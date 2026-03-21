Ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин издаде нареждане за принудителна евакуация на деца от определени райони на град Славянск, предаде Укринформ.
"Подписах заповед за принудителна евакуация на деца от определени квартали на Славянск, които са най-застрашени от вражески обстрел", съобщи Филашкин в канала си в Телеграм. Той изброи над 40 булеварда и улици, които попадат в зоната на евакуация. "Най-важното е да се спасяват човешки животи. Особено животът и здравето на децата, които не са в състояние сами да вземат решения и да се евакуират", подчерта Филашкин.
Руските сили бавно и постепенно напредват към Славянск от север и от изток, а някои формирования се намират на около 20 км от града, отбелязва Ройтерс.
Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол. Тези градове оформят основната линия на отбрана в източния регион Донбас и са известни като "крепостният пояс". Украйна все още контролира малко около една четвърт от Донецката област и казва, че "крепостният пояс" осигурява отбранителни възможности години наред. Въпреки това широкото навлизане на дроновете във военните действия разшири опасната зона около фронта. Ударите с безпилотни апарати правят райони, намиращи се на по 10 – 20 км от предната линия, небезопасни.
Руската армия наближава Славянск, евакуират деца от града
21 Март, 2026 07:13, обновена 21 Март, 2026 07:17 2 219 44
Най-важното е да се спасяват човешки животи, заяви ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин
1 Грозната истина
Коментиран от #28
07:20 21.03.2026
3 Дреме ми
Коментиран от #7
07:22 21.03.2026
4 Ха ха ха ха
Коментиран от #9, #38
07:22 21.03.2026
5 Баце ЕООД
Коментиран от #41
07:23 21.03.2026
6 Радвам се
Коментиран от #8, #11
07:23 21.03.2026
8 Пипа
До коментар #6 от "Радвам се":Турчин ли си?
Коментиран от #10
07:23 21.03.2026
9 Еми що
До коментар #4 от "Ха ха ха ха":Ревеш тогава уе, питкоооу? Питко..
07:23 21.03.2026
10 Ахах
До коментар #8 от "Пипа":Ти глупав ли си?
Коментиран от #12, #13
07:24 21.03.2026
11 Путин
До коментар #6 от "Радвам се":Украинците са руснаци. Хазарите-турци се радват, че се трепат славяни.
07:24 21.03.2026
12 Пипа
До коментар #10 от "Ахах":Отговори ми на въпроса, но не с въпрос!
Циганин ли си?
Коментиран от #14
07:25 21.03.2026
13 Ха ха
До коментар #10 от "Ахах":А ти обратен ли си?
Коментиран от #16, #18
07:26 21.03.2026
14 Ахах
До коментар #12 от "Пипа":Ти ссссиганин, със сигурност. Това ти е отговора
07:27 21.03.2026
18 Ахах
До коментар #13 от "Ха ха":Коте, гледай си твойте наклонности ако се развиеш правилно може и с теб, някой, някога да иска да си играе
07:30 21.03.2026
21 Владимир Путин, президент
На руските чалми им свършха магаретата, та грабнаха маркучи, вместо танкове водоструйки !!! Така ли таварищи ?
Коментиран от #42
07:33 21.03.2026
26 Буханка
До коментар #20 от "Пич":Точно така правилно мислене: Победата винаги е за Русия а парите за Запада!
Коментиран от #37
07:44 21.03.2026
28 Лука
До коментар #1 от "Грозната истина":На нивото си на тези дето снасят . Да си вулгарен не е човешка ценност !
07:57 21.03.2026
31 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #17 от "Никой":Наглостта е основна черта на рашистите. Това да нападнеш една страна и да твърдиш четя е виновна за това си е чист рашизъм.
Коментиран от #39
08:05 21.03.2026
33 Лука
До коментар #20 от "Пич":Като не можеш оправдания колкото искаш !
08:08 21.03.2026
37 Пич
До коментар #26 от "Буханка":Кой си ти, че да се препираш с вестника?! Прочети статията по нагоре, как парите отиват при Русия!!!
08:12 21.03.2026
38 Така е, тоя Вадим Филашкин е
До коментар #4 от "Ха ха ха ха":копейка и той.
08:13 21.03.2026
39 Той
До коментар #31 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Свръх нетърпимата наглост и виролоюно нахалство е типичен признак на укри бандерите, те са отмъстителни, вироглави и нетърпимо нахални. Руснаците са една идея по-меки
Кой и защо провокира и започна конфликта е питането ?
Бандерите и всички англосакси, които искат една слаба Русия, е не им се получава
08:14 21.03.2026
40 Не могат, защото азовците от мазетата
До коментар #19 от "Радко":на Азовстал в Мариупол контраатакуваха и превзеха Москва.
08:15 21.03.2026
41 Тома
До коментар #5 от "Баце ЕООД":Последно четохме че зеле казал как укронацистите са освободили 400 кв.километра в Донбас
08:21 21.03.2026
42 "Владимир Путин, президент"
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
броутро братчед
от ден на ден ставаш все по
...ъп и блудакав
почна Ъ праиш преразкази по картинки ???!
отде знайш, че тоа с маркуч горе
не е усръински пожежник от киййюф ???!
Коментиран от #43
08:24 21.03.2026
43 Владимир Путин, президент
До коментар #42 от ""Владимир Путин, президент"":ПЯТЬ года в калта пред Купянск никого не правят умен, братуха. ПЯТЬ года за нищо ☝️😁
08:33 21.03.2026
44 Лука
непереможний всу се "премества" на запад на
по-добри позиции...........
08:35 21.03.2026