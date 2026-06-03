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Мъж държи заложници в банка в Калифорния

Мъж държи заложници в банка в Калифорния

3 Юни, 2026 05:00, обновена 3 Юни, 2026 05:01 487 2

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Нападателят може да носи взривно устройство, предаде ABC News

Мъж държи заложници в банка в Калифорния - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неизвестен се е барикадирал в банка в Бейкърсфийлд, Калифорния, държейки няколко души за заложници.

Нападателят може да носи взривно устройство, предаде ABC News.

Според съобщението, неизвестен човек е влязъл в клон на банка Chase и се е барикадирал вътре около 13:00 часа местно време (23:00 часа българско време). Служители на реда са отцепили сградата. Един от заложниците е освободен, но общият брой на задържаните в банката все още е неизвестен.

„Намираме се в сградата на банка Chase на Честър Авеню и 17-та улица поради потвърдена бомбена заплаха“, се казва в изявление на местните служители на реда.

ФБР също е изпратено на мястото на инцидента.


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  • 1 Краварстан

    2 1 Отговор
    Нормално явление в Краварстан, където хората са въоръжени, изперкали, надрусани тн. Скоро няма да е бяла държава това. RIP

    05:04 03.06.2026

  • 2 През

    0 0 Отговор
    Оная работа ми е, да си ги държи щом иска!

    05:34 03.06.2026