Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Безредици в Саутхемптън заради шокиращо отношение на полицията към умиращ тийнейджър ВИДЕО

Безредици в Саутхемптън заради шокиращо отношение на полицията към умиращ тийнейджър ВИДЕО

3 Юни, 2026 04:15, обновена 3 Юни, 2026 04:36 1 057 4

  • великобританя-
  • протести-
  • безредици-
  • убийство-
  • саутхемптън

18-годишния студент Хенри Новак бе прободен смъртоносно през декември 2025 г. със сикхски кинжал

Безредици в Саутхемптън заради шокиращо отношение на полицията към умиращ тийнейджър ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
БНР БНР

Безредици избухнаха в английския грас в Саутхемптън във вторник вечерта след ескалация на общественото недоволство заради убийството на 18-годишния студент Хенри Новак.

Напрежението се покачи рязко, след като ден по-рано в медиите беше разпространен видеозапис от полицейска бодикамера, показващ шокиращото отношение на служителите на реда към умиращия тийнейджър.

През декември 2025 г. 18-годишният полско-британски студент по финанси Хенри Новак е прободен 5 пъти с 21-сантиметров традиционен сикхски кинжал от 23-годишния Викрум Дигва.

На местопрестъплението убиецът Дигва - роден в Англия, в семейство от индийски произход, лъже полицията, че той е жертва на расистко нападение от страна на Новак. Пристигналите полицаи се доверяват на Дигва. Въпреки че кървящият Новак казва: „Прободен съм“ и „Не мога да дишам“, полицаите му отвръщат: „Не мисля, че си, приятелю“. Те му поставят белезници и го арестуват за нападение. Малко след това той губи съзнание и умира.

На 1 юни Викрум Дигва е осъден на доживотен затвор с минимум 21 години право на замяна. Майка му също е призната за виновна в укриване на оръжието. Веднага след присъдата полицията пусна кадрите от камерите. Поведението на полицаите предизвика национален скандал и обвинения в двоен стандарт от страна на полицията.

Премиерът Киър Стармър заяви, че му е прилошало, докато е гледал записа. Пред Би Би Си той отбеляза, че има "сериозни въпроси за полицията" след публикуването на кадрите.

Снощи стотици демонстранти се събраха на протест пред Централното полицейско управление в Саутхемптън с настояване за отговорност. Сред тълпата се появи и крайнодесният активист Томи Робинсън, който призова за възмездие и обвини полицията в анти-бял расизъм.

Демонстрантите маршируваха към кварталите Портсуд и Сейнт Денис, близо до мястото на убийството и дома на извършителя.Сблъсъците: Ситуацията бързо се превърна в насилие срещу полицията за борба с безредиците. Маскирани лица замеряха полицаите с тухли, стъклени бутилки, сигнални ракети, столове и велосипеди.

Големи кофи за боклук бяха запалени и засилени към полицейските кордони. Полицията беше принудена да отстъпи на няколко пъти под натиска на хвърляните предмети.

Властите използваха щитове, палки и лютив спрей, за да отблъснат тълпата, а над града патрулираше полицейски хеликоптер. Местните магазини затвориха рано от съображения за сигурност.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОГА ША СТАНЕ ТВА .....ТУКА ...НИВГА

    12 0 Отговор
    Индийците тука изтрепаха суууумати бели българи а ОСТАНАЛИТЕ СИ ПИЯТ КАФЕТО И ОБИКАЛЯТ СЛЪНЧАКА...

    05:03 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Едно време е имало расизъм,

    0 0 Отговор
    а сега има цветен расизъм срещу белите в тяхната собствена страна.

    05:38 03.06.2026

  • 4 ИЗВОДА Е

    0 0 Отговор
    Че еничарите са едни и същи навсякъде. Много малко бой ядоха тези от кадрите.

    05:40 03.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания