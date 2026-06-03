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ЕК пуска доклад за процедурата за свръхдефицит на България

ЕК пуска доклад за процедурата за свръхдефицит на България

3 Юни, 2026 05:30, обновена 3 Юни, 2026 04:34 720 21

  • еврозона-
  • европейска комисия-
  • свръхдефицит-
  • наказание

Румен Радев заяви, че Комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на страната,

ЕК пуска доклад за процедурата за свръхдефицит на България - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това.

Миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че Комисията ще наложи мониторинг и евентуални санкции на България, както и че тя е била излъгана с цел влизане в еврозоната. Той допълни, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям".

Според процедурата ако дадена страна членка надхвърля референтните стойности за дефицита или дълга, Европейската комисия изготвя доклад, в който прави анализ дали съответната държава има свръхдефицит.

Ако след отчитане на всички фактори Комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на ЕС и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от Комисията, Съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна- членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит.

Ако Съветът е стигнал до заключението, че е налице свръхдефицит, той приема препоръка въз основа на препоръка на Комисията, в която посочва начините за коригиране на ситуацията. Тя може да съдържа коригиращ бюджетен план и краен срок. След това съответната държава трябва да предприеме необходимите действия в срок от 6 месеца.

Ако до крайния срок не са предприети ефективни действия или ако засегнатата страна не се съобрази с препоръката, Съветът може да наложи санкции, включително глоба до 0,05% от БВП за предходната година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    21 1 Отговор
    Важното е , че сме приели еврото .... макар и с фалшиви доклади... няма ли някой да иде в затвора... от бг и от ЕК,??!

    Коментиран от #2, #6

    04:42 03.06.2026

  • 2 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    абе яж си бананите и не дрънкай

    осраайна дали ще важат тия закони за тях?

    Коментиран от #10, #12

    04:45 03.06.2026

  • 3 Аман !

    8 0 Отговор
    От !

    Нещастни !

    Мизерници !

    04:46 03.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Урааа

    8 1 Отговор
    Щели да ни глобяват и да ни налагат санкции. Боли ми х.. я за ЕС.

    04:51 03.06.2026

  • 6 Нали сме

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    В клуба на богатите, кво пък толкоз, ще плащаме и ще има да даваме , ако не обратен завой

    04:59 03.06.2026

  • 7 оня с коня

    3 3 Отговор
    урсула каза, че ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    05:01 03.06.2026

  • 8 урсула ми ядеРОШАВИТЕмъдя

    6 1 Отговор
    само да не пипат бананите че отивам чак у брюксел и ги пааля

    05:02 03.06.2026

  • 9 Стенли

    11 2 Отговор
    Тъй тъй тия от Брюксел и ЕЦБ какво се правят на улави миналата година според тях изпълнявахме критериите , а пет месеца по късно свръх дефицит😕, ама Костадинов като го казваше , а и много български икономисти , вий сте агенти на Путин им викаха , най хубаво казваше професор Стив Ханке , карайте си с лева и свиркайте , ама не ще влизаме в клуба на богатите😮‍💨, само едно ще кажа егати ти клуба на богатите👎

    Коментиран от #13

    05:03 03.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    5 1 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    05:06 03.06.2026

  • 12 Другия без коня

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Искат У …на, в ЕС , щото не могат да си върнат парите, като влезнат ще могат да ги цакат както си поискат

    Коментиран от #14

    05:09 03.06.2026

  • 13 Да де

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Аз на бг икономисти и политици не вервам, ама професора Ханке е прав и сега щяхме да сме във валутен борд и нямаше да има такива простотии

    05:14 03.06.2026

  • 14 подаряваме им зеления наркомн на ес

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Другия без коня":

    от усррайната ще остане само киев и лвов

    останалото е руска територия и русия ще си я вземе

    05:17 03.06.2026

  • 15 ООрана държава

    2 2 Отговор
    А на зел ника тича да раздава с чувалите

    05:19 03.06.2026

  • 16 Браво чичо Румене !!!

    1 2 Отговор
    Браво и на чичо ГълъП !

    05:26 03.06.2026

  • 17 Наследството

    2 1 Отговор
    от жълтопаветниците ще ни тегли надолу дълги години!

    Коментиран от #19

    05:28 03.06.2026

  • 18 Сандо

    0 0 Отговор
    Добре дошли в "Клуба на богатите"!Или пък "Обречените на смърт те поздравяват"!Кое е от тях е истината?

    05:30 03.06.2026

  • 19 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Наследството":

    Като е толкова "тежко" що льотчика така скоростно абдикира от президентството и с плонж се пльосна в МС ? Сега има цялата власт и цялата отговорност е негова, оправдания, че някой или нещо му пречи не важат !

    05:31 03.06.2026

  • 20 Ами има си хора

    0 0 Отговор
    трима на брой отговорни за " вкарването " ни в еврозоната и горди, че са успяли да го направят. Една жена на висок пост и двама управленци, които посещаваше при всяко свое идване .

    05:33 03.06.2026

  • 21 Излизане от юрошит

    0 0 Отговор
    И съд, както в Гърция след фалитът и установяване, по подобие на България, че политиците й са фалшифицирали данни за инфлация, дефицит и ценова нестабилност. Сарийски, Панчев, Стефчо Станев, Папазов, Ханке, Пол Робъртс, Варуфакис - сериозни хора със сериозни икономически и финансови образования. На Радев беше предложено двама нобелови лауреата да подготвят БЕЗПЛАТНО АНАЛИЗ за вредите от юрошита, и за готовността на България да го приеме. Вместо това фалшифицираха данните, отказаха на Граждански организации данни за дефицит и инфлация, и МФ не попълни своята част от Доклад на БНБ. ЗАД ТОЗИ ТОТАЛЕН ПРОВАЛ стоят банкери, политици, медии, партии ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и БКП.

    05:38 03.06.2026

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