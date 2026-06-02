Новини
Свят »
Украйна »
Русия: Нанесохме масирани удари в Украйна в отговор на терористичните актове
  Тема: Украйна

Русия: Нанесохме масирани удари в Украйна в отговор на терористичните актове

2 Юни, 2026 10:45 2 642 112

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • война

Мащабната руска атака рано вторник сутринта е причинила най-малко 11 смъртни случая, четири от които в столицата Киев

Русия: Нанесохме масирани удари в Украйна в отговор на терористичните актове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия обяви, че тази снощи е нанесла "масирани удари" срещу обекти от военно-промишления комплекс на Украйна, като е използвала "високоточни оръжия", включително свръхзвукови ракети, предаде Франс прес.

Според украинските власти, мащабната руска атака рано вторник сутринта е причинила най-малко 11 смъртни случая, четири от които в столицата Киев, а ранените са около 100, добавя Асошиейтед прес.

От февруари 2022 г. Москва води мащабна офанзива срещу Украйна, като обстрелва нейни градове, което води до ответни удари от Киев. През последните месеци украинската армия засили своите удари, включително навътре в територията на Руската федерация.

Снощната атаката, проведена "в отговор на терористичните актове на режима в Киев", е била насочена срещу цели в украинската столица, в Запорожка, Харковска и Днепропетровска област, пише в изявление на руското министерство на отбраната.

Ударите с дронове и ракети са били насочени и срещу свързани с украинската армия обекти на енергийната и транспортната инфраструктура в други региони на Украйна, добавя руското ведомство.

При ударите в Киев са били убити 4 и ранени 63 души, включително деца, съобщи ръководителят на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е извършила една от най-мащабните комбинирани атаки от началото на войната, изстрелвайки общо 656 дрона и 73 ракети, включително балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане от противовъздушната отбрана. Според украинската армия са били унищожени 602 дрона и 40 ракети.

Атаката започна в 18 часа на 1 юни и е включвала дронове камикадзе, както и ракети, изстреляни от въздуха, морето и сушата. Основната цел беше Киев. Общо радарните системи са засекли 729 въздушни заплахи.

Сред използваните от Русия ракети са:

8 противокорабни ракети "Циркон" (3М22), изстреляни от окупирания Крим и Курска област;

33 балистични ракети "Искандер-М", изстреляни от Брянска, Курска и Ростовска област, както и от Крим;

27 крилати ракети Х-101, изстреляни от Вологодска област;

5 крилати ракети "Калибър", изстреляни от Каспийско море.

Русия е използвала и 656 дрона — "Шахед", "Гербера", "Италмас", "Бандерол" и дронове примамки "Пародия", изстрелвани от различни райони на Русия. Украинската противовъздушна отбрана е използвала изтребители, ракетни комплекси, електронна война, подразделения за борба с дронове и мобилни огневи групи. По предварителни данни към 08:30 на 2 юни са били унищожени или неутрализирани 642 цели, сред които:

11 балистични ракети "Искандер-М";

26 крилати ракети Х-101;

3 ракети "Калибър";

602 дрона от различни типове.

По първоначални данни 30 балистични ракети, три крилати ракети и 33 ударни дрона са поразили 38 места в страната. Отломки от свалени дронове са регистрирани на 15 локации.

По данни на украинската енергийна компания ДТЕК 140 000 души са останали без ток в Киев след нападението. Досега служителите по поддръжката са възстановили електричеството на 110 000 от тях.

Двама от инженерите на компанията са били ранени, добави ДТЕК.

Украинските ВВС уточниха, че атаката все още продължава, като няколко руски дрона остават в украинското въздушно пространство, отбелязва Укринформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мисля, че е недостатъчно

    86 24 Отговор
    10 денонощия да е така подред

    10:47 02.06.2026

  • 4 честен ционист

    44 9 Отговор
    Сметките за ток на Ганчо пак ще идат у небесата, заради тия климатици.

    Коментиран от #106

    10:47 02.06.2026

  • 5 Абе

    66 15 Отговор
    Важно е да се уцели златното ВеЦе и зелю у него

    10:48 02.06.2026

  • 6 Урсула фон ПФАЙЗЕР

    82 18 Отговор
    Откога Крим и Курска област са " окупирани"? В Крим си , имаше РЕФЕРЕНДУМ, а в Курска област Хитлер губи войната!!!

    Коментиран от #18

    10:49 02.06.2026

  • 7 Шопо

    59 15 Отговор
    Лвов е полски град там няма Руснаци, подходящ е за тестване на тактическо ядрено оръжие.

    Коментиран от #28, #54

    10:50 02.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    38 11 Отговор
    Е......и тук ви казах, какво ще стане!!! Но още не е станало, защото това е само началото!!!

    10:50 02.06.2026

  • 10 хаха

    12 27 Отговор
    "КазанФорум 2025: Нова ера на ислямско-руско партньорство в постзападния свят"

    Я по-тихичко писслямистчетата.

    10:50 02.06.2026

  • 11 име ли козяци

    55 11 Отговор
    Ракетите Х-22, с които руснаците денацифицират, са произведени в края на 60те. Толкова за могъщото НАТОвско ПВО.

    10:50 02.06.2026

  • 12 Мнение

    53 7 Отговор
    Много вниматено пипат все още. Не трябва да ги пазят толкова.

    Коментиран от #109

    10:51 02.06.2026

  • 13 Доктора

    21 51 Отговор
    А утре още две рафинерии в Лайногорск и Каленград и ще минете на каруци и тротинетки. А интернет - през кривото макарон че на Путин.

    Коментиран от #94

    10:51 02.06.2026

  • 14 Не е истина

    18 46 Отговор
    Колко жалка и безпомощна е вторая в Сирия и Украйна! Еееееееехехе
    Близо 15 К ракети ( Монголски,С.Корейски и ирански) ,2 милиона монгольяк фира и.. У йло от готвачо Избега
    Еееееееехехе
    Ама па и неска ше превземат.. Донбас, селото покровск, Купянск и Малая Токмачка!
    Еееееееехехе

    Коментиран от #21, #27

    10:52 02.06.2026

  • 15 Не е истина

    15 39 Отговор
    Колко жалка и безпомощна е вторая в Сирия и Украйна! Еееееееехехе
    Близо 15 К ракети ( Монголски,С.Корейски и ирански) ,2 милиона монгольяк фира и.. У йло от готвачо Избега
    Еееееееехехе
    Ама па и неска ше превземат.. Донбас, селото покровск, Купянск и Малая Токмачка!
    Еееееееехехе

    10:53 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 няма снимки . аз видях някакъв блок .

    4 8 Отговор
    опушен балкон . стари сгради . така ги строили . балкон прозорец , балкон , прозорец . писаха някакъв изгорял до смърт . не е ходил на бункера . тея войни не са много ефективни . но щом има жертва . открили мишената и бамм . и сега пак ще спират с огъня . дроновата битка е сред най модерните днес . в юса и изрил строили танкове и самолети . но дроновете са по хуманни . 10 000 дрона . и камикадзе и убийци и колибрита и с АЛ . и 1 убит и 3 ранени . Да .

    10:53 02.06.2026

  • 18 ами

    27 11 Отговор

    До коментар #6 от "Урсула фон ПФАЙЗЕР":

    ха ха ха - крим е временно окупиран от 14 години, останалите украински територии са също временно окупирани от 5 години

    Коментиран от #40

    10:53 02.06.2026

  • 19 име

    43 14 Отговор
    Бандерите качиха дроновете със среден обсег на ремаркета за тирове и така ги придвижват от западен Бандеристан, където се произвеждат, до източен Бандеристан за да са по-близо. А трябва и да са мобилни, не могат да ползват стационарни площадки за изтрелване. Руснаците се усетиха и унищожават всеки камиот на изток от Днепър, за сега има ефект.

    10:54 02.06.2026

  • 20 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    49 16 Отговор
    И в момента над Киев падат ракети и удрят герани
    Бие се по центъра на украйнската столица,ударени са правителствени и административни сгради .
    Удрят се и имения и резиденции в тузарските квартали.
    Руски блогери пишат,че най вероятно либералния и мекушав Путин вече не владее ситуацията в Кремъл ,като същия е изтикан на заден план и сега с властта в Русия се разпореждат военни и ястреби ,готови да сринат Украйна и да ударят и западните куратори на киевския режим в собствените западни страни.

    Коментиран от #38

    10:55 02.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ездачи от Далече

    14 39 Отговор
    У Крим,..се метнаха на лошадите.Изкараха магарета и коньете!
    Ааааахахаха Нема беГзин, нема транспорт, Нема вОда и интерНЕТ!
    Има само..купони,мизерия, фира и...на У.. Йло...ТРИТЕ ДНЯ
    Ааааахахаха

    10:56 02.06.2026

  • 24 🤔🤔🤔🤔

    18 43 Отговор
    То по големи ТЕРОРИСТИ от руснаците няма.5 ГОДИНИ са убили хиляди цивилни ,ЖЕНИ ,ДЕЦА ,СТАРЦИ. Били отговорили на терор смях. Щото на фронта гола вода ,всеки ден напредват ПЕТА ГОДИНА а беше ТРИ ДНЯ КИЕВ ,СМЯХ В ЗАЛАТА.

    10:57 02.06.2026

  • 25 Хард Рок

    10 5 Отговор
    Марийо,да го вееш!Ама ти си знаеш.Или си го поеми в 6околадовия салон и после го вей.Да си направиш айнян тайфун!

    10:57 02.06.2026

  • 26 Българин

    39 9 Отговор
    Трябва да има отговор заради териристичните атаки на Украйна.

    Коментиран от #87

    10:58 02.06.2026

  • 27 Байдан

    8 30 Отговор

    До коментар #14 от "Не е истина":

    Три дня до Kийф било нищо paбота пред двадцать лет бoй и вaн в Aфгaниcтaн.

    10:58 02.06.2026

  • 28 Сесесере

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Пловдив, тоже!

    10:59 02.06.2026

  • 29 Факти

    13 40 Отговор
    Вие нанасяте масирани удари в Украйна от 5 години, а поставените цели за демилитаризация и денацификация се превърнаха в пълна милитаризация и безгранична русофобия. Честито, провалихте се с гръм и трясък... както обикновено. Чак се наложи Тръмп да ви помага да не ви унижат тотално. Преди да дойде той на власт бяхте безпомощни в Курск и не можехме да изгоните украинската армия. Докато не спрете с аргесията Украйна ще ви пали стратегическите обекти. Щом искате да се самоунищожавате ваша си работа.

    Коментиран от #32

    11:00 02.06.2026

  • 30 Софиянец

    40 10 Отговор
    Красота! Другата седмица пак! Укро терористите не трябва да се оставят да дишат!!!

    11:00 02.06.2026

  • 31 Сандо

    8 14 Отговор
    Война не се печели с отговори на удари,пък били те и терористични.Но от либерали,пък били те и руски,нищо друго не може да се очаква.И трябва да благодарят на глупостта на Запада,че предизвика тая война,че иначе либералите сами щяха да разчекнат държавата си на парчета - сега поне има някакъв шанс да я спасят.

    11:01 02.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 въпроси

    38 4 Отговор
    Абе какво стана с информационната агенция "Бесарабски фронт", списвана в България, която Факти всеки ден цитираха? Само на нея имах вяра! Да не са ги мобилизирали авторите?

    11:01 02.06.2026

  • 34 Възраждане

    8 33 Отговор
    Монголската секта в кремля, .. казаха ли нЯщо за.. парада на Тридневния Пи ДЕР и Башо бегачката у Киев?!?
    Или вече думаме за.. Лиса бон?
    Хихихи

    11:01 02.06.2026

  • 35 ХОРОШИЕ ВЕСТИ

    35 8 Отговор
    ДАВАЙТЕ ВСЕ ТАКА ДОКАТО НЕ ОСТАНЕ ЖИВ НИ ЕДИН БАНДЕРКО.

    11:01 02.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 604

    16 6 Отговор
    Абе друго си е сатаняху дъ изпари цял блок цивилни за еднъта чалма вътре...

    11:04 02.06.2026

  • 38 Сандо

    12 11 Отговор

    До коментар #20 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Дано да е така,защото Путин и неговата либерална банда са на път да отърват повсеместно положението и тогава вече няма да има никакво спасение за Русия.А с това ще се загуби и надеждата,че ще можем да заживеем в един нормален човешки свят,имайки предвид какви сатанински планове крои Западът за човечеството.

    11:05 02.06.2026

  • 39 Фейк

    9 13 Отговор
    Тия ракети се изстрелват само в интернет,кафенетата в Киев са пълни ,ако наистина се думкаха с ракети ,нямаше западни политици да ходят в Киев,що не ходиха така до ивицата газа

    11:06 02.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Терор е на путин нападението над Украйна

    9 25 Отговор
    Терорист е путин и русия

    11:07 02.06.2026

  • 42 Ами сега чкайте.

    6 16 Отговор
    Я някое "училище"-казарма да хвръкне във въздуха,я някой руски команден пункт,я някой генерал да заработи бяла Лада за вдовицата.

    11:09 02.06.2026

  • 43 Умнокрасив

    20 6 Отговор
    Кво стана с щатските Пейтриът-и и германските Ирис-и в украинското ПВО ?

    Коментиран от #46, #52

    11:11 02.06.2026

  • 44 УКРАЙНА 🇺🇦

    7 23 Отговор
    Чакайте отговор

    11:12 02.06.2026

  • 45 Кривоверен алкаш

    9 24 Отговор
    Мизерно руско племе,ответни действия на руската агресия се тълкуват като терористични....кой го казва в световният ефир...терористичната руска държава....

    11:13 02.06.2026

  • 46 Умна копейка

    6 16 Отговор

    До коментар #43 от "Умнокрасив":

    Несравними на са с руските рафинерии 😂😂😂

    Коментиран от #55

    11:13 02.06.2026

  • 47 Коко

    18 6 Отговор
    Липсва ми информацията! Колко Дрона са унищожени от тези 656 дрона — "Шахед", "Гербера", "Италмас", "Бандерол" и дронове примамки "Пародия".
    Предполагам бройката е 821 дрона унищожени и 34 крилати ракети свалени. Няколко Кинжала унощожени преди да достигнат целите си.
    И още нещо - Колко са българите живеещи в Одеса?

    Нека преписвачите от статиите на Безарабски фронт да ни информират.

    хи хи хи

    11:13 02.06.2026

  • 48 наблюдател

    16 6 Отговор
    Това е обикновен удар по военни обекти, макар и мащабен:
    1 Атаката е проведена през нощта, съответно хората ги е нямало, почти никой не е пострадал.
    2 Атакувани са единствено военни обекти.
    това НЕ Е удар на възмездие, така както хората очакват. Би следвало да ударят административни сгради, министерства, разузнавателни централи в работно време така че да има много жертви, да е адекватно на гадостта която украина направи!

    11:14 02.06.2026

  • 49 руски мизерабли

    6 23 Отговор
    За това всички мразят Фашистка русия!

    11:14 02.06.2026

  • 50 Мдааа

    7 22 Отговор
    Руската наглост няма край. Кой е терорист? Този, който напада друга страна и завзема територии, избива невинни, отвлича деца или този който се защитава. По голяма наглост от тази не съществува. Но това е "братска" Русия. Тя не зачита никой и нищо. Живее като смучи земните недра и кръвта на поробените!

    11:15 02.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 отг

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Умнокрасив":

    Изгоряха, точно тия играчки са първостепенна цел на искандер и подобни. След това останалата техника прелита по-лесно.

    11:16 02.06.2026

  • 53 няма страшно

    7 19 Отговор
    Украйна ще ви го върне. Тройно.

    11:16 02.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пепо

    20 6 Отговор

    До коментар #46 от "Умна копейка":

    То не бяха Абрамси, Ф-16, Грипени, Ирис-и. Миражи, Патриоти, М113, Шадоу, Все космически имена ама се оказаха космичски прах. Малки и дребни.
    мдаааааа

    11:17 02.06.2026

  • 56 русия Световно зло!

    8 22 Отговор
    Няма по голяма зло от оскотялата Фашистка русия!

    11:17 02.06.2026

  • 57 Той направо

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Съдията":

    Ще бъде ликвидиран и то от "своите" хора. В момента когато нещата станат вече много зле западът ще се отърве от наркомана и ще се опитат да му припишат цялата вина за всички гадости дето направиха. В крайна сметка няма да рискуват клоуна да се разприказва в опит да спаси жалкия си живот когато бъде заловен. Със сигурност може да разкаже много неприятни неща за господарите си и те няма да го допуснат, просто ще му видят сметката както и на някои хора от близкото му обкръжение като най-вероятно ще обвинят Русия за това. После ще му вземат всичко, което успя да открадне през войната и от мръсното дребно еврейско комплексарче ще остане само един лош спомен.

    11:18 02.06.2026

  • 58 Даже две

    6 20 Отговор

    До коментар #54 от "Малиии":

    Дори Си Дзипин каза, че китайските ракети също сочат към Москва. От тогава официален Кремъл спря да размахва ядрената томахавка.

    Коментиран от #63, #64

    11:18 02.06.2026

  • 59 зИленски

    12 3 Отговор
    ОЩЕ МОЖЕ
    А И ТРЯБВА

    11:20 02.06.2026

  • 60 Целият свят

    5 13 Отговор
    трябва да се съгласи около обявяването на джуджето за невменяемо и да планира как да изреже като тумор този клиничен случай от огромната властова позиция, която е узурпирало.

    11:20 02.06.2026

  • 61 стоян георгиев

    9 19 Отговор
    Русия нанася подобни удари срещу украйна от 2022 .сега просто си търси оправдание за тероризма.

    Коментиран от #86

    11:20 02.06.2026

  • 62 Феникс

    13 8 Отговор
    Русия трябва да принуди ЕС и НАТО да ги нападнат сега, не тряба да чакат да се въоръжат до 2030! Единственият начин да го направи е да срине КИиев до основи, така и така фашистите смятат да тръгнат пак на изток!

    Коментиран от #74, #84

    11:21 02.06.2026

  • 63 Каката

    16 4 Отговор

    До коментар #58 от "Даже две":

    Ама верно ли ? Кога ги е насочил?. Що не каза по-рано?
    Уфффф.
    ами сега?
    Аз пък чух , че и Сиера Леоне е насичила ракети те към Москва. Лесото преговарят с Франция за ракети които да насочат към Петербург,
    хихи хи хи
    Увеличи дозата си!

    11:22 02.06.2026

  • 64 мушмул

    9 10 Отговор

    До коментар #58 от "Даже две":

    "Си Дзипин каза, че китайските ракети също сочат към Москва", линк в подкрепа на тази измишльотина? ЩотУ само тъпни да ръсиш, ако и в живота си така, съболезнования на близките ти!

    Коментиран от #68, #73

    11:22 02.06.2026

  • 65 Факт

    10 16 Отговор
    Адолф Путин хазара скоро ще го намерят в някой трап овъглен или самоубит

    11:22 02.06.2026

  • 66 има реална опасност

    7 11 Отговор
    до дни Бензиностанцията да остане без гориво.... Трябват само още три украински удара.

    11:23 02.06.2026

  • 67 Свилен

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Що за човек си да се радваш на убийства ?

    11:24 02.06.2026

  • 68 нещо си изнервен

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "мушмул":

    Гладен ли си?

    11:24 02.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Санде глухия

    7 10 Отговор
    Ненам кво са..нанесле ама НЕМА НИ ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ поставена от пиздоглазия Фюрер ПЕТУШОК!
    Ааааахахаха
    13 г могучая, фюреро Пе деразин и жълтурете на Ким мляскат украинските КУ реве у Донбас!
    Ааааахахаха
    Верно, само 2 милиона монгольяк фира и на педофило...ТРИТЕ ДНЯ
    Ааааахахаха

    11:31 02.06.2026

  • 72 Ристе кьоравото

    3 7 Отговор
    Некой мое ли а мецне, оти 22 ядрени републики, Фюрер ПЕТУШОК и редовната армия оризогризачи на С.Корея,..не моат а превземат поне.. Една Област и Областен град?!?
    На менека ми се чини оти са пе дера се
    Хехехе

    11:34 02.06.2026

  • 73 Трола

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "мушмул":

    Едеш ли кuреве?

    11:37 02.06.2026

  • 74 Ари Зона

    4 5 Отговор

    До коментар #62 от "Феникс":

    СССР бе значително по-голяма ядрена сила, която имаше зад гърба си и Варшавския договор и парите на СИВ. Дори ядреното му оръжие бе в срока си на годност! Къде е сега СССР?

    Коментиран от #76

    11:38 02.06.2026

  • 75 Истината е

    5 4 Отговор
    Че целиот монголски Стан...гори! Фулиращиа Дермо чемоданчика пе деразин не мое си опази КЕН ефо от тия пусти украински дронове! Сметай какво ше е ако украинците имаха Авиация , подводници, корабли, крилати и балистични ракети... еееееееехехе
    Педофило стана за посмешище на цел Свет
    Еееееееехехе

    11:39 02.06.2026

  • 76 Феникс

    6 4 Отговор

    До коментар #74 от "Ари Зона":

    Русия не е СССР, защо всички неолиберали имате мокри сънища за нейният разпад, и асимилация от запада? Ясно ,че целта е подчинение и заграбване на ресурсите, но не знам откъде идва цялата тази омраза! Русия е част от тъканта на България, ние сме им дали писменост и култура и аз лично приемам заплахите срещу Русия като заплахи срещу българщината!

    Коментиран от #77, #81

    11:46 02.06.2026

  • 77 Ари Зона

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Феникс":

    Русия е пеленаче в сравнение със СССР. Зъчетано с Gen Z, за нищо не става. Само мокеи имперски сънища.

    Коментиран от #82

    11:48 02.06.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор
    Хубава новина. Предполагам, че обесточването на Киев е огромна крачка към връщането на Крим, нали така козяци? Ха ха

    11:51 02.06.2026

  • 79 Ачо

    5 3 Отговор
    Путин,давай така!Утре пак така,после пак!Зеленски да се крие като мишка!Ха да видим наркомана в капана със зяпнал език!

    11:53 02.06.2026

  • 80 Хи хи

    4 3 Отговор
    Глупости, лъжат руснаците, тва не са ракети, а модифицирани летящи перални !! Само за тях има чипове, за ракетите свършиха 2022-ра !!

    11:54 02.06.2026

  • 81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #76 от "Феникс":

    Елементарно, западняците мразят Русия защото никогда не са могли да я подчинят.

    Коментиран от #88, #92

    11:55 02.06.2026

  • 82 Феникс

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Ари Зона":

    Абе не знам вече 4 години воюва със всички европейски страни и щатите, като отделя само 5% от военият си капацитет! :)

    11:55 02.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 абе

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Феникс":

    те чакат щото имат и друго нещо наум, а и отдавна им е накипяло да проверят врага си колко може......

    11:56 02.06.2026

  • 85 Ще има жега

    6 2 Отговор
    по руските рафинерии тия дни.

    11:56 02.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 петров

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Б О К Л У К

    11:57 02.06.2026

  • 88 Ти си гледа друг филм

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Западняците не само не завладват Русия , ами дори я спасяват няколко пъти!

    Ако не бяха западняците, сега немският щеше да е официалния език в Русия.

    Коментиран от #100

    11:59 02.06.2026

  • 89 Яковлев

    1 2 Отговор
    Мога само едно да кажа - още, още и още докато нацихунтата не падне!

    12:02 02.06.2026

  • 90 по време

    2 1 Отговор
    на война - тероризъм няма.

    12:02 02.06.2026

  • 91 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Един от най популярните руски блогъри отразяващи отначало войната в уКрайна с милиони последователи -Роман Брянски днес в канала с в тик-ток обяви,че лиготията СВО приключи и Русия започна истинската война.
    Притиснат в ъгъла от генералитета и ястребите либерала Путин е отстъпил и сега с властта в Русия се разпореждат радикални националисти и военолюбци които искат да сринат Украйна и да дадът опустошителен военен отговор на военолюбците в Европа.Сега ще гледаме сейр как тия еврЕоатлантици дето ставаха и лягаха бълвайки помии срещу Путин сега да плачат за същия тоя либерал и диалогичен Владимир Путин предвид тези които идват след него.

    Коментиран от #95

    12:04 02.06.2026

  • 92 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    390 г... московия е под Монголо татарско робство!
    90 г... Роби във ВЕЛИКОТО ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО!!
    И ..60 г... съществуване!
    Ааааахахаха
    ЧетИ... пен ДЕЛ,... ЧетИ...
    Ааааахахаха

    Коментиран от #105

    12:04 02.06.2026

  • 93 ХА ХА ХА

    2 1 Отговор
    Иран ВЕЧЕ е ЯДРЕНА СИЛА.

    ТОЧКА НА САЩ и Израел.

    12:05 02.06.2026

  • 94 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Доктора":

    Досега няма унищожена руска рафинерия. С единичен удар по предприятия, всяко разположено на площ по над 50 кв.км. толкова може: единственият голям престой е под 10 дни, останалите са под две работни смени.

    Коментиран от #99

    12:06 02.06.2026

  • 95 Кво...почване на Пен ДЕЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "стоян георгиев":

    Думаме за... капитулация на педофила и узкоглазите москалья!
    Ааааахахаха

    12:06 02.06.2026

  • 96 Дебил путинофил

    2 1 Отговор
    Руската ИЗМЕТ е терориста в случая

    12:10 02.06.2026

  • 97 Гориил

    1 1 Отговор
    Москва никога не е нанасяла толкова продължителен и опустошителен удар. Украйна беше обвита в мрак поради липсата на електричество и задушаващия дим от пожарите.

    12:10 02.06.2026

  • 98 ОТЛИЧНИК

    3 1 Отговор
    По-голями терористи от руснаците - НЯМА

    12:13 02.06.2026

  • 99 даже

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Мишел":

    Даже смена и половина са. Да. Няма значение, че всичкото оборудване на рафинериите е иностранно и внос няма. И части няма.

    Коментиран от #104

    12:14 02.06.2026

  • 100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ти си гледа друг филм":

    И кога, кога това?
    1610-1612? Или 1812? Или 1918? Или 1941?

    Коментиран от #103

    12:16 02.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Монголски МИР

    2 0 Отговор
    Ааааахахаха
    Монгольята в Крим продават КУПОНИ на черно...по 350 Рубли...ЛИТЪРА! Но... беГзин... НЕТ
    Ааааахахаха

    12:20 02.06.2026

  • 103 голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Монголското завладяване на руските земи започва с нашествието през 1237–1240 г., когато монголите покоряват голяма част от руските княжества. Монголското господство обикновено се счита, че приключва през 1480 г. с „Стоянието на река Угра“, т.е. продължава около 243 години.

    Коментиран от #108

    12:22 02.06.2026

  • 104 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "даже":

    От 2024г. новото оборудване за нефтогазодобива и за нефтогазопреработката и резервните части се произвеждат в Русия.

    12:23 02.06.2026

  • 105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Ха-ха-ха":

    Не знам дали в България е било османско "присъствие", но в Русия със сигурно е било присъствие. В руските градове и села не е имало заптиета и гарнизони. Руснаците са си имали свои управници, които са управлявали обаче само с разрешение то на монголците и руснаците плащали данъци на монголците. Чети бе , и мисли.
    И най важното- монголците не са западняци.

    12:23 02.06.2026

  • 106 Краката студени

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ганчо не се плаши от нищо, през лятото пешкира на врата, през зимата три ката дрехи.

    12:23 02.06.2026

  • 107 Това се очакваше

    2 1 Отговор
    Защото е справедливо!
    Украйна е само детска площадка, която койотите използват срещу Русия!
    Дяволът чака Зеленясалото!

    12:25 02.06.2026

  • 108 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "голем смех":

    Монголците не са западняци.

    12:25 02.06.2026

  • 109 В Ютюб

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    е пълно с клипове колко "меко" действа РФ при превземането на Мариупол, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Волчанск, Авдеевка, Маринка, Покровск, Купянск. Градове призраци с нито една незасегната сграда - руини и пепелища. Как така ще ги смаже, та нали според Путин няма такава държава като Украйна и всичките ѝ жители са руснаци. Как и на кого ще обясни, че е дошъл да ги асвабаждава след като ги е избил?

    Коментиран от #110

    12:26 02.06.2026

  • 110 Зеленски има голям проблем

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "В Ютюб":

    След разпада на РФ, никой от новопръкналите се държави няма да иска да плаща следвоенните репарации на Украйна с довода - Не бяхме ние!

    12:28 02.06.2026

  • 111 Карго 200

    0 0 Отговор
    Русолаладжии,с балистика война не се печели!

    Кирило Буданов:

    Тепръве парада!!!

    12:30 02.06.2026

  • 112 отекчен

    0 0 Отговор
    давай Вова занулявай наркосите здраво изори тази пасмина

    12:31 02.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания