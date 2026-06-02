Тръмп се скарал на "лудия Бени": Не нападай Бейрут! Спасих те от затвора. Всички мразят теб и страната ти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е използван нецензурен език, критикувайки по телефона израелския премиер Бенямин Нетаняху за действията му в Близкия изток, предаде Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Тръмп е нарекъл Нетаняху "луд" и е припомнил предишната си подкрепа за премиера: „Ако не бях аз, щеше да си в затвора. Сега всички те мразят. Ето защо всички мразят Израел.“

Американският лидер заявил, че е помогнал на Нетаняху да избегне лишаване от свобода за корупция и е предвидил по-нататъшна изолация на Израел на международната сцена в резултат на ударите срещу Ливан. Според Axios, президентът на САЩ е бил дълбоко обезпокоен от големия брой цивилни жертви и разрушаването на цели сгради, за да бъдат елиминирани няколко командири на радикалното шиитско движение Хизбула.

На 1 юни американският лидер обяви, че е постигнал споразумение с Нетаняху и ръководството на Хизбула за прекратяване на огъня в Ливан. След телефонен разговор с израелския премиер, американският лидер заяви, че израелските войски „няма да бъдат изпратени в Бейрут“.

Тръмп изрази надежда, че настоящото прекратяване на огъня между Израел и радикалното шиитско движение Хизбула в Ливан ще бъде постоянно.

„Днес говорих с Биби Нетаняху и го помолих да не извършва голямо нападение срещу Бейрут. Благодаря ти, Биби! Говорих и с представители на лидерите на Хизбула и те се съгласиха да прекратят огъня срещу Израел и неговите войници. По същия начин Израел се съгласи да прекрати огъня срещу тях“, написа той в Truth Social..

„Ще видим колко дълго ще продължи това – дано завинаги“, заключи Тръмп.

Нетаняху обяви, че е предупредил президента на САЩ Доналд Тръмп за намерението си да удари Бейрут. Той каза, че това ще се случи, ако милициите на Хизбула продължат да атакуват израелска територия.

„Тази вечер разговарях с президента Тръмп и му казах, че ако Хизбула не прекрати атаките срещу нашите градове и граждани, Израел ще атакува терористични цели в Бейрут. Нашата позиция остава непроменена“, каза Нетаняху, според кабинета на министър-председателя.

Той добави, че операциите на израелските войски в Южен Ливан, където първоначално заявеният план беше да се създаде буферна зона южно от река Литани, продължават. „В същото време Армията на отбраната на Израел ще продължи да действа в съответствие с плана си в Южен Ливан“, добави премиерът.

Преди това иранската информационна агенция Tasnim съобщи, че Техеран е прекратил комуникацията си с Вашингтон в знак на протест срещу ескалацията на Израел в Ливан. САЩ и Иран са си разменили съобщения относно проект на споразумение, което би удължило прекратяването на огъня и би възобновило корабоплаването в Ормузкия проток.

Катарските власти са действали като посредници, за да предотвратят израелските удари по южните предградия на Бейрут и да консолидират прекратяването на огъня в Ливан, съобщи дипломатически източник пред Ал Джазира.

Според източника, катарски служители са се присъединили към посредническите усилия на 31 май, като са инициирали контакти с американската страна, за да улеснят деескалацията в Южен Ливан. На 1 юни, след израелските заплахи за удари по южните предградия на Бейрут, Доха е възобновила консултациите за предотвратяване на подобна атака.

Източникът отбелязва, че Вашингтон в крайна сметка е уведомил катарската страна, че плановете за удари по покрайнините на ливанската столица са били отменени след телефонен разговор между Тръмп и Нетаняху.

Членът на парламентарната група на Хизбула Хасан Фадлала потвърди готовността си за всеобхватно прекратяване на огъня, при условие че Израел стриктно го спазва.

Ливанското посолство в Съединените щати обяви, че Хизбула се е съгласила да прекрати обстрелите на Северен Израел в замяна на това Израел да се въздържи от удари по южните покрайнини на Бейрут.

„Ливанските власти получиха потвърждение за съгласието на Хизбула да приеме предложението на САЩ за прекратяване на взаимните атаки“, се казва в изявлението. „Според споразумението Израел ще се въздържа от атаки по южните покрайнини на столицата, а Хизбула ще се въздържа от обстрели на еврейски селища.“

В изявлението на посолството се подчертава, че прекратяването на огъня ще се разпространи върху цял Ливан.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп се свърза с ливанския посланик във Вашингтон Нада Хамад-е-Моауад и я информира, че е осигурил съгласието на израелския премиер Нетаняху за предложеното от него прекратяване на огъня между страните“, се отбелязва в изявлението.

Ливанският посланик потвърди, че четвъртият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе във Вашингтон на 2-3 юни, където „ще бъде обсъден постигнатият напредък“.