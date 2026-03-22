Цената на операцията на САЩ срещу Иран е надхвърлила 27 милиарда долара, според Iran War Cost Tracker.
Източникът изчислява в реално време средствата, необходими за поддържане на персонал, кораби и други свързани разходи.
Методологията на изчисление се основава на доклад на Пентагона до Конгреса, в който се посочва, че първите шест дни са стрували 11,3 милиарда долара, а всеки следващ ден ще струва 1 милиард долара.
Според Newsweek, военната операция на САЩ срещу Иран вече струва повече пари от нахлуването в Ирак през 2003 г.
Според изданието, Пентагонът е поискал 200 милиарда долара от Конгреса за продължаване на кампанията - 67 милиарда долара повече, отколкото администрацията на Джордж Буш-младши е поискала преди 23 години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демократ
04:22 22.03.2026
2 Агресорите
04:23 22.03.2026
3 Счетоводител
04:23 22.03.2026
4 Ъъъ
Ами глупави перси сте....Верно сте оцеляли 5 000 години, но вече се чудя как сте го постигнали? Явно другите са били още по-глупави....Както и да е
...Кой ще ви даде тези гаранции? Не виждате ли, че Нетаняху искаше да ви унищожи? Той сам го каза:
Чаках този момент 40 години!
С две думи, дочаках в Белия дом да дойде идиота, който ще мога да изнудя, за да унищожим Иран....И те пак да им давали гаранции....Май още не сте осъзнали, че на тази земя няма място и за Иран, и за Израел....Трябва да остане само единия.
Коментиран от #5, #9
04:24 22.03.2026
5 демократ
До коментар #4 от "Ъъъ":Клоунче панелно свиквай демократите няма да видят мандат още поне 150 години.
04:27 22.03.2026
6 Цената
04:28 22.03.2026
8 демократ
Коментиран от #11
04:30 22.03.2026
9 Ние
До коментар #4 от "Ъъъ":Ние нали се интегрирахме в еврозоната - не ги мисли Иран, те даже не са и в чакалнята. Ние вече толкова проспериаме, че единственото утешение е да ни пускат новини за войни и ние да сме щастливи, че нямаме война тук на наша територия. Това е евроатлантизмът - глупост изречение от глупак, но ако се противиш ти казват, че политкорекността не е спазена.
04:31 22.03.2026
10 $27 милиарда???
Коментиран от #12
04:36 22.03.2026
11 Забрави
До коментар #8 от "демократ":Великият турчин, великият султан, на великата Османска империя бля бля. Евреите го чакат в ъгъла.
04:44 22.03.2026
12 Не го смятай така
До коментар #10 от "$27 милиарда???":В саш сичкото им оръжие струва огромни надути суми така че 1 милиард за оръжия в саш и другаде по света е голяма разлика във количество оръжия
05:07 22.03.2026