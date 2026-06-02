План Б! Руската федерация ударно изнася петрол заради разрушителните украински дронове

Русия е увеличила износа на петрол през западните си пристанища с 15% през май спрямо април. Това посочват двама източници от индустрията, запознати с данните, съобщава "Ройтерс".
Прекъсванията на работата на рафинериите, причинени от атаки с украински дронове, принуждават Москва да изнася повече суров петрол.
Тази пролет Украйна засили атаките си с безпилотници както срещу рафинерии, така и срещу съоръжения за износ на петрол. Това доведе до недостиг на гориво в Русия и натежа върху производството на петрол.
По данни на Международната агенция по енергетика производството на петрол в Русия е намаляло през април.
Майският износ през западните пристанища Приморск, Уст-Луга и Новоросийск се е увеличил до 2,5 милиона барела на ден от 2,2 милиона барела дневно през април, съобщиха източниците.
Това е най-голямото количество, изнесено от западните пристанища от септември 2025 г., когато атаките с украински дронове отново спряха преработката в руските рафинерии.
Властите досега са реагирали със забрана за износ на авиационно гориво и планове за ограничаване на износа на бензин и дизел.
По-големият износ на суров петрол позволява на Русия да избегне масивни съкращения на производството, уточниха източници. Въпреки това капацитетът на Русия за износ на запад е ограничен, което затруднява поемането на целия обем петрол, който не е преработен, добавиха те.
На практика всички големи петролни рафинерии в Централна Русия бяха принудени да спрат или да намалят производството на гориво след атаки с украински дронове през последните дни.
Износът се е увеличил през май въпреки продължаващите атаки с дронове срещу Новоросийск, които за кратко спряха товаренето. Миналия месец Украйна продължи ударите и срещу тръбопроводите и помпените станции на "Транснефт".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крепостен на Хартиената мечка
ну паГади
Коментиран от #13
20:42 02.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #22
20:43 02.06.2026
3 Споко
Коментиран от #7, #10, #36
20:43 02.06.2026
4 НЕМОЖАЧи.ру
20:43 02.06.2026
5 Хайнрих
Коментиран от #45
20:43 02.06.2026
6 Сатана Z
20:44 02.06.2026
7 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #3 от "Споко":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤡🍌🍌
20:44 02.06.2026
8 Урсула 1984
20:44 02.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:44 02.06.2026
10 Хахахаха
До коментар #3 от "Споко":Ако бях на европейските лидери, щях да изселя всички копейки от ЕС за това, че са чужди агенти. В посока раша. Защото путинизма се лекува само с руски мир.
20:48 02.06.2026
11 Мдаа
Коментиран от #14, #26, #30, #51
20:48 02.06.2026
12 Съдията
Коментиран от #20
20:49 02.06.2026
13 Роб на суетата
До коментар #1 от "Крепостен на Хартиената мечка":Пиша коментари на ишлеме.
Събирам стотинки за кафе от научната на ъгъла.
Имам мнение по всички световни въпроси.
20:49 02.06.2026
14 Хахахаха
До коментар #11 от "Мдаа":А бензин в раша нет! А в Европа има!
21:02 02.06.2026
15 Браво
22:35 02.06.2026
16 А в Крим?
23:15 02.06.2026
17 Дръжте се братушки
Тем временем русня в Московской области уже получила уведомления о угрозе.
ИДАТ ИДАТ ИДАТ ИДАТ
Коментиран от #23
23:15 02.06.2026
18 Абе
23:17 02.06.2026
19 Борсата
23:18 02.06.2026
20 Споко пич,
До коментар #12 от "Съдията":те тия дето пишат са бартер тебе.
23:20 02.06.2026
21 Пич
Коментиран от #24, #32
23:20 02.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ще горят
До коментар #17 от "Дръжте се братушки":Московчни то е ясно
23:21 02.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Играта е ясна
До коментар #11 от "Мдаа":Повече руснаци умират отколкото бункерният мобилизира.
Мдда.
Коментиран от #29
23:25 02.06.2026
27 Няма край руският позор
23:26 02.06.2026
28 ?????
Т.е. разрушителните украински дронове всичко са разрушили и няма производство, но Руската федерация ударно изнася петрол въпреки всички санкции?
Как да кажа - четете преди да пишете.
23:27 02.06.2026
29 Хихихи
До коментар #26 от "Играта е ясна":Те чиповете сами трепят бусофицирани бандерки.
23:27 02.06.2026
30 Пълни глупости
До коментар #11 от "Мдаа":Това което пишеш са пълни лъжи в ЕС работят 67 рафинерии, не 30 отделно има в Норвегия, Великобритания, Швейцария....
Коментиран от #34, #71, #74
23:27 02.06.2026
31 Руска гатанка
23:28 02.06.2026
32 Бега бе😂
До коментар #21 от "Пич":Като гледам какви задръствания има по о пътищата...Ти,че си на социални помощи си е твой проблем.
Коментиран от #48, #58
23:30 02.06.2026
33 Ние
23:30 02.06.2026
34 Да бе
До коментар #30 от "Пълни глупости":То и в България има цели три . Можеш да отидеш да си заредиш бензин в Приста Ойл или в Плама Плевен щом си толкова отворен.....хаха....
23:31 02.06.2026
35 Мишел
Коментиран от #46
23:31 02.06.2026
36 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Споко":Грешиш приятел. Русия освен да довърши сама себе си нищо друго не може да направи.
23:32 02.06.2026
37 Опа
23:33 02.06.2026
38 Млад еврас
23:34 02.06.2026
39 Мишел
23:35 02.06.2026
40 До защитниците на друсалката
Коментиран от #52, #63
23:37 02.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Симо
23:38 02.06.2026
43 Русия няма ракети,
Коментиран от #50, #54
23:38 02.06.2026
44 Млад еврас
23:40 02.06.2026
45 Както 6000-те замразени бандеровци ли
До коментар #5 от "Хайнрих":дето нещяха да ги приберат?
Коментиран от #55
23:40 02.06.2026
46 Е, те нали ВСУ превзеха Крим още
До коментар #35 от "Мишел":при големия пролетен Контранаступ, забрави ли?
23:41 02.06.2026
47 Мишел
23:42 02.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Гого
23:45 02.06.2026
50 Али
До коментар #43 от "Русия няма ракети,":И с ракети и без ракети са много жалки, вече колко години един клоун ги пляка.
23:45 02.06.2026
51 Нещо сте объркан доста.
До коментар #11 от "Мдаа":В Европа има много повече рафинерии отколкото в Русия. Дори двойно повече - към 90. :)
23:46 02.06.2026
52 Смех с копейки
До коментар #40 от "До защитниците на друсалката":Баш па у Крим си заредил.Току-що.😂😂😂
23:46 02.06.2026
53 Фактолог
Санкците работят, заявиха те!
Коментиран от #57
23:47 02.06.2026
54 Ами да!
До коментар #43 от "Русия няма ракети,":Затова 1500 дни водят битка за крепостта Мала Токмачка 😅.
23:49 02.06.2026
55 А руският народ какво да
До коментар #45 от "Както 6000-те замразени бандеровци ли":каже като убитите руски войници са над 7 пъти повече от украинските.
23:50 02.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 испражненето гайтанджиева
До коментар #53 от "Фактолог":Руски фейкове колега.
Коментиран от #60
23:50 02.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Млад еврас
Коментиран от #61, #64
23:52 02.06.2026
60 Фактолог
До коментар #57 от "испражненето гайтанджиева":Не съм ти никакъв колега!
А Ройтерс още не е руски, но ще стане, не бързай!
Коментиран от #67
23:55 02.06.2026
61 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #59 от "Млад еврас":В Европа имат микро рафинерии за био горива. Колкото да смучат субсидии. Нафтата идва от Индия и Русия. От руски нефт. Бензина и той от Русия.
23:56 02.06.2026
62 Докато
23:59 02.06.2026
63 😂😂😂😂😂
До коментар #40 от "До защитниците на друсалката":Бърза справка.В Крим бензин А 95 е 91 рубли.Ама нема😂.
Има на черно за 290-300 рубли.
Аре беги😅😅.
00:00 03.06.2026
64 Европа доста повече от Русия.
До коментар #59 от "Млад еврас":В Европа има много повече рафинерии отколкото в Русия. Дори двойно повече - към 90 рафинерии. :) Като цяло Европа и Русия са две несравними неща. Русия е джудже в сравнение с Европа. БВП на Европа е 19 трилиона долара годишно. Такъв БВП е немислим и невъзможен за Русия, дори и за 10 години пак не може да го достигне, камо ли за година. Проблема на Русия е че е бавноразвиваща се и крайно неорганизирана и объркана държава, проблема е в управляващите. 20 г. Путин краде.
Коментиран от #72
00:01 03.06.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
00:02 03.06.2026
66 Смях в залата
направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. През април само двама бизнесмени са потвърдили, че ще направят вноски, за да подпомогнат държавната хазна. Този път са се съгласили да помогнат на руския бюджет и Сюлейман Керимов и още един олигарх. Песков обясни, че големите руски бизнесмени смятат за "свое задължение" да правят такива парични вноски в руския бюджет. Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.
😆
00:03 03.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Дон Корлеоне
Коментиран от #69
00:05 03.06.2026
69 Хаяско
До коментар #68 от "Дон Корлеоне":В бункера имам Старлинк
00:09 03.06.2026
70 Надарен и талантлив
00:10 03.06.2026
71 Я пак!
До коментар #30 от "Пълни глупости":ИИ: Норвегия разполага с 1 (една) действаща рафинерия за суров петрол.Това е рафинерията в Монгстад (Mongstad), разположена на западния бряг на страната, северно от Берген. Тя е собственост и се управлява от норвежкия енергиен гигант Equinor.Капацитет: Около 230 000 барела на ден (еквивалентно на над 10 милиона тона годишно).Допълнителна информация: Комплексът в Монгстад е един от най-модерните в Европа и включва завод за преработка на природен газ, суров нефт и най-големия в света технологичен център за улавяне на въглероден диоксид (\(CO2\)) от димни газове.Допреди няколко години в Норвегия имаше втора работеща рафинерия – тази в Слагенгетан, собственост на Esso. Тя обаче прекрати преработката на суров петрол и функционира изцяло като терминал за внос на горива.
30 рафинерии викаш????
00:11 03.06.2026
72 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #64 от "Европа доста повече от Русия.":Ако не си пропагандатор, и имаш поне малко акъл, ще ме разбереш.
Големи заплати в Европа, но и големи разходи. Една къща струва от половин милион евро нагоре. На фиша пише 4000€ бруто, а чисти не вземаш почти нищо. Директно ти отдържат от сметката ипотеките, данъците, осигуровките, тока, интернета и не остава за бира.
Това се нарича покупателна способност. Германия има най-висока покупателна способност в ЕС и е на шесто място в света.
Преди нея са САЩ, Китайската народна република, Индия, Руската федерация, Япония и след тях е Германия.
И се научете най-сетне, че в Русия парите не са долари или евро а рубли. Не смятайте колко евро е заплатата, а какво можеш да купиш с нея.
Коментиран от #73
00:13 03.06.2026
73 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #72 от "Хахаха!🎺🥳😀":Как пък един бг клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието;
00:14 03.06.2026
74 Я пак!
До коментар #30 от "Пълни глупости":ИИ: Във Великобритания има 4 действащи петролни рафинерии.Броят им намаля рязко след затварянето на рафинерията в Грейнджмът (Шотландия) и рафинерията Линдзи през 2025 г.
Станаха общо 5! Търсим още 25! Сега ще проверим Швейцария!
00:15 03.06.2026