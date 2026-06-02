Конфликтът в Украйна може да приключи до края на деня, ако Володимир Зеленски издаде заповед на своите формирования да напуснат територията на руските региони. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Що се отнася до Зеленски и приключването на войната до края на годината: войната може да приключи до края на деня, ние също многократно сме говорили за това“, коментира говорителят на Кремъл изявленията от Киев. "За това Зеленски трябва да даде заповед на въоръжените си сили да напуснат територията на руските региони.“