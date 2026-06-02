Срещу задължителната военна служба! Хиляди ултраортодоксални евреи излязоха на протест в Израел

Десетки хиляди ултраортодоксални евреи протестираха в Израел в понеделник срещу задължителната военна служба, блокирайки основни пътища, железопътни линии и обществения транспорт в Йерусалим и района на Тел Авив, съобщи Асошиейтед Прес.

Според полицията демонстранти са блокирали ключови кръстовища, подпалили са автомобили и са нападнали войник, слязъл от автобус близо до протестна акция. Силите на реда са използвали водни оръдия и конна полиция, за да овладеят множеството.

Протестите идват на фона на задълбочаващ се спор около дългогодишното освобождаване на ултраортодоксални мъже от военна служба, ако учат в религиозни семинарии.

Темата предизвиква нарастващо обществено недоволство в момент, когато израелската армия е подложена на сериозно натоварване заради едновременни военни операции в Газа, Ливан и Сирия, както и войната с Иран.

Всяка година около 13 000 ултраортодоксални мъже достигат възрастта за наборна служба, но по-малко от 10% от тях постъпват в армията, показват данни на парламентарна комисия. Изправени пред недостиг на военнослужещи, военните настояват за удължаване на срока на задължителната служба. В момента повечето еврейски мъже служат близо три години, последвани от години в резерва, а жените - две години.

Спорът поставя под натиск управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху, след като ултраортодоксалните партии оттеглиха подкрепата си за правителството, се появиха предположения, че изборите могат да бъдат изтеглени по-рано през есента.

"Тази общественост е решителна, те виждат това като война за живота си", заяви Израел Тропър, участник в протестите в Йерусалим. "От тяхна гледна точка, влизането в израелската армия означава отказ от религията... ние не искаме да се откажем от религията си, така че от наша гледна точка това е война за живота ни." Той добави, че е невъзможно десетки хиляди хора, които категорично се противопоставят на идеята, да бъдат принудени да служат.

Някои протестиращи носеха плакати с лозунги като "По-скоро бихме умрели като евреи, отколкото да живеем като ционисти" и "Отказваме да служим в армия в името на ционистката религия".

Ултраортодоксалната общност представлява около 13% от населението на Израел и е най-бързо растящият сектор в обществото. Освобождаванията от военна служба съществуват от създаването на държавата през 1948 г. Върховният съд ги обяви за незаконни през 2017 г., но чрез последващи удължавания те останаха в сила. Докато за повечето израелци военната служба е важен обществен и културен етап, много ултраортодоксални семейства се опасяват, че тя би изложила младите хора на светски влияния.