Русия атакува масирано Украйна с дронове и ракети. Петима убити в Днепър, четирима загинали в Киев

В нощта срещу 2 юни 2026 г. Русия извърши мащабна комбинирана атака с крилати ракети, балистични оръжия и дронове срещу множество области в Украйна, която доведе до поне пет жертви и десетки ранени.
Атаката бе предприета броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвян масиран удар от страна на Кремъл.
В столицата са загинали четирима души, а най-малко 51 са ранени (включително три деца).
Според последните съобщения от 6.30 ч тази сутрин, пожар е избухнал на бензиностанция в Дарницки район, вероятно в резултат на падане на отломки от безпилотни летателни апарати.
В Оболонски район са регистрирани отломки, падащи на открити площи – и двете близо до детски градини. Пожар е избухнал и на недовършен строителен обект.
В Шевченкивски район падащи отломки причиниха пожар в триетажна нежилищна сграда, както и частични, незначителни щети по фасадата и покрива на девететажна жилищна сграда. Друг пожар, причинен от падащи отломки върху 24-етажна жилищна сграда, е възникнал на четвъртия и петия етаж.
Падащи отломки също причиниха пожари в още две нежилищни сгради в Шевченкивски район.
В Святошински район падащи отломки причиниха пожар на първия етаж на пететажна жилищна сграда, както и пожар в нежилищна зона.
В Подилски район, според предварителни данни, втора ракета е ударила девететажна жилищна сграда, причинявайки частично структурно срутване. Също така, според предварителна информация, отломки са паднали върху покрива на друга девететажна жилищна сграда, причинявайки пожар на покрива и щети по прозорците.
Също в Подилски район падащи отломки, вероятно от дрон, са причинили пожар в нежилищна зона. Огънят се е разпространил и към други нежилищни сгради. Отломки повредиха няколко коли и склад на откритата площ на комунално предприятие.
В района на Голосиевски вторият и третият етаж на клиника бяха разрушени. Няколко коли се запалиха на откритата площ в резултат на падащи отломки. Отломки също паднаха на открити пространства.
Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването в три района на града, подпалени автомобили и паднали отломки в близост до детска градина.
Хиляди жители потърсиха спасение в метростанциите.
Днепър понесе едни от най-тежките удари, при които загинаха петима души, а 25 бяха ранени. Частично е разрушена двуетажна сграда и са нанесени сериозни щети по жилищни блокове, автомобили и детска площадка.
В Харков руските сили атакуваха два района на града. Дрон порази индустриална зона в Основянския район, предизвиквайки пожар и ранявайки 10 души, сред които и едно дете.
Съобщава се за ракетни удари по индустриални обекти в Запорожие и задействана противовъздушна отбрана в Сумска, Черниговска, Николаевска и други области.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че атаката е била комбинирана. Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ от акваторията на Каспийско море, вълни от ударни дронове от своя територия, както и високоскоростни балистични ракети от изток и североизток. ВВС и ПВО на Украйна са водили боеве през цялата нощ за отразяване на заплахите.
Миналата седмица Москва отправи официално предупреждение, че ще започне "систематични удари" по обекти в Киев и призова чужденците да напуснат града. Като мотив Русия посочи украинския удар с дрон срещу общежитие в контролирания от руските сили Лугански регион през май. Киев категорично отрече да е извършвал това нападение.
2 Анджело
04:28 02.06.2026
04:49 02.06.2026
6 Румен Решетников
Убийства на цивилни и разрушаване на жилища. Непреходна руска класика...
04:51 02.06.2026
7 Иван
04:52 02.06.2026
9 хихи
До коментар #1 от "Кво става факти":и Паулус беше в Москва
04:52 02.06.2026
11 хихи
04:55 02.06.2026
13 Иван
04:59 02.06.2026
15 Иван
До коментар #11 от "хихи":Има ли надписи на испански?
05:05 02.06.2026
19 Румен Решетников
До коментар #16 от "оня с коня":Ба, аз само съветски, пардон, руски такива виждам!
05:15 02.06.2026
20 Иван
До коментар #18 от "Копейкин Костя":Само да не обира палмово масло.
05:16 02.06.2026
24 Механик
Ударена МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА сграда, а ударът причинил ЗАДИМЯВАНЕ?!?!?!
Ама, ептен ни взехте за шматки, а?! Тия уидурми ги давайте на западните "консуматори". Те вкус и мисъл нямат. Квото им сипете, това ще ядат.
05:46 02.06.2026
25 Разбрахме какво са уцелили в Киев
Дори без да го пишете, се досещаме:)
Но няма ли да кажете в какво са се целили? И уцелили са нещо? Или такива неща, не са за пред хора, та трябва сами да търсим тази информация!
05:46 02.06.2026
26 Някой си
05:51 02.06.2026
28 браво
05:55 02.06.2026
30 Гориил
06:02 02.06.2026
37 Хиперзвуковите ракети
Както досега преименуваха руските дронове Геран, Лансет и др. на "ирански Шахед", за д внушат че Русия няма дронове.
Постни журналистически хитринки.
Освен това цялата статия е за отломки по жилища, няколко жертви и ранени, като че за това е била тази масирана атака!
06:41 02.06.2026
38 Нашите
06:42 02.06.2026
39 Русия няма ракети много отдавна,
06:44 02.06.2026
40 Рублевка
До коментар #9 от "хихи":Паулус беше в Москва, където лично Сталин му благодари, че е спасил живота на стотици хиляди германски и съветски военнослужещи, като се предаде. Хитлер го е карал да се бие до последния войник. Паулус получи държавна вила край Москва, където дочака края на войната и замина за ГДР.
А можеше да прати на смърт още половин милион души, както прави зеления мухъл.
06:46 02.06.2026
42 Не им пука за хората
До коментар #25 от "Разбрахме какво са уцелили в Киев":защото са по-виша раса от нас
"Или такива неща, не са за пред хора, та трябва сами да търсим тази информация!"
06:51 02.06.2026
44 Майтап няма
06:54 02.06.2026
45 Много, много, много зара за Урко фашисти
07:01 02.06.2026
46 Обективни истини
07:02 02.06.2026
47 Руснаци
07:02 02.06.2026
49 Хахахахаха
До коментар #28 от "браво":Май си бавно развиващ, простено ти е, знам че в по наследство, хахах това е истинска армия която показва, че не иска смъртта на обикновените хора, мислиш ли че ако искат много цивилни да умрат няма да ударят през деня, а не през ноща
07:06 02.06.2026
50 И Киев е Руски
07:07 02.06.2026
51 Гери
07:16 02.06.2026
53 Маринов
07:16 02.06.2026
54 Агата
07:25 02.06.2026
55 Хасан Хаспела
До коментар #48 от "Вишист":Почни от родата си ,ако ти трябва помощ ,винаги съм насреща .
07:29 02.06.2026
56 Баце
Я пак да покажат някой разрушен гараж и да кажат, че повече от това Русия неможе.
07:30 02.06.2026
60 абе ей !
07:34 02.06.2026
63 Ха ха ха ха
До коментар #60 от "абе ей !":Името но града е Днипро. Бегай оттук!
07:36 02.06.2026
64 Артилерист
07:38 02.06.2026
67 Хахахахаха
До коментар #61 от "Путин":Не ти ли писна сам да си вярваш хахахахах, давай напиши го пак хахахаха
07:44 02.06.2026
68 Перник
07:53 02.06.2026
69 Жалко за хората
Радев е творец на лъжи.
Продължава да помага на фашисткия режим!
Втори ден през България преминава щатска военна техника за Румъния!
Качамака се явява трамплин срещу Русия!
Това не е ли помощ за Киев, бе Радев?
Защо удължи срока на цистерните- бомби на софийското летище? Срещу визи! На кой му пука за визите? Освен на онези на които подарихте българско гражданство, за да се развяват из ЕС, а сега и в САЩ.
Що ни праиш на илгиоти, бе плешунгер?
07:57 02.06.2026
70 а ма..
До коментар #63 от "Ха ха ха ха":Бгбандерке оти надигаш глава одweцeтo на двамата плондери..чекай си редо
08:02 02.06.2026
71 така е
До коментар #69 от "Жалко за хората":РусНаците са особен вид пара зит. Поробва те, но изисква да го обичаш безрезервно. И по коментарите си личи.
08:03 02.06.2026
72 Всички Мразят русия
08:08 02.06.2026
73 Мизерни руснаци
До коментар #47 от "Руснаци":Светът живееше мирно и спокойно, до като путин реши да завзема територии...Всички нормални хора трябва да се борят против руския Фашизъм!
08:10 02.06.2026
76 убийци
08:19 02.06.2026
79 Бай той Толстой
08:27 02.06.2026
80 Димитър Георгиев
08:27 02.06.2026
81 Митко
08:28 02.06.2026
82 Пепи
До коментар #78 от "Димо":Ако си живял по времето на социализъма, ще знаеш защо са така руснаците. Нямат избор. Нямат изход. Затова пият, за да се напият и за момент поне мислено да избягат от средата в която живеят.
08:28 02.06.2026
83 Бай той Толстой
До коментар #63 от "Ха ха ха ха":А те порна с голямата балтийка през врато сакаш ли? Усмихнат от ухо до ухо
08:30 02.06.2026
84 От цялата
08:31 02.06.2026
85 Димитър Георгиев
До коментар #64 от "Артилерист":Да,руснаците са чисто ненормални! Доказвали са го многократно! Това е племе от жестоки убийци! История колкото искате,само да има кой да чете! А копейките не обичат хич да четат! Затова са копейки!
08:32 02.06.2026