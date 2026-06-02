Официално! Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър за нов американски посланик в България

Американският президент Доналд Тръмп номинира бившия законодател от Флорида Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България, става ясно от публикация на сайта на Белия дом.

Номинацията е изпратена вчера в Сената на САЩ за одобрение.

Постът на американски посланик в България е вакантен, откакто Кенет Мертен подаде оставка през януари 2025 г.