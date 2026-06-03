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ICE: 900 хиляди нелегални мигранти са изведени принудително от САЩ през втория мандат на Тръмп

ICE: 900 хиляди нелегални мигранти са изведени принудително от САЩ през втория мандат на Тръмп

3 Юни, 2026 05:10, обновена 3 Юни, 2026 05:14 371 2

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Службата обмисля всички възможни начини за увеличаване на депортациите

ICE: 900 хиляди нелегални мигранти са изведени принудително от САЩ през втория мандат на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти са отстранили принудително над 900 000 нелегални имигранти от страната, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари 2025 г., заяви в интервю за Breitbart News изпълняващият длъжността комисар по имиграцията и митническите правоприлагащи органи (ICE) Дейвид Вентурела.

„От 20 януари 2025 г. Министерството на вътрешната сигурност е отстранило над 900 000 нелегални имигранти от Съединените щати. ICE обмисля всички възможни начини за увеличаване на тези депортации“, каза той.

Тръмп по-рано заяви, че приблизително 25 милиона души са влезли нелегално в страната, преди той да встъпи в длъжност. Лидерът на Белия дом също многократно се е застъпвал за по-строги имиграционни политики и е обещал да проведе най-голямата операция по депортиране в американската история.


САЩ
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