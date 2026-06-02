Новини
България »
Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

2 Юни, 2026 11:37 4 653 119

  • любен дилов-син-
  • починал

Преди повече от месец депутатът прекара тежък инфаркт. За здравословното състояние на писателя и сценарист се разбра на 30 април, когато той не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва

Почина Любен Дилов-син - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 61-годишна възраст почина Любен Дилов-син.

Тъжната новина съобщи Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, във фейсбук.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция.Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха."

Преди повече от месец депутатът прекара тежък инфаркт. За здравословното състояние на писателя и сценарист се разбра на 30 април, когато той не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва. В средата на май месец той беше транспортиран към България от Рим, където бе в кома.

Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов.

Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии".

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател.

То бе народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жалко за теб

    41 21 Отговор
    Свитъл ти път Дилов.

    11:40 02.06.2026

  • 3 Лека му пръст

    99 22 Отговор
    ама няма да ми липсва. Половин живот дупетат от антибългарски партии

    Коментиран от #61

    11:41 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Директора👨‍✈️

    55 2 Отговор
    В такъв момент и в това състояние, в което е бил (по думи на лекарите), човек е по-добре да си отиде.
    Лека му пръст...

    11:41 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доста

    54 11 Отговор
    Противоречива личност

    Коментиран от #68

    11:41 02.06.2026

  • 8 Зеления сертификат

    40 12 Отговор
    Много помага

    11:42 02.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Италианските доктори го спасиха!

    38 16 Отговор
    Нашите не можаха!

    Коментиран от #23, #46, #88

    11:43 02.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мойте съболезнования

    66 8 Отговор
    Лека му пръст. За починал или хубаво или нищо и понеже последните години се заигра с една определена партийна линия предавайки доброто име което беше изградил, то аз няма да напиша нищо повече за него. Нека бог му прости греховете. Използвам момента да помоля неговите съпартийци да се замислят какъв е края и какво ще оставят след себе си ако имат смелост и поне още грам непоквареност в душите си.

    11:45 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Веднага

    13 8 Отговор
    требе да го замени некой у парламенто. Народо страда...

    Коментиран от #92

    11:47 02.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иво

    28 7 Отговор
    Сега държавните пари и имоти в гробищата ли ще ги носи ?

    11:47 02.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Петър

    19 18 Отговор
    Беше готин и с чувство за хумор, за морал и честност не коментирам.

    Коментиран от #43

    11:48 02.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Винкело

    19 7 Отговор
    Абе такова... депутатите в кома как ги местят от Италия в Правителствена болница? С правителствения самолет ли? Айде, за Любо Пенев разбрахме кой плати, ама в тоя случай едва ли е здравната каса. Па и тя да беше...

    11:49 02.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Сандо

    28 5 Отговор
    Лека му пръст на човека!Лично аз няма с какво добро да го запомня,всъщност въобще и няма да го помня.

    11:50 02.06.2026

  • 38 Тъжна новина!

    11 8 Отговор
    Бог да прости безсмъртната му душа!

    11:50 02.06.2026

  • 39 "Щастливото овчарче"

    29 3 Отговор
    Любчо беше роден под щастлива звезда. Произождаше от добро и привилигировано семейство, имаше култура и нюх за живота, също така и чудесно чувство за хумор. С времето твърдо се ориентира към далаверата, без значение с какви средства. Един лек и приятен живот. Светла му памет.

    11:50 02.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 клиниката

    12 4 Отговор
    Cest la vie. В такива моменти кой , какво , защо и т.н нямат вече никакво значение . Лека му пръст.

    11:51 02.06.2026

  • 42 Факти

    29 5 Отговор
    През септември 2025 г. Любен Дилов-син публикува във Фейсбук провокативно есе, в което заяви, че мечтае за връщане на законното право на полицията да „бие здраво“ нарушители и протестиращи. След 7 месеца получи тежък инфаркт на 61 години. Поуката оставям за вас.

    11:51 02.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Радев

    21 4 Отговор
    Боко няма ли да правиш инфаркт време ти е вече!

    11:52 02.06.2026

  • 46 Ах ,ах

    23 1 Отговор

    До коментар #10 от "Италианските доктори го спасиха!":

    Едва ли в слечая докторите са виновни. Инфаркт с инсулт....всеки лекар ще ти каже ,че комбинацията е рядка и обикновенно е с този край. Даваха му минимум две години за възтановяване евентуално. Защо мислиш ,че Токуда и ВМА отказаха да го приемат ,а го приеха в правителствена ? Ясно беше ,че полужението му беше безнадежно. Каквото и да станеше ,по- добре беше да си е в България. И то стана.
    Докторите не са магьосници.

    11:52 02.06.2026

  • 47 Истината

    17 5 Отговор
    Я се поразтърсете за личността на това същество и после елате да пуснете по един коментар 🤭

    Коментиран от #79

    11:53 02.06.2026

  • 48 Българин

    27 7 Отговор
    КОЙТО ГЛАСУВА ЗА ГЕРБ НЕ Е БЪЛГАРИН, А НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ!

    11:53 02.06.2026

  • 49 морския

    15 2 Отговор
    съболезнования на семейството ! за тоя - нищо !

    11:54 02.06.2026

  • 50 Народен депутат седем пъти

    18 2 Отговор
    Не мога нищо конкретно да кажа по точно не искам

    Коментиран от #53

    11:54 02.06.2026

  • 51 Мими Кучева🐕

    14 4 Отговор
    Пускам голема либерална сълза😰

    11:54 02.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мими Кучева🐕

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Народен депутат седем пъти":

    Е кажи поне ,НИЩО.🤔

    Коментиран от #110

    11:55 02.06.2026

  • 54 Не на факти

    22 5 Отговор
    Да плаща на оня свят. Терикат и мошеник беше.

    11:55 02.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Поклон пред паметта му

    6 18 Отговор
    Светла и запомняща се личност!Мир и светлина на душата му!
    А всички тези плювачи да се замислят, дали в живота си са постигнали нещо, с което да бъдат уважавани?!

    Коментиран от #59, #70, #107

    11:56 02.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Демократ

    16 3 Отговор
    пиене пушене преяждане и виагра

    12:00 02.06.2026

  • 63 Иван

    8 6 Отговор
    Чудесна новина

    Коментиран от #85

    12:01 02.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Бог да прости

    6 5 Отговор
    Бог да го прости

    12:02 02.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да видим къв си

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Доста":

    Я разясни изречението ти.

    12:04 02.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Феникс

    8 5 Отговор
    Лека му пръст, но той милият се беше набол със безброй бустери за ковид!

    12:05 02.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Де толкоз акъл

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Ти само партии ли знаеш.Нещо да си прочел написано от него?

    12:07 02.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Дапитам

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Истината":

    И ти като се поразтърси,разкажи какво откри?

    12:09 02.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ТОЯ ОПЛЮ ИМЕТО НА БАЩА СИ

    6 3 Отговор
    ЕРОДИРАН ФАНТСТПИСАТЕЛ СЪС СИН НЕПРОКОПСАНИК НА ХРАНИЛКА

    12:11 02.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 мдаааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Италианските доктори го спасиха!":

    Не са го спасили, а са го закрепили. Ако е имал шанс, щяха да го оставят в Италия.

    12:13 02.06.2026

  • 89 Живя прекалено

    7 3 Отговор
    Дълго, този кърлеж!

    12:14 02.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ибупрохен

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    Да не е прекалил с крем за пиниси?
    Или с петрохански сух салам?
    Или е задействанна програмата-прогрес за България.
    Бил е 7 пъти депутат от 3 или 4 партии.

    12:14 02.06.2026

  • 92 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Веднага":

    Интересен въпрос. Беше последен в листата. Избрахме го с преференции. Бог да го прости. Много добър човек.

    12:15 02.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 1488

    1 0 Отговор
    докато стоях мирно в 12:00, един руснак ме "изненада" изотзадзе с претенции че ме бил "асвабадил"

    12:21 02.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 1488

    1 0 Отговор
    докато стоях мирно в 12:00, един руснак ме "изненада" изотзадзe с претенции че ме бил "асвабадил"

    12:22 02.06.2026

  • 104 1488

    1 0 Отговор
    докато стоях мирно в 12:00, един руснак ме "изненада" изотзадзe с претенции че ме бил "асвабадил"

    12:22 02.06.2026

  • 105 Мир на душата му!

    5 1 Отговор
    Едва ли ще липсва на някой друг, освен на близките си.
    Честно казано, аз не виждам като какъв експерт е бил в НС и какво точно е свършил там.
    Не мисля, че е бил лош човек, но нищо добро не е направил през живота си.

    12:23 02.06.2026

  • 106 Продаде си душата !!!

    4 0 Отговор
    За 5 златни гроша !

    Няколко пъти го направи .

    За да обслужва тъмните сили .

    Най-хубавото нещо което направи в този живот е, че умря !

    Не само че няма на никой да липсва, а така ще даде шанс на някой по-достоен човек да направи нещо полезно за България.

    12:24 02.06.2026

  • 107 4567

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Поклон пред паметта му":

    Да бе, изтритите коментари показват "уважение", но не към него!

    12:25 02.06.2026

  • 108 Иван

    1 0 Отговор
    Един боклук по малко

    12:25 02.06.2026

  • 109 Работа работа работа

    3 0 Отговор
    Всички ГЕРБерасти
    да потънат в мрак и АДски страсти
    В 9 кръга от АДа ЩЕ им викат ЗДРАСТИ

    12:25 02.06.2026

  • 110 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мими Кучева🐕":

    Нищо с усмивка.

    12:25 02.06.2026

  • 111 Иван

    2 0 Отговор
    Един боклук по малко

    12:25 02.06.2026

  • 112 Гражданин

    1 1 Отговор
    Бог да го прости,мир на душата му.

    12:26 02.06.2026

  • 113 ЧИЧО

    0 1 Отговор
    Да почива в мир!

    12:26 02.06.2026

  • 114 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 0 Отговор
    Цялата му рода на ГЕРБерастабяха партизани и АБПФК

    12:27 02.06.2026

  • 115 Р Г В

    0 0 Отговор
    Бог да прости Любо,отиде си неуспял да прекрачи прага на третата везраст.
    Лошо впечатление направи поведението на водещите на сутрешния блок на btv Петърчо и колежката му които се канеха да похапнат от вкусно приготвеното месо от мастър шефа, но явно от апаратната им бе рапоредено да напуснат бар-плота и си тръгнаха видимо недоволни и раздразнени. Това е недопустимо поведение в такъв момент.

    12:28 02.06.2026

  • 116 Смешник

    0 0 Отговор
    Лека му пръст на човека но наркотиците не прощават

    12:28 02.06.2026

  • 117 5566

    0 0 Отговор
    Я се поразтърсете за личността на това същество Дилов-син и после елате да пуснете по един коментар..... Дали някой ще напише, че за умрели или добро или нищо... Ето нещо добро - майстор на пируетите... Завъртания в стил двоен Аксел и троен Тулуп бяха като детска игра за него...

    12:28 02.06.2026

  • 118 Обаче ковид не хвана

    0 0 Отговор
    Подсигури се.

    12:29 02.06.2026

  • 119 Господ е българин

    0 0 Отговор
    Да е жив и здрав!

    12:29 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове