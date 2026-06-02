План Б! Руската федерация ударно изнася петрол заради разрушителните украински дронове

Русия е увеличила износа на петрол през западните си пристанища с 15% през май спрямо април. Това посочват двама източници от индустрията, запознати с данните, съобщава "Ройтерс".

Прекъсванията на работата на рафинериите, причинени от атаки с украински дронове, принуждават Москва да изнася повече суров петрол.

Тази пролет Украйна засили атаките си с безпилотници както срещу рафинерии, така и срещу съоръжения за износ на петрол. Това доведе до недостиг на гориво в Русия и натежа върху производството на петрол.

По данни на Международната агенция по енергетика производството на петрол в Русия е намаляло през април.

Майският износ през западните пристанища Приморск, Уст-Луга и Новоросийск се е увеличил до 2,5 милиона барела на ден от 2,2 милиона барела дневно през април, съобщиха източниците.

Това е най-голямото количество, изнесено от западните пристанища от септември 2025 г., когато атаките с украински дронове отново спряха преработката в руските рафинерии.

Властите досега са реагирали със забрана за износ на авиационно гориво и планове за ограничаване на износа на бензин и дизел.

По-големият износ на суров петрол позволява на Русия да избегне масивни съкращения на производството, уточниха източници. Въпреки това капацитетът на Русия за износ на запад е ограничен, което затруднява поемането на целия обем петрол, който не е преработен, добавиха те.

На практика всички големи петролни рафинерии в Централна Русия бяха принудени да спрат или да намалят производството на гориво след атаки с украински дронове през последните дни.

Износът се е увеличил през май въпреки продължаващите атаки с дронове срещу Новоросийск, които за кратко спряха товаренето. Миналия месец Украйна продължи ударите и срещу тръбопроводите и помпените станции на "Транснефт".