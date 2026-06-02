Срещу задължителната военна служба! Хиляди ултраортодоксални евреи излязоха на протест в Израел

2 Юни, 2026 19:10 1 333 31

Протестите идват на фона на задълбочаващ се спор около дългогодишното освобождаване на ултраортодоксални мъже от военна служба, ако учат в религиозни семинарии

Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Десетки хиляди ултраортодоксални евреи протестираха в Израел в понеделник срещу задължителната военна служба, блокирайки основни пътища, железопътни линии и обществения транспорт в Йерусалим и района на Тел Авив, съобщи Асошиейтед Прес.

Според полицията демонстранти са блокирали ключови кръстовища, подпалили са автомобили и са нападнали войник, слязъл от автобус близо до протестна акция. Силите на реда са използвали водни оръдия и конна полиция, за да овладеят множеството.

Протестите идват на фона на задълбочаващ се спор около дългогодишното освобождаване на ултраортодоксални мъже от военна служба, ако учат в религиозни семинарии.

Темата предизвиква нарастващо обществено недоволство в момент, когато израелската армия е подложена на сериозно натоварване заради едновременни военни операции в Газа, Ливан и Сирия, както и войната с Иран.

Всяка година около 13 000 ултраортодоксални мъже достигат възрастта за наборна служба, но по-малко от 10% от тях постъпват в армията, показват данни на парламентарна комисия. Изправени пред недостиг на военнослужещи, военните настояват за удължаване на срока на задължителната служба. В момента повечето еврейски мъже служат близо три години, последвани от години в резерва, а жените - две години.

Спорът поставя под натиск управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху, след като ултраортодоксалните партии оттеглиха подкрепата си за правителството, се появиха предположения, че изборите могат да бъдат изтеглени по-рано през есента.

"Тази общественост е решителна, те виждат това като война за живота си", заяви Израел Тропър, участник в протестите в Йерусалим. "От тяхна гледна точка, влизането в израелската армия означава отказ от религията... ние не искаме да се откажем от религията си, така че от наша гледна точка това е война за живота ни." Той добави, че е невъзможно десетки хиляди хора, които категорично се противопоставят на идеята, да бъдат принудени да служат.

Някои протестиращи носеха плакати с лозунги като "По-скоро бихме умрели като евреи, отколкото да живеем като ционисти" и "Отказваме да служим в армия в името на ционистката религия".

Ултраортодоксалната общност представлява около 13% от населението на Израел и е най-бързо растящият сектор в обществото. Освобождаванията от военна служба съществуват от създаването на държавата през 1948 г. Върховният съд ги обяви за незаконни през 2017 г., но чрез последващи удължавания те останаха в сила. Докато за повечето израелци военната служба е важен обществен и културен етап, много ултраортодоксални семейства се опасяват, че тя би изложила младите хора на светски влияния.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    Освобождават мъжете а взимат жените в армията.Типично за Хазарите.

    19:12 02.06.2026

  • 2 Сила

    22 8 Отговор
    Тия са еврейските цигани ....същия бит и култура !!!

    Коментиран от #5

    19:12 02.06.2026

  • 3 Факт

    32 1 Отговор
    Войната е провалът на политиците, но никой от тях не отива на фронта.

    19:12 02.06.2026

  • 4 честен ционист

    15 1 Отговор
    В Украйна хасидите са освободени от военна служба.

    19:13 02.06.2026

  • 5 Позивна Моше

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Тия могат да те купят и продат, а вероятно вече са го и направили, без дори и да си разбрал.

    Коментиран от #13

    19:14 02.06.2026

  • 6 Путин съм

    7 17 Отговор
    Който протестира го вкарвам във затвора
    А от затвора го пращам на Фронта

    Коментиран от #7

    19:14 02.06.2026

  • 7 Зеленият Наркос

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Путин съм":

    Съм ,за мен важи.

    19:15 02.06.2026

  • 8 Дъртата Мумия се кефи в Бункера

    3 12 Отговор
    Той избива Руснаци
    А Натаняхо Роми

    Коментиран от #9

    19:16 02.06.2026

  • 9 Атина Палада

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дъртата Мумия се кефи в Бункера":

    А ЕС избива украинци...

    19:18 02.06.2026

  • 10 пресантиман

    14 1 Отговор
    Сега е момента Хизбула да прати няколко ракети

    19:19 02.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    18 5 Отговор
    Ултраортодоксални изроди са това! Искат да убиват и да пият кръв, но не смеят сами искат някой да им държи жертвите, за да няма риск и да могат да се насладят на кръвта!!!

    Еврейския ултра-радикализъм бие по всичко даже и най-лошите радикални мюсюлмани! За доброто на Света Израел трябва да бъде унищожен!!!

    Коментиран от #14, #25

    19:20 02.06.2026

  • 12 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Самоизяжте се

    19:23 02.06.2026

  • 13 Сила

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Позивна Моше":

    Тия ги мързи да работят , само се молят , правят деца и живеят на социални помощи ....
    Какво купуване и продаване ....?!?

    Коментиран от #15

    19:23 02.06.2026

  • 14 честен ционист

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Личи си, явно не си запознат. Ултраортодоксалните евреи са против държавата Израел и често попадат под репресии от държавата. Често можеш да ги видиш да горят дори флага на Израел в знак на протест срещу държавата. По своята същност те са религиозни анархисти.

    Коментиран от #21

    19:24 02.06.2026

  • 15 Позивна Моше

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Тези имат 6 поколения в американския сенат. Един телефон и сменят правителства. И до ден днешен САЩ спонсорират еврейските селища на Западния бряг и програмите за многодетни семейства още от създадаването на Израел. Как си мислиш става тази работа, с мързел?

    Коментиран от #23

    19:26 02.06.2026

  • 16 Пацифист

    2 7 Отговор
    Това със задължителната казарма е еееебббааааии тъпотията, това че си се родил от определен пол не те задължава да си войник или да служиш насилствено.

    Коментиран от #24

    19:28 02.06.2026

  • 17 Обективни истини

    3 4 Отговор
    Много ясно, че няма да искат, за какво ти е казармата. Това в супер от виелица и изтръгване от най-красивите години на всеки един човек.
    Да не сме в средновековието.

    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал, или предал се в плен украински мъж.

    19:30 02.06.2026

  • 18 Ултра евреите когато

    7 1 Отговор
    им изнася постят. Когато не им изнася се намират начин и да не постят.
    По време на пости не трябва да се докосват и до жени но те си измислят условията че жените им не може ли да бъдат незадоволени и затова се възползват от това право. Естествено че е измислено но е факт.

    19:30 02.06.2026

  • 19 Да,бе

    5 2 Отговор
    А ортодоксалните укри какво да кажат,че ги ловят,като прасета по улиците...

    19:36 02.06.2026

  • 20 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Накрая чафутягите ще си спретнат една хубава гражданска война ще се изпотрепят едни-други и така ще спестят много проблеми на света.

    19:37 02.06.2026

  • 21 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Ултраортодоксалните евреи в Израел - 1,45 милиона
    Непризнаващи държавата - 20-25 хиляди (1,5-2%)

    19:39 02.06.2026

  • 22 Отвори очи!

    1 1 Отговор
    Как да искат, като си преобръщат половете?!? "Жените" са биол.мъже, "мъжете" им са биол.жени.

    19:42 02.06.2026

  • 23 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Позивна Моше":

    Ционистите бачкат и определят политическия курс , тия нямат думата камо ли реална власт !!!
    И не работят нищо , само правят невъзпитани и агресивни деца !!!
    И съответно постоянно ядат бой от израелската полиция , бият ги даже повече от палестинците !!!

    19:43 02.06.2026

  • 24 Спти се, бре!

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пацифист":

    Разбрахме вече, че си джензър от Чалга-поколението. Сниши се и замълчи!

    19:45 02.06.2026

  • 25 Един дол дренки са

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Не се връзвайте на противоречията им!
    Както беше казал преди, един техен много бесен равин: накрая те ще си се разберат помежду си и пак ще са заедно срещу нас - гоите.

    19:49 02.06.2026

  • 26 Само да питам

    1 0 Отговор
    ХИЛЯДИ /от заглавието/, ДЕСЕТКИ /от началото на текста/ или ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ /може би в края на текста, който не прочетох/?

    20:19 02.06.2026

  • 27 БУКВАТА "Ч"

    2 1 Отговор
    В един родилен дом объркали бебетата на не гър, американец, германец и евреин. Извикали бащите им да си ги познаят.
    Не гърът казал:
    - Моето очевидно е онова черното.
    Американецът извадил един долар и го размахал. Едно от бебетата протегнало ръчички и той рекъл:
    - Ей това е моето.
    Немецът влезнал и ревнал:
    - Hail Hitler!
    Едно от бебетата се нас рало веднага и той казал:
    - Това е еврейчето, другото е моето.

    20:22 02.06.2026

  • 28 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Издайство, измяна позорна
    пропусна врага в крепостта
    и Царевец як след упорна
    отбрана потъна в кръвта
    Бранители храбри паднаха
    под турския кръвнишки нож,
    палатите царски пламнаха,
    огряха зловещата нощ.
    На утрешний ден пред пашата
    евреин се мръсен яви
    целуна му робски полата
    и с вид горделив заяви:
    Преславний войводо, сполучих
    услуга да сторя на вас.
    Аз портата таз нощ отключих
    и Царевец в твоя е власт
    Паша милостиви: награда,
    А, ти ли бе хитрия жид?
    Велика награда се пада
    на подвига твой бележит.
    Без теб тез гявyри корави
    не бих ги тъй лесно сломил,
    пред техните зидове здрави
    свет много йощ бих потрошил.
    За туй якоглавство земята
    с телата им мръсни покрих
    Сега и на Юдa отплата
    достойна да дам аз реших"
    И викна на двама войника:
    "Убийте туй куче сега!"
    Изви се ханджар над мръcника,
    отфръкна глава от снага.
    Избягаха гадове смрaдни,
    остана издaйника сам.
    Затрупан с камъни хладни,
    с хрaчки,прoклятия и срам.
    "Жидoв грoб"- Иван Вазов

    20:32 02.06.2026

  • 29 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Хрущов и Кенеди седнали да се хвалят
    коя страна има повече известни евреи.
    Кенеди казва някой известен американски
    евреин и Хрущов му отвръща с известен руски
    евреин. Така продължавали известно време,
    но когато бил ред на Хрущов той не можал нищо
    да измисли и пошушнал на Тодор Живков, който
    седял до него:
    "Хей Тошо, я кажи някой известен български евреин
    и ше го минеме за руски."
    Бай Тошо мислил, мислил и накрая рекъл:
    "Епа нема известни български евреи."
    На което Хрущов се троснал:
    "Пфу, каквато ви държавата, такива ви и евреите."

    20:36 02.06.2026

  • 30 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Ти да не си мелез между циганин и евреин та за това се чудиш първо да продадеш или да откраднеш?

    20:48 02.06.2026

  • 31 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Евреин се домогне до господство в арийска земя обявява война на другите арийски народи и така сме късани стотици години.

    Иде АТОМЪТ.
    След него - химическият отговор на Мохамед.
    ...
    Накрая - Божият Син и Царството Небесно!

    20:50 02.06.2026