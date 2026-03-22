Цената на операцията на САЩ срещу Иран е надхвърлила 27 милиарда долара, според Iran War Cost Tracker.

Източникът изчислява в реално време средствата, необходими за поддържане на персонал, кораби и други свързани разходи.

Методологията на изчисление се основава на доклад на Пентагона до Конгреса, в който се посочва, че първите шест дни са стрували 11,3 милиарда долара, а всеки следващ ден ще струва 1 милиард долара.

Според Newsweek, военната операция на САЩ срещу Иран вече струва повече пари от нахлуването в Ирак през 2003 г.

Според изданието, Пентагонът е поискал 200 милиарда долара от Конгреса за продължаване на кампанията - 67 милиарда долара повече, отколкото администрацията на Джордж Буш-младши е поискала преди 23 години.