Шпионски войни: ЦРУ спряло да споделя информация за Иран с Националното разузнаване на САЩ

ЦРУ е спряло да споделя разузнавателна информация за Иран с офиса на директора на националното разузнаване, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници.

„На фона на разногласия относно правомощията и споделянето на разузнавателна информация, ЦРУ спря да допринася за някои разузнавателни оценки, включително тези, свързани с войната срещу Иран“, пише агенцията. Тя подчертава, че конфликтът между ЦРУ и офиса на директора на националното разузнаване, който продължава повече от година, „е довел до прекъсване на сътрудничеството по анализ на националната сигурност, на което отдавна разчитат американските президенти“.

Източници на Ройтерс отбелязват, че ЦРУ и офисът на директора на националното разузнаване „сега до голяма степен действат отделно“. Конфликтът между двете агенции започнал през февруари миналата година. Оливия Колман, говорител на офиса на директора на националното разузнаване, обаче е цитирана от Ройтерс, че администрацията на САЩ „продължава да получава най-добрата разузнавателна информация и анализи“. Според нея офисът на директора на националното разузнаване „комуникира и си сътрудничи с колеги от ЦРУ по целия спектър“ от въпроси.

На 22 май Axios съобщи, че директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард, която обяви оставката си, е била замесена в задкулисен конфликт с ЦРУ, който излязъл наяве по време на изслушване на Комисията по вътрешна сигурност и правителствена реформа на Сената. Междувременно Washington Post отбеляза, че е имало „значително триене“ между ЦРУ и Службата на директора на Националното разузнаване по време на настоящия президентски мандат на Доналд Тръмп. На изслушване пред комисията на 13 май служителят на ЦРУ Джеймс Ердман свидетелства, че ЦРУ е възпрепятствало надзора на Службата на директора на Националното разузнаване, укривало е документи и информация от него и е наблюдавало комуникациите и компютърната активност на членовете на Инициативната група на директора (DIG), работна група, създадена от Габард.

По-рано във вторник Тръмп обяви назначаването на ръководителя на Службата за финансиране на жилищното строителство Бил Пулти за изпълняващ длъжността директор на Националното разузнаване.

На 22 май той потвърди, че Габард се оттегля от поста директор на Националното разузнаване, позовавайки се на оставката си като необходимост „да мога да подкрепя напълно съпруга си по време на първоначалното му лечение“. Междувременно Ройтерс съобщи, че Габард е била принудена да подаде оставка от Белия дом.

Директорът на Националното разузнаване официално се счита за координатор на всички 18 разузнавателни агенции на САЩ.