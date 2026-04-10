Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Кувейт »
Ирански дрон рани няколко кувейтски военни при атака срещу националната гвардия на емирството ВИДЕО

10 Април, 2026 20:26, обновена 10 Април, 2026 20:33 1 015 3

  • кувейт-
  • дронове-
  • атака-
  • ранени-
  • иран

Въздушното пространство на страната ще остане затворено до 7:00 ч. българско време в събота

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко военнослужещи са ранени при атака с дрон срещу съоръжения на Кувейтската национална гвардия, съобщи Министерството на отбраната на емирството.

Според изявление, публикувано в X, „през последните 24 часа въоръжените сили са открили и унищожили седем вражески безпилотни летателни апарата в кувейтското въздушно пространство“.

„Иранската атака е била насочена към няколко важни съоръжения на Националната гвардия, в резултат на което са ранени няколко военнослужещи, които в момента са на лечение и са в стабилно състояние. Атаката е причинила и значителни материални щети“, съобщи Министерството на отбраната.

Въздушното пространство на Кувейт ще остане затворено поне още 12 часа, съобщи източник от близкоизточните кръгове за контрол на въздушното движение.

„Въздушното пространство ще остане затворено още 12 часа – до 4:00 ч. UTC (7:00 ч. българско време) в събота, 11 април“, каза източникът, подчертавайки, че този срок е предварителен. Той също така не изключи възможността забраната да бъде удължена допълнително.

По-рано, след прекратяването на огъня между САЩ и Иран, Ирак, Сирия и Бахрейн отвориха въздушното си пространство за гражданска авиация. Бахрейн е готов да приема самолети и да разреши транзит след предварително одобрение. Частични ограничения остават в сила във въздушното пространство на Катар и ОАЕ.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 4 Отговор
    ГРЪМНАЛ ИМ Е АМЕРИКАНСКИЯ КЛИМАТИК ХАЙМЪРС
    .....
    ЖЕГАТА В ЗАЛИВА СЕГА ПОЧВА :)

    Коментиран от #2

    20:35 10.04.2026

  • 2 Браво

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Американците загубиха и тази война.

    20:37 10.04.2026

  • 3 Гост

    0 1 Отговор
    Трябваше да играе тактическия атом

    22:38 10.04.2026