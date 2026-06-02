Русия: Нанесохме масирани удари в Украйна в отговор на терористичните актове

Русия обяви, че тази снощи е нанесла "масирани удари" срещу обекти от военно-промишления комплекс на Украйна, като е използвала "високоточни оръжия", включително свръхзвукови ракети, предаде Франс прес.
Според украинските власти, мащабната руска атака рано вторник сутринта е причинила най-малко 11 смъртни случая, четири от които в столицата Киев, а ранените са около 100, добавя Асошиейтед прес.
От февруари 2022 г. Москва води мащабна офанзива срещу Украйна, като обстрелва нейни градове, което води до ответни удари от Киев. През последните месеци украинската армия засили своите удари, включително навътре в територията на Руската федерация.
Снощната атаката, проведена "в отговор на терористичните актове на режима в Киев", е била насочена срещу цели в украинската столица, в Запорожка, Харковска и Днепропетровска област, пише в изявление на руското министерство на отбраната.
Ударите с дронове и ракети са били насочени и срещу свързани с украинската армия обекти на енергийната и транспортната инфраструктура в други региони на Украйна, добавя руското ведомство.
При ударите в Киев са били убити 4 и ранени 63 души, включително деца, съобщи ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е извършила една от най-мащабните комбинирани атаки от началото на войната, изстрелвайки общо 656 дрона и 73 ракети, включително балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане от противовъздушната отбрана. Според украинската армия са били унищожени 602 дрона и 40 ракети.
Атаката започна в 18 часа на 1 юни и е включвала дронове камикадзе, както и ракети, изстреляни от въздуха, морето и сушата. Основната цел беше Киев. Общо радарните системи са засекли 729 въздушни заплахи.
Сред използваните от Русия ракети са:
8 противокорабни ракети "Циркон" (3М22), изстреляни от окупирания Крим и Курска област;
33 балистични ракети "Искандер-М", изстреляни от Брянска, Курска и Ростовска област, както и от Крим;
27 крилати ракети Х-101, изстреляни от Вологодска област;
5 крилати ракети "Калибър", изстреляни от Каспийско море.
Русия е използвала и 656 дрона — "Шахед", "Гербера", "Италмас", "Бандерол" и дронове примамки "Пародия", изстрелвани от различни райони на Русия. Украинската противовъздушна отбрана е използвала изтребители, ракетни комплекси, електронна война, подразделения за борба с дронове и мобилни огневи групи. По предварителни данни към 08:30 на 2 юни са били унищожени или неутрализирани 642 цели, сред които:
11 балистични ракети "Искандер-М";
26 крилати ракети Х-101;
3 ракети "Калибър";
602 дрона от различни типове.
По първоначални данни 30 балистични ракети, три крилати ракети и 33 ударни дрона са поразили 38 места в страната. Отломки от свалени дронове са регистрирани на 15 локации.
По данни на украинската енергийна компания ДТЕК 140 000 души са останали без ток в Киев след нападението. Досега служителите по поддръжката са възстановили електричеството на 110 000 от тях.
Двама от инженерите на компанията са били ранени, добави ДТЕК.
Украинските ВВС уточниха, че атаката все още продължава, като няколко руски дрона остават в украинското въздушно пространство, отбелязва Укринформ.
3 мисля, че е недостатъчно
10:47 02.06.2026
6 Урсула фон ПФАЙЗЕР
Коментиран от #18
10:49 02.06.2026
Близо 15 К ракети ( Монголски,С.Корейски и ирански) ,2 милиона монгольяк фира и.. У йло от готвачо Избега
Еееееееехехе
Ама па и неска ше превземат.. Донбас, селото покровск, Купянск и Малая Токмачка!
Еееееееехехе
Коментиран от #21, #27
10:52 02.06.2026
18 ами
До коментар #6 от "Урсула фон ПФАЙЗЕР":ха ха ха - крим е временно окупиран от 14 години, останалите украински територии са също временно окупирани от 5 години
Коментиран от #40
10:53 02.06.2026
Бие се по центъра на украйнската столица,ударени са правителствени и административни сгради .
Удрят се и имения и резиденции в тузарските квартали.
Руски блогери пишат,че най вероятно либералния и мекушав Путин вече не владее ситуацията в Кремъл ,като същия е изтикан на заден план и сега с властта в Русия се разпореждат военни и ястреби ,готови да сринат Украйна и да ударят и западните куратори на киевския режим в собствените западни страни.
До коментар #7 от "Шопо":Пловдив, тоже!
10:59 02.06.2026
30 Софиянец
11:00 02.06.2026
38 Сандо
38 Сандо
До коментар #20 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Дано да е така,защото Путин и неговата либерална банда са на път да отърват повсеместно положението и тогава вече няма да има никакво спасение за Русия.А с това ще се загуби и надеждата,че ще можем да заживеем в един нормален човешки свят,имайки предвид какви сатанински планове крои Западът за човечеството.
11:05 02.06.2026
46 Умна копейка
До коментар #43 от "Умнокрасив":Несравними на са с руските рафинерии 😂😂😂
Коментиран от #55
11:13 02.06.2026
47 Коко
Предполагам бройката е 821 дрона унищожени и 34 крилати ракети свалени. Няколко Кинжала унощожени преди да достигнат целите си.
И още нещо - Колко са българите живеещи в Одеса?
Нека преписвачите от статиите на Безарабски фронт да ни информират.
хи хи хи
11:13 02.06.2026
48 наблюдател
1 Атаката е проведена през нощта, съответно хората ги е нямало, почти никой не е пострадал.
2 Атакувани са единствено военни обекти.
това НЕ Е удар на възмездие, така както хората очакват. Би следвало да ударят административни сгради, министерства, разузнавателни централи в работно време така че да има много жертви, да е адекватно на гадостта която украина направи!
11:14 02.06.2026
52 отг
До коментар #43 от "Умнокрасив":Изгоряха, точно тия играчки са първостепенна цел на искандер и подобни. След това останалата техника прелита по-лесно.
11:16 02.06.2026
57 Той направо
До коментар #2 от "Съдията":Ще бъде ликвидиран и то от "своите" хора. В момента когато нещата станат вече много зле западът ще се отърве от наркомана и ще се опитат да му припишат цялата вина за всички гадости дето направиха. В крайна сметка няма да рискуват клоуна да се разприказва в опит да спаси жалкия си живот когато бъде заловен. Със сигурност може да разкаже много неприятни неща за господарите си и те няма да го допуснат, просто ще му видят сметката както и на някои хора от близкото му обкръжение като най-вероятно ще обвинят Русия за това. После ще му вземат всичко, което успя да открадне през войната и от мръсното дребно еврейско комплексарче ще остане само един лош спомен.
11:18 02.06.2026
58 Даже две
До коментар #54 от "Малиии":Дори Си Дзипин каза, че китайските ракети също сочат към Москва. От тогава официален Кремъл спря да размахва ядрената томахавка.
Коментиран от #63, #64
11:18 02.06.2026
63 Каката
До коментар #58 от "Даже две":Ама верно ли ? Кога ги е насочил?. Що не каза по-рано?
Уфффф.
ами сега?
Аз пък чух , че и Сиера Леоне е насичила ракети те към Москва. Лесото преговарят с Франция за ракети които да насочат към Петербург,
хихи хи хи
Увеличи дозата си!
11:22 02.06.2026
64 мушмул
До коментар #58 от "Даже две":"Си Дзипин каза, че китайските ракети също сочат към Москва", линк в подкрепа на тази измишльотина? ЩотУ само тъпни да ръсиш, ако и в живота си така, съболезнования на близките ти!
Коментиран от #68, #73
11:22 02.06.2026
74 Ари Зона
До коментар #62 от "Феникс":СССР бе значително по-голяма ядрена сила, която имаше зад гърба си и Варшавския договор и парите на СИВ. Дори ядреното му оръжие бе в срока си на годност! Къде е сега СССР?
Коментиран от #76
11:38 02.06.2026
76 Феникс
До коментар #74 от "Ари Зона":Русия не е СССР, защо всички неолиберали имате мокри сънища за нейният разпад, и асимилация от запада? Ясно ,че целта е подчинение и заграбване на ресурсите, но не знам откъде идва цялата тази омраза! Русия е част от тъканта на България, ние сме им дали писменост и култура и аз лично приемам заплахите срещу Русия като заплахи срещу българщината!
Коментиран от #77, #81
11:46 02.06.2026
77 Ари Зона
До коментар #76 от "Феникс":Русия е пеленаче в сравнение със СССР. Зъчетано с Gen Z, за нищо не става. Само мокеи имперски сънища.
Коментиран от #82
11:48 02.06.2026
81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "Феникс":Елементарно, западняците мразят Русия защото никогда не са могли да я подчинят.
Коментиран от #88, #92
11:55 02.06.2026
82 Феникс
До коментар #77 от "Ари Зона":Абе не знам вече 4 години воюва със всички европейски страни и щатите, като отделя само 5% от военият си капацитет! :)
11:55 02.06.2026
88 Ти си гледа друг филм
До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Западняците не само не завладват Русия , ами дори я спасяват няколко пъти!
Ако не бяха западняците, сега немският щеше да е официалния език в Русия.
Коментиран от #100
11:59 02.06.2026
91 стоян георгиев
Притиснат в ъгъла от генералитета и ястребите либерала Путин е отстъпил и сега с властта в Русия се разпореждат радикални националисти и военолюбци които искат да сринат Украйна и да дадът опустошителен военен отговор на военолюбците в Европа.Сега ще гледаме сейр как тия еврЕоатлантици дето ставаха и лягаха бълвайки помии срещу Путин сега да плачат за същия тоя либерал и диалогичен Владимир Путин предвид тези които идват след него.
Коментиран от #95
12:04 02.06.2026
92 Ха-ха-ха
До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":390 г... московия е под Монголо татарско робство!
90 г... Роби във ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!!
И ..60 г... съществуване!
Ааааахахаха
ЧетИ... пен ДЕЛ,... ЧетИ...
Ааааахахаха
Коментиран от #105
12:04 02.06.2026
94 Мишел
До коментар #13 от "Доктора":Досега няма унищожена руска рафинерия. С единичен удар по предприятия, всяко разположено на площ по над 50 кв.км. толкова може: единственият голям престой е под 10 дни, останалите са под две работни смени.
Коментиран от #99
12:06 02.06.2026
99 даже
До коментар #94 от "Мишел":Даже смена и половина са. Да. Няма значение, че всичкото оборудване на рафинериите е иностранно и внос няма. И части няма.
Коментиран от #104
12:14 02.06.2026
