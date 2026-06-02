През май Русия е загубила в Украйна повече територия, отколкото е превзела, за втори пореден месец, според Института за изследване на войната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По данни на базирания във Вашингтон мозъчен тръст украинските въоръжени сили са отвоювали през май 282 квадратни километра (кв. км). През април те са си върнали според американските анализатори 120 кв. км.

Институтът за изследване на войната публикува тази статистика на фона на твърденията на украинската армия, че е отвоювала в последно време стотици квадратни километра територия, най-вече в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, на изток.

Преди това руските въоръжени сили непрекъснато печелеха терен от октомври 2023 г., но темповете на настъплението им се забавиха в края на миналата година. За сравнение, те са превзели по данни на Института през ноември 579 кв. км, а през март тази година - едва 23 кв. км (при това според предварителната статистика Русия бе загубила още през март повече територия, отколкото е превзела).

Макар че придобивките на Украйна през април и май са незначителни в национален мащаб (0,07% от цялата международно призната територия на страната и 0,4% от площта, окупирана от Русия), те отразяват тенденция, която е положителна за силите на Киев, отбелязва АФП. При това тя идва в добавка към, както изглежда, успешната украинска стратегия да поразява цели дълбоко навътре на руска територия, най-вече по енергийна инфраструктура, благодарение на усъвършенствани дронове с по-голям обсег.

Повече от 4 години и 3 месеца след началото на войната, започнала с пълномащабната ѝ инвазия в Украйна, Русия контролира малко над 19% от територията на съседната страна, включително 7-те процента, които бяха под нейна власт (Кримския полуостров на юг) или в ръцете на проруските сепаратисти (част от източния промишлен регион Донбас). Тя превзе по-голямата част от останалите 12%, които контролира, още през първите седмици на войната, посочва Франс прес.