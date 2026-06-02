Володимир Зеленски: Очаквам тази вечер да има нова масирана руска атака

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че е възможно тази вечер руските сили отново да предприемат масирана атака срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Според нашето разузнаване е възможно тази вечер да има още една широкомащабна атака“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.
При снощните руски атаки в цялата страна бяха убити най-малко 22-ма души и още около 100 души бяха ранени.
„Моля ви, настоятелно ви призовавам да обръщате внимание на предупрежденията за въздушна тревога“, изтъкна украинският президент.
Зеленски каза, че 130 души са били ранени при снощните удари, за които Русия е изразходвала повече от 70 ракети и 650 дронове.
През целия ден днес Русия продължи да предприема атаки и изстреля още 100 дрона.
„За съжаление настоящите нива на запасите на нашата противовъздушна отбрана не ни позволяват да прехващаме значителна част от ракетите“, каза още украинският президент.
„Всички партньори заедно и всички в Европа трябва да продължат да полагат усилия, за да гарантират, че Украйна ще получава ракети за противовъздушна отбрана, необходимите системи, жизненоважна разузнавателна информация и други ресурси, които помагат за спасяването на човешки живот“, добави Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Приятно чакане
22:23 02.06.2026
2 Хи хи
Коментиран от #14
22:26 02.06.2026
3 ЕЙДРО ГЕРИО
22:27 02.06.2026
4 тоя па
Още малко, и наркомана може да се кандидатира за баба Ванга №2, добре, че всички знаем как "му се дава да знае".
22:28 02.06.2026
5 Явно,
Няма лошо.
Добре се постара и заслужава!
22:28 02.06.2026
6 булгар с чип
22:30 02.06.2026
7 Пан Зеленко
22:32 02.06.2026
8 Гренд
22:32 02.06.2026
9 Хахаха!🎺🥳😀
22:34 02.06.2026
10 Ти да видиш
Освен това ни казаха, че в Русия няма яйца и бензин и вероятно няма живи хора, а малкото останали живи, пък нямали интернет и не знаели къде се намират и се изгубили някъде в Сибир, който пък бил вече китайски.
Тоя си фантазира, явно патриотите са се бъгнали и сами обстрелват Киев. Руснаците нямат нищо общо, защото руснаци вече няма, сигурно са китайците комунисти!
Призракът на комунизма още броди....хаха
22:34 02.06.2026
11 Ифффф
22:35 02.06.2026
12 Разочарован!
А тя се оказа много мрачна и песимистична...😮💨😨😓🙄!
22:37 02.06.2026
13 Рублевка
22:39 02.06.2026
14 Хе хе ...
До коментар #2 от "Хи хи":И бая...лопатки ще има тая вечер...!
22:39 02.06.2026
15 Наблюдател
Киев е призрачен град в момента, целият димящ и без ток, красота, но сами си го пожелаха и дебилните украинци правят всичко възможно това да се повтаря и в бъдеще.
Днес руснаците им го казаха директно: изнасяте се от руските територии и военната операция спира на същия ден!
22:40 02.06.2026