Русия и Украйна договориха великденско примирие

Русия и Украйна постигнаха съгласие за временно прекратяване на бойните действия по повод предстоящите празници за православния Великден. Паузата на фронтовата линия, която ще продължи общо 32 часа, влиза в сила от 16:00 часа в събота (11 април) и ще остане валидна до края на неделния ден, предаде Би Би Си.

Инициативата за празнично затишие беше лансирана първо от украинска страна. Още в края на март Киев предложи временно спиране на огъня, използвайки каналите на Съединените американски щати за посредничество. Първоначално Москва остави призивите без официален отговор, но късно в четвъртък руският президент Владимир Путин издаде заповед за въвеждане на примирието.

От администрацията на Кремъл уточниха, че руският министър на отбраната Андрей Белоусов вече е инструктирал началника на Генералния щаб Валерий Герасимов да преустанови военните операции по всички направления. В официалното съобщение на Москва обаче се подчертава, че въоръжените сили остават в готовност да „противодействат на всякакви възможни провокации от страна на противника”.

Реакцията на Киев не закъсня, като украинският държавен глава потвърди ангажимента на страната си към договорката.

„Украйна многократно е заявявала, че сме готови на огледални стъпки. Предложихме прекратяване на огъня за великденските празници тази година и ще действаме съответно. Хората се нуждаят от Великден без заплахи и истинско движение към мир”, написа Володимир Зеленски в личния си профил в социалните мрежи.

Временното спиране на огъня идва в момент, когато пълномащабната война навлиза в своята четвърта година, а динамиката на фронта се променя. Според данни на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), руското настъпление през последните месеци се е забавило осезаемо. Статистиката показва, че през месец март 2026 година руската армия е успяла да установи контрол над едва 23 квадратни километра територия, което е най-ниският показател от над две години насам.

Паралелно с това, тристранните мирни преговори остават напълно замразени. Дипломатическите усилия допълнително изгубиха инерция заради изместването на геополитическия фокус на Вашингтон към ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Обявяването на хуманитарни паузи по повод големи християнски празници не е прецедент в този конфликт. Подобно примирие беше договорено и по време на миналогодишния православен Великден.

Историческата практика показва, че пълно спазване на тишината на фронта рядко се постига. При предишни подобни договорености интензивността на артилерийския обстрел и въздушните нападения обикновено спада драстично, но инцидентите не спират напълно, като и двете воюващи страни традиционно се обвиняват взаимно в нарушаване на условията.