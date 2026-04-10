Стармър: Писна ми семействата ни и бизнесът да плащат заради действията на Путин и Тръмп по света!

Великобритания трябва да подобри енергийната си устойчивост и независимост, или гражданите ѝ ще „платят цената на войната“, заяви британският премиер Киър Стармър в интервю за ITV, отбелязвайки „очевидното“ въздействие на войната в Близкия изток и произтичащите от нея ограничения върху корабоплаването през Ормузкия проток.
„Писна ми от факта, че сметките за енергия на семействата в цялата страна се увеличават, а печалбите на бизнеса намаляват заради действията на Путин и Тръмп по света“, каза той.
В колонка за The Guardian, публикувана в същия ден, Стармър заяви, че неговото правителство предприема стъпки за укрепване на енергийната устойчивост на Великобритания, тъй като без нея „събитията извън нашите граници постоянно ни отклоняват от курса“.
„Ето защо, наред с действията ни в Близкия изток, намалихме сметките си за ток и инвестирахме сериозно в местна енергетика, което би могло да ни освободи от тираните, манипулиращи цените на газа. Ето защо, наред с това да стоим далеч от конфликти, възстановихме европейските си съюзи и укрепихме отбраната си с най-голямата инвестиция от Студената война насам. И затова, наред с възстановяването на публичните финанси, започнахме да прилагаме и амбициозна индустриална стратегия“, написа премиерът.
Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент, критикува изявленията на британския премиер. „Проваляйки се във всичко, Стармър, както винаги, се опитва да избегне отговорност за катастрофалната си енергийна политика“, написа той в имейл.
Объркан жендър
07:25 10.04.2026
Да знаеш
07:26 10.04.2026
Пират
07:29 10.04.2026
На хората
07:30 10.04.2026
9 Писна им на семействата и бизнесът
15 Европеец
До коментар #4 от "Пич":Точен и верен е коментарати относно смелостта на старМъра..... но либералния Путин си е виновен да го използват за изтривалка за всички несгоди на западащите недоразумения....
07:34 10.04.2026
22 Европеец
До коментар #14 от "Госあ":Коментара ти е верен ..
23 ШЕФ НА ГРАДСКИЯ WC
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":ГАААААА.......ЗА СИ С РОЗИ ЗАКИЧИ
ОСРАААААА.......НОТО ДА НЕ ЛИЧИ
АМИ НЕ Е ЛОШО ЗА НОВИЯ ХИМН НА УКРАЙНА
07:38 10.04.2026
29 Госあ
До коментар #22 от "Европеец":Левите са много по-добре навсякъде от фашагите. Стармър е много по-читав от онова рошаво капиталистическо недоразумение, Санчес показа изключително смела антивоенна позиция, а реториката на Шолц и сегашния канцлер на Германия също се различава.
07:45 10.04.2026
43 Стефан
До коментар #39 от "Бай той Толстой":Казват, че малки момченца са му страстта. Шарденчета, както им викат в занаята.
08:03 10.04.2026
44 Дзак
До коментар #36 от "Тома":Човек не живее заради одобрението на някой си!
08:03 10.04.2026
49 Друг анонимен
До коментар #27 от "Анонимен":Я да ни светнеш какво друго говорят фактите. Или ще ни сервираш поредната порция ингилизки лъжи?
08:07 10.04.2026
52 Я чекай да върнем година назад:
Е, кога си честен господине?
08:12 10.04.2026
58 Факти
До коментар #21 от "Българин 🇧🇬":Разликата е, че Русия заграби територията и ресурсите на Украйна като ги анексира, а САЩ не са слизали в Иран, не са анексирали нищо и не са взели никакви ресурси. Русия пета година краде земя, а САЩ за шест седмици разбомбиха опасните военни обекти и приключиха.
Коментиран от #67, #69
08:15 10.04.2026
59 хаха
А причината за това е подигравката, която Путин си направи с него.
След като Стармър издаде заповед за залавяне на всеки руски танкер, през Ламанша преминаха два руски танкера съпровождани от Фрегата.
Това, което се случи бе, че Стармър отдаваше почит на преминаващите руски съдове, а Английска Фрегата ги ескортираше на разстояние, а моряците извършваха дълбоки поклони към руските кораби.
08:15 10.04.2026
08:16 10.04.2026
62 Квадрат 13
До коментар #22 от "Европеец":И на мен така ми се струва. В крайна сметка времето ще покаже.
08:17 10.04.2026
67 А ти помниш ли, че имаше
До коментар #58 от "Факти":време когато Русия не искаше да анексира никакви територии?
И имаше дори подписан меморандум.
И дойде оня рошавия Борис и им каза "айде да се биеме с руснаците ама айде вие".
Коментиран от #71
08:19 10.04.2026
68 Правилно!
Видя се, че Тръмп разруши вековните СПЕЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ между О.К. И САЩ.
ЗАЕДНО ЕС И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СА ПО СИЛНИ ОТ ТРЪМП!
08:20 10.04.2026
71 Анонимен
До коментар #67 от "А ти помниш ли, че имаше":И къде меморандума?
79 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Аве Стармъре
Какво е това нагличанско лицемерие : „събитията извън нашите граници постоянно ни отклоняват от курса“. Къв "курс" бе???
Както проф Джефри Сакс каза: "Забелязали си ли сте, как британските политици и диплмати с тяхното очарователно британско произношене, дрънкат изумителни безумия?"
08:30 10.04.2026
94 пламен
Каменната ера е свършила не защото камъните са се свършили.
Ерата на нефта и газа ще свършат не защото нефта и газта са свършили.
Коментиран от #99
08:34 10.04.2026
102 Никой
Ако курсът беше - да се четата книги - ок.
08:36 10.04.2026
116 Ахаха
До коментар #107 от "Да сравняваш калната некъпана Русия":Питко немита,я ме разсмей! Защо украинците са предали 41 тела а руснаците 1000. От военни успехи ли?
08:46 10.04.2026
117 Факти
До коментар #31 от "Ян Гарелов":Основните жертви на Британската империя са умрелите от глад в Индия. Пропускаш малката подробност, че там са умирали от глад от хилядолетия. Почти всяко десетилетие е имало лоша реколта и масов глад. Англосаксонците извадиха света от средновековието като му подариха индустриалната революция. Благодарение на тях световното население нарастна от 800 милиона на 8 милиарда. Англосаксонците са дали на света много повече добро, отколкото зло. Днес живеем по-дълго и комфортно основно заради тях. Руснаците какво са дали на света освен смърт, разруха и тоталитарна тирания? С "комунизма" си съсипаха всички вкарани насила в СССР държави, както и цяла Източна Европа, Китай, Северна Корея, Монголия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Куба Никарагуа, Етиопия, Йемен, Ангола, Мозамбик, Афганистан... Много от тези държави още не могат да се съвземат от тоталитарния погром.
118 Госあ
До коментар #101 от "Великобритания означава култура ,":Англия и култура ? ха ха ха ха къде я виде таа култура ? У музеите с крадени артефакти ? Русия има известни композитори, поети, художници и писатели. англичаните са известни с въглищата, след като китайците им казват за тях. Китай научи Европа да използват въглищата и да пишат на хартия, освен всичко останало.
123 Госあ
До коментар #117 от "Факти":англичаните организират не един, а няколко умишлени гладомора в Индия. Подчертавам умишлени. Тези в Ирландия и Украйна не са били умишлени. Както всичко в музеите им и индустриалната революция е крадена.
08:50 10.04.2026
127 Иди да лапнеш чашата.
До коментар #107 от "Да сравняваш калната некъпана Русия":.България е на 8-мо място в света по консумация на алкохол годишно на глава от населението. Класацията се базира на актуалните данни на Световната здравна организация (СЗО) и от Глобалното изследване на тежестта на заболяванията (GBDS) на Института за здравни показатели и оценка (IHME).Разпространеният стереотип, че руснаците са на първо място по употреба на алкохол в Европа, ако не и в света, се оказа неверен. Според годишния доклад на Световната здравна организация (СЗО) те са едва на 4-то място (на Стария континент и на планетата) със средна консумация от 13,9 литра
08:52 10.04.2026
133 Госあ
Въпреки праисторическите доказателства, широкото разпространение, документирано в историята, настъпва по-късно: Династия Хан (206 г. пр.н.е. – 220 г. н.е.): Появяват се първите надеждни писмени записи за масово използване на въглища за леене на желязо и отопление на домовете. Династия Сун (960 – 1279 г.): Това е периодът на истинския "въглищен бум", когато Китай изпреварва целия свят в минните технологии поради критичен недостиг на дърва за огрев. Да знаете ! Който е любопитен да прочете за индустриалната революция по време на династията Сун. И да ви е ясно, през по-голямата част от хилядолетната си история, Китай е бил водеща световна сила.
08:58 10.04.2026
134 Има право човека
До коментар #3 от "Объркан жендър":Обаче с едно уточнение.
Самите англичани са изцапали с кръв ръцете си в тероризъм и войни и са част от тази безумна стратегия за вечна война на запада против Русия.
Както се казва, каквото търсихме, това и намерихме.
08:58 10.04.2026
135 Абе
До коментар #117 от "Факти":Глей ся, след като така ги виждаш нещата.. Явно си си англичанче.. Дали били на нас "индустриалната революция", ние пък ги научихме да живеят с малко, ама гледам не сте си научили урока добре. Нищо, живота ще ви научи.
138 Ахаха
До коментар #130 от "Минавам само да кажа":Не знам кви нужници сме, аз съм платен отпуск 2 седмици.. Ти си на работа тука.
09:00 10.04.2026
139 Оня
До коментар #107 от "Да сравняваш калната некъпана Русия":Елементарни същества като теб лишени от мозъчна дейност могат да коментират само с втората гънка от мозъка !
09:01 10.04.2026
143 Хмм
До коментар #14 от "Госあ":иначе рискува поста си на премиер министър като Тони Блеър с войната в Ирак, в която има 179 загинали английски войници, всички имат жертви, дори ние - 13 загинали, после признаха, че са лъгали за химическото оръжие, затова сега не искат да се включат
145 Уникално
До коментар #137 от "ВВП":Русия и икономимески ресурс е вицът на деня. Очевидно не си преместил година на календара ,2026 сме!
09:05 10.04.2026
152 Айде айде....
До коментар #141 от "Абе глупак":Само британия е достатачно ! Нищо велико няма там от векове,не се пени толко че миеш чинийте там....хах..
09:08 10.04.2026
153 Хахахаха
До коментар #3 от "Объркан жендър":Алкохолизирана ватенка - Не е ли важно да пабедим запада и НАТО другарю путлер?
154 Госあ
До коментар #143 от "Хмм":Прав си в случая и Блеър беше лейбърист…лисици са всички англичани
09:09 10.04.2026
159 Орешник
До коментар #141 от "Абе глупак":Преобладаващото население на бившата островна смешка се състои от пакистанци и индийци! Иначе казано роми! За каква цивилизация говорим? В стремежа си винаги да има кой да бачка вместо тях тихомълком им превзеха грозното дъждовно островче! Сега са малцинство и единственото което им остава е да наденат чалмите!
09:11 10.04.2026
160 Хахахаха
До коментар #9 от "Писна им на семействата и бизнесът":И на рашите им писна да плащат за действията на путлера, ама тях никой не ги пита копеи! Вие от тази страна не гледате ли? Или гледате само от западна страна, щот сте всъщност на запад, а не в раша? Рашите нямат пари за ядене вече, щот парите им отиват за войната на путлера, ама тях не ги съдите, нали? Запада има много повече пари от раша за война.
09:11 10.04.2026
164 Госあ
До коментар #156 от "Госあ":хе хе хе викай за евроатлантизЪма 😂
169 Не се ли сеща
Това което сам си направиш ,...........
176 Самия си тъкъв
До коментар #153 от "Хахахаха":Какво да му побеждаваш на НАТО, ние сме вътре, то се разсипва отсамосебе си. Накрая краварите ще хвърлят насам някоя специална бомба и ще останот натовци като нас и РСМ да събират урожая на глупостта.
09:25 10.04.2026
177 Нацепили са ти халк@т@ в пандиза,
До коментар #148 от "ВВП":за това мразиш британците!
09:30 10.04.2026
178 Да не мислиш
До коментар #166 от "ВВП":Че не са съсипали и Ирландия? Същата работа, изхранват едни мигранти, а те в знак на благодарност ги бият изнасилват и убиват.
Всеки ден се протестира..
09:31 10.04.2026
180 Факти
До коментар #135 от "Абе":Не познавам нито един англичанин и нямам отношение към тези хора. Просто се интересувам от история и знам много неща. Никой народ не е дал повече на човечеството от англичаните. В историята на човека има 5 основни еволюционни скока - изправянето на два крака, овладяването на огъня, развиването на абстрактно мислене, организираното земеделие и индустриалната революция. Последният е несравним с другите преди него. Виж някоя графика на човешката популация за цялото й съществуване. Резкият скок, провокиран от индустриалната революция, е просто НЕРЕАЛЕН. Сякаш изведнъж сме получили някаква супер сила и сме станали друг вид, способен да подчини планетата. Дали ти харесва или не - това е благодарение на англосаксонците, които по произход са северно-германски племена. Целият ти комфортен живот дължиш на тях.
09:34 10.04.2026