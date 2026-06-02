Русия: Нанесохме масирани удари в Украйна в отговор на терористичните актове

Русия обяви, че тази снощи е нанесла "масирани удари" срещу обекти от военно-промишления комплекс на Украйна, като е използвала "високоточни оръжия", включително свръхзвукови ракети, предаде Франс прес.

Според украинските власти, мащабната руска атака рано вторник сутринта е причинила най-малко 11 смъртни случая, четири от които в столицата Киев, а ранените са около 100, добавя Асошиейтед прес.

От февруари 2022 г. Москва води мащабна офанзива срещу Украйна, като обстрелва нейни градове, което води до ответни удари от Киев. През последните месеци украинската армия засили своите удари, включително навътре в територията на Руската федерация.

Снощната атаката, проведена "в отговор на терористичните актове на режима в Киев", е била насочена срещу цели в украинската столица, в Запорожка, Харковска и Днепропетровска област, пише в изявление на руското министерство на отбраната.

Ударите с дронове и ракети са били насочени и срещу свързани с украинската армия обекти на енергийната и транспортната инфраструктура в други региони на Украйна, добавя руското ведомство.

При ударите в Киев са били убити 4 и ранени 63 души, включително деца, съобщи ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е извършила една от най-мащабните комбинирани атаки от началото на войната, изстрелвайки общо 656 дрона и 73 ракети, включително балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане от противовъздушната отбрана. Според украинската армия са били унищожени 602 дрона и 40 ракети.

Атаката започна в 18 часа на 1 юни и е включвала дронове камикадзе, както и ракети, изстреляни от въздуха, морето и сушата. Основната цел беше Киев. Общо радарните системи са засекли 729 въздушни заплахи.

Сред използваните от Русия ракети са:

8 противокорабни ракети "Циркон" (3М22), изстреляни от окупирания Крим и Курска област;

33 балистични ракети "Искандер-М", изстреляни от Брянска, Курска и Ростовска област, както и от Крим;

27 крилати ракети Х-101, изстреляни от Вологодска област;

5 крилати ракети "Калибър", изстреляни от Каспийско море.

Русия е използвала и 656 дрона — "Шахед", "Гербера", "Италмас", "Бандерол" и дронове примамки "Пародия", изстрелвани от различни райони на Русия. Украинската противовъздушна отбрана е използвала изтребители, ракетни комплекси, електронна война, подразделения за борба с дронове и мобилни огневи групи. По предварителни данни към 08:30 на 2 юни са били унищожени или неутрализирани 642 цели, сред които:

11 балистични ракети "Искандер-М";

26 крилати ракети Х-101;

3 ракети "Калибър";

602 дрона от различни типове.

По първоначални данни 30 балистични ракети, три крилати ракети и 33 ударни дрона са поразили 38 места в страната. Отломки от свалени дронове са регистрирани на 15 локации.

По данни на украинската енергийна компания ДТЕК 140 000 души са останали без ток в Киев след нападението. Досега служителите по поддръжката са възстановили електричеството на 110 000 от тях.

Двама от инженерите на компанията са били ранени, добави ДТЕК.

Украинските ВВС уточниха, че атаката все още продължава, като няколко руски дрона остават в украинското въздушно пространство, отбелязва Укринформ.