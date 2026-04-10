Стармър: Писна ми семействата ни и бизнесът да плащат заради действията на Путин и Тръмп по света!

10 Април, 2026 07:15, обновена 10 Април, 2026 07:22

Събития извън нашите граници непрекъснато ни отклоняват от курса, заяви премиерът на Великобритания

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания трябва да подобри енергийната си устойчивост и независимост, или гражданите ѝ ще „платят цената на войната“, заяви британският премиер Киър Стармър в интервю за ITV, отбелязвайки „очевидното“ въздействие на войната в Близкия изток и произтичащите от нея ограничения върху корабоплаването през Ормузкия проток.

„Писна ми от факта, че сметките за енергия на семействата в цялата страна се увеличават, а печалбите на бизнеса намаляват заради действията на Путин и Тръмп по света“, каза той.

В колонка за The Guardian, публикувана в същия ден, Стармър заяви, че неговото правителство предприема стъпки за укрепване на енергийната устойчивост на Великобритания, тъй като без нея „събитията извън нашите граници постоянно ни отклоняват от курса“.

„Ето защо, наред с действията ни в Близкия изток, намалихме сметките си за ток и инвестирахме сериозно в местна енергетика, което би могло да ни освободи от тираните, манипулиращи цените на газа. Ето защо, наред с това да стоим далеч от конфликти, възстановихме европейските си съюзи и укрепихме отбраната си с най-голямата инвестиция от Студената война насам. И затова, наред с възстановяването на публичните финанси, започнахме да прилагаме и амбициозна индустриална стратегия“, написа премиерът.

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент, критикува изявленията на британския премиер. „Проваляйки се във всичко, Стармър, както винаги, се опитва да избегне отговорност за катастрофалната си енергийна политика“, написа той в имейл.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Объркан жендър

    129 16 Отговор
    Не е ли важно да победим Русия г-н Стармър?

    Коментиран от #134, #153

    07:25 10.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да знаеш

    165 20 Отговор
    Шмоко, Путин не ти е забранил да купуваш нефт и газ от Русия.

    07:26 10.04.2026

  • 6 Пират

    141 11 Отговор
    Путин пък защо го споменава?Пресечени колониални мераци?

    07:29 10.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 На хората

    79 3 Отговор
    Им писна,5 мандата кметът на Карло.во да фалши..фицира изборите.

    07:30 10.04.2026

  • 9 Писна им на семействата и бизнесът

    121 11 Отговор
    да плащат заради действията на некадърните
    стар пър мър и брюкселските зелки
    довели ги до по голяма мизерия

    Коментиран от #160

    07:31 10.04.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    60 5 Отговор
    И на мен ми писна.

    07:31 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наблюдател

    112 12 Отговор
    Англичаните ще плащат репарации на цял свят, за колониализма, убийствата и кражбите извършвани от тях столетия подред.

    07:33 10.04.2026

  • 13 Дзак

    28 5 Отговор
    На някои им доставя удоволствие да преследват невинни хора!

    07:33 10.04.2026

  • 14 Госあ

    57 10 Отговор
    Въпреки че Стармър не е агресивен, не може с магическа пръчка да се разграничи от предшествениците си, които нариваха масло в огъня до последно в конфликта в Европа и провалиха мирните преговори в Истанбул. Иначе, зае достойна позиция за нападението над Иран.

    Коментиран от #22, #143

    07:33 10.04.2026

  • 15 Европеец

    47 19 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Точен и верен е коментарати относно смелостта на старМъра..... но либералния Путин си е виновен да го използват за изтривалка за всички несгоди на западащите недоразумения....

    07:34 10.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отговорът

    93 5 Отговор
    И на мен ми писна от прости политици като теб, Урсулата, Кая и подобни

    07:34 10.04.2026

  • 18 кой мy дpeмe

    50 3 Отговор
    ми много бизнеси и много семейства имаш
    засрами се бе

    07:36 10.04.2026

  • 19 Вашето мнение

    53 5 Отговор
    Само тези думи- Писна ми, правят стармър да изглежда много мъжествен и могат да предизвикат множествен о...газъм и пляскане на бузи сред нашето паветно

    07:36 10.04.2026

  • 20 Анонимен

    41 3 Отговор
    Никой не ги кара насила!

    07:37 10.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Коментара ти е верен ..

    Коментиран от #29, #62

    07:38 10.04.2026

  • 23 ШЕФ НА ГРАДСКИЯ WC

    37 5 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    ГАААААА.......ЗА СИ С РОЗИ ЗАКИЧИ
    ОСРАААААА.......НОТО ДА НЕ ЛИЧИ
    АМИ НЕ Е ЛОШО ЗА НОВИЯ ХИМН НА УКРАЙНА

    07:38 10.04.2026

  • 24 Вацев

    9 33 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    07:39 10.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 свидетел

    59 7 Отговор
    на тези , които подмолно или явно разпалват 90% от конфликтите в света им писнало ! ха-ха-ха !

    07:41 10.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Само не

    62 9 Отговор
    Разбрах какво му пречи Путин....така или иначе Англия не купуваше руски газ и нефт!?! А с Тръмп нали му в съюзник...проблема си в негов. А потребителите е нормално да платят сметката щом избират политици налагащи санкции ....като сам си стреляш в краката друг ли ти е виновен?!

    07:44 10.04.2026

  • 29 Госあ

    18 5 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Левите са много по-добре навсякъде от фашагите. Стармър е много по-читав от онова рошаво капиталистическо недоразумение, Санчес показа изключително смела антивоенна позиция, а реториката на Шолц и сегашния канцлер на Германия също се различава.

    07:45 10.04.2026

  • 30 Тръмпи

    33 3 Отговор
    Братовчедът е много изнервен, ела във Вашингтон, пролет е, тук има хубави ливади, ще поиграем малко голф на свеж въздух, Мелания има хубави приятелки, ще си излекуваш за нула време нервите, брадчет

    07:45 10.04.2026

  • 31 Ян Гарелов

    65 8 Отговор
    В последните около 300 години англосаксонците са директно виновни за убийството на повече от 250 милиона души. Освен това те нямат природни енергийни ресурси на проклетия си остров и около него, за да подържат съвременен стандард на населението си. Сметката за убийствата ще дойде рано или късно. И да, Русия има всичко, а вие нямате. Свиквайте и си гледайте шареното общество и дъгата!

    Коментиран от #117

    07:46 10.04.2026

  • 32 българин

    12 43 Отговор
    За първи път съм съгласен с англичанин. Време е света да разбере, че Путин и Тръмп са едно и също и са абсолютно вредни за целия свят.

    Коментиран от #34

    07:46 10.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ах, този Старгей

    44 6 Отговор
    А, сега де. Кой ми с.а у гащите. Та вие със замесени във всички гадости по света и то на страната на "лошите".

    07:48 10.04.2026

  • 36 Тома

    35 6 Отговор
    И това го казва човек с 10% одобрение от народа.Много смешно.

    Коментиран от #44

    07:50 10.04.2026

  • 37 Имал съм тъ

    19 4 Отговор
    у тъпанарски Стармар. Да не си ръчка за война боклук нагличански тъпанарски.

    07:56 10.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай той Толстой

    23 3 Отговор
    Този е изключително некомпетентен по всичко,с изключение на малките момиченца.Мизерник

    Коментиран от #43

    07:58 10.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Цър мър

    9 2 Отговор
    Ти па кой си и от де изпълзя

    07:59 10.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стефан

    12 1 Отговор

    До коментар #39 от "Бай той Толстой":

    Казват, че малки момченца са му страстта. Шарденчета, както им викат в занаята.

    08:03 10.04.2026

  • 44 Дзак

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тома":

    Човек не живее заради одобрението на някой си!

    08:03 10.04.2026

  • 45 А ЗА БОРИС ДЖОНСЪН

    31 0 Отговор
    Нещо да кажеш?!?!. Английска наглост.

    08:04 10.04.2026

  • 46 А50

    22 3 Отговор
    Я кой го казва, друго си е само да прибираш от колониите

    08:06 10.04.2026

  • 47 А сега де

    32 2 Отговор
    Ами ти Стармърчо си основен участник в тези войни . Чрез МИ6 ,чрез терористична дейност,чрез явна подкрепа за воюваща страна ,чрез създаване на терористични звена ,обучени от ингилизите .
    И после ама кво стана

    08:06 10.04.2026

  • 48 Ванчо

    24 3 Отговор
    КРАДЕЦА ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА

    08:07 10.04.2026

  • 49 Друг анонимен

    18 2 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Я да ни светнеш какво друго говорят фактите. Или ще ни сервираш поредната порция ингилизки лъжи?

    08:07 10.04.2026

  • 50 индийска поговорка

    26 4 Отговор
    Когато на сутринта двама съседи се скарат, значи предишната вечер на един от тях е гостувал англичанин .

    08:09 10.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Я чекай да върнем година назад:

    24 2 Отговор
    24 Октомври 2025г "Стармър: Тази седмица може да бъде нанесен още по-сериозен удар върху руската нефтена и газова индустрия"

    Е, кога си честен господине?

    08:12 10.04.2026

  • 53 Kaлпазанин

    27 2 Отговор
    Англосаксонска наглост ,подъл лицемер

    08:12 10.04.2026

  • 54 Кривоверен алкаш

    7 12 Отговор
    Най после някой да го каже на глас,кои са виновни за световните проблеми....

    08:13 10.04.2026

  • 55 НАМА ДА ИМА МИР

    14 5 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    08:13 10.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факти

    4 27 Отговор

    До коментар #21 от "Българин 🇧🇬":

    Разликата е, че Русия заграби територията и ресурсите на Украйна като ги анексира, а САЩ не са слизали в Иран, не са анексирали нищо и не са взели никакви ресурси. Русия пета година краде земя, а САЩ за шест седмици разбомбиха опасните военни обекти и приключиха.

    Коментиран от #67, #69

    08:15 10.04.2026

  • 59 хаха

    21 3 Отговор
    Плаче стармър като използвана, но не платена метреса!

    А причината за това е подигравката, която Путин си направи с него.

    След като Стармър издаде заповед за залавяне на всеки руски танкер, през Ламанша преминаха два руски танкера съпровождани от Фрегата.

    Това, което се случи бе, че Стармър отдаваше почит на преминаващите руски съдове, а Английска Фрегата ги ескортираше на разстояние, а моряците извършваха дълбоки поклони към руските кораби.

    08:15 10.04.2026

  • 60 Бай Гуцан

    7 15 Отговор
    Стармър е прав-двама престъпници решават всичко-единия го осъдиха за престъпление свързано с дадени 120 000 долара на някаква си, за да мълчи.Другият има заповед за арестТова лидери ли са??!!!

    08:15 10.04.2026

  • 61 Абсурдистан

    4 5 Отговор
    Започва отпорът срещу откачените диктатори!

    08:16 10.04.2026

  • 62 Квадрат 13

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    И на мен така ми се струва. В крайна сметка времето ще покаже.

    08:17 10.04.2026

  • 63 Хмм

    16 3 Отговор
    и какво ще направи, САЩ получиха независимост и счупиха английските колониални окови с помощта на Русия

    08:17 10.04.2026

  • 64 Тези ли точно

    24 2 Отговор
    Всъщност точно вие сте подбудителитецна всичко това.
    Пирати сте били и винаги ще бъдете

    Коментиран от #81

    08:17 10.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 А ти помниш ли, че имаше

    24 4 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    време когато Русия не искаше да анексира никакви територии?
    И имаше дори подписан меморандум.
    И дойде оня рошавия Борис и им каза "айде да се биеме с руснаците ама айде вие".

    Коментиран от #71

    08:19 10.04.2026

  • 68 Правилно!

    5 12 Отговор
    Великобритания да държи за Европа и да засили връзките с нея.
    Видя се, че Тръмп разруши вековните СПЕЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ между О.К. И САЩ.
    Оставете Тръмп да се дави сам!
    ЗАЕДНО ЕС И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СА ПО СИЛНИ ОТ ТРЪМП!

    08:20 10.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #67 от "А ти помниш ли, че имаше":

    И къде меморандума?

    08:21 10.04.2026

  • 72 Бгг

    14 2 Отговор
    След като гражданите обеднеят идва ред на политиците да платят за войната - с кръвта си.

    08:21 10.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Тъмен субект

    14 2 Отговор
    Еми не плащайте. Какво ви е работа да плащате на укр?

    08:23 10.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Дон Корлеоне

    3 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #95

    08:27 10.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    19 3 Отговор
    Да не забравяме, че англичаните са избили стотици милиони хора по целия свят на различни континенти и са унищожили държави и култури ЕДИНСТВЕННО В ИМЕТО НА ГРАБЕЖА.

    08:28 10.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Баце ЕООД

    10 0 Отговор
    Ехеее, писнало му видиш ли плановете им да им се получават.. И по зле ще стая Кийр, и по зле ще става..

    08:30 10.04.2026

  • 87 стоян георгиев

    13 3 Отговор
    А нещо за Сатаняху и Зеля?

    Коментиран от #91

    08:30 10.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Аве Стармъре

    12 4 Отговор
    Спрете да наливате дронове и Фламингота в Украйна , спрете да правите интриги и да насъсквате народите по света едни срещу други, спрете я тая омраза срещу Русия....погржете се за народа си и народа ви може и да живне!

    Какво е това нагличанско лицемерие : „събитията извън нашите граници постоянно ни отклоняват от курса“. Къв "курс" бе???
    Както проф Джефри Сакс каза: "Забелязали си ли сте, как британските политици и диплмати с тяхното очарователно британско произношене, дрънкат изумителни безумия?"

    08:30 10.04.2026

  • 90 Нямам

    10 2 Отговор
    Спомен Путин да е налагал санкции срещу британците? Тоя кви ги дрънка?!

    08:31 10.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Българин 🇧🇬

    18 1 Отговор
    Има "малка" разлика между действията на САЩ и Русия : Америка започна война за да заграби иранските петрол и уран . Русия започна наказателна операция , която вие , отровните англосаксонци провокирахте с Майданския преврат . Преврат , след който Украинският режим започна репресии срещу рускоезичните - Забранена бе Украинската православна църква , бяха преследвани и убивани цивилни рускоезични , жени и деца ! Както виждаш , голяма е разликата между двата конфликта , ингилизино !

    08:33 10.04.2026

  • 94 пламен

    1 3 Отговор
    Въглеводородите са минало.
    Каменната ера е свършила не защото камъните са се свършили.
    Ерата на нефта и газа ще свършат не защото нефта и газта са свършили.

    Коментиран от #99

    08:34 10.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Здрасти

    13 3 Отговор
    Англия била ли е някога приятел на България? Направила ли е поне веднъж нещо добро за България без да извлича далавера от това?

    08:34 10.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Олга

    12 5 Отговор
    Британия с жестока колониалната си природа, пиратско минало оставила мръсна следа в история на света, ревна като мома загубила невинност. Путин е извършител. Всички знаят. Видели.

    Коментиран от #107, #112

    08:35 10.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 БРИТИТЕ ЩЕ ГЛЕДАТ ОДЕСА

    12 3 Отговор
    През КРИВИЯ МАКАРОН.

    08:36 10.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Никой

    4 0 Отговор
    И каквъ е курсът - нещо не става ясно - да се напият като "казаци" и да си сложат момичетата минижупи и въобще - за какво говори този мъж.

    Ако курсът беше - да се четата книги - ок.

    08:36 10.04.2026

  • 103 ОТ 300 ГОДИНИ

    13 3 Отговор
    Аглосаксите и евреите са виновни за всички нещастия по света.

    08:37 10.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 На тоя кухавел

    10 3 Отговор
    Пак Путин му крив и тоя път изненадващо и Тръмп!!!Май забравя, че страната му е първа дружка с Америка и двете заедно са си гонили интересите с всякакви, включително и мръсни средства!!!

    08:39 10.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Кую

    5 2 Отговор
    Ами то на всички им писна от този агресивен кавал.

    08:41 10.04.2026

  • 109 Колективен руски крепостен

    0 5 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    08:41 10.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Баце ЕООД

    4 2 Отговор
    То Тръмп дори ти е разрешил да си купиш от Русия електроенергия ама санкциите работят 😂

    08:43 10.04.2026

  • 114 Дайджест

    0 6 Отговор
    Путин когато говори прилича на малоумен.

    08:44 10.04.2026

  • 115 си пън

    7 0 Отговор
    хър мър,що не си кажеш,че вие бая ги замътихте в осрайна нещата и още ги мътите

    08:45 10.04.2026

  • 116 Ахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #107 от "Да сравняваш калната некъпана Русия":

    Питко немита,я ме разсмей! Защо украинците са предали 41 тела а руснаците 1000. От военни успехи ли?

    08:46 10.04.2026

  • 117 Факти

    2 12 Отговор

    До коментар #31 от "Ян Гарелов":

    Основните жертви на Британската империя са умрелите от глад в Индия. Пропускаш малката подробност, че там са умирали от глад от хилядолетия. Почти всяко десетилетие е имало лоша реколта и масов глад. Англосаксонците извадиха света от средновековието като му подариха индустриалната революция. Благодарение на тях световното население нарастна от 800 милиона на 8 милиарда. Англосаксонците са дали на света много повече добро, отколкото зло. Днес живеем по-дълго и комфортно основно заради тях. Руснаците какво са дали на света освен смърт, разруха и тоталитарна тирания? С "комунизма" си съсипаха всички вкарани насила в СССР държави, както и цяла Източна Европа, Китай, Северна Корея, Монголия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Куба Никарагуа, Етиопия, Йемен, Ангола, Мозамбик, Афганистан... Много от тези държави още не могат да се съвземат от тоталитарния погром.

    Коментиран от #123, #135

    08:47 10.04.2026

  • 118 Госあ

    8 0 Отговор

    До коментар #101 от "Великобритания означава култура ,":

    Англия и култура ? ха ха ха ха къде я виде таа култура ? У музеите с крадени артефакти ? Русия има известни композитори, поети, художници и писатели. англичаните са известни с въглищата, след като китайците им казват за тях. Китай научи Европа да използват въглищата и да пишат на хартия, освен всичко останало.

    08:47 10.04.2026

  • 119 ВВП

    6 0 Отговор
    Почва да реве западната част на света .глад и мизерия ,ток и наем високи..Тежко е да си английски поданик..Като докопат пенсията ,тия свине се изнасят от Острова .Бягст като плъхове от кораб...Португалия или Испания Трагедия .

    08:48 10.04.2026

  • 120 Писнало, писнало

    4 0 Отговор
    Ама не дава на зеления да капитулира..? Те не, че налятите пари в 404 ще се върнат някога

    08:49 10.04.2026

  • 121 Като хиени

    5 0 Отговор
    Путин не е дошъл да ти досажда на Могливият до остров , докато ТръмпЪнара и СатаАняку се въртят около Иран като хиени.

    08:49 10.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Госあ

    10 0 Отговор

    До коментар #117 от "Факти":

    англичаните организират не един, а няколко умишлени гладомора в Индия. Подчертавам умишлени. Тези в Ирландия и Украйна не са били умишлени. Както всичко в музеите им и индустриалната революция е крадена.

    08:50 10.04.2026

  • 124 Тоя

    3 2 Отговор
    Ти що не погледнеш държава ти на кво прилича бе.

    08:50 10.04.2026

  • 125 ВВП

    6 0 Отговор
    Най бедните хора в Европа са английските поданици..Падението е тотално.Нямат пари за хляб.

    08:51 10.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Иди да лапнеш чашата.

    5 3 Отговор

    До коментар #107 от "Да сравняваш калната некъпана Русия":

    .България е на 8-мо място в света по консумация на алкохол годишно на глава от населението. Класацията се базира на актуалните данни на Световната здравна организация (СЗО) и от Глобалното изследване на тежестта на заболяванията (GBDS) на Института за здравни показатели и оценка (IHME).Разпространеният стереотип, че руснаците са на първо място по употреба на алкохол в Европа, ако не и в света, се оказа неверен. Според годишния доклад на Световната здравна организация (СЗО) те са едва на 4-то място (на Стария континент и на планетата) със средна консумация от 13,9 литра

    08:52 10.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Минавам само да кажа

    3 6 Отговор
    Русия е кенеФ, а копейките нужници.

    Коментиран от #138, #161

    08:55 10.04.2026

  • 131 Васил

    0 6 Отговор
    Ами като ви е писнало защо не пратихте войски в Украйна и Персийският залив евтините горива няма да дойдат без бой!

    08:56 10.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Госあ

    5 2 Отговор
    Обектът Жирентайгоукоу (Синдзян): Открити са доказателства, че в Северозападен Китай хората са използвали въглища в голям мащаб още през Бронзовата епоха (около 1600 г. пр.н.е.). Първите писмени сведения и индустриално използване
    Въпреки праисторическите доказателства, широкото разпространение, документирано в историята, настъпва по-късно: Династия Хан (206 г. пр.н.е. – 220 г. н.е.): Появяват се първите надеждни писмени записи за масово използване на въглища за леене на желязо и отопление на домовете. Династия Сун (960 – 1279 г.): Това е периодът на истинския "въглищен бум", когато Китай изпреварва целия свят в минните технологии поради критичен недостиг на дърва за огрев. Да знаете ! Който е любопитен да прочете за индустриалната революция по време на династията Сун. И да ви е ясно, през по-голямата част от хилядолетната си история, Китай е бил водеща световна сила.

    08:58 10.04.2026

  • 134 Има право човека

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Объркан жендър":

    Обаче с едно уточнение.
    Самите англичани са изцапали с кръв ръцете си в тероризъм и войни и са част от тази безумна стратегия за вечна война на запада против Русия.
    Както се казва, каквото търсихме, това и намерихме.

    08:58 10.04.2026

  • 135 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #117 от "Факти":

    Глей ся, след като така ги виждаш нещата.. Явно си си англичанче.. Дали били на нас "индустриалната революция", ние пък ги научихме да живеят с малко, ама гледам не сте си научили урока добре. Нищо, живота ще ви научи.

    Коментиран от #180

    08:58 10.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 ВВП

    6 1 Отговор
    РФ ,обърна целия си икономически ресурс ,който е огромен ,към приятелски ,невраждебно настроени държави...За Англия ,остава кото им подаде САЩ..Нищо повече.

    Коментиран от #145

    08:59 10.04.2026

  • 138 Ахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #130 от "Минавам само да кажа":

    Не знам кви нужници сме, аз съм платен отпуск 2 седмици.. Ти си на работа тука.

    09:00 10.04.2026

  • 139 Оня

    3 3 Отговор

    До коментар #107 от "Да сравняваш калната некъпана Русия":

    Елементарни същества като теб лишени от мозъчна дейност могат да коментират само с втората гънка от мозъка !

    09:01 10.04.2026

  • 140 ВВП

    3 4 Отговор
    Англия е колония на сащ..Тъжно .

    09:01 10.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    иначе рискува поста си на премиер министър като Тони Блеър с войната в Ирак, в която има 179 загинали английски войници, всички имат жертви, дори ние - 13 загинали, после признаха, че са лъгали за химическото оръжие, затова сега не искат да се включат

    Коментиран от #154

    09:03 10.04.2026

  • 144 Рузвелт

    3 0 Отговор
    Ако не бях яз тия щяха да бачкат по концлагерите

    09:04 10.04.2026

  • 145 Уникално

    2 5 Отговор

    До коментар #137 от "ВВП":

    Русия и икономимески ресурс е вицът на деня. Очевидно не си преместил година на календара ,2026 сме!

    09:05 10.04.2026

  • 146 Щом е така...

    4 0 Отговор
    Качувай се на "Биг-4лен"в Лондонистан,и от там дол и си решаваш и своя проблем и на "нацията"

    09:05 10.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 ВВП

    5 1 Отговор
    Преди 25 год бях в Нюкасъл.И някъв тюрбан ми се правеше на мъж..Нацепих му кофата ,после на приятеля му..После дойде охрана ,пак Индус ..и на него му нацепих кофата ..Накрая ме арестуваха от полицията ..Шефа плати. Някой паунд на тия боклуци ..и си излязох през голямата врата ..Англия е една индийска собственост..

    Коментиран от #177

    09:06 10.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Айде айде....

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "Абе глупак":

    Само британия е достатачно ! Нищо велико няма там от векове,не се пени толко че миеш чинийте там....хах..

    09:08 10.04.2026

  • 153 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Объркан жендър":

    Алкохолизирана ватенка - Не е ли важно да пабедим запада и НАТО другарю путлер?

    Коментиран от #176

    09:08 10.04.2026

  • 154 Госあ

    5 1 Отговор

    До коментар #143 от "Хмм":

    Прав си в случая и Блеър беше лейбърист…лисици са всички англичани

    09:09 10.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Госあ

    1 2 Отговор
    А ние за кой да викаме сега, тьота каза ли нещо!

    Коментиран от #164

    09:10 10.04.2026

  • 157 Баце

    4 3 Отговор
    Ха-ха-хаа, пиратите скимтят с своята безпомощност. А какво стана за стратегическото поражение на бойното поле за Русия?

    09:10 10.04.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Орешник

    3 4 Отговор

    До коментар #141 от "Абе глупак":

    Преобладаващото население на бившата островна смешка се състои от пакистанци и индийци! Иначе казано роми! За каква цивилизация говорим? В стремежа си винаги да има кой да бачка вместо тях тихомълком им превзеха грозното дъждовно островче! Сега са малцинство и единственото което им остава е да наденат чалмите!

    09:11 10.04.2026

  • 160 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Писна им на семействата и бизнесът":

    И на рашите им писна да плащат за действията на путлера, ама тях никой не ги пита копеи! Вие от тази страна не гледате ли? Или гледате само от западна страна, щот сте всъщност на запад, а не в раша? Рашите нямат пари за ядене вече, щот парите им отиват за войната на путлера, ама тях не ги съдите, нали? Запада има много повече пари от раша за война.

    09:11 10.04.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Госあ":

    хе хе хе викай за евроатлантизЪма 😂

    09:14 10.04.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Куиър Стармър

    5 2 Отговор
    Писна ми пакистанци и индийци да ме порр ряттт кат риба !Искам бели хора !

    09:16 10.04.2026

  • 169 Не се ли сеща

    4 2 Отговор
    че плаща за собствената си глупост !
    Това което сам си направиш ,...........

    09:17 10.04.2026

  • 170 Простият

    2 1 Отговор
    И на мен ми писна да ти слушам гллупостите, ама не спираш да ги ръсиш.

    09:17 10.04.2026

  • 171 Сътворението не е създадено като лични с

    1 1 Отговор
    Сътворението не е създадено като лични собствености, а един общ свят. Божията воля е да нямаме собственост. Лицемерите умуват, че първите християни си дарявали всичко, и нямало лична собственост, но това било доброволно. Да, доброволно е да следваш Божията воля. Колко християни си отрязаха ръката? Да, измислете и оправдани за това. чуйте Евангелие от Матей: в ютуб

    09:18 10.04.2026

  • 172 Тиква

    3 0 Отговор
    Лицемери,питай рошавият,кой лъгал Русия,урсули и джонсони за б еси ло то както и бандерите,окрабандерите.

    09:19 10.04.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Брех, много съй запенил из врат еняка. Да разкаже какви ги е правил с младите и зловредни мъжки укромодрли, които след това му поддппалиха имотите заедно с наемателите му вътре. На нас ще ни разправя кой къв бил, а себе си от влака на тримата веселяци с белите носове, желаещи да крадднат руските ресурси, не споменава. И за капак има дори брак с еввррейка с деца, за параван на изз врат еността си.

    09:22 10.04.2026

  • 175 Ердоган

    0 0 Отговор
    пРезидента: заради еврото е

    09:23 10.04.2026

  • 176 Самия си тъкъв

    1 1 Отговор

    До коментар #153 от "Хахахаха":

    Какво да му побеждаваш на НАТО, ние сме вътре, то се разсипва отсамосебе си. Накрая краварите ще хвърлят насам някоя специална бомба и ще останот натовци като нас и РСМ да събират урожая на глупостта.

    09:25 10.04.2026

  • 177 Нацепили са ти халк@т@ в пандиза,

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "ВВП":

    за това мразиш британците!

    09:30 10.04.2026

  • 178 Да не мислиш

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "ВВП":

    Че не са съсипали и Ирландия? Същата работа, изхранват едни мигранти, а те в знак на благодарност ги бият изнасилват и убиват.
    Всеки ден се протестира..

    09:31 10.04.2026

  • 179 Изроди в костюми

    1 0 Отговор
    Англосаксонски боклук и на нас източноевропейците ни писна да ни затривате род и родина. Няма ли най-накрая да потъне тоя остров

    09:34 10.04.2026

  • 180 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Абе":

    Не познавам нито един англичанин и нямам отношение към тези хора. Просто се интересувам от история и знам много неща. Никой народ не е дал повече на човечеството от англичаните. В историята на човека има 5 основни еволюционни скока - изправянето на два крака, овладяването на огъня, развиването на абстрактно мислене, организираното земеделие и индустриалната революция. Последният е несравним с другите преди него. Виж някоя графика на човешката популация за цялото й съществуване. Резкият скок, провокиран от индустриалната революция, е просто НЕРЕАЛЕН. Сякаш изведнъж сме получили някаква супер сила и сме станали друг вид, способен да подчини планетата. Дали ти харесва или не - това е благодарение на англосаксонците, които по произход са северно-германски племена. Целият ти комфортен живот дължиш на тях.

    09:34 10.04.2026

