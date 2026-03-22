Новини
Свят »
Ливан »
Трима убити и близо сто ранени ливанци при израелски въздушни удари в събота

Трима убити и близо сто ранени ливанци при израелски въздушни удари в събота

22 Март, 2026 06:02, обновена 22 Март, 2026 06:08 591 5

  • ливан-
  • израел-
  • удари-
  • убити-
  • война

Хизбула съобщи, че е атакувала с дронове база за противовъздушна отбрана в Северен Израел

Трима убити и близо сто ранени ливанци при израелски въздушни удари в събота - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко трима ливанци са убити при израелски въздушни удари, а други 99 са ранени, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването в X.

„Общият брой на убитите цивилни за 20 дни военна ескалация се е увеличил до 1 024, а броят на ранените - до 2740“, се казва в доклада. „118 деца са загинали, а 370 са ранени.“

Според ливанското Министерство на вътрешните работи броят на разселените лица от военната зона е достигнал 1 049 328, концентрирани предимно в Бейрут.

Хизбула съобщи, че е атакувала с дронове база за противовъздушна отбрана в Северен Израел.

„Дронове на ислямската съпротива атакуваха вражеска база за противовъздушна отбрана близо до Хайфа“, се казва в комюникето. „Друга наземна цел беше установка за противоракетна отбрана в Маалот-Таршиха.“

Хизбула съобщи също, че по-рано ракетен огън от Ливан е бил насочен към щаба на Северното командване на Израел близо до град Цфат, на 20 километра от границата, и базата на дивизия „Голани“ в Тиберия. Минометни снаряди са били изстреляни по армейски казарми в Ифтах и ​​Шомер, както и по еврейските селища Авивим, Кирят Шмона, Нахария и Кфар Ювал.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй.

    5 0 Отговор
    Те избиха стотици хиляди палестинци жени и деца. Защо да не избият още трима!

    Коментиран от #2

    06:13 22.03.2026

  • 2 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй.":

    А ние сме ги спасява ли от сауна на времето..... Голяма грешка.....

    Коментиран от #4

    06:16 22.03.2026

  • 3 Диагноза

    6 0 Отговор
    Прокълнатото племе е полудяло,

    06:18 22.03.2026

  • 4 Капитан Берторели

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Оо, каква голяаама грешка?!?

    06:19 22.03.2026

  • 5 Каменов

    3 0 Отговор
    Г 7 няма ли да осъди и тези удари ?

    06:46 22.03.2026