ЕК пуска доклад за процедурата за свръхдефицит на България

Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това.
Миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че Комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям".
Според процедурата ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит.
Ако след отчитане на всички фактори Комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на ЕС и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от Комисията, Съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна- членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит.
Ако Съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръка на Комисията, в която посочва начините за коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца.
Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, Съветът може да наложи санкции, включително глоба до 0,05% от БВП за предходната година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
Коментиран от #2, #6
04:42 03.06.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "Пешо":абе яж си бананите и не дрънкай
осраайна дали ще важат тия закони за тях?
Коментиран от #10, #12
04:45 03.06.2026
3 Аман !
Нещастни !
Мизерници !
04:46 03.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Урааа
04:51 03.06.2026
6 Нали сме
До коментар #1 от "Пешо":В клуба на богатите, кво пък толкоз, ще плащаме и ще има да даваме , ако не обратен завой
04:59 03.06.2026
7 оня с коня
05:01 03.06.2026
8 урсула ми ядеРОШАВИТЕмъдя
05:02 03.06.2026
9 Стенли
Коментиран от #13
05:03 03.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
Зла, но алчна и корумпирана.
Що е то?
урсулятa фон дeрЛАЙНО.
05:06 03.06.2026
12 Другия без коня
До коментар #2 от "оня с коня":Искат У …на, в ЕС , щото не могат да си върнат парите, като влезнат ще могат да ги цакат както си поискат
Коментиран от #14
05:09 03.06.2026
13 Да де
До коментар #9 от "Стенли":Аз на бг икономисти и политици не вервам, ама професора Ханке е прав и сега щяхме да сме във валутен борд и нямаше да има такива простотии
05:14 03.06.2026
14 подаряваме им зеления наркомн на ес
До коментар #12 от "Другия без коня":от усррайната ще остане само киев и лвов
останалото е руска територия и русия ще си я вземе
05:17 03.06.2026
15 ООрана държава
05:19 03.06.2026
16 Браво чичо Румене !!!
05:26 03.06.2026
17 Наследството
Коментиран от #19
05:28 03.06.2026
18 Сандо
05:30 03.06.2026
19 Българин
До коментар #17 от "Наследството":Като е толкова "тежко" що льотчика така скоростно абдикира от президентството и с плонж се пльосна в МС ? Сега има цялата власт и цялата отговорност е негова, оправдания, че някой или нещо му пречи не важат !
05:31 03.06.2026
20 Ами има си хора
05:33 03.06.2026
21 Излизане от юрошит
05:38 03.06.2026