Над 100 евакуирани от домовете си заради пожар в Мурсия

Над 100 души са евакуирани от домовете си заради пожар в Мурсия. В рамките на няколко часа са изгорели 110 хектара горски площи.

Изведени са жители от около 50 къщи, които се намират в опасна близост до огъня. Евакуациите са извършени като предпазна мярка и поради риска, породен от дима, а не защото пожарът е засегнал пряко имотите, обясни регионалният премиер на област Мурсия Фернандо Лопес.

Близо 400 души продължават битката с пламъците. Освен пожарникари, в екипите по гасене участват горски бригади, Гражданска защита, местната полиция, Гражданската гвардия и служители на Отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските Въоръжени сили. Военните са се включили с над 80 души и 44 превозни средства. В потушаването на пламъците участват и 11 самолета, включително водни бомбардировачи, както и хеликоптери.

Пламъците са се разпространили в долната част на планината, където има големи парцели земя с изоставени цитрусови тераси, с много сухи храсталаци, които се запалват бързо и благоприятстват разпространението на огъня. Причината за пожара, който е започнал в ранния следобед, все още е неизвестна.