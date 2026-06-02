Тръмп се скарал на "лудия Бени": Не нападай Бейрут! Спасих те от затвора. Всички мразят теб и страната ти

2 Юни, 2026 04:24, обновена 2 Юни, 2026 07:04 5 121 35

След тежки ругатни от Тръмп към израелския премиер Тел Авив и Хизбула се съгласили да прекратят огъня в Ливан, твърди Axios

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е използван нецензурен език, критикувайки по телефона израелския премиер Бенямин Нетаняху за действията му в Близкия изток, предаде Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Тръмп е нарекъл Нетаняху "луд" и е припомнил предишната си подкрепа за премиера: „Ако не бях аз, щеше да си в затвора. Сега всички те мразят. Ето защо всички мразят Израел.“

Американският лидер заявил, че е помогнал на Нетаняху да избегне лишаване от свобода за корупция и е предвидил по-нататъшна изолация на Израел на международната сцена в резултат на ударите срещу Ливан. Според Axios, президентът на САЩ е бил дълбоко обезпокоен от големия брой цивилни жертви и разрушаването на цели сгради, за да бъдат елиминирани няколко командири на радикалното шиитско движение Хизбула.

На 1 юни американският лидер обяви, че е постигнал споразумение с Нетаняху и ръководството на Хизбула за прекратяване на огъня в Ливан. След телефонен разговор с израелския премиер, американският лидер заяви, че израелските войски „няма да бъдат изпратени в Бейрут“.

Тръмп изрази надежда, че настоящото прекратяване на огъня между Израел и радикалното шиитско движение Хизбула в Ливан ще бъде постоянно.

„Днес говорих с Биби Нетаняху и го помолих да не извършва голямо нападение срещу Бейрут. Благодаря ти, Биби! Говорих и с представители на лидерите на Хизбула и те се съгласиха да прекратят огъня срещу Израел и неговите войници. По същия начин Израел се съгласи да прекрати огъня срещу тях“, написа той в Truth Social..

„Ще видим колко дълго ще продължи това – дано завинаги“, заключи Тръмп.

Нетаняху обяви, че е предупредил президента на САЩ Доналд Тръмп за намерението си да удари Бейрут. Той каза, че това ще се случи, ако милициите на Хизбула продължат да атакуват израелска територия.

„Тази вечер разговарях с президента Тръмп и му казах, че ако Хизбула не прекрати атаките срещу нашите градове и граждани, Израел ще атакува терористични цели в Бейрут. Нашата позиция остава непроменена“, каза Нетаняху, според кабинета на министър-председателя.

Той добави, че операциите на израелските войски в Южен Ливан, където първоначално заявеният план беше да се създаде буферна зона южно от река Литани, продължават. „В същото време Армията на отбраната на Израел ще продължи да действа в съответствие с плана си в Южен Ливан“, добави премиерът.

Преди това иранската информационна агенция Tasnim съобщи, че Техеран е прекратил комуникацията си с Вашингтон в знак на протест срещу ескалацията на Израел в Ливан. САЩ и Иран са си разменили съобщения относно проект на споразумение, което би удължило прекратяването на огъня и би възобновило корабоплаването в Ормузкия проток.

Катарските власти са действали като посредници, за да предотвратят израелските удари по южните предградия на Бейрут и да консолидират прекратяването на огъня в Ливан, съобщи дипломатически източник пред Ал Джазира.

Според източника, катарски служители са се присъединили към посредническите усилия на 31 май, като са инициирали контакти с американската страна, за да улеснят деескалацията в Южен Ливан. На 1 юни, след израелските заплахи за удари по южните предградия на Бейрут, Доха е възобновила консултациите за предотвратяване на подобна атака.

Източникът отбелязва, че Вашингтон в крайна сметка е уведомил катарската страна, че плановете за удари по покрайнините на ливанската столица са били отменени след телефонен разговор между Тръмп и Нетаняху.

Членът на парламентарната група на Хизбула Хасан Фадлала потвърди готовността си за всеобхватно прекратяване на огъня, при условие че Израел стриктно го спазва.

Ливанското посолство в Съединените щати обяви, че Хизбула се е съгласила да прекрати обстрелите на Северен Израел в замяна на това Израел да се въздържи от удари по южните покрайнини на Бейрут.

„Ливанските власти получиха потвърждение за съгласието на Хизбула да приеме предложението на САЩ за прекратяване на взаимните атаки“, се казва в изявлението. „Според споразумението Израел ще се въздържа от атаки по южните покрайнини на столицата, а Хизбула ще се въздържа от обстрели на еврейски селища.“

В изявлението на посолството се подчертава, че прекратяването на огъня ще се разпространи върху цял Ливан.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп се свърза с ливанския посланик във Вашингтон Нада Хамад-е-Моауад и я информира, че е осигурил съгласието на израелския премиер Нетаняху за предложеното от него прекратяване на огъня между страните“, се отбелязва в изявлението.

Ливанският посланик потвърди, че четвъртият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе във Вашингтон на 2-3 юни, където „ще бъде обсъден постигнатият напредък“.


Ливан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    65 0 Отговор
    Хазарските евреи са генетически сбъркани психопати.

    04:48 02.06.2026

  • 2 Иван

    47 0 Отговор
    Нарко Рубио и Моше Нетаняху.

    04:48 02.06.2026

  • 3 Докато не

    61 1 Отговор
    очистят Бибитката няма да се спре, тоя си прави каквото си иска, само чакам след няколко часа статия израел удари Бейрут въпреки "прекратяването на огъня" след разговора с Тръмп. То цялото племе трябва да се затрие ама...

    05:17 02.06.2026

  • 4 Колю

    32 0 Отговор
    лудия БиБи

    05:17 02.06.2026

  • 5 Изрел

    41 1 Отговор
    Терористи

    05:28 02.06.2026

  • 6 Сандо

    29 12 Отговор
    Не всички са намразили Израел.Тези дни научихме,че например Радев е произраелец.А пък от действията на доста от нашите управляващи разбираме,че те също се кланят на израелските убийци.

    Коментиран от #21

    05:48 02.06.2026

  • 7 Биби

    36 0 Отговор
    вече дразни целия свят

    05:56 02.06.2026

  • 8 Механик

    56 1 Отговор
    "Ето защо всички мразят Израел.“
    Не, Тръмпи! Всички мразят евреите/хазарите, но не е точно заради Ливан. Евреите ги мразят хилвдолетия преди да има държава Ливан, но то е точно поради тяхната алчност и жестокост, комбинирани с невероятно коварство и подлост.
    п.п.
    Вас ви мразят по същите причини, но по-отскоро. И то не за друго, а защото историята ви е кратка.

    Коментиран от #26, #32

    05:58 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    34 2 Отговор
    Ушатият терорист нанесе непоправими репутационни щети на Израел и евреите сред западните общества и особено сред публиката в САЩ. Геноцидът на Израел срещу палестинците шокира света. Демонстрираната примитивна жестокост на евреите в комбинация с абсолютната им убеденост, че имат всевишно право да унищожават разкри състоянието на едно болно и самозабравили се общество.

    06:54 02.06.2026

  • 18 Хаха

    12 2 Отговор
    "Днес говорих с Биби Нетаняху и го помолих да не извършва голямо нападение срещу Бейрут. Благодаря ти, Биби!"
    Всички му се "молят" на тъй наречения "Биби". Защо ли?

    06:56 02.06.2026

  • 19 Тити

    17 0 Отговор
    Ми то и Тръмп го чака панделата след като му свърши мандата.

    07:07 02.06.2026

  • 20 Айдеее

    11 0 Отговор
    И тия почнаха да се ритат....

    07:12 02.06.2026

  • 21 Да не би

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Носът му да го прави такъв? Хазарин и той?

    07:13 02.06.2026

  • 22 Само с "Не нападай Бейрут!" не става

    13 0 Отговор
    Трябва да се изтеят войските от Ливан изцяло и от Газа, и от Уест Банк.
    Чак тогава може да има мир!

    Пак се мисли за хитрец:)

    07:14 02.06.2026

  • 23 Биби

    5 0 Отговор
    Майнследващия куршум йвма да е в ухото.

    07:17 02.06.2026

  • 24 Реалист

    9 0 Отговор
    И двамата сте луди за вързване!

    07:22 02.06.2026

  • 25 да бе, да

    14 0 Отговор
    Наистина ли някой вярва, че Тръмп ще си позволи да държи такъв тон на Биби? Пълен абсурд. Ако Тръмп направи това, още на другия ден ще започне процедура по импийчмънт или успешен атентат. Дончо дойде на власт, както първия, така и втория път, с тяхната подкрепа и огромни парични дарения. Дончо нападна Иран заедно с Биби, защо тогава би се противопоставил на война в Ливан? Това е поредният опит да лъснат имиджа на САЩ, който от много време не се различава от този на Израел.

    Коментиран от #27

    07:24 02.06.2026

  • 26 Само накрая си се пообъркал

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Не защото историята им е кратка, а защото ги ръководят СЪЩИТЕ и водят за носа!

    А нещата са още по дълбоки. Британците знаейки това което си написал, при разпадането на империята им, решиха да я продължат с други средства. Създоха Израел за да контролират богатия на ресурси район, създоха и обучиха Мосад, а чрез Мосад внедриха управлението на САЩ. Така управляват в сянка

    07:26 02.06.2026

  • 27 Ами да

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "да бе, да":

    Фащ се управлява от хазарите

    Коментиран от #29

    07:27 02.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 1234

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ами да":

    100%

    07:42 02.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Еми виж ги

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Сво са направили във Варна? Незаконен квартал. Укра е почти изцяло хазарска. Е, има и етнически руснаци, но хазарите почнаха да ги избиват, хазарите искат "западна укра", "в ЕС", "в Нато"... Докато руснаците си искат да са с Русия. Абе там дето има хазари, подкупват и правят безобразия. Варна? Никой "не знае, КАК е станало"? Еми парите са подкупили... А сега, "не знаят"???

    08:11 02.06.2026

  • 33 Ало -Ало!

    3 0 Отговор
    Докато не премахнат ционистите от управлението на Израел и САЩ, нищо различно не може да се случи, освен геноцид на съседните на евреите страни и народи.

    08:20 02.06.2026

  • 34 Бесен "Миротворец", яко плюене!!!!!!

    1 0 Отговор
    Явно , загубата на борсата от вчера е трудна за смилане!!!
    Иначе всичко казано за" Моше " е правилно!
    Иран пое "управлението на курса" на световните борси!!!

    08:35 02.06.2026

  • 35 Джоко

    0 0 Отговор
    Ако чичо Дони е казал това, точно по този начин и в тази последователност- да се готви за импийчмънт. Еврейското лоби ще го сложи на дръвника.

    08:38 02.06.2026