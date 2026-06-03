Войната продължава: САЩ удариха иранския остров Кешм, Техеран обстреля военни бази ВИДЕО

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция съобщи, че е атакувал щаба на 5-ти флот на САЩ, докато американските военни от своя страна твърдят, че са унищожили ирански дронове и ракети и са атакували остров Кешм.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) твърди, че американските сили са ударили иранския остров Кешм при самозащита.

„Американските сили извършиха самоотбранителни удари по остров Кешм в отговор на опитите на Иран за атака в Близкия изток“, се казва в публикация в социалните медии от командването.

Ударът е бил насочен към иранска военна наземна контролна станция.

Освен това, според CENTCOM, американските военни са унищожили няколко ирански балистични ракети и дронове, за които се твърди, че са изстреляни към Кувейт и Бахрейн, и са блокирали петролен танкер, опитващ се да достигне иранския остров Харг, в нарушение на американската блокада.

CENTCOM съобщи за отблъскване на атака с ирански дрон срещу американските сили в Кувейт.

„Вълна от ирански дронове, опитващи се да атакуват американските сили в Кувейт, не успя да достигне целите си. Противовъздушната отбрана на Централното командване успешно свали няколко от дроновете“, се казва в публикация на страницата X на командването.

Няма пострадали американски военни.

Press TV, позовавайки се на изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщи за удар по американска военна база и щаба на 5-ти флот на САЩ с помощта на ракети и дронове. Атакуван е и свързания със САЩ кораб „Панай“.

По-рано иранската информационна агенция „Мехр“ съобщи за експлозии близо до остров Кешм. В същото време в Бахрейн се задействаха сирени за тревога и жителите бяха посъветвани да търсят убежище на безопасни места. Кувейтската армия заяви, че е отблъснала атаки с дронове и ракети.

В понеделник Техеран обвини Вашингтон в нарушаване на прекратяването на огъня, включително поради удари на израелската армия срещу Ливан. Иранското външно министерство обаче отказа да потвърди или отрече съобщенията за евентуално прекъсване на комуникациите със САЩ.

Преди нощните взаимни атаки Доналд Тръмп обяви продължаването на преговорите с Иран. След като разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху и представители на Хизбула, той обяви намерението на Тел Авив и Бейрут да прекратят огъня.

Тръмп търси писмени ядрени отстъпки от Иран като част от предварително споразумение между Вашингтон и Техеран, съобщи ABC News, позовавайки се на източници.

Според източниците иранските преговарящи устно са уверили Съединените щати, че Ислямската република в крайна сметка ще се съгласи на няколко условия относно ядрената си програма. По време на среща в Ситуационната зала на Белия дом обаче президентът на САЩ е сметнал получените от Техеран уверения за недостатъчни.

Миналата седмица американските и иранските преговарящи се споразумяха за проект на споразумение, което според тях би удовлетворило както администрацията на Тръмп, така и иранските власти, добавя каналът. Тази версия, отбелязва той, включва писмен ангажимент от страна на Иран да не се стреми към ядрени оръжия, но не включва конкретни ангажименти относно ядрената му програма като цяло.

Пилот на F-15E на американските военновъздушни сили е бил свален два пъти в рамките на 30 дни по време на военната операция срещу Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.

Според новинарската агенция той е бил свален от приятелски огън от кувейтски изтребител в началото на военната операция през март. При този инцидент бяха загубени три двуместни изтребителя F-15E: всичките шест пилоти се катапултираха безопасно и останаха невредими.

Месец по-късно, на 3 април, един от тях е свален отново, докато пилотира F-15E, този път от ракета за противовъздушна отбрана над Иран. Пилотът бе намерен и евакуиран от американските сили няколко часа след падането на самолета, но навигаторът/оператор на оръжия бе спасен два дни по-късно.