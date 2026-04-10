Министърът на отбраната на Австрия: Мнозина ни завиждат, че запазихме военната служба, трябва да я удължим

10 Април, 2026 21:18, обновена 10 Април, 2026 21:24 1 298 18

Европейците вярват, че живеят в земния рай, но става все по-ясно, че мирът, свободата и сигурността не могат да се приемат за даденост, каза Клаудия Танер

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Много държави завиждат на Австрия, която е запазила всеобщата военна служба, заяви министърът на отбраната Клаудия Танер по време на реч на заседание на местния парламент относно реформата на военната служба.

Европейците отдавна вярват, че живеят в „рай на земята“, но „става все по-ясно, че мирът, свободата и сигурността“ не могат да се приемат за даденост, каза министърът.

Според Танер, съседна Германия сега се бори да се справи с предизвикателствата на настоящата ситуация. Министърът призова парламентаристите да приемат сериозно препоръките на Комисията по военна служба и подкрепи удължаването на основната военна служба до осем месеца, с добавяне на два месеца резервно обучение.

Австрия поддържа всеобщата военна служба от обявяването на независимостта си. Според действащото законодателство всички австрийски граждани от мъжки пол на възраст между 17 и 35 години са длъжни да отслужат шест месеца военна служба. Мъжете могат да служат и на алтернативна гражданска служба, но при тези условия срокът на службата е ограничен до девет месеца.

През 2013 г. страната проведе референдум за преминаване към договорна служба, но 60% от австрийците гласуваха за запазване на всеобщата военна повинност. Младите хора, изпълняващи алтернативна служба, работещи в болници и приюти и грижещи се за възрастни хора, играят важна роля в австрийската система за социално осигуряване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сайбърpunk

    17 10 Отговор
    евеопа има един такъв странен навик да наторява руските земи на всеки 80-100 г

    21:29 10.04.2026

  • 2 Файърфлай

    10 13 Отговор
    То хубаво,ама Австрия не е член на НАТО.Аз моя син да служи в натовска армия не разрешавам ! Ама ако ни нападнала Русия ? Споко,НЯМА да ни нападне !

    Коментиран от #14

    21:32 10.04.2026

  • 3 Гориил

    16 10 Отговор
    Службата в австрийската армия е доста уникална и на пръв поглед няма голяма прилика с живота на истински войник. От джакузита и копринени халати до шест хранения на ден и нощни клубове.

    21:33 10.04.2026

  • 4 Мдаа

    15 9 Отговор
    Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф нарече Израел „проклятие за човечеството“ днес, заявявайки, че геноцидът продължава в целия регион.

    „Израел е зло и проклятие за човечеството и трябва да бъде изгорен до основи, докато в Исламабад текат мирни преговори, в Ливан се извършва геноцид“, каза Асиф в платформата на американската компания за социални медии X

    Мдаа...

    21:35 10.04.2026

  • 5 Мнозина ни завиждат

    10 8 Отговор
    че имаме армии с стотици хиляди кафяви пришълци
    които можем да цаним за аскер срещу двоен социал

    21:39 10.04.2026

  • 6 Гост

    8 8 Отговор
    Що? Вие пък с кой ще се биете сега, м? Не ви ли държи влага още? Какво искате...

    21:41 10.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 5 Отговор
    ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ДА ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА
    ВОЕННА СЛУЖБА
    ..... И ВЕДНАГА 50 000 В КЕЧ :)
    ....
    ДА СВАЛЯТ МАЛКО ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА И РЕМОНТИТЕ.... ЗНАЕМ ЕДНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ КОЯТО МОЖЕ ДА ДАДЕ
    200 000 ВОЙНИЦИ В КЕЧ ОЩЕ УТРЕ :)
    ..... И ДА СТРОИ ЗА РОМИ:)

    21:46 10.04.2026

  • 8 Анонимен

    5 3 Отговор
    Бравос.Така държавата напомня за онези славни дни,когато беше голяма империя.Добрият войник Швейк служеше вярно на страната си.О минало незабравимо...

    21:50 10.04.2026

  • 9 Луд

    7 3 Отговор
    Ако някои си мисли че всички държави са със еднакъв интелект много се лъже.Смяхме се на Б.Борисов като заговори за материала но тои имаше добро прозрение.Всички комшии се уважават помежду си но ние сме на друга народопсихология.Даи Боже да няма воина защото сме ,,ЧАО,,

    Коментиран от #12

    21:51 10.04.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 5 Отговор
    ЗНАЕМ Я АВСТРИЙСКАТА АРМИЯ - ТРИ МЕСЕЦА ДЕБАТИ В АВСТРИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
    И ,4-5 КОМИСИИ АКО АВСТРИЙСКИ ВОЙНИК
    ЗАШЛЕВИ ШАМАР НА АВСТРИЕЦ ОТ ИЗМИР ИЛИ БАГДАД :)

    21:53 10.04.2026

  • 11 демократ

    6 8 Отговор
    Че каква армия имат тия гейзери. ПСВ навсякъде тичат гейрманците да ги спасяват от брутален побой. дори Рашките ги мачкат къде ги хванат. Още им пари от Аустерлиц такъв бой напряво физически са ги изтрилинот картата

    21:53 10.04.2026

  • 12 Файърфлай

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Луд":

    Напротив,друже,напротив ние сме НОМЕР 1.Управленците нещо хитреят,но Видов ден иде.Нямам предвид предстоящите избори.

    22:00 10.04.2026

  • 13 хаха

    3 7 Отговор
    "заяви министърът на отбраната Клаудия Танер"

    Хайде нЕма нужда. Като вкараш женорята да носи автомата, тогава ще се плюнчиш ма уфсъ.
    Назначили някаква пачаbpa да се упражнява в дрънкане.

    22:15 10.04.2026

  • 14 ФърляйЛай

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Файърфлай":

    Той пък синът ти, ако е мъж на място,леко да те не пита.

    Коментиран от #16

    22:16 10.04.2026

  • 15 Яяяяяяя

    4 0 Отговор
    Чудесно, значи има кой да ни защищава

    22:34 10.04.2026

  • 16 Файърфлай

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "ФърляйЛай":

    Българите на място в натовска армия НЕ служат ! На тебе ако ти се мре за Ротшилд овците,твоя воля.

    Коментиран от #17

    22:43 10.04.2026

  • 17 ФърляйЛай

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Файърфлай":

    Що? Войската не е за всеки, но синът ти решава,не ти. Апропо, в чия войска са били българските войници изпратени за потушаването на Пражката пролет?

    23:02 10.04.2026

  • 18 Младеж

    2 0 Отговор
    Сега е моментът някое "старо куче" да ни разкаже за "великата казарма навремето". Колко било тежко, ама те как се влагали и какви корави мъже излизали 😂

    23:13 10.04.2026

