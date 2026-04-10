Русия и Украйна договориха великденско примирие

10 Април, 2026 19:14 530 6

Още в края на март Киев предложи временно спиране на огъня

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна постигнаха съгласие за временно прекратяване на бойните действия по повод предстоящите празници за православния Великден. Паузата на фронтовата линия, която ще продължи общо 32 часа, влиза в сила от 16:00 часа в събота (11 април) и ще остане валидна до края на неделния ден, предаде Би Би Си.

Инициативата за празнично затишие беше лансирана първо от украинска страна. Още в края на март Киев предложи временно спиране на огъня, използвайки каналите на Съединените американски щати за посредничество. Първоначално Москва остави призивите без официален отговор, но късно в четвъртък руският президент Владимир Путин издаде заповед за въвеждане на примирието.

От администрацията на Кремъл уточниха, че руският министър на отбраната Андрей Белоусов вече е инструктирал началника на Генералния щаб Валерий Герасимов да преустанови военните операции по всички направления. В официалното съобщение на Москва обаче се подчертава, че въоръжените сили остават в готовност да „противодействат на всякакви възможни провокации от страна на противника”.

Реакцията на Киев не закъсня, като украинският държавен глава потвърди ангажимента на страната си към договорката.

„Украйна многократно е заявявала, че сме готови на огледални стъпки. Предложихме прекратяване на огъня за великденските празници тази година и ще действаме съответно. Хората се нуждаят от Великден без заплахи и истинско движение към мир”, написа Володимир Зеленски в личния си профил в социалните мрежи.

Временното спиране на огъня идва в момент, когато пълномащабната война навлиза в своята четвърта година, а динамиката на фронта се променя. Според данни на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), руското настъпление през последните месеци се е забавило осезаемо. Статистиката показва, че през месец март 2026 година руската армия е успяла да установи контрол над едва 23 квадратни километра територия, което е най-ниският показател от над две години насам.

Паралелно с това, тристранните мирни преговори остават напълно замразени. Дипломатическите усилия допълнително изгубиха инерция заради изместването на геополитическия фокус на Вашингтон към ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Обявяването на хуманитарни паузи по повод големи християнски празници не е прецедент в този конфликт. Подобно примирие беше договорено и по време на миналогодишния православен Великден.

Историческата практика показва, че пълно спазване на тишината на фронта рядко се постига. При предишни подобни договорености интензивността на артилерийския обстрел и въздушните нападения обикновено спада драстично, но инцидентите не спират напълно, като и двете воюващи страни традиционно се обвиняват взаимно в нарушаване на условията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примирие

    1 0 Отговор
    Първия боклук пукна. Останаха още двама, тяхната няма, тяхната мама. Софиянеца е тук, още пърха. Ама оня гейзер циониста, никакъв го няма. Къде е? Неговата мама, ах неговата мама.

    19:18 10.04.2026

  • 2 Ще се самоизядят

    3 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху проведоха труден телефонен разговор, преди израелският премиер да обяви директни преговори с Ливан в близко бъдеще, съобщи CNN , позовавайки се на източници.

    19:18 10.04.2026

  • 3 Още в края на март

    2 1 Отговор
    Тогава Зеления не е знаел кога е Великден. Освен това той се води от католическия календар. Нали е голем европеец....
    Примирие има и ще има само като каже императора.

    19:20 10.04.2026

  • 4 нано

    1 0 Отговор
    Обикновено не се спазва!

    19:22 10.04.2026

  • 5 Ами

    0 1 Отговор
    Да бе ... Пука му на Зеленски за Великден :)
    Усеща, че САЩ са на път да го зарежат (ако не и да се отърват от него)
    и сега либералните медии му лъскат имиджа.

    19:25 10.04.2026

  • 6 Наивници

    0 0 Отговор
    Украинката предложила а Путин решава и казва че от този час на тази дата до този час на друга дата няма да се стреля.
    Според розовите понита зелената амеба е наредила на Путин на прекрати стрелбата или може би са се обадили някъде отгоре от съединените щати или дядо Господ защото е Великден. Наивници. Всяко нещо което Москва прави е по някаква причина и в нейна полза не го забравяйте.
    Изключение прави 22-ра година когато бяха влезли в Киев а вие респективно колективният запад ги излъгахте да се изтеглят защото ще има примирие и прекратяване на огъня но това вече има обица на ухото и повече никога няма да се вържат на глупостите ви.

    19:29 10.04.2026

