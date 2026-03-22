Трима убити и близо сто ранени ливанци при израелски въздушни удари в събота

Най-малко трима ливанци са убити при израелски въздушни удари, а други 99 са ранени, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването в X.
„Общият брой на убитите цивилни за 20 дни военна ескалация се е увеличил до 1 024, а броят на ранените - до 2740“, се казва в доклада. „118 деца са загинали, а 370 са ранени.“
Според ливанското Министерство на вътрешните работи броят на разселените лица от военната зона е достигнал 1 049 328, концентрирани предимно в Бейрут.
Хизбула съобщи, че е атакувала с дронове база за противовъздушна отбрана в Северен Израел.
„Дронове на ислямската съпротива атакуваха вражеска база за противовъздушна отбрана близо до Хайфа“, се казва в комюникето. „Друга наземна цел беше установка за противоракетна отбрана в Маалот-Таршиха.“
Хизбула съобщи също, че по-рано ракетен огън от Ливан е бил насочен към щаба на Северното командване на Израел близо до град Цфат, на 20 километра от границата, и базата на дивизия „Голани“ в Тиберия. Минометни снаряди са били изстреляни по армейски казарми в Ифтах и Шомер, както и по еврейските селища Авивим, Кирят Шмона, Нахария и Кфар Ювал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй.
Коментиран от #2
06:13 22.03.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "Град Козлодуй.":А ние сме ги спасява ли от сауна на времето..... Голяма грешка.....
Коментиран от #4
06:16 22.03.2026
3 Диагноза
06:18 22.03.2026
4 Капитан Берторели
До коментар #2 от "Европеец":Оо, каква голяаама грешка?!?
06:19 22.03.2026
5 Каменов
06:46 22.03.2026