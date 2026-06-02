Русия атакува масирано Украйна с дронове и ракети. Петима убити в Днепър, четирима загинали в Киев

В нощта срещу 2 юни 2026 г. Русия извърши мащабна комбинирана атака с крилати ракети, балистични оръжия и дронове срещу множество области в Украйна, която доведе до поне пет жертви и десетки ранени.

Атаката бе предприета броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвян масиран удар от страна на Кремъл.

В столицата са загинали четирима души, а най-малко 51 са ранени (включително три деца).

Според последните съобщения от 6.30 ч тази сутрин, пожар е избухнал на бензиностанция в Дарницки район, вероятно в резултат на падане на отломки от безпилотни летателни апарати.

В Оболонски район са регистрирани отломки, падащи на открити площи – и двете близо до детски градини. Пожар е избухнал и на недовършен строителен обект.

В Шевченкивски район падащи отломки причиниха пожар в триетажна нежилищна сграда, както и частични, незначителни щети по фасадата и покрива на девететажна жилищна сграда. Друг пожар, причинен от падащи отломки върху 24-етажна жилищна сграда, е възникнал на четвъртия и петия етаж.

Падащи отломки също причиниха пожари в още две нежилищни сгради в Шевченкивски район.

В Святошински район падащи отломки причиниха пожар на първия етаж на пететажна жилищна сграда, както и пожар в нежилищна зона.

В Подилски район, според предварителни данни, втора ракета е ударила девететажна жилищна сграда, причинявайки частично структурно срутване. Също така, според предварителна информация, отломки са паднали върху покрива на друга девететажна жилищна сграда, причинявайки пожар на покрива и щети по прозорците.

Също в Подилски район падащи отломки, вероятно от дрон, са причинили пожар в нежилищна зона. Огънят се е разпространил и към други нежилищни сгради. Отломки повредиха няколко коли и склад на откритата площ на комунално предприятие.

В района на Голосиевски вторият и третият етаж на клиника бяха разрушени. Няколко коли се запалиха на откритата площ в резултат на падащи отломки. Отломки също паднаха на открити пространства.

Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването в три района на града, подпалени автомобили и паднали отломки в близост до детска градина.

Хиляди жители потърсиха спасение в метростанциите.

Днепър понесе едни от най-тежките удари, при които загинаха петима души, а 25 бяха ранени. Частично е разрушена двуетажна сграда и са нанесени сериозни щети по жилищни блокове, автомобили и детска площадка.

В Харков руските сили атакуваха два района на града. Дрон порази индустриална зона в Основянския район, предизвиквайки пожар и ранявайки 10 души, сред които и едно дете.

Съобщава се за ракетни удари по индустриални обекти в Запорожие и задействана противовъздушна отбрана в Сумска, Черниговска, Николаевска и други области.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че атаката е била комбинирана. Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ от акваторията на Каспийско море, вълни от ударни дронове от своя територия, както и високоскоростни балистични ракети от изток и североизток. ВВС и ПВО на Украйна са водили боеве през цялата нощ за отразяване на заплахите.

Миналата седмица Москва отправи официално предупреждение, че ще започне "систематични удари" по обекти в Киев и призова чужденците да напуснат града. Като мотив Русия посочи украинския удар с дрон срещу общежитие в контролирания от руските сили Лугански регион през май. Киев категорично отрече да е извършвал това нападение.