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План Б! Руската федерация ударно изнася петрол заради разрушителните украински дронове

План Б! Руската федерация ударно изнася петрол заради разрушителните украински дронове

2 Юни, 2026 23:10 1 115 74

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • петрол-
  • лукойл-
  • роснефт-
  • ормузки проток

Въпреки това капацитетът на Москва за износ на запад е ограничен, което затруднява поемането на целия обем петрол, който не е преработен

План Б! Руската федерация ударно изнася петрол заради разрушителните украински дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия е увеличила износа на петрол през западните си пристанища с 15% през май спрямо април. Това посочват двама източници от индустрията, запознати с данните, съобщава "Ройтерс".

Прекъсванията на работата на рафинериите, причинени от атаки с украински дронове, принуждават Москва да изнася повече суров петрол.

Тази пролет Украйна засили атаките си с безпилотници както срещу рафинерии, така и срещу съоръжения за износ на петрол. Това доведе до недостиг на гориво в Русия и натежа върху производството на петрол.

По данни на Международната агенция по енергетика производството на петрол в Русия е намаляло през април.

Майският износ през западните пристанища Приморск, Уст-Луга и Новоросийск се е увеличил до 2,5 милиона барела на ден от 2,2 милиона барела дневно през април, съобщиха източниците.

Това е най-голямото количество, изнесено от западните пристанища от септември 2025 г., когато атаките с украински дронове отново спряха преработката в руските рафинерии.

Властите досега са реагирали със забрана за износ на авиационно гориво и планове за ограничаване на износа на бензин и дизел.

По-големият износ на суров петрол позволява на Русия да избегне масивни съкращения на производството, уточниха източници. Въпреки това капацитетът на Русия за износ на запад е ограничен, което затруднява поемането на целия обем петрол, който не е преработен, добавиха те.

На практика всички големи петролни рафинерии в Централна Русия бяха принудени да спрат или да намалят производството на гориво след атаки с украински дронове през последните дни.

Износът се е увеличил през май въпреки продължаващите атаки с дронове срещу Новоросийск, които за кратко спряха товаренето. Миналия месец Украйна продължи ударите и срещу тръбопроводите и помпените станции на "Транснефт".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крепостен на Хартиената мечка

    16 14 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго

    ну паГади

    Коментиран от #13

    20:42 02.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 19 Отговор
    Нали половината бяха разрушени от дронове?

    Коментиран от #22

    20:43 02.06.2026

  • 3 Споко

    15 21 Отговор
    Путин с план А ще довърши бандеровците

    Коментиран от #7, #10, #36

    20:43 02.06.2026

  • 4 НЕМОЖАЧи.ру

    21 21 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    20:43 02.06.2026

  • 5 Хайнрих

    18 19 Отговор
    Ще изнасят ковчези московските бокклуци - с умрели московци в тях.

    Коментиран от #45

    20:43 02.06.2026

  • 6 Сатана Z

    18 14 Отговор
    А евреинът Зеленски изнася украински трупове.

    20:44 02.06.2026

  • 7 ЩЕКА 🤡🤩

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Споко":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤡🍌🍌

    20:44 02.06.2026

  • 8 Урсула 1984

    13 8 Отговор
    От западните пристанища изнасят на Изток.Вервайте ми

    20:44 02.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 16 Отговор
    победа будет за нами! само да се оправим с Украина и малая Токмачка

    20:44 02.06.2026

  • 10 Хахахаха

    19 14 Отговор

    До коментар #3 от "Споко":

    Ако бях на европейските лидери, щях да изселя всички копейки от ЕС за това, че са чужди агенти. В посока раша. Защото путинизма се лекува само с руски мир.

    20:48 02.06.2026

  • 11 Мдаа

    18 16 Отговор
    В Русия има 52 рафинерии и безброй нефтени находища ,в Европа има 30 рафинерии и нито едно значимо находище. Познайте кой ще спечели в тази игра, защото в тази игра има двама играчи!

    Коментиран от #14, #26, #30, #51

    20:48 02.06.2026

  • 12 Съдията

    17 9 Отговор
    Изнасят повече, значи имали проблеми. Мъка, мъка либерастка!😂

    Коментиран от #20

    20:49 02.06.2026

  • 13 Роб на суетата

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Пиша коментари на ишлеме.
    Събирам стотинки за кафе от научната на ъгъла.
    Имам мнение по всички световни въпроси.

    20:49 02.06.2026

  • 14 Хахахаха

    12 12 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    А бензин в раша нет! А в Европа има!

    21:02 02.06.2026

  • 15 Браво

    11 8 Отговор
    Пишете пълни глупости...

    22:35 02.06.2026

  • 16 А в Крим?

    9 11 Отговор
    Има ли бензин в Крим?А?

    23:15 02.06.2026

  • 17 Дръжте се братушки

    7 11 Отговор
    🔥Больше 300 БпЛА уже держат курс на болота и в.о. территории

    Тем временем русня в Московской области уже получила уведомления о угрозе.


    ИДАТ ИДАТ ИДАТ ИДАТ

    Коментиран от #23

    23:15 02.06.2026

  • 18 Абе

    4 13 Отговор
    Значи наркоманчето е.м-та на г-н. Пуктин? Как става така? Зайби...

    23:17 02.06.2026

  • 19 Борсата

    8 10 Отговор
    Литър бензин в Крим начерно-3€.

    23:18 02.06.2026

  • 20 Споко пич,

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Съдията":

    те тия дето пишат са бартер тебе.

    23:20 02.06.2026

  • 21 Пич

    10 8 Отговор
    Като цяло, паветната ктетения никога не знае, къде се намира!!! Ние (ЕС) нямаме капка петрол от никъде, а паветните идиоти умуват за една от най богатите на петрол държаваи!!! Келешите още не схващат, че кредитите които ще вземат за да ходят на почивка тази година, ще са им последните!!!

    Коментиран от #24, #32

    23:20 02.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ще горят

    8 8 Отговор

    До коментар #17 от "Дръжте се братушки":

    Московчни то е ясно

    23:21 02.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Играта е ясна

    8 9 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Повече руснаци умират отколкото бункерният мобилизира.
    Мдда.

    Коментиран от #29

    23:25 02.06.2026

  • 27 Няма край руският позор

    8 9 Отговор
    Няма.

    23:26 02.06.2026

  • 28 ?????

    12 8 Отговор
    Уф.
    Т.е. разрушителните украински дронове всичко са разрушили и няма производство, но Руската федерация ударно изнася петрол въпреки всички санкции?
    Как да кажа - четете преди да пишете.

    23:27 02.06.2026

  • 29 Хихихи

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "Играта е ясна":

    Те чиповете сами трепят бусофицирани бандерки.

    23:27 02.06.2026

  • 30 Пълни глупости

    7 10 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Това което пишеш са пълни лъжи в ЕС работят 67 рафинерии, не 30 отделно има в Норвегия, Великобритания, Швейцария....

    Коментиран от #34, #71, #74

    23:27 02.06.2026

  • 31 Руска гатанка

    8 10 Отговор
    По нефт ходиш ,бензин нямаш ,що е то

    23:28 02.06.2026

  • 32 Бега бе😂

    6 9 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Като гледам какви задръствания има по о пътищата...Ти,че си на социални помощи си е твой проблем.

    Коментиран от #48, #58

    23:30 02.06.2026

  • 33 Ние

    7 4 Отговор
    Води ни Путине!

    23:30 02.06.2026

  • 34 Да бе

    13 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пълни глупости":

    То и в България има цели три . Можеш да отидеш да си заредиш бензин в Приста Ойл или в Плама Плевен щом си толкова отворен.....хаха....

    23:31 02.06.2026

  • 35 Мишел

    5 8 Отговор
    След Крим: Въведоха ограничения при зареждането на горива и в други области на Русия. Ситуацията в Крим е тежка. Междувременно в анексирания Крим продължават да се образуват километрични опашки за бензин. На пазара на горива се очаква кризата да засегне по-голямата част от страната. Z-каналите свързват проблемите с горивото на полуострова със засилените атаки на украинската армия срещу нефтопреработвателните заводи в руските региони, блокирането на пътя в Джанкой — така наречения сухоземен коридор към Крим — и повредите на фериботите в резултат на атаки с безпилотни летателни апарати.

    Коментиран от #46

    23:31 02.06.2026

  • 36 Град Козлодуй

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "Споко":

    Грешиш приятел. Русия освен да довърши сама себе си нищо друго не може да направи.

    23:32 02.06.2026

  • 37 Опа

    7 9 Отговор
    В Крим махнаха ли лимита на зареждане?

    23:33 02.06.2026

  • 38 Млад еврас

    12 5 Отговор
    Тва ли е новата опорка, след чиповете, ракетите, пералните, яйцата, магаретата, лопатите, доматите, е дойде ред на горивото, а другата седмица нафтата ли ще свършва хахахаха колко са елементарни еврастите.

    23:34 02.06.2026

  • 39 Мишел

    7 11 Отговор
    Украинските санкции работят: в окупирания Крим не само бензинът е свършил, но и купоните за бензин. Крайно време е да се въведат купони за купоните. Жителите на Крим не могат да намерят къде да заредят на полуострова дори срещу купони. Гориво просто вече няма там, а на малкото бензиностанции, където все още може да се намери, хората чакат на дълги опашки с часове. Търсенето е огромно, а тези, които са се запасили, го продават по онлайн групи на завишени цени.

    23:35 02.06.2026

  • 40 До защитниците на друсалката

    12 5 Отговор
    Туко що заредих в Крим на 45 цента литъра, догоре разбира се, от тва гориво дет го няма хахаха, еврастите на колко заредихте днес.

    Коментиран от #52, #63

    23:37 02.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Симо

    9 5 Отговор
    Като се чудиш каква "новина" да измислиш по опорката зададена от шефа. Се оплиташ като пиле в кълчища! Хем победени, хем санкционирани, пък изнасят рекордни количества петрол. Как да го обърнем в наша полза се пита списвача???? Ами гениално. Толкова сме ги смачкали, че нямат капацитета да преработят и затова го изнасят не преработен. И то незаконно. Щот ние сме им забранили ,...

    23:38 02.06.2026

  • 43 Русия няма ракети,

    9 5 Отговор
    свършиха още преди 3 години и половина и сега се бият със сапьорски лопатки.

    Коментиран от #50, #54

    23:38 02.06.2026

  • 44 Млад еврас

    9 5 Отговор
    Дааааа укренските санкции вършат работа, днес доня мръсулиня обяви, че няма да има санкции за руски петрол, все пак си признаха, че санкциите са за ЕС а не за Русия.

    23:40 02.06.2026

  • 45 Както 6000-те замразени бандеровци ли

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хайнрих":

    дето нещяха да ги приберат?

    Коментиран от #55

    23:40 02.06.2026

  • 46 Е, те нали ВСУ превзеха Крим още

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    при големия пролетен Контранаступ, забрави ли?

    23:41 02.06.2026

  • 47 Мишел

    7 8 Отговор
    Русия купува все повече по-скъп беларуски бензин. Доставките на бензин и дизел от Беларус само частично компенсират недостига на горива в Русия. Руският пазар продължава да изпитва недостиг на доставки поради сериозни поражения на много от рафинериите. Непланираните ремонти са основна тежест - това са щетите, които Украйна нанася със своите далекобойни дронове. На този фон купувачите все по-често се насочват към беларуско гориво, въпреки високата цена, съобщава най-известният руски бизнес ежедневник "Комерсант".

    23:42 02.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гого

    5 5 Отговор
    Аз па днес заредих във Франция на магистралата на 2,10 евра литъра, викам чувствам се забогатял вече в клуба, я да сипем за 20 евра, и едно приятно ми стана.

    23:45 02.06.2026

  • 50 Али

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "Русия няма ракети,":

    И с ракети и без ракети са много жалки, вече колко години един клоун ги пляка.

    23:45 02.06.2026

  • 51 Нещо сте объркан доста.

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    В Европа има много повече рафинерии отколкото в Русия. Дори двойно повече - към 90. :)

    23:46 02.06.2026

  • 52 Смех с копейки

    5 7 Отговор

    До коментар #40 от "До защитниците на друсалката":

    Баш па у Крим си заредил.Току-що.😂😂😂

    23:46 02.06.2026

  • 53 Фактолог

    8 4 Отговор
    Износът на руски петрол към западните пазари достигна осеммесечен връх, съобщава Ройтерс. Според източници, през май износът през западните пристанища Приморск, Уст-Луга и Новоросийск се е увеличил до 2,5 милиона барела на ден от 2,2 милиона барела на ден през април. Това е най-високият обем на износ от западни пристанища от септември 2025 г. насам, като цената е 104 долара за барел.
    Санкците работят, заявиха те!

    Коментиран от #57

    23:47 02.06.2026

  • 54 Ами да!

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "Русия няма ракети,":

    Затова 1500 дни водят битка за крепостта Мала Токмачка 😅.

    23:49 02.06.2026

  • 55 А руският народ какво да

    6 8 Отговор

    До коментар #45 от "Както 6000-те замразени бандеровци ли":

    каже като убитите руски войници са над 7 пъти повече от украинските.

    23:50 02.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 испражненето гайтанджиева

    6 5 Отговор

    До коментар #53 от "Фактолог":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #60

    23:50 02.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Млад еврас

    7 5 Отговор
    В европа няма и 30 рафинери, повечето държави в европа дори нямат рафинерии. Искати се ама нЕма.

    Коментиран от #61, #64

    23:52 02.06.2026

  • 60 Фактолог

    6 5 Отговор

    До коментар #57 от "испражненето гайтанджиева":

    Не съм ти никакъв колега!
    А Ройтерс още не е руски, но ще стане, не бързай!

    Коментиран от #67

    23:55 02.06.2026

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от "Млад еврас":

    В Европа имат микро рафинерии за био горива. Колкото да смучат субсидии. Нафтата идва от Индия и Русия. От руски нефт. Бензина и той от Русия.

    23:56 02.06.2026

  • 62 Докато

    6 4 Отговор
    Има водка ,никой не мой да претесни мужиците ,но свършили водката !!!

    23:59 02.06.2026

  • 63 😂😂😂😂😂

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "До защитниците на друсалката":

    Бърза справка.В Крим бензин А 95 е 91 рубли.Ама нема😂.
    Има на черно за 290-300 рубли.
    Аре беги😅😅.

    00:00 03.06.2026

  • 64 Европа доста повече от Русия.

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от "Млад еврас":

    В Европа има много повече рафинерии отколкото в Русия. Дори двойно повече - към 90 рафинерии. :) Като цяло Европа и Русия са две несравними неща. Русия е джудже в сравнение с Европа. БВП на Европа е 19 трилиона долара годишно. Такъв БВП е немислим и невъзможен за Русия, дори и за 10 години пак не може да го достигне, камо ли за година. Проблема на Русия е че е бавноразвиваща се и крайно неорганизирана и объркана държава, проблема е в управляващите. 20 г. Путин краде.

    Коментиран от #72

    00:01 03.06.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    3 5 Отговор
    Не зная, какво добавят в бензина, но пушека мирише на пращини. Една такава сладникава миризма. Лапат яко еко субсидии.

    00:02 03.06.2026

  • 66 Смях в залата

    5 5 Отговор
    Путин отново поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да
    направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. През април само двама бизнесмени са потвърдили, че ще направят вноски, за да подпомогнат държавната хазна. Този път са се съгласили да помогнат на руския бюджет и Сюлейман Керимов и още един олигарх. Песков обясни, че големите руски бизнесмени смятат за "свое задължение" да правят такива парични вноски в руския бюджет. Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😆

    00:03 03.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #69

    00:05 03.06.2026

  • 69 Хаяско

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Дон Корлеоне":

    В бункера имам Старлинк

    00:09 03.06.2026

  • 70 Надарен и талантлив

    2 2 Отговор
    Аз съм голям путинист! Жените са ми голямата слабост! Само за тях мисла!

    00:10 03.06.2026

  • 71 Я пак!

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пълни глупости":

    ИИ: Норвегия разполага с 1 (една) действаща рафинерия за суров петрол.Това е рафинерията в Монгстад (Mongstad), разположена на западния бряг на страната, северно от Берген. Тя е собственост и се управлява от норвежкия енергиен гигант Equinor.Капацитет: Около 230 000 барела на ден (еквивалентно на над 10 милиона тона годишно).Допълнителна информация: Комплексът в Монгстад е един от най-модерните в Европа и включва завод за преработка на природен газ, суров нефт и най-големия в света технологичен център за улавяне на въглероден диоксид (\(CO2\)) от димни газове.Допреди няколко години в Норвегия имаше втора работеща рафинерия – тази в Слагенгетан, собственост на Esso. Тя обаче прекрати преработката на суров петрол и функционира изцяло като терминал за внос на горива.

    30 рафинерии викаш????

    00:11 03.06.2026

  • 72 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Европа доста повече от Русия.":

    Ако не си пропагандатор, и имаш поне малко акъл, ще ме разбереш.
    Големи заплати в Европа, но и големи разходи. Една къща струва от половин милион евро нагоре. На фиша пише 4000€ бруто, а чисти не вземаш почти нищо. Директно ти отдържат от сметката ипотеките, данъците, осигуровките, тока, интернета и не остава за бира.
    Това се нарича покупателна способност. Германия има най-висока покупателна способност в ЕС и е на шесто място в света.
    Преди нея са САЩ, Китайската народна република, Индия, Руската федерация, Япония и след тях е Германия.
    И се научете най-сетне, че в Русия парите не са долари или евро а рубли. Не смятайте колко евро е заплатата, а какво можеш да купиш с нея.

    Коментиран от #73

    00:13 03.06.2026

  • 73 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Как пък един бг клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието;

    00:14 03.06.2026

  • 74 Я пак!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пълни глупости":

    ИИ: Във Великобритания има 4 действащи петролни рафинерии.Броят им намаля рязко след затварянето на рафинерията в Грейнджмът (Шотландия) и рафинерията Линдзи през 2025 г.

    Станаха общо 5! Търсим още 25! Сега ще проверим Швейцария!

    00:15 03.06.2026

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