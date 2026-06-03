Безредици в Саутхемптън заради шокиращо отношение на полицията към умиращ тийнейджър ВИДЕО

Безредици избухнаха в английския грас в Саутхемптън във вторник вечерта след ескалация на общественото недоволство заради убийството на 18-годишния студент Хенри Новак.

Напрежението се покачи рязко, след като ден по-рано в медиите беше разпространен видеозапис от полицейска бодикамера, показващ шокиращото отношение на служителите на реда към умиращия тийнейджър.

През декември 2025 г. 18-годишният полско-британски студент по финанси Хенри Новак е прободен 5 пъти с 21-сантиметров традиционен сикхски кинжал от 23-годишния Викрум Дигва.

На местопрестъплението убиецът Дигва - роден в Англия, в семейство от индийски произход, лъже полицията, че той е жертва на расистко нападение от страна на Новак. Пристигналите полицаи се доверяват на Дигва. Въпреки че кървящият Новак казва: „Прободен съм“ и „Не мога да дишам“, полицаите му отвръщат: „Не мисля, че си, приятелю“. Те му поставят белезници и го арестуват за нападение. Малко след това той губи съзнание и умира.

На 1 юни Викрум Дигва е осъден на доживотен затвор с минимум 21 години право на замяна. Майка му също е призната за виновна в укриване на оръжието. Веднага след присъдата полицията пусна кадрите от камерите. Поведението на полицаите предизвика национален скандал и обвинения в двоен стандарт от страна на полицията.

Премиерът Киър Стармър заяви, че му е прилошало, докато е гледал записа. Пред Би Би Си той отбеляза, че има "сериозни въпроси за полицията" след публикуването на кадрите.

Снощи стотици демонстранти се събраха на протест пред Централното полицейско управление в Саутхемптън с настояване за отговорност. Сред тълпата се появи и крайнодесният активист Томи Робинсън, който призова за възмездие и обвини полицията в анти-бял расизъм.

Демонстрантите маршируваха към кварталите Портсуд и Сейнт Денис, близо до мястото на убийството и дома на извършителя.Сблъсъците: Ситуацията бързо се превърна в насилие срещу полицията за борба с безредиците. Маскирани лица замеряха полицаите с тухли, стъклени бутилки, сигнални ракети, столове и велосипеди.

Големи кофи за боклук бяха запалени и засилени към полицейските кордони. Полицията беше принудена да отстъпи на няколко пъти под натиска на хвърляните предмети.

Властите използваха щитове, палки и лютив спрей, за да отблъснат тълпата, а над града патрулираше полицейски хеликоптер. Местните магазини затвориха рано от съображения за сигурност.