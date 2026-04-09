Русия обяви прекратяване на огъня в Украйна

Русия обяви прекратяване на огъня по повод православния Великден и изрази надежда, че Украйна ще направи същото, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
"Във връзка с приближаването на празника Възкресение Христово по православния календар се обявява прекратяване на огъня от 16 ч. на 11 април до края на 12 април", се казва в изявление на Кремъл.
„На министъра на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов и на началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, Валерий Герасимов са дадени указания за този период да спрат бойните действия по всички направления. На войските е наредено да бъдат готови да пресекат възможни провокации от страна на противника, както и всякакви негови агресивни действия“, се казва в съобщението на Кремъл.
Новината идва в момент, в който руският специален емисар Кирил Дмитриев е в САЩ за срещи с членове на администрацията на Доналд Тръмп, посочва Ройтерс.
По време на тези срещи той ще дискутира споразумение за мир с Украйна, но също така и американо-руското икономическо сътрудничество.
Визитата се осъществява малко преди САЩ да решат дали да удължат облекченията относно руския петрол, които изтичат на 11 април. Съгласно тези облекчения за 30 дни на страните по света се разрешаваше да купуват руски петрол и руски петролни продукти, които вече са били натоварени на кораби. Целта на мярката беше стабилизиране на пазарите след началото на войната в Иран. Облекчението беше въведено след телефонен разговор на Тръмп с руския президент Владимир Путин на 9 март и последваща визита на Дмитриев в САЩ, за да дискутира енергийната криза с американски представители, в това число със специалния емисар на Тръмп - Стив Уитков и със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър.
38 Обърканата натовска укра
00:42 10.04.2026
