Срещу задължителната военна служба! Хиляди ултраортодоксални евреи излязоха на протест в Израел

Десетки хиляди ултраортодоксални евреи протестираха в Израел в понеделник срещу задължителната военна служба, блокирайки основни пътища, железопътни линии и обществения транспорт в Йерусалим и района на Тел Авив, съобщи Асошиейтед Прес.
Според полицията демонстранти са блокирали ключови кръстовища, подпалили са автомобили и са нападнали войник, слязъл от автобус близо до протестна акция. Силите на реда са използвали водни оръдия и конна полиция, за да овладеят множеството.
Протестите идват на фона на задълбочаващ се спор около дългогодишното освобождаване на ултраортодоксални мъже от военна служба, ако учат в религиозни семинарии.
Темата предизвиква нарастващо обществено недоволство в момент, когато израелската армия е подложена на сериозно натоварване заради едновременни военни операции в Газа, Ливан и Сирия, както и войната с Иран.
Всяка година около 13 000 ултраортодоксални мъже достигат възрастта за наборна служба, но по-малко от 10% от тях постъпват в армията, показват данни на парламентарна комисия. Изправени пред недостиг на военнослужещи, военните настояват за удължаване на срока на задължителната служба. В момента повечето еврейски мъже служат близо три години, последвани от години в резерва, а жените - две години.
Спорът поставя под натиск управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху, след като ултраортодоксалните партии оттеглиха подкрепата си за правителството, се появиха предположения, че изборите могат да бъдат изтеглени по-рано през есента.
"Тази общественост е решителна, те виждат това като война за живота си", заяви Израел Тропър, участник в протестите в Йерусалим. "От тяхна гледна точка, влизането в израелската армия означава отказ от религията... ние не искаме да се откажем от религията си, така че от наша гледна точка това е война за живота ни." Той добави, че е невъзможно десетки хиляди хора, които категорично се противопоставят на идеята, да бъдат принудени да служат.
Някои протестиращи носеха плакати с лозунги като "По-скоро бихме умрели като евреи, отколкото да живеем като ционисти" и "Отказваме да служим в армия в името на ционистката религия".
Ултраортодоксалната общност представлява около 13% от населението на Израел и е най-бързо растящият сектор в обществото. Освобождаванията от военна служба съществуват от създаването на държавата през 1948 г. Върховният съд ги обяви за незаконни през 2017 г., но чрез последващи удължавания те останаха в сила. Докато за повечето израелци военната служба е важен обществен и културен етап, много ултраортодоксални семейства се опасяват, че тя би изложила младите хора на светски влияния.
1 Последния Софиянец
19:12 02.06.2026
2 Сила
19:12 02.06.2026
3 Факт
19:12 02.06.2026
4 честен ционист
19:13 02.06.2026
5 Позивна Моше
До коментар #2 от "Сила":Тия могат да те купят и продат, а вероятно вече са го и направили, без дори и да си разбрал.
19:14 02.06.2026
6 Путин съм
А от затвора го пращам на Фронта
19:14 02.06.2026
7 Зеленият Наркос
До коментар #6 от "Путин съм":Съм ,за мен важи.
19:15 02.06.2026
8 Дъртата Мумия се кефи в Бункера
А Натаняхо Роми
19:16 02.06.2026
9 Атина Палада
До коментар #8 от "Дъртата Мумия се кефи в Бункера":А ЕС избива украинци...
19:18 02.06.2026
10 пресантиман
19:19 02.06.2026
11 ДрайвингПлежър
Еврейския ултра-радикализъм бие по всичко даже и най-лошите радикални мюсюлмани! За доброто на Света Израел трябва да бъде унищожен!!!
19:20 02.06.2026
12 Kaлпазанин
19:23 02.06.2026
13 Сила
До коментар #5 от "Позивна Моше":Тия ги мързи да работят , само се молят , правят деца и живеят на социални помощи ....
Какво купуване и продаване ....?!?
19:23 02.06.2026
14 честен ционист
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Личи си, явно не си запознат. Ултраортодоксалните евреи са против държавата Израел и често попадат под репресии от държавата. Често можеш да ги видиш да горят дори флага на Израел в знак на протест срещу държавата. По своята същност те са религиозни анархисти.
19:24 02.06.2026
15 Позивна Моше
До коментар #13 от "Сила":Тези имат 6 поколения в американския сенат. Един телефон и сменят правителства. И до ден днешен САЩ спонсорират еврейските селища на Западния бряг и програмите за многодетни семейства още от създадаването на Израел. Как си мислиш става тази работа, с мързел?
19:26 02.06.2026
16 Пацифист
19:28 02.06.2026
17 Обективни истини
Да не сме в средновековието.
Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, или предал се в плен украински мъж.
19:30 02.06.2026
18 Ултра евреите когато
По време на пости не трябва да се докосват и до жени но те си измислят условията че жените им не може ли да бъдат незадоволени и затова се възползват от това право. Естествено че е измислено но е факт.
19:30 02.06.2026
19 Да,бе
19:36 02.06.2026
20 стоян георгиев
19:37 02.06.2026
21 Факти
До коментар #14 от "честен ционист":Ултраортодоксалните евреи в Израел - 1,45 милиона
Непризнаващи държавата - 20-25 хиляди (1,5-2%)
19:39 02.06.2026
22 Отвори очи!
19:42 02.06.2026
23 Сила
До коментар #15 от "Позивна Моше":Ционистите бачкат и определят политическия курс , тия нямат думата камо ли реална власт !!!
И не работят нищо , само правят невъзпитани и агресивни деца !!!
И съответно постоянно ядат бой от израелската полиция , бият ги даже повече от палестинците !!!
19:43 02.06.2026
24 Спти се, бре!
До коментар #16 от "Пацифист":Разбрахме вече, че си джензър от Чалга-поколението. Сниши се и замълчи!
19:45 02.06.2026
25 Един дол дренки са
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Не се връзвайте на противоречията им!
Както беше казал преди, един техен много бесен равин: накрая те ще си се разберат помежду си и пак ще са заедно срещу нас - гоите.
19:49 02.06.2026
26 Само да питам
20:19 02.06.2026
