Много държави завиждат на Австрия, която е запазила всеобщата военна служба, заяви министърът на отбраната Клаудия Танер по време на реч на заседание на местния парламент относно реформата на военната служба.

Европейците отдавна вярват, че живеят в „рай на земята“, но „става все по-ясно, че мирът, свободата и сигурността“ не могат да се приемат за даденост, каза министърът.

Според Танер, съседна Германия сега се бори да се справи с предизвикателствата на настоящата ситуация. Министърът призова парламентаристите да приемат сериозно препоръките на Комисията по военна служба и подкрепи удължаването на основната военна служба до осем месеца, с добавяне на два месеца резервно обучение.

Австрия поддържа всеобщата военна служба от обявяването на независимостта си. Според действащото законодателство всички австрийски граждани от мъжки пол на възраст между 17 и 35 години са длъжни да отслужат шест месеца военна служба. Мъжете могат да служат и на алтернативна гражданска служба, но при тези условия срокът на службата е ограничен до девет месеца.

През 2013 г. страната проведе референдум за преминаване към договорна служба, но 60% от австрийците гласуваха за запазване на всеобщата военна повинност. Младите хора, изпълняващи алтернативна служба, работещи в болници и приюти и грижещи се за възрастни хора, играят важна роля в австрийската система за социално осигуряване.