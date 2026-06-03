Мъж държи заложници в банка в Калифорния

Неизвестен се е барикадирал в банка в Бейкърсфийлд, Калифорния, държейки няколко души за заложници.

Нападателят може да носи взривно устройство, предаде ABC News.

Според съобщението, неизвестен човек е влязъл в клон на банка Chase и се е барикадирал вътре около 13:00 часа местно време (23:00 часа българско време). Служители на реда са отцепили сградата. Един от заложниците е освободен, но общият брой на задържаните в банката все още е неизвестен.

„Намираме се в сградата на банка Chase на Честър Авеню и 17-та улица поради потвърдена бомбена заплаха“, се казва в изявление на местните служители на реда.

ФБР също е изпратено на мястото на инцидента.