На 61-годишна възраст почина Любен Дилов-син.
Тъжната новина съобщи Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, във фейсбук.
"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция.Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха."
Преди повече от месец депутатът прекара тежък инфаркт. За здравословното състояние на писателя и сценарист се разбра на 30 април, когато той не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва. В средата на май месец той беше транспортиран към България от Рим, където бе в кома.
Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов.
Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии".
От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател.
То бе народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Лека му пръст
10 Италианските доктори го спасиха!
Коментиран от #23, #46, #88
11:43 02.06.2026
46 Ах ,ах
До коментар #10 от "Италианските доктори го спасиха!":Едва ли в слечая докторите са виновни. Инфаркт с инсулт....всеки лекар ще ти каже ,че комбинацията е рядка и обикновенно е с този край. Даваха му минимум две години за възтановяване евентуално. Защо мислиш ,че Токуда и ВМА отказаха да го приемат ,а го приеха в правителствена ? Ясно беше ,че полужението му беше безнадежно. Каквото и да станеше ,по- добре беше да си е в България. И то стана.
Докторите не са магьосници.
11:52 02.06.2026
57 Поклон пред паметта му
А всички тези плювачи да се замислят, дали в живота си са постигнали нещо, с което да бъдат уважавани?!
Коментиран от #59, #70, #107
11:56 02.06.2026
68 Да видим къв си
До коментар #7 от "Доста":Я разясни изречението ти.
12:04 02.06.2026
75 Де толкоз акъл
До коментар #70 от "Механик":Ти само партии ли знаеш.Нещо да си прочел написано от него?
12:07 02.06.2026
79 Дапитам
До коментар #47 от "Истината":И ти като се поразтърси,разкажи какво откри?
12:09 02.06.2026
88 мдаааааа
До коментар #10 от "Италианските доктори го спасиха!":Не са го спасили, а са го закрепили. Ако е имал шанс, щяха да го оставят в Италия.
12:13 02.06.2026
91 Ибупрохен
До коментар #1 от "Ужас":Да не е прекалил с крем за пиниси?
Или с петрохански сух салам?
Или е задействанна програмата-прогрес за България.
Бил е 7 пъти депутат от 3 или 4 партии.
12:14 02.06.2026
92 Един
До коментар #21 от "Веднага":Интересен въпрос. Беше последен в листата. Избрахме го с преференции. Бог да го прости. Много добър човек.
12:15 02.06.2026
105 Мир на душата му!
Честно казано, аз не виждам като какъв експерт е бил в НС и какво точно е свършил там.
Не мисля, че е бил лош човек, но нищо добро не е направил през живота си.
12:23 02.06.2026
107 4567
До коментар #57 от "Поклон пред паметта му":Да бе, изтритите коментари показват "уважение", но не към него!
12:25 02.06.2026
115 Р Г В
Лошо впечатление направи поведението на водещите на сутрешния блок на btv Петърчо и колежката му които се канеха да похапнат от вкусно приготвеното месо от мастър шефа, но явно от апаратната им бе рапоредено да напуснат бар-плота и си тръгнаха видимо недоволни и раздразнени. Това е недопустимо поведение в такъв момент.
12:28 02.06.2026
