Ирански дрон рани няколко кувейтски военни при атака срещу националната гвардия на емирството ВИДЕО

Няколко военнослужещи са ранени при атака с дрон срещу съоръжения на Кувейтската национална гвардия, съобщи Министерството на отбраната на емирството.

Според изявление, публикувано в X, „през последните 24 часа въоръжените сили са открили и унищожили седем вражески безпилотни летателни апарата в кувейтското въздушно пространство“.

„Иранската атака е била насочена към няколко важни съоръжения на Националната гвардия, в резултат на което са ранени няколко военнослужещи, които в момента са на лечение и са в стабилно състояние. Атаката е причинила и значителни материални щети“, съобщи Министерството на отбраната.

Въздушното пространство на Кувейт ще остане затворено поне още 12 часа, съобщи източник от близкоизточните кръгове за контрол на въздушното движение.

„Въздушното пространство ще остане затворено още 12 часа – до 4:00 ч. UTC (7:00 ч. българско време) в събота, 11 април“, каза източникът, подчертавайки, че този срок е предварителен. Той също така не изключи възможността забраната да бъде удължена допълнително.

По-рано, след прекратяването на огъня между САЩ и Иран, Ирак, Сирия и Бахрейн отвориха въздушното си пространство за гражданска авиация. Бахрейн е готов да приема самолети и да разреши транзит след предварително одобрение. Частични ограничения остават в сила във въздушното пространство на Катар и ОАЕ.