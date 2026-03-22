Трима убити и близо сто ранени ливанци при израелски въздушни удари в събота

Най-малко трима ливанци са убити при израелски въздушни удари, а други 99 са ранени, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването в X.

„Общият брой на убитите цивилни за 20 дни военна ескалация се е увеличил до 1 024, а броят на ранените - до 2740“, се казва в доклада. „118 деца са загинали, а 370 са ранени.“

Според ливанското Министерство на вътрешните работи броят на разселените лица от военната зона е достигнал 1 049 328, концентрирани предимно в Бейрут.

Хизбула съобщи, че е атакувала с дронове база за противовъздушна отбрана в Северен Израел.

„Дронове на ислямската съпротива атакуваха вражеска база за противовъздушна отбрана близо до Хайфа“, се казва в комюникето. „Друга наземна цел беше установка за противоракетна отбрана в Маалот-Таршиха.“

Хизбула съобщи също, че по-рано ракетен огън от Ливан е бил насочен към щаба на Северното командване на Израел близо до град Цфат, на 20 километра от границата, и базата на дивизия „Голани“ в Тиберия. Минометни снаряди са били изстреляни по армейски казарми в Ифтах и ​​Шомер, както и по еврейските селища Авивим, Кирят Шмона, Нахария и Кфар Ювал.