Министърът на отбраната на Австрия: Мнозина ни завиждат, че запазихме военната служба, трябва да я удължим

Много държави завиждат на Австрия, която е запазила всеобщата военна служба, заяви министърът на отбраната Клаудия Танер по време на реч на заседание на местния парламент относно реформата на военната служба.
Европейците отдавна вярват, че живеят в „рай на земята“, но „става все по-ясно, че мирът, свободата и сигурността“ не могат да се приемат за даденост, каза министърът.
Според Танер, съседна Германия сега се бори да се справи с предизвикателствата на настоящата ситуация. Министърът призова парламентаристите да приемат сериозно препоръките на Комисията по военна служба и подкрепи удължаването на основната военна служба до осем месеца, с добавяне на два месеца резервно обучение.
Австрия поддържа всеобщата военна служба от обявяването на независимостта си. Според действащото законодателство всички австрийски граждани от мъжки пол на възраст между 17 и 35 години са длъжни да отслужат шест месеца военна служба. Мъжете могат да служат и на алтернативна гражданска служба, но при тези условия срокът на службата е ограничен до девет месеца.
През 2013 г. страната проведе референдум за преминаване към договорна служба, но 60% от австрийците гласуваха за запазване на всеобщата военна повинност. Младите хора, изпълняващи алтернативна служба, работещи в болници и приюти и грижещи се за възрастни хора, играят важна роля в австрийската система за социално осигуряване.
2 Файърфлай
Коментиран от #14
21:32 10.04.2026
3 Гориил
21:33 10.04.2026
4 Мдаа
„Израел е зло и проклятие за човечеството и трябва да бъде изгорен до основи, докато в Исламабад текат мирни преговори, в Ливан се извършва геноцид“, каза Асиф в платформата на американската компания за социални медии X
Мдаа...
21:35 10.04.2026
5 Мнозина ни завиждат
които можем да цаним за аскер срещу двоен социал
21:39 10.04.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВОЕННА СЛУЖБА
..... И ВЕДНАГА 50 000 В КЕЧ :)
....
ДА СВАЛЯТ МАЛКО ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА И РЕМОНТИТЕ.... ЗНАЕМ ЕДНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ КОЯТО МОЖЕ ДА ДАДЕ
200 000 ВОЙНИЦИ В КЕЧ ОЩЕ УТРЕ :)
..... И ДА СТРОИ ЗА РОМИ:)
21:46 10.04.2026
9 Луд
Коментиран от #12
21:51 10.04.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ,4-5 КОМИСИИ АКО АВСТРИЙСКИ ВОЙНИК
ЗАШЛЕВИ ШАМАР НА АВСТРИЕЦ ОТ ИЗМИР ИЛИ БАГДАД :)
21:53 10.04.2026
12 Файърфлай
До коментар #9 от "Луд":Напротив,друже,напротив ние сме НОМЕР 1.Управленците нещо хитреят,но Видов ден иде.Нямам предвид предстоящите избори.
22:00 10.04.2026
13 хаха
Хайде нЕма нужда. Като вкараш женорята да носи автомата, тогава ще се плюнчиш ма уфсъ.
Назначили някаква пачаbpa да се упражнява в дрънкане.
22:15 10.04.2026
14 ФърляйЛай
До коментар #2 от "Файърфлай":Той пък синът ти, ако е мъж на място,леко да те не пита.
Коментиран от #16
22:16 10.04.2026
16 Файърфлай
До коментар #14 от "ФърляйЛай":Българите на място в натовска армия НЕ служат ! На тебе ако ти се мре за Ротшилд овците,твоя воля.
Коментиран от #17
22:43 10.04.2026
17 ФърляйЛай
До коментар #16 от "Файърфлай":Що? Войската не е за всеки, но синът ти решава,не ти. Апропо, в чия войска са били българските войници изпратени за потушаването на Пражката пролет?
23:02 10.04.2026
