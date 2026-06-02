През май Русия е загубила в Украйна повече територия, отколкото е превзела
2 Юни, 2026 16:54 846 59

По данни на базирания във Вашингтон мозъчен тръст украинските въоръжени сили са отвоювали през май 282 квадратни километра

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През май Русия е загубила в Украйна повече територия, отколкото е превзела, за втори пореден месец, според Института за изследване на войната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По данни на базирания във Вашингтон мозъчен тръст украинските въоръжени сили са отвоювали през май 282 квадратни километра (кв. км). През април те са си върнали според американските анализатори 120 кв. км.

Институтът за изследване на войната публикува тази статистика на фона на твърденията на украинската армия, че е отвоювала в последно време стотици квадратни километра територия, най-вече в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, на изток.

Преди това руските въоръжени сили непрекъснато печелеха терен от октомври 2023 г., но темповете на настъплението им се забавиха в края на миналата година. За сравнение, те са превзели по данни на Института през ноември 579 кв. км, а през март тази година - едва 23 кв. км (при това според предварителната статистика Русия бе загубила още през март повече територия, отколкото е превзела).

Макар че придобивките на Украйна през април и май са незначителни в национален мащаб (0,07% от цялата международно призната територия на страната и 0,4% от площта, окупирана от Русия), те отразяват тенденция, която е положителна за силите на Киев, отбелязва АФП. При това тя идва в добавка към, както изглежда, успешната украинска стратегия да поразява цели дълбоко навътре на руска територия, най-вече по енергийна инфраструктура, благодарение на усъвършенствани дронове с по-голям обсег.

Повече от 4 години и 3 месеца след началото на войната, започнала с пълномащабната ѝ инвазия в Украйна, Русия контролира малко над 19% от територията на съседната страна, включително 7-те процента, които бяха под нейна власт (Кримския полуостров на юг) или в ръцете на проруските сепаратисти (част от източния промишлен регион Донбас). Тя превзе по-голямата част от останалите 12%, които контролира, още през първите седмици на войната, посочва Франс прес.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    43 5 Отговор
    "По данни на базирания във Вашингтон мозъчен тръст " - Това обяснява всичко.
    Същият краварски мозъчен тръст измисли репликата Киев за три дни, което доказа, че янките не я разбират тази война. Те си мислят, че е за покоряване на Украйна.

    16:55 02.06.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    29 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #57

    16:57 02.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    23 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #21

    16:57 02.06.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    22 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:57 02.06.2026

  • 5 зИленски

    23 5 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТИ.
    ВАЖНОТО Е ,ЧЕ МЪЖЕТЕ ПОЧТИ ГИ ЛИКВИДИРАХ

    16:58 02.06.2026

  • 6 Някой

    26 4 Отговор
    Хайде, бе!
    Всеки ден руснаците превземат по някое село. Украинците превземат руска земя само в онлайн пространството.

    16:59 02.06.2026

  • 7 зИленски

    12 5 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТИ
    ВАЖНОТО Е,ЧЕ СТРАНАТА Е ПЪЛЕН ЛЕЩ
    КАНЪК ВЪРХУ КАМЪК НЕ ОСТАНА

    16:59 02.06.2026

  • 8 Така нареченият

    21 2 Отговор
    Институт за изследване на войната (нещо като Бесарабски фронт 2) искрено ме разсмя

    16:59 02.06.2026

  • 9 зИленски

    9 3 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТИ
    ВАЖНИТО Е,ЧЕ НЯМА ДА СМЕ В НАТО И ЕС

    16:59 02.06.2026

  • 10 Пич

    18 4 Отговор
    А всъщност чуждестранните медии от сутринта реват, че Русия прави някакви птегрупирания и започва масови надтъпления на всички фронтове!!! А в ЕС ще го признаят чак след обесването на Зелю!!!

    Коментиран от #16

    17:00 02.06.2026

  • 11 зИленски

    9 5 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТИ
    ВАЖНОТО Е,ЧЕ СМЕ ПРЪСНАТИ ПО СВЕТА И НИКОГА НЯМА ДА СЕ СЪБЕРЕМ ОТНОВО

    Коментиран от #19

    17:00 02.06.2026

  • 12 старшина Фуражков, артелчик

    5 12 Отговор
    Другари, превзехме ли Покровск и Мирноград?

    С жената решихме вече да не чакаме на Дунав мост, че изляха много комари по Дунава!

    Направо ни оглозгаха до кокал!

    Коментиран от #23

    17:00 02.06.2026

  • 13 Интересно

    7 1 Отговор
    Отрано сте си наляли.

    17:01 02.06.2026

  • 14 зИленски

    7 4 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТИ
    ВАЖНОТО Е ,ЧЕ НИ ВЗЕХА ЕДИН АЕЦ ЗА 60 МИЛИАРДА ДОЛАРА

    17:01 02.06.2026

  • 15 Абе

    13 4 Отговор
    Потвърждават се думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците:))и 20 процента върната руска територия ако на някой се вижда малко :),това е колкото цяла България:))Но може и още ,както е предупредил Бисмарк:)

    17:01 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    11 3 Отговор
    И какво точно превзеха. Примерно Константиновка.Ха ха ха отчаяни клоуни.

    Коментиран от #26

    17:02 02.06.2026

  • 18 зИленски

    10 5 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТВАЖНОТО Е ,ЧЕ ДАДОХ ПРАВА ВЪРХУ НАШИТЕ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА НА САЩ

    17:02 02.06.2026

  • 19 Кой бе

    4 12 Отговор

    До коментар #11 от "зИленски":

    Ватенките ли
    Всяка година милиони бягат отблагото

    17:02 02.06.2026

  • 20 Тома

    15 3 Отговор
    Когато се препредава една новина от ISW през франспрес БТА и за финал от факти можеш да стъпи направо на рядкото

    17:03 02.06.2026

  • 21 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "ЗИЛ 117":

    Дай да ги видим тоя файлове бре

    17:03 02.06.2026

  • 22 И още мисирки ООД

    12 2 Отговор
    Нали лъжите трябва да продължават, за да могат западните лидери да наливат още пари в бездънния джоб на Зеленски! Но, както е добре известно, Гьобелс не е успял да спечели Втората световна война!

    17:04 02.06.2026

  • 23 Руснак без крак

    2 15 Отговор

    До коментар #12 от "старшина Фуражков, артелчик":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    17:04 02.06.2026

  • 24 УжасТ

    11 0 Отговор
    " Института за изследване на войната " откога 3 "мозъчен тръст" ? В интернет се вижда , че е клуб на пенсионери от ЦиРейУ .

    17:04 02.06.2026

  • 25 зИленски

    7 1 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТИ
    ВАЖНОТО Е ,ЧЕ МИНИТЕ В ДОНБАС ОСТАНАХА ЗА РУСИЯ

    17:04 02.06.2026

  • 26 Пак. Ли си

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Ти. Бе Ха ха на тоя му казах,колко пъти каже ха ха толкова ще му го намаам до картофите авно е профуска пе де ру га,влече го.

    17:04 02.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #36

    17:06 02.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 зИленски

    5 1 Отговор
    НА КОЙ МУ ПУКА ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ И ВАШИТЕ ПРОЦЕНТИ
    ВАЖНИТО Е ,ЧЕ ЗАРОБИХ ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД ДА ПЛАЩАТ ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ
    УЖ МИ КАЗАХА ,ЧЕ СА ПИМОЩИ
    ИЗЛЪГАХА МЕ И МЕН

    17:06 02.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Факти кога ще напишете истината?

    3 8 Отговор
    В училището в което украинците взривиха не е имало никакви деца,а руски дронаджии!

    17:08 02.06.2026

  • 33 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Данните на ISW винаги са ме изпълвали с доверие.

    😂😂😂

    17:10 02.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ама

    11 1 Отговор
    Марче, на този институт може да се вярва толкова, колкото и на УНИАН и дойчезеле...

    17:11 02.06.2026

  • 36 Умнокрасив

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дон Корлеоне":

    Пусна го . Ама в Украйна няма как да го ползвате в мазетата . Сори !

    17:12 02.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нали за това е тази война

    3 0 Отговор
    "Военен кореспондент разказа за сериозен проблем на фронта, за който почти не се говори
    У нас много се говори за това, че трябва да убиваме по 30, 40, 50 хиляди руснаци на месец, но постигането на тази цел е възможно, само ако намалим нашите загуби от дронове, каза Бутусов."
    И ние като част от Западният свят вземаме кредити за да финансираме войната. Германия си връща за втората световна война , Франция също заради съперничеството в Африка , омрАзата на Англия винаги е съществувала от векове. Останалите държави воюват от солидарност с тях. Ние сме в губеща позиция в тази война отделяйки милиарди за да убиваме руснаци в Руската покрайнина . И това сега. След години когато " Незалежная " бъде част от Европейската империя , предстои да загубим мнократно повече . Помислете!

    17:15 02.06.2026

  • 39 Ех мечти и надежди

    4 1 Отговор
    Урко фашистите превзеха космоса

    Коментиран от #47

    17:16 02.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гьобелс

    3 0 Отговор
    Само ,че днес не е 1956 година. с радиоточки и един вестник.ДНес фактите се пресяват по различни легални начини.Нужно е единствено да знаеш езици.

    17:18 02.06.2026

  • 42 В Крим

    1 2 Отговор
    Нямат Бинзин.Семката ви д...ба русофилска бинзин на куково лято.Ше ви е.а у недокатите.

    17:19 02.06.2026

  • 43 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    За 12 години русия е превзела територия равна на 0,8%от територията си на цената на няколко трилиона долара и след загубата на милион и половина загинали и осакатени.

    17:19 02.06.2026

  • 44 Ти бе Недокат

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "и след година мара":

    Като не знаеш руцки що умуваш,чети там , всичко Чи ки джи я не до кла те на.

    Коментиран от #45

    17:20 02.06.2026

  • 45 мога да ти напълня

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ти бе Недокат":

    устенцето с спе@№№№рма какво ще кажеш розав пингвин

    Коментиран от #48

    17:22 02.06.2026

  • 46 Левски

    2 0 Отговор
    И как става това. Превземаш 400кв. километра, а после губиш 500. Тия са изперкали тотално.

    17:25 02.06.2026

  • 47 Со кай Ко ка

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ех мечти и надежди":

    Връщсй бг.падпортс и газ към бла тото.И от там ми говори.Ше ти го намаам в изкър те ни я руски Аус пух.

    17:27 02.06.2026

  • 48 Чи ки йо

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "мога да ти напълня":

    Ти автомат пипал ли си ,ще ти дам моя.Когато съм стрелял с автомат не си била родена Чу ки йо.Абе убава ли е майка ти или ше я по ря на задна.Мръшляк.

    Коментиран от #53

    17:29 02.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факти

    1 1 Отговор
    А Путин реве да му подаряват целия Донбас. Един дрогиран клоун му разказа играта 😂

    17:31 02.06.2026

  • 51 Само така

    1 0 Отговор
    Честито Копеи

    17:32 02.06.2026

  • 52 Лука

    0 0 Отговор
    Мозъчен тръст който се информира от украин информ бюро . Вероятност да е истина 0,001 % . Но за нашите медии това е 100 % истина. Война не се печели с лъжа приятели.

    17:33 02.06.2026

  • 53 хахаха бастун

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Чи ки йо":

    не ми пиши за автомат защото мога да ти набухам моя и напълня за@@№ника ти до като майка ти ме гледа ок ли .и друго мъ@№@№ршляк когато това се с слувавало не си знаел къде се намираш хахах

    17:34 02.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ааа

    0 0 Отговор
    Красавци .

    17:36 02.06.2026

  • 57 Овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЗИЛ 117":

    Така е , и 80 ,% българите ще са към Русия другите 20 ще бъдат издухани бързо..!

    17:37 02.06.2026

  • 58 Хаха

    0 0 Отговор
    Затова ли Кауна иска преговори между Русия и Украйна...

    17:40 02.06.2026

  • 59 Истината

    2 0 Отговор
    Русофилите вярват само на руската телевизия, а там казаха че са на три дни от Киев преди четири години! Ето това е истината!

    17:41 02.06.2026

