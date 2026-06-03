Двама пилоти загинаха в Тайван при тренировъчен полет с американски T-34C

Тайван прекрати за неопределено време полетите с учебния си самолет T-34C след катастрофа, при която загинаха двама пилоти.

Генерал-майор Дзян Ичен, началник на военновъздушните сили на острова, обяви, че самолетите са напълно спрени от полети в очакване на разследване на причината за инцидента.

„Всички самолети T-34C са приземени, а пилотите временно използват симулатори за обучение“, цитира думите му Taipei Times.

Според вестника и двамата членове на екипажа са били опитни пилоти и са практикували сложно упражнение по време на полета – симулиране на повреда на двигател. Катастрофата е станала на 2 юни близо до авиобаза Гангшан, близо до Гаосюн.

Според Дзян Ичен самолетът е преминал проверка за безопасност на 9 април и оттогава не са наблюдавани сериозни неизправности. Той добави, че нито един от пилотите не е съобщил за проблеми или неизправности, а метеорологичните условия, включително видимостта, са били подходящи за полети. Военновъздушните сили сформираха работна група, която да разследва причината за катастрофата.

През 1985 г. Тайван закупува приблизително 50 едномоторни, двуместни самолета T-34C, произведени от американската компания Beechcraft, като тренировъчни самолети за военни пилоти. Около 30 от тях все още са на въоръжение във военновъздушните сили на острова. Тайпей по-рано обяви планове за замяна на тези самолети с по-модерни до началото на 30-те години на 21 век.