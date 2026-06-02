Гласът на Кремъл: Конфликтът ще приключи още същия ден, в който украинската армия напусне руските региони

2 Юни, 2026 17:10 1 069 50

Зеленски трябва да даде заповед на въоръжените си сили да напуснат територията на руските региони, обяви Дмитрий Песков

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Украйна може да приключи до края на деня, ако Володимир Зеленски издаде заповед на своите формирования да напуснат територията на руските региони. Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Що се отнася до Зеленски и приключването на войната до края на годината: войната може да приключи до края на деня, ние също многократно сме говорили за това“, коментира говорителят на Кремъл изявленията от Киев. "За това Зеленски трябва да даде заповед на въоръжените си сили да напуснат територията на руските региони.“


  • 1 Соломон

    Конфликта ще свърши когато ви заличат от лицето на земята

    Коментиран от #6

    17:13 02.06.2026

  • 2 Рублевка

    И унгарските и румънските и полските региони окупирани от Украйна трябва да напусне. Окупатори хренови!

    17:14 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Супер нагли

    Направо чупят нагломера.

    Коментиран от #13, #46

    17:15 02.06.2026

  • 5 Без име

    И защо да приключи конфликт, който е толкова доходоносен за Русия? Даже старателно пазят Зелрнски, да не би да му се случи нещо.

    17:16 02.06.2026

  • 6 Трудна работа

    До коментар #1 от "Соломон":

    Покрай сухото ще изгори и суровото.

    17:17 02.06.2026

  • 7 Соломон

    До коментар #5 от "Без име":

    И колко доходоносен е конфликта за Русия та се чудят как да излязат сихи от него

    17:17 02.06.2026

  • 8 Тихо пико4!

    До коментар #2 от "Рублевка":

    Не си компетентен.

    17:18 02.06.2026

  • 9 Конспиратор

    Нагло изказване за руски територии типично руско и опит за подканване за натиск над украинците от американския им президент.

    17:19 02.06.2026

    16 3 Отговор
    Путин отново поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да
    направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. През април само двама бизнесмени са потвърдили, че ще направят вноски, за да подпомогнат държавната хазна. Този път са се съгласили да помогнат на руския бюджет и Сюлейман Керимов и още един олигарх. Песков обясни, че големите руски бизнесмени смятат за "свое задължение" да правят такива парични вноски в руския бюджет. Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“. Бюджетният дефицит на Русия за 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.

    😆

    17:19 02.06.2026

  • 11 Без име

    До коментар #7 от "Соломон":

    Гледай паричните потоци и ще разбереш. Един към Русия и един към САЩ. Но не вярвам да имаш с какво да ги видиш.

    17:20 02.06.2026

    7 13 Отговор
    Е къде да отидат ве? полша и Румъния не искат хох0ли. Тя цела 404 е руска територия

    17:20 02.06.2026

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "Супер нагли":

    Руските нагломери са най качествените,много търсени по света защото са предвидени да работят в екстремни условия и да измерват най-наглите на света

    17:20 02.06.2026

    21 7 Отговор
    Украйна да се предаде без бой!

    Щот закъсаха в Донбас и не мърдат вече пета година.

    17:20 02.06.2026

    15 3 Отговор
    Това ще е огромна загуба за Русия. Поредната пропаганда за отклоняване на вниманието.

    17:20 02.06.2026

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Рублевка":

    Сталин, комунизма и победата над фашизма отричат, а територите придобити след войната не връщат.

    17:21 02.06.2026

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Доходоносен е за китайците и за руските вдовици.Е,не за всички.Повечето убити ватенки другарите им ги изгарят в подвижите крематорки.

    17:21 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

    6 0 Отговор
    Васко да отиде на терен.

    17:23 02.06.2026

    16 2 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ВСУ да се изтегли, защото руската армия не може да превземе Донецката област, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #45

    17:23 02.06.2026

    19 2 Отговор
    Другия вариант е руската армия да напусне украинските региони.

    17:25 02.06.2026

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Но много доходоносен за България и други държави, които са производители на боеприпаси и оръжия.

    17:25 02.06.2026

    13 1 Отговор
    кои региони?Руския мръшляк надмина себе си.

    17:26 02.06.2026

    16 1 Отговор
    За кои руски региони бръщолеви този...за заграбените ли 2...3...4...региона,а може би цялата Украйна...Дали няма да им преседнат...макар че руска слама за горене има в изобилие..

    17:26 02.06.2026

    13 0 Отговор
    Путлер е готов да капитулира...!
    Преди повече от четири години тръгна с с голямата кошница да напазарува цяла Украйна, а сега се моли на Зеленски да изтегли войските си от това което не може да заграби...!
    Кремълската фашистка хунта е само от психопати...рецидивисти !!!?

    17:27 02.06.2026

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    от Държавния руски резерв към руските военни заводи, след което произведените продукти отиват за унищожаване на фронта. С две думи положението е скрит фалит.

    17:27 02.06.2026

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Само да знаеш, че руските рафинерии са огън, тъй шИ знайш. Огън не гасен са... ;)

    17:28 02.06.2026

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Не те слуша главата, копейка.

    17:28 02.06.2026

    11 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:28 02.06.2026

    11 1 Отговор
    Няма руски региони в Украйна, мародери примитвни.

    17:29 02.06.2026

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    Останаа нгим има нема 3 дня, всичко е по план ;)

    17:30 02.06.2026

    12 0 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #41

    17:31 02.06.2026

    11 0 Отговор
    Русия се опозори тотално.да говориш подобни неща е доказателство че си напълно неадекватен.да искаш окупацията на чужда държава като условие да сключиш мир е пълна деградация.

    17:31 02.06.2026

    10 0 Отговор
    Абе мушморок за какви руски региони говориш Украйна ли навлезе и нападна Роша Е то бива руска наглост то няма край

    17:31 02.06.2026

    7 0 Отговор
    Войната ще се реши в Малая Токмачка.

    17:32 02.06.2026

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Рублевка":

    Май теб те е напуснал мозъка, или въобще не е идвал. Медицината е безсилна, признавам!!!

    17:32 02.06.2026

    6 0 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    17:32 02.06.2026

    10 1 Отговор
    А всъщност единственият реален край на войната е бягството на руската армия от всички украински земи. Вече го направиха от Херсон и Суми, сега остава Севастопол и Донецк. Кремълската хунта, трябва да бъде предадена в Хага.
    Това съвсем малка цена, като се има предвид, че така ще се гарантира мира, а Русия ще може да печели стотици милиарди годишно, от износ на суровини за Европа.

    Коментиран от #47, #49

    17:33 02.06.2026

    10 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат......😂

    17:33 02.06.2026

    10 1 Отговор
    толкова са отчаяни и глупави простите руснаци

    17:33 02.06.2026

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Питащ":

    То и те не знаят, безаналоговата мисъл е такава...

    17:34 02.06.2026

    3 0 Отговор
    Конфликтът в Украйна може да приключи до края на деня, ако пЪтин оттегли войските се от заграбените територии и плати репарации. Време е колониална Русия да освободи заграбените райони от времето на Руската империя.

    Коментиран от #44

    17:39 02.06.2026

    0 1 Отговор
    Зеленски няма да даде такава заповед за да може Русия да превземе и Одеса ..И край с Украйна.Без излаз на море ,става безинтересна на Запада и Англия.
    Западняците се надяваха да воюват с Русия с ръцете на украинците ,а тя ква стана:))) същите украинци фалираха ЕС ха ха ха

    17:43 02.06.2026

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Петров":

    АВЕ ЩО НИ ГУ Д......Ш

    17:44 02.06.2026

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    ИГРАЕ ДВОЙНА ИГРА. РАЗЧИСТИ СИ ПАНДИЗЧИИТЕ - НАД 150 000, НАМАЛИ ПРЕСТЪПНОСТТА И В РЕПУБЛИКИТЕ, КАТО ПЛАЩА НА РОДНИНИ ЗА МЕСОТО В МЕСОМЕЛАЧКАТА, ИЗЧИСТИ СИ СКЛАДОВЕТЕ ОТ СКРАБ - Т55, Т64,.... СТАРО ЖЕЛЯЗО И БОЕПРИПАСИ. ЕЛИТА ДЪРЖИ ЗА ЕВЕНТУАЛНА ВОЙНА СРЕЩУ НАТО И СЪЮЗНИЦИ. И ВЕЧЕ СМЯТАТ, ЧЕ СА НАДХИТРИЛИ ВСИЧКИ - ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ВРАГОВЕ, НО ВЕЧЕ СА СТЪПИЛИ НА ВОЕННИ РЕЛСИ И ПРЕДПОЛАГАМ, ЧЕ БОДРО ПЪТУВАТ КЪМ БАТАКА.

    17:44 02.06.2026

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Супер нагли":

    Имат такава възможност, така, че...
    Както казват - " има пари, глези се..."

    17:44 02.06.2026

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    ОТ КОНСТАНТИНОВКА ЛИ БЕ ОБ....ЪЛ

    17:46 02.06.2026

    0 1 Отговор
    Събориха съветските паметници, нарязаха на скрап съветските машини, а окупираните след войната територии не искат да връщат. И Крим след войната го окупираха и румънски, унгарски и полски земи. Украинците са окупатори!

    17:46 02.06.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Какви суровини да изнася Русия за Европа,като най големите европейски компании напуснаха Европа и избягаха ,едни на Изток,други в САЩ..Суровини се търсят там,където има индустрия..А икономическият център е на Изток.Там е светът. В Европа останаха публичните домове и дилърите . Събуди се..Не сме 80-те години на миналият век .

    17:48 02.06.2026

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смях в залата":

    Не пиши тъпотии.. 🤣
    Разсмя ме, за което едно мерси от мен.
    Трима са предложили огромни суми.. Такива, каквито ще покрият до + една десета от дефицита. 😁 Много други ще "дарят" (да не стане пак бум на скачащи от здания) но те толкова внушителни суми.

    17:48 02.06.2026

