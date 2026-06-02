Русия атакува масирано Украйна с дронове и ракети. Петима убити в Днепър, четирима загинали в Киев
Русия атакува масирано Украйна с дронове и ракети. Петима убити в Днепър, четирима загинали в Киев

2 Юни, 2026 03:52, обновена 2 Юни, 2026 06:41

Ранените са десетки. Съобщава се за удари и пострадали в Харков, Суми, Запорожие и други населени места

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 2 юни 2026 г. Русия извърши мащабна комбинирана атака с крилати ракети, балистични оръжия и дронове срещу множество области в Украйна, която доведе до поне пет жертви и десетки ранени.

Атаката бе предприета броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвян масиран удар от страна на Кремъл.

В столицата са загинали четирима души, а най-малко 51 са ранени (включително три деца).

Според последните съобщения от 6.30 ч тази сутрин, пожар е избухнал на бензиностанция в Дарницки район, вероятно в резултат на падане на отломки от безпилотни летателни апарати.

В Оболонски район са регистрирани отломки, падащи на открити площи – и двете близо до детски градини. Пожар е избухнал и на недовършен строителен обект.

В Шевченкивски район падащи отломки причиниха пожар в триетажна нежилищна сграда, както и частични, незначителни щети по фасадата и покрива на девететажна жилищна сграда. Друг пожар, причинен от падащи отломки върху 24-етажна жилищна сграда, е възникнал на четвъртия и петия етаж.

Падащи отломки също причиниха пожари в още две нежилищни сгради в Шевченкивски район.

В Святошински район падащи отломки причиниха пожар на първия етаж на пететажна жилищна сграда, както и пожар в нежилищна зона.

В Подилски район, според предварителни данни, втора ракета е ударила девететажна жилищна сграда, причинявайки частично структурно срутване. Също така, според предварителна информация, отломки са паднали върху покрива на друга девететажна жилищна сграда, причинявайки пожар на покрива и щети по прозорците.

Също в Подилски район падащи отломки, вероятно от дрон, са причинили пожар в нежилищна зона. Огънят се е разпространил и към други нежилищни сгради. Отломки повредиха няколко коли и склад на откритата площ на комунално предприятие.

В района на Голосиевски вторият и третият етаж на клиника бяха разрушени. Няколко коли се запалиха на откритата площ в резултат на падащи отломки. Отломки също паднаха на открити пространства.

Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването в три района на града, подпалени автомобили и паднали отломки в близост до детска градина.

Хиляди жители потърсиха спасение в метростанциите.

Днепър понесе едни от най-тежките удари, при които загинаха петима души, а 25 бяха ранени. Частично е разрушена двуетажна сграда и са нанесени сериозни щети по жилищни блокове, автомобили и детска площадка.

В Харков руските сили атакуваха два района на града. Дрон порази индустриална зона в Основянския район, предизвиквайки пожар и ранявайки 10 души, сред които и едно дете.

Съобщава се за ракетни удари по индустриални обекти в Запорожие и задействана противовъздушна отбрана в Сумска, Черниговска, Николаевска и други области.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че атаката е била комбинирана. Русия е изстреляла крилати ракети „Калибър“ от акваторията на Каспийско море, вълни от ударни дронове от своя територия, както и високоскоростни балистични ракети от изток и североизток. ВВС и ПВО на Украйна са водили боеве през цялата нощ за отразяване на заплахите.

Миналата седмица Москва отправи официално предупреждение, че ще започне "систематични удари" по обекти в Киев и призова чужденците да напуснат града. Като мотив Русия посочи украинския удар с дрон срещу общежитие в контролирания от руските сили Лугански регион през май. Киев категорично отрече да е извършвал това нападение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анджело

    84 101 Отговор
    Добра новина!

    Коментиран от #27, #31

    04:28 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    71 66 Отговор
    А "Орешник" за Лвов кога?

    04:49 02.06.2026

  • 6 Румен Решетников

    69 114 Отговор
    Това представлява Руский мир!
    Убийства на цивилни и разрушаване на жилища. Непреходна руска класика...

    04:51 02.06.2026

  • 7 Иван

    81 51 Отговор
    Овцата Кая Калас е още жива.

    04:52 02.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хихи

    43 8 Отговор

    До коментар #1 от "Кво става факти":

    и Паулус беше в Москва

    Коментиран от #40

    04:52 02.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хихи

    14 5 Отговор
    В Голосеевское сграда на клиника гори.

    Коментиран от #15

    04:55 02.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    47 3 Отговор
    Днепър или Днепропетровск? .....ако са били в Днепър, не са загинали, а са се удавили.

    04:59 02.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "хихи":

    Има ли надписи на испански?

    05:05 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Румен Решетников

    6 27 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Ба, аз само съветски, пардон, руски такива виждам!

    05:15 02.06.2026

  • 20 Иван

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин Костя":

    Само да не обира палмово масло.

    05:16 02.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    67 6 Отговор
    МАСИРАН УДАР- 4 пострадали?!??!
    Ударена МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА сграда, а ударът причинил ЗАДИМЯВАНЕ?!?!?!
    Ама, ептен ни взехте за шматки, а?! Тия уидурми ги давайте на западните "консуматори". Те вкус и мисъл нямат. Квото им сипете, това ще ядат.

    05:46 02.06.2026

  • 25 Разбрахме какво са уцелили в Киев

    53 4 Отговор
    с отломките и кривите си ракети - както винаги, цивилни сгради и цивилни...вкючително дете!
    Дори без да го пишете, се досещаме:)
    Но няма ли да кажете в какво са се целили? И уцелили са нещо? Или такива неща, не са за пред хора, та трябва сами да търсим тази информация!

    Коментиран от #42

    05:46 02.06.2026

  • 26 Някой си

    48 5 Отговор
    Обикновено така става като си подритват здравната книжка! Ама иначе урките са велики всеки ден обръщат фронта и все по на запад се озовават! А за веселбата в Константиновка нищичко! Що тъй бе няма ли ги ония от института за войната, или Дойчето нещо да мъцнат? Времето се постопли и маи миризмата там не се траела щото не можели да ги закопат урките! Руснаците са решили да не вземат пленници! Не са им го заповядали , войниците така са решили! Даже на всяка мъртва урка ще закачат табелка с имената на децата от училището дето изгониха!

    05:51 02.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 браво

    17 6 Отговор
    Вижте само каква мощтна армия. След масирана атака с дронове и ракети (за сега без ядрени) са унищожени 4 човека.

    Коментиран от #36, #49

    05:55 02.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гориил

    43 6 Отговор
    Новият таван на цените на петрола в ЕС ще остане незабелязан от руската икономика. Този ход само разкрива пълната неспособност на Брюксел да наложи волята си на Москва. Първоначално Г-7 определи фиксиран таван, като постанови, че руският петрол не може да се продава над 60 долара за барел. Това не проработи: Русия спокойно предлагаше петрол на купувачи извън Г-7 на собствена цена, като само от време на време се придържаше към тавана, когато общият пазар паднеше под установения таван. Проблемът е, че това е типична арогантност на ЕС, тъй като тези ограничения така или иначе нямат реално въздействие върху Русия. На фона на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола правителството на Путин пожъна огромни неочаквани печалби, а Европа се заблуждава, мечтаейки за масивен икономически колапс в Русия. Докато Ормузкият проток не се отвори, Русия ще продължи да продава петрола си - на цена, която най-богатите ѝ клиенти са готови да платят. Доказателство за това е значителното увеличение на приходите на Москва от петрол по време на войната в Иран, въпреки зачестилите атаки с дронове от Украйна срещу инфраструктурата ѝ.

    06:02 02.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хиперзвуковите ракети

    49 1 Отговор
    са преименувани на "високоскоростни балистични ракети " за да не се дразнят НАТО и САЩ които още нямат такива.
    Както досега преименуваха руските дронове Геран, Лансет и др. на "ирански Шахед", за д внушат че Русия няма дронове.
    Постни журналистически хитринки.
    Освен това цялата статия е за отломки по жилища, няколко жертви и ранени, като че за това е била тази масирана атака!

    06:41 02.06.2026

  • 38 Нашите

    34 3 Отговор
    Жълтопаветници да се подготвят , че ще спят в метрото , като отидат да копаят външни тоалетни в Киев .

    06:42 02.06.2026

  • 39 Русия няма ракети много отдавна,

    27 1 Отговор
    това са модифицирани откраднати украински перални.

    06:44 02.06.2026

  • 40 Рублевка

    33 2 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    Паулус беше в Москва, където лично Сталин му благодари, че е спасил живота на стотици хиляди германски и съветски военнослужещи, като се предаде. Хитлер го е карал да се бие до последния войник. Паулус получи държавна вила край Москва, където дочака края на войната и замина за ГДР.
    А можеше да прати на смърт още половин милион души, както прави зеления мухъл.

    06:46 02.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не им пука за хората

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Разбрахме какво са уцелили в Киев":

    защото са по-виша раса от нас

    "Или такива неща, не са за пред хора, та трябва сами да търсим тази информация!"

    06:51 02.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Майтап няма

    14 1 Отговор
    Голям кеф.

    06:54 02.06.2026

  • 45 Много, много, много зара за Урко фашисти

    24 0 Отговор
    Урки радвайте се зарята идва нали зеления ненормален наркоман това искаше

    07:01 02.06.2026

  • 46 Обективни истини

    23 0 Отговор
    Защо не ликвидирате просто долният шут, всичкото напрежение ще се намали. Нима неговия живот в по-ценен от на когото и да е друг насилствено бусолизиран украински мъж, ами не не е !

    07:02 02.06.2026

  • 47 Руснаци

    24 1 Отговор
    Та какво викате Украйна ще спечели войната хахахахаха, Украйна с 50 държави на помощ освен удари по нефтозаводи нямат никакъв успех, виждате че руснаците ако решът ще изгорят и сринат и Киев и всеки друг град в света, беше време да показват какво могат и нека наркомана реве сега

    Коментиран от #73

    07:02 02.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хахахахаха

    18 0 Отговор

    До коментар #28 от "браво":

    Май си бавно развиващ, простено ти е, знам че в по наследство, хахах това е истинска армия която показва, че не иска смъртта на обикновените хора, мислиш ли че ако искат много цивилни да умрат няма да ударят през деня, а не през ноща

    07:06 02.06.2026

  • 50 И Киев е Руски

    20 0 Отговор
    Ох баня ох кеф .В бандеристан не остана здрав кен.ф

    07:07 02.06.2026

  • 51 Гери

    25 0 Отговор
    ТОЗИ САЙТ ЯВНО Е УКРАЙНСКИ ТО ВСИЧКИ СГРАДИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ОТЛОМКИ,А УКРАЙНА КАТО НАПАДА ВСИЧКО ИМ СЕ ПОЛУЧАВА ПО 40 САМОЛЕТА ВЗРИВЯВАТ И ТАКА МОЛЯ ВИ ПОВЕЧЕТО ХОРА НЕ СА ТЪПИ ИЗЛАГАТЕ СЕ КАТО ЖУРНАЛИСТИ ВИДЯХМЕ ГИ ХРИСИМИТЕ УКРАЙНЦИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ

    07:16 02.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Маринов

    22 0 Отговор
    Падали само отломки. Няма попадения никъде. ПВО на Киев работела здраво. Това ли е новата линия на облъчване? То ще се види по другите сайтове.

    07:16 02.06.2026

  • 54 Агата

    3 11 Отговор
    Всички които одобряват войни са ненормалници.Мразя и Русия и Украйна.Малко ли проблеми си имаме в нашета държава.Егати хората които подкрепят една от двете държави!!!!

    07:25 02.06.2026

  • 55 Хасан Хаспела

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Вишист":

    Почни от родата си ,ако ти трябва помощ ,винаги съм насреща .

    07:29 02.06.2026

  • 56 Баце

    16 2 Отговор
    Вчера и онзи ден зеленият пор беше по всички СМИ за да се хвали как нанася удари по нефтопреработвателна инфраструктура и започва да принуждава Русия за преговори по укроусловия, и че Крайна има шанс дори да победи, а днес реалността е друга.
    Я пак да покажат някой разрушен гараж и да кажат, че повече от това Русия неможе.

    07:30 02.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 абе ей !

    14 2 Отговор
    Днепър е река!!! Градът се нарича Днепропетровск...Ама нали пусто преписвате от Укринформ..тц тц тц..да бяхте писали не Харков,а Харкiв...по украински звучи някакси рийш..

    Коментиран от #63

    07:34 02.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ха ха ха ха

    2 8 Отговор

    До коментар #60 от "абе ей !":

    Името но града е Днипро. Бегай оттук!

    Коментиран от #70, #83

    07:36 02.06.2026

  • 64 Артилерист

    18 1 Отговор
    Отново семпла антируска пропаганда. Русия била извършила много масиран удар с ракети и дронове, но в атакуваните обекти НЯМА НИТО ЕДИН ВОЕНЕН ТАКЪВ, ами само жилищни сгради, етажи, отломки по детска градина, откъде са били тръгнали ракетите и прочие нищо не казващи думи за смисъла, защо аджеба се хабени боеприпасите, руснаците ненормални ли са да използват скъпите си ударни средства толкова безсмислено?!

    Коментиран от #85

    07:38 02.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Путин":

    Не ти ли писна сам да си вярваш хахахахах, давай напиши го пак хахахаха

    07:44 02.06.2026

  • 68 Перник

    9 3 Отговор
    Миналата седмица като избиха децата в колежа не реваха ,а сега вият!?!?!Каквото повикало такова се обадило!

    07:53 02.06.2026

  • 69 Жалко за хората

    6 3 Отговор
    Но украинската наглост трябва да бъде жестоко наказана!
    Радев е творец на лъжи.
    Продължава да помага на фашисткия режим!
    Втори ден през България преминава щатска военна техника за Румъния!
    Качамака се явява трамплин срещу Русия!
    Това не е ли помощ за Киев, бе Радев?
    Защо удължи срока на цистерните- бомби на софийското летище? Срещу визи! На кой му пука за визите? Освен на онези на които подарихте българско гражданство, за да се развяват из ЕС, а сега и в САЩ.
    Що ни праиш на илгиоти, бе плешунгер?

    Коментиран от #71

    07:57 02.06.2026

  • 70 а ма..

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ха ха ха":

    Бгбандерке оти надигаш глава одweцeтo на двамата плондери..чекай си редо

    08:02 02.06.2026

  • 71 така е

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "Жалко за хората":

    РусНаците са особен вид пара зит. Поробва те, но изисква да го обичаш безрезервно. И по коментарите си личи.

    08:03 02.06.2026

  • 72 Всички Мразят русия

    5 6 Отговор
    Фашиста путин направи от русия най-мразената страна

    08:08 02.06.2026

  • 73 Мизерни руснаци

    5 6 Отговор

    До коментар #47 от "Руснаци":

    Светът живееше мирно и спокойно, до като путин реши да завзема територии...Всички нормални хора трябва да се борят против руския Фашизъм!

    08:10 02.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 убийци

    1 3 Отговор
    Убийци. И вие им се радвате. Що за хора сте. Изобщо хора ли сте. Нищо човешко няма във вас.

    08:19 02.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Малко ви остава,а?😁И после-диктатура на пролетариата,лагери,изселване и ебнужасен.

    08:27 02.06.2026

  • 80 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор
    Престъпниците от Кремъл ще си платят за всичко! Жалко за жертвите! Поклон пред героизма на украинците! Защитават цяла Европа от руската чума!

    08:27 02.06.2026

  • 81 Митко

    2 1 Отговор
    Само да ми се навре една копейка между ръцете,друго не искам! Това са най вредните хорица за нашата родина!

    08:28 02.06.2026

  • 82 Пепи

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Димо":

    Ако си живял по времето на социализъма, ще знаеш защо са така руснаците. Нямат избор. Нямат изход. Затова пият, за да се напият и за момент поне мислено да избягат от средата в която живеят.

    08:28 02.06.2026

  • 83 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ха ха ха":

    А те порна с голямата балтийка през врато сакаш ли? Усмихнат от ухо до ухо

    08:30 02.06.2026

  • 84 От цялата

    0 0 Отговор
    статия здрава ракета не остана бре - всичко на отломки изпада.

    08:31 02.06.2026

  • 85 Димитър Георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Артилерист":

    Да,руснаците са чисто ненормални! Доказвали са го многократно! Това е племе от жестоки убийци! История колкото искате,само да има кой да чете! А копейките не обичат хич да четат! Затова са копейки!

    08:32 02.06.2026

