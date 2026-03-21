Руската армия наближава Славянск, евакуират деца от града
Руската армия наближава Славянск, евакуират деца от града

21 Март, 2026 07:13, обновена 21 Март, 2026 07:17 2 219 44

Най-важното е да се спасяват човешки животи, заяви ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин

Ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин издаде нареждане за принудителна евакуация на деца от определени райони на град Славянск, предаде Укринформ.

"Подписах заповед за принудителна евакуация на деца от определени квартали на Славянск, които са най-застрашени от вражески обстрел", съобщи Филашкин в канала си в Телеграм. Той изброи над 40 булеварда и улици, които попадат в зоната на евакуация. "Най-важното е да се спасяват човешки животи. Особено животът и здравето на децата, които не са в състояние сами да вземат решения и да се евакуират", подчерта Филашкин.

Руските сили бавно и постепенно напредват към Славянск от север и от изток, а някои формирования се намират на около 20 км от града, отбелязва Ройтерс.

Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол. Тези градове оформят основната линия на отбрана в източния регион Донбас и са известни като "крепостният пояс". Украйна все още контролира малко около една четвърт от Донецката област и казва, че "крепостният пояс" осигурява отбранителни възможности години наред. Въпреки това широкото навлизане на дроновете във военните действия разшири опасната зона около фронта. Ударите с безпилотни апарати правят райони, намиращи се на по 10 – 20 км от предната линия, небезопасни.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грозната истина

    26 5 Отговор
    А къде са женските дето са ги снесли

    Коментиран от #28

    07:20 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дреме ми

    33 2 Отговор
    За укрите те са из европата

    Коментиран от #7

    07:22 21.03.2026

  • 4 Ха ха ха ха

    11 52 Отговор
    Руснаците наближават Славянс от 2014-та година. Големи смехории

    Коментиран от #9, #38

    07:22 21.03.2026

  • 5 Баце ЕООД

    42 10 Отговор
    Не може да бъде.. Аз си мислех 🤣 че украинците побеждават!

    Коментиран от #41

    07:23 21.03.2026

  • 6 Радвам се

    24 12 Отговор
    Че се трепат украинци

    Коментиран от #8, #11

    07:23 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пипа

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "Радвам се":

    Турчин ли си?

    Коментиран от #10

    07:23 21.03.2026

  • 9 Еми що

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха ха":

    Ревеш тогава уе, питкоооу? Питко..

    07:23 21.03.2026

  • 10 Ахах

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пипа":

    Ти глупав ли си?

    Коментиран от #12, #13

    07:24 21.03.2026

  • 11 Путин

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Радвам се":

    Украинците са руснаци. Хазарите-турци се радват, че се трепат славяни.

    07:24 21.03.2026

  • 12 Пипа

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ахах":

    Отговори ми на въпроса, но не с въпрос!

    Циганин ли си?

    Коментиран от #14

    07:25 21.03.2026

  • 13 Ха ха

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ахах":

    А ти обратен ли си?

    Коментиран от #16, #18

    07:26 21.03.2026

  • 14 Ахах

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Пипа":

    Ти ссссиганин, със сигурност. Това ти е отговора

    07:27 21.03.2026

  • 15 владѝмир

    11 2 Отговор
    наближава "точка невозврата" .

    07:27 21.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никой

    25 4 Отговор
    Военно положение е - но Украйна предизвика войната.

    Коментиран от #31

    07:29 21.03.2026

  • 18 Ахах

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    Коте, гледай си твойте наклонности ако се развиеш правилно може и с теб, някой, някога да иска да си играе

    07:30 21.03.2026

  • 19 Радко

    7 27 Отговор
    А да попитам само: за кой пореден път го превземат тоя Славянск? Или се превземат?!?

    Коментиран от #40

    07:33 21.03.2026

  • 20 Пич

    32 4 Отговор
    Украински ръководител на Донецката област е нонсенс! Русия ще нанесе необходимите корекции!!! Бих нарекъл тази война с ново име - принципа на Анакондата! Жертвата е захапана, и поглъщането е започнало без бързане и припряност, защото хищника знае, че няма закъде да бърза, тъй като резултата ще бъде само един. Или - руснаците играят играта, която запада им игра 80-те години!!! Изтощават силата на САЩ и ЕС!!!

    Коментиран от #26, #33

    07:33 21.03.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    8 20 Отговор
    Интересна картинка....
    На руските чалми им свършха магаретата, та грабнаха маркучи, вместо танкове водоструйки !!! Така ли таварищи ?

    Коментиран от #42

    07:33 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оня

    22 4 Отговор
    И къде сега е " великото европейско оръжие"щото видя се че хамериканското го няма никакво в буквален и преносен смисъл! Де го микрона ще праща ли мажоретките? Кайчето обещала че лично ще ги поведе!

    07:37 21.03.2026

  • 24 Мда

    25 3 Отговор
    Интересно къде водата децата? Наскоро едни се върнаха от Турция с кореми! Еленка Зеленска добър бизнес е развила май!

    07:37 21.03.2026

  • 25 Буханка

    4 19 Отговор
    Руската армия си мисли че е Червената Армия и в епизод 1460 ще превзема Славянск!

    07:41 21.03.2026

  • 26 Буханка

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Точно така правилно мислене: Победата винаги е за Русия а парите за Запада!

    Коментиран от #37

    07:44 21.03.2026

  • 27 тъпчо

    5 1 Отговор
    Словянськ ще стане Славянск, но на каква цена.

    07:53 21.03.2026

  • 28 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    На нивото си на тези дето снасят . Да си вулгарен не е човешка ценност !

    07:57 21.03.2026

  • 29 А ГДЕ

    8 1 Отговор
    Кая Калас?

    08:01 21.03.2026

  • 30 Фен

    8 1 Отговор
    Зеленски е подписал закон. На които не искат да се евакуират и чакат руснаците, принудително им взимат децата. Найс, а?

    08:02 21.03.2026

  • 31 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 12 Отговор

    До коментар #17 от "Никой":

    Наглостта е основна черта на рашистите. Това да нападнеш една страна и да твърдиш четя е виновна за това си е чист рашизъм.

    Коментиран от #39

    08:05 21.03.2026

  • 32 падналия ангел

    9 1 Отговор
    Само дето не се казва, че децата се евакуират против волята на родителите, които искат да останат в града! "заповед за принудителна евакуация на деца", тука е ключа от палатката, иначе Путин щели да го съдят за отвличане на деца!

    08:08 21.03.2026

  • 33 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Като не можеш оправдания колкото искаш !

    08:08 21.03.2026

  • 34 болгарин..

    6 2 Отговор
    А аз се чудя защо масковците не са в маями да преговарят с бандерците а то точката за отстъпването на донбасе по мирнио начин от мухлясалия зеленяк скоро ще отпадне,а орбанчо яко действа в тила на урсулците и им стопира стоте млрда глътка въздух за кieвската хунта..бравос

    08:11 21.03.2026

  • 35 Дзак

    5 1 Отговор
    Провокаторът от факти.бг пак се опитва да снесе нещо!

    08:11 21.03.2026

  • 36 Обективни истини

    11 0 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    08:11 21.03.2026

  • 37 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Буханка":

    Кой си ти, че да се препираш с вестника?! Прочети статията по нагоре, как парите отиват при Русия!!!

    08:12 21.03.2026

  • 38 Така е, тоя Вадим Филашкин е

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха ха":

    копейка и той.

    08:13 21.03.2026

  • 39 Той

    14 0 Отговор

    До коментар #31 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Свръх нетърпимата наглост и виролоюно нахалство е типичен признак на укри бандерите, те са отмъстителни, вироглави и нетърпимо нахални. Руснаците са една идея по-меки
    Кой и защо провокира и започна конфликта е питането ?
    Бандерите и всички англосакси, които искат една слаба Русия, е не им се получава

    08:14 21.03.2026

  • 40 Не могат, защото азовците от мазетата

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Радко":

    на Азовстал в Мариупол контраатакуваха и превзеха Москва.

    08:15 21.03.2026

  • 41 Тома

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баце ЕООД":

    Последно четохме че зеле казал как укронацистите са освободили 400 кв.километра в Донбас

    08:21 21.03.2026

  • 42 "Владимир Путин, президент"

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    броутро братчед
    от ден на ден ставаш все по
    ...ъп и блудакав
    почна Ъ праиш преразкази по картинки ???!
    отде знайш, че тоа с маркуч горе
    не е усръински пожежник от киййюф ???!

    Коментиран от #43

    08:24 21.03.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от ""Владимир Путин, президент"":

    ПЯТЬ года в калта пред Купянск никого не правят умен, братуха. ПЯТЬ года за нищо ☝️😁

    08:33 21.03.2026

  • 44 Лука

    0 0 Отговор
    Хи хи хи
    непереможний всу се "премества" на запад на
    по-добри позиции...........

    08:35 21.03.2026

