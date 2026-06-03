Новини
Свят »
Тайван »
Двама пилоти загинаха в Тайван при тренировъчен полет с американски T-34C
  Тема: Тайван

Двама пилоти загинаха в Тайван при тренировъчен полет с американски T-34C

3 Юни, 2026 04:55, обновена 3 Юни, 2026 05:08 352 3

  • тайван-
  • самолет-
  • инцидент-
  • загинали

Екипажът и симулирал повреда в двигателя

Двама пилоти загинаха в Тайван при тренировъчен полет с американски T-34C - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайван прекрати за неопределено време полетите с учебния си самолет T-34C след катастрофа, при която загинаха двама пилоти.

Генерал-майор Дзян Ичен, началник на военновъздушните сили на острова, обяви, че самолетите са напълно спрени от полети в очакване на разследване на причината за инцидента.

„Всички самолети T-34C са приземени, а пилотите временно използват симулатори за обучение“, цитира думите му Taipei Times.

Според вестника и двамата членове на екипажа са били опитни пилоти и са практикували сложно упражнение по време на полета – симулиране на повреда на двигател. Катастрофата е станала на 2 юни близо до авиобаза Гангшан, близо до Гаосюн.

Според Дзян Ичен самолетът е преминал проверка за безопасност на 9 април и оттогава не са наблюдавани сериозни неизправности. Той добави, че нито един от пилотите не е съобщил за проблеми или неизправности, а метеорологичните условия, включително видимостта, са били подходящи за полети. Военновъздушните сили сформираха работна група, която да разследва причината за катастрофата.

През 1985 г. Тайван закупува приблизително 50 едномоторни, двуместни самолета T-34C, произведени от американската компания Beechcraft, като тренировъчни самолети за военни пилоти. Около 30 от тях все още са на въоръжение във военновъздушните сили на острова. Тайпей по-рано обяви планове за замяна на тези самолети с по-модерни до началото на 30-те години на 21 век.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само руските самолети са истиснки

    0 0 Отговор
    всички краварски исамолети са скраб

    включително и тия наще къде платихме но нелетят и по добре че не летят да не загиват наще пилоти

    05:12 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    всички краварски самолети саБоклуци включително и еф-35 е един прехваленБоклук

    05:13 03.06.2026