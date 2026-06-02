На 61-годишна възраст почина Любен Дилов-син.

Тъжната новина съобщи Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, във фейсбук.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция.Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха."

Преди повече от месец депутатът прекара тежък инфаркт. За здравословното състояние на писателя и сценарист се разбра на 30 април, когато той не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва. В средата на май месец той беше транспортиран към България от Рим, където бе в кома.

Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов.

Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии".

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател.

То бе народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.