ЕК препоръча пълно отпадане на вътрешните гранични проверки между държавите от Шенген

2 Юни, 2026 13:51 675 15

Правото на ЕС позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи днес препоръки към деветте държави от Шенген (Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция), които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията, предаде БТА.

Правото на ЕС позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от ЕК да издаде становище, когато проверките продължават повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщение на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници на ЕС и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено. С промените ще се установява по-добре кой, кога и къде е пресякъл външна граница на ЕС, пояснява комисията.

Според ЕК има други работещи възможности за заместване на временното възстановяване на вътрешните граници като например непостоянни полицейски проверки и видеонаблюдение на превозните средства. Посочените в днешния списък държави въведоха проверки по вътрешните шенгенски граници заради опасения за сигурността, свързани основно с миграцията към ЕС в последното десетилетие.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 манчо пича

    7 0 Отговор
    па я препоръчвам пълно отпадане на еврогейзара и те така те

    13:53 02.06.2026

  • 2 Ганьо

    2 0 Отговор
    не е в числото !

    Коментиран от #11

    13:54 02.06.2026

  • 3 Зелю

    10 0 Отговор
    Да живей Урсула! Сега дрогата от Испания - право в Украйна!

    13:55 02.06.2026

  • 4 Аха...

    9 0 Отговор
    Свободни пътища за наркотрафика
    Ясно

    13:55 02.06.2026

  • 5 КоШиЯм

    5 0 Отговор
    Честен граничар - и как ще ди купя сега ново Бентли?

    13:56 02.06.2026

  • 6 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Суинрайх ще унищожи европейското колективно стопанство

    14:01 02.06.2026

  • 7 зеления

    3 0 Отговор
    демек бЕло без граници.

    14:03 02.06.2026

  • 8 мдаааа

    1 0 Отговор
    Заминаха париците от "кафенце" и "вафлилчки"

    14:03 02.06.2026

  • 9 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Британският халифат не е измислица, а съвсем реална сила. Всеки момент в Уестминстър ще се появи тъмнокож крал

    Коментиран от #10

    14:04 02.06.2026

  • 10 факт

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Не си по темата

    Коментиран от #12

    14:05 02.06.2026

  • 11 Какъв

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганьо":

    Европеец е корумпиран Бай Ганьо това отнася за държавите в западна Европа.

    14:05 02.06.2026

  • 12 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "факт":

    Знаеш ли какъв пол си?

    Коментиран от #13

    14:08 02.06.2026

  • 13 факт

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Знам, че си третополов тролски въшляк. Доказано.

    14:18 02.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Е те орките са вътре отдавна...

    14:22 02.06.2026

