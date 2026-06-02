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Володимир Зеленски: Очаквам тази вечер да има нова масирана руска атака
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Очаквам тази вечер да има нова масирана руска атака

2 Юни, 2026 22:22 482 15

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Зеленски каза, че 130 души са били ранени при снощните удари, за които руската армия е изразходвала повече от 70 ракети и 650 дронове

Володимир Зеленски: Очаквам тази вечер да има нова масирана руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че е възможно тази вечер руските сили отново да предприемат масирана атака срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Според нашето разузнаване е възможно тази вечер да има още една широкомащабна атака“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

При снощните руски атаки в цялата страна бяха убити най-малко 22-ма души и още около 100 души бяха ранени.

„Моля ви, настоятелно ви призовавам да обръщате внимание на предупрежденията за въздушна тревога“, изтъкна украинският президент.

Зеленски каза, че 130 души са били ранени при снощните удари, за които Русия е изразходвала повече от 70 ракети и 650 дронове.

През целия ден днес Русия продължи да предприема атаки и изстреля още 100 дрона.

„За съжаление настоящите нива на запасите на нашата противовъздушна отбрана не ни позволяват да прехващаме значителна част от ракетите“, каза още украинският президент.

„Всички партньори заедно и всички в Европа трябва да продължат да полагат усилия, за да гарантират, че Украйна ще получава ракети за противовъздушна отбрана, необходимите системи, жизненоважна разузнавателна информация и други ресурси, които помагат за спасяването на човешки живот“, добави Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Приятно чакане

    12 2 Отговор
    Зарюреди се с бяло и памперси.

    22:23 02.06.2026

  • 2 Хи хи

    14 0 Отговор
    И тая нощ ще падат перални и хладилници, те руските ракети свършиха още 2022-ра година !!

    Коментиран от #14

    22:26 02.06.2026

  • 3 ЕЙДРО ГЕРИО

    6 2 Отговор
    ДОКАТО НЕ ТЕ ЗАРОВИ ПОД НЕКОЙ ЛЕШНИК

    22:27 02.06.2026

  • 4 тоя па

    10 1 Отговор
    все се прави на луд! Няма какво да очакваш - ти си предупреден предварително по съответните канали и добре знаеш какво ще ви се случи.

    Още малко, и наркомана може да се кандидатира за баба Ванга №2, добре, че всички знаем как "му се дава да знае".

    22:28 02.06.2026

  • 5 Явно,

    11 2 Отговор
    му е харесало!
    Няма лошо.
    Добре се постара и заслужава!

    22:28 02.06.2026

  • 6 булгар с чип

    8 1 Отговор
    Ще има пич, ще има. И за всички вас и за теб ще има, всичко по реда си, Споко!

    22:30 02.06.2026

  • 7 Пан Зеленко

    8 0 Отговор
    Лошо ми е !

    22:32 02.06.2026

  • 8 Гренд

    6 0 Отговор
    Ами ,чувството е правилно и нейчъръл, бати хапънса...!!!

    22:32 02.06.2026

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀

    8 0 Отговор
    Ша фърчи украинска вата и перушина!

    22:34 02.06.2026

  • 10 Ти да видиш

    10 0 Отговор
    Не може да бъде! Руснаците имаха ракети само за още 2-3 дни и това беше преди 4 години, така каза нашата фюрерка Урсула.
    Освен това ни казаха, че в Русия няма яйца и бензин и вероятно няма живи хора, а малкото останали живи, пък нямали интернет и не знаели къде се намират и се изгубили някъде в Сибир, който пък бил вече китайски.

    Тоя си фантазира, явно патриотите са се бъгнали и сами обстрелват Киев. Руснаците нямат нищо общо, защото руснаци вече няма, сигурно са китайците комунисти!
    Призракът на комунизма още броди....хаха

    22:34 02.06.2026

  • 11 Ифффф

    4 0 Отговор
    Ей друога не мисли ,че руснаците не могат да те темелясат, още си си им необходим,

    22:35 02.06.2026

  • 12 Разочарован!

    4 0 Отговор
    Прочетох-,,Зеленски..." и си викам-ето най-накрая статията ми за успехите на Зеленски...!
    А тя се оказа много мрачна и песимистична...😮‍💨😨😓🙄!

    22:37 02.06.2026

  • 13 Рублевка

    0 0 Отговор
    В момента слушам една социоложка, която казва, че в бъдещото разделение на света Европа ще бъде руска, защото няма своя енергия и не може да съществува самостоятелно. Ще останат само Китай, Русия, САЩ и Южна Америка.

    22:39 02.06.2026

  • 14 Хе хе ...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи":

    И бая...лопатки ще има тая вечер...!

    22:39 02.06.2026

  • 15 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Има много добри и зрелищни видео клипове как ракетите Циркон удрят Киев, а тези които снимат в уплахата си започват да говорят на руски и забравят за мова.
    Киев е призрачен град в момента, целият димящ и без ток, красота, но сами си го пожелаха и дебилните украинци правят всичко възможно това да се повтаря и в бъдеще.
    Днес руснаците им го казаха директно: изнасяте се от руските територии и военната операция спира на същия ден!

    22:40 02.06.2026

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