    Точно така.
    НЕ на Мунчо-визацията на държавата ни!

    19:42 09.04.2026

  • 198 Казуар

    1 0 Отговор
    Другарю Радев, стигна до нивото да агитираш и монипулираш невежите.

    19:42 09.04.2026

