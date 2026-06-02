През май Русия е загубила в Украйна повече територия, отколкото е превзела, за втори пореден месец, според Института за изследване на войната, предаде Франс прес, съобщи БТА.
По данни на базирания във Вашингтон мозъчен тръст украинските въоръжени сили са отвоювали през май 282 квадратни километра (кв. км). През април те са си върнали според американските анализатори 120 кв. км.
Институтът за изследване на войната публикува тази статистика на фона на твърденията на украинската армия, че е отвоювала в последно време стотици квадратни километра територия, най-вече в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, на изток.
Преди това руските въоръжени сили непрекъснато печелеха терен от октомври 2023 г., но темповете на настъплението им се забавиха в края на миналата година. За сравнение, те са превзели по данни на Института през ноември 579 кв. км, а през март тази година - едва 23 кв. км (при това според предварителната статистика Русия бе загубила още през март повече територия, отколкото е превзела).
Макар че придобивките на Украйна през април и май са незначителни в национален мащаб (0,07% от цялата международно призната територия на страната и 0,4% от площта, окупирана от Русия), те отразяват тенденция, която е положителна за силите на Киев, отбелязва АФП. При това тя идва в добавка към, както изглежда, успешната украинска стратегия да поразява цели дълбоко навътре на руска територия, най-вече по енергийна инфраструктура, благодарение на усъвършенствани дронове с по-голям обсег.
Повече от 4 години и 3 месеца след началото на войната, започнала с пълномащабната ѝ инвазия в Украйна, Русия контролира малко над 19% от територията на съседната страна, включително 7-те процента, които бяха под нейна власт (Кримския полуостров на юг) или в ръцете на проруските сепаратисти (част от източния промишлен регион Донбас). Тя превзе по-голямата част от останалите 12%, които контролира, още през първите седмици на войната, посочва Франс прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Същият краварски мозъчен тръст измисли репликата Киев за три дни, което доказа, че янките не я разбират тази война. Те си мислят, че е за покоряване на Украйна.
16:55 02.06.2026
2 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #57
16:57 02.06.2026
3 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #21
16:57 02.06.2026
4 ЗИЛ 117
16:57 02.06.2026
5 зИленски
ВАЖНОТО Е ,ЧЕ МЪЖЕТЕ ПОЧТИ ГИ ЛИКВИДИРАХ
16:58 02.06.2026
6 Някой
Всеки ден руснаците превземат по някое село. Украинците превземат руска земя само в онлайн пространството.
16:59 02.06.2026
7 зИленски
ВАЖНОТО Е,ЧЕ СТРАНАТА Е ПЪЛЕН ЛЕЩ
КАНЪК ВЪРХУ КАМЪК НЕ ОСТАНА
16:59 02.06.2026
8 Така нареченият
16:59 02.06.2026
9 зИленски
ВАЖНИТО Е,ЧЕ НЯМА ДА СМЕ В НАТО И ЕС
16:59 02.06.2026
10 Пич
Коментиран от #16
17:00 02.06.2026
11 зИленски
ВАЖНОТО Е,ЧЕ СМЕ ПРЪСНАТИ ПО СВЕТА И НИКОГА НЯМА ДА СЕ СЪБЕРЕМ ОТНОВО
Коментиран от #19
17:00 02.06.2026
12 старшина Фуражков, артелчик
С жената решихме вече да не чакаме на Дунав мост, че изляха много комари по Дунава!
Направо ни оглозгаха до кокал!
Коментиран от #23
17:00 02.06.2026
13 Интересно
17:01 02.06.2026
14 зИленски
ВАЖНОТО Е ,ЧЕ НИ ВЗЕХА ЕДИН АЕЦ ЗА 60 МИЛИАРДА ДОЛАРА
17:01 02.06.2026
15 Абе
17:01 02.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
Коментиран от #26
17:02 02.06.2026
18 зИленски
17:02 02.06.2026
19 Кой бе
До коментар #11 от "зИленски":Ватенките ли
Всяка година милиони бягат отблагото
17:02 02.06.2026
20 Тома
17:03 02.06.2026
21 Я пъ тоа
До коментар #3 от "ЗИЛ 117":Дай да ги видим тоя файлове бре
17:03 02.06.2026
22 И още мисирки ООД
17:04 02.06.2026
23 Руснак без крак
До коментар #12 от "старшина Фуражков, артелчик":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
17:04 02.06.2026
24 УжасТ
17:04 02.06.2026
25 зИленски
ВАЖНОТО Е ,ЧЕ МИНИТЕ В ДОНБАС ОСТАНАХА ЗА РУСИЯ
17:04 02.06.2026
26 Пак. Ли си
До коментар #17 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Ти. Бе Ха ха на тоя му казах,колко пъти каже ха ха толкова ще му го намаам до картофите авно е профуска пе де ру га,влече го.
17:04 02.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дон Корлеоне
Коментиран от #36
17:06 02.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 зИленски
ВАЖНИТО Е ,ЧЕ ЗАРОБИХ ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД ДА ПЛАЩАТ ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ
УЖ МИ КАЗАХА ,ЧЕ СА ПИМОЩИ
ИЗЛЪГАХА МЕ И МЕН
17:06 02.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Факти кога ще напишете истината?
17:08 02.06.2026
33 Тити на Кака
😂😂😂
17:10 02.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ама
17:11 02.06.2026
36 Умнокрасив
До коментар #28 от "Дон Корлеоне":Пусна го . Ама в Украйна няма как да го ползвате в мазетата . Сори !
17:12 02.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Нали за това е тази война
У нас много се говори за това, че трябва да убиваме по 30, 40, 50 хиляди руснаци на месец, но постигането на тази цел е възможно, само ако намалим нашите загуби от дронове, каза Бутусов."
И ние като част от Западният свят вземаме кредити за да финансираме войната. Германия си връща за втората световна война , Франция също заради съперничеството в Африка , омрАзата на Англия винаги е съществувала от векове. Останалите държави воюват от солидарност с тях. Ние сме в губеща позиция в тази война отделяйки милиарди за да убиваме руснаци в Руската покрайнина . И това сега. След години когато " Незалежная " бъде част от Европейската империя , предстои да загубим мнократно повече . Помислете!
17:15 02.06.2026
39 Ех мечти и надежди
Коментиран от #47
17:16 02.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гьобелс
17:18 02.06.2026
42 В Крим
17:19 02.06.2026
43 стоян георгиев
17:19 02.06.2026
44 Ти бе Недокат
До коментар #40 от "и след година мара":Като не знаеш руцки що умуваш,чети там , всичко Чи ки джи я не до кла те на.
Коментиран от #45
17:20 02.06.2026
45 мога да ти напълня
До коментар #44 от "Ти бе Недокат":устенцето с спе@№№№рма какво ще кажеш розав пингвин
Коментиран от #48
17:22 02.06.2026
46 Левски
17:25 02.06.2026
47 Со кай Ко ка
До коментар #39 от "Ех мечти и надежди":Връщсй бг.падпортс и газ към бла тото.И от там ми говори.Ше ти го намаам в изкър те ни я руски Аус пух.
17:27 02.06.2026
48 Чи ки йо
До коментар #45 от "мога да ти напълня":Ти автомат пипал ли си ,ще ти дам моя.Когато съм стрелял с автомат не си била родена Чу ки йо.Абе убава ли е майка ти или ше я по ря на задна.Мръшляк.
Коментиран от #53
17:29 02.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Факти
17:31 02.06.2026
51 Само така
17:32 02.06.2026
52 Лука
17:33 02.06.2026
53 хахаха бастун
До коментар #48 от "Чи ки йо":не ми пиши за автомат защото мога да ти набухам моя и напълня за@@№ника ти до като майка ти ме гледа ок ли .и друго мъ@№@№ршляк когато това се с слувавало не си знаел къде се намираш хахах
17:34 02.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ааа
17:36 02.06.2026
57 Овчар
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":Така е , и 80 ,% българите ще са към Русия другите 20 ще бъдат издухани бързо..!
17:37 02.06.2026
58 Хаха
17:40 02.06.2026
59 Истината
17:41 02.06.2026