Цената на операцията на САЩ срещу Иран е надхвърлила $27 милиарда

22 Март, 2026 04:08, обновена 22 Март, 2026 05:02 641 12

Според Newsweek тя вече струва повече пари от нахлуването в Ирак през 2003 г.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цената на операцията на САЩ срещу Иран е надхвърлила 27 милиарда долара, според Iran War Cost Tracker.

Източникът изчислява в реално време средствата, необходими за поддържане на персонал, кораби и други свързани разходи.

Методологията на изчисление се основава на доклад на Пентагона до Конгреса, в който се посочва, че първите шест дни са стрували 11,3 милиарда долара, а всеки следващ ден ще струва 1 милиард долара.

Според Newsweek, военната операция на САЩ срещу Иран вече струва повече пари от нахлуването в Ирак през 2003 г.

Според изданието, Пентагонът е поискал 200 милиарда долара от Конгреса за продължаване на кампанията - 67 милиарда долара повече, отколкото администрацията на Джордж Буш-младши е поискала преди 23 години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 демократ

    2 9 Отговор
    И ще продължава Сащ така или иначе няма да изоставят Израел независимо кой е президента

    04:22 22.03.2026

  • 2 Агресорите

    3 7 Отговор
    Да превземеш Иран за 3 дни ... вече викна Украйна да помага в агресията и там.

    04:23 22.03.2026

  • 3 Счетоводител

    9 1 Отговор
    Това са джобните на Тръмп за 1 месец.😁

    04:23 22.03.2026

  • 4 Ъъъ

    2 6 Отговор
    "Иран се нуждае от абсолютна гаранция, че никога повече няма да бъде атакуван."

    Ами глупави перси сте....Верно сте оцеляли 5 000 години, но вече се чудя как сте го постигнали? Явно другите са били още по-глупави....Както и да е
    ...Кой ще ви даде тези гаранции? Не виждате ли, че Нетаняху искаше да ви унищожи? Той сам го каза:

    Чаках този момент 40 години!

    С две думи, дочаках в Белия дом да дойде идиота, който ще мога да изнудя, за да унищожим Иран....И те пак да им давали гаранции....Май още не сте осъзнали, че на тази земя няма място и за Иран, и за Израел....Трябва да остане само единия.

    Коментиран от #5, #9

    04:24 22.03.2026

  • 5 демократ

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Клоунче панелно свиквай демократите няма да видят мандат още поне 150 години.

    04:27 22.03.2026

  • 6 Цената

    2 1 Отговор
    На агресията, идиоти...

    04:28 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 демократ

    2 3 Отговор
    Асад Падна Садам и Кадафи също Мадуро падна Аятолаха и той. Следва Куба после Ким и накрая самият П откин

    Коментиран от #11

    04:30 22.03.2026

  • 9 Ние

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъ":

    Ние нали се интегрирахме в еврозоната - не ги мисли Иран, те даже не са и в чакалнята. Ние вече толкова проспериаме, че единственото утешение е да ни пускат новини за войни и ние да сме щастливи, че нямаме война тук на наша територия. Това е евроатлантизмът - глупост изречение от глупак, но ако се противиш ти казват, че политкорекността не е спазена.

    04:31 22.03.2026

  • 10 $27 милиарда???

    0 0 Отговор
    Математик, моля да ни каже какъв е процентът в бюджета за отбрана от 1 трилион и какъв е процентът в БВП от 27 трилиона?

    Коментиран от #12

    04:36 22.03.2026

  • 11 Забрави

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "демократ":

    Великият турчин, великият султан, на великата Османска империя бля бля. Евреите го чакат в ъгъла.

    04:44 22.03.2026

  • 12 Не го смятай така

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "$27 милиарда???":

    В саш сичкото им оръжие струва огромни надути суми така че 1 милиард за оръжия в саш и другаде по света е голяма разлика във количество оръжия

    05:07 22.03.2026