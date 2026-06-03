3 юни 1924 г. Умира Франц Кафка

На 3 юни 1924 г. във Виена от туберкулоза умира австрийският писател Франц Кафка. Той е един от най-големите немскоезични автори на XX век.

По историческа ирония славата му се дължи на факта, че не е спазена последната му воля да бъдат изгорени всички негови незавършени творби.

Франц Кафка е роден през 1883 г. в Прага (Австро-Унгария). Той се появява на бял свят в семейството на евреин - търговец.

Франц Кафка е роден на 3 юли 1883 година в Прага в семейството на евреи. Между 1789 и 1793 година той учи в немското начално училище, всичките си съчинения пише на немски език, въпреки че отлично владее чешки.

Франц завършва гимназия през 1901 година, след което се записва да учи право в "Карлов университет". В университета Кафка се записва да учи по настояване на баща си, който гледа с презрение към литературните интереси на своя син. Неговото деспотично влияние цял живот подтиска Франц и всичко свързано с баща му и семейството поражда чувство за вина у писателя. През 1908 година отново по настояване на баща си Кафка започва работа като скромен чиновник в застрахователна фирма, където работи до 1922 година - поради здравословни причини се пенсионира предварително.

През този период Кафка започва да пише романа си "Америка". Тогава се появява и първата му значима творба разказът "Присъдата" (1913 г.), последван от новелата "Метаморфозата" (1915 г.), в която писателят преобразява главния си персонаж в огромно насекомо. Книгата представлява ужасяваща и абсурдна картина на отхвърлеността и вината и се нарежда сред най-четените белетристични творби, въплътили страховете и кошмарите на XX век.

По време на следването в университета Кафка се запознава с Макс Брод и Феликс Велч, които остават негови близки приятели до края на живота му. Като писател Кафка дебютира през 1908 година с два малки разказа, които са публикувани в списание "Хиперион". Една от малкото, които виждат в Кафка литературен гений е преводачката, журналистка и най-голяма любов на писателя Милена Йесенска. В началото на 20-те години на миналия ХХ в. те имат любовна връзка, въпреки факта, че жената е била омъжена. Впоследствие неговите писма към нея са включени в книгата "Писма до Милена".

През 1914 година започва да пише романа си "Процесът", а през 1922 започва работа върху романа "Замък".

Франц Кафка цял живот е преследван от различни хронични заболявания, включително и туберкулоза. В дневниците си той предполага, че няма да доживее до 40 години.