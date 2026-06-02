Военни игри пред портите на Русия! САЩ и НАТО стартират бойни учения в Балтийско море

САЩ и съюзниците им от НАТО започват тази седмица ежегодните военноморски учения BALTOPS в Балтийско море, макар и с по-малък мащаб от миналата година, предава "Ройтерс".
Маневрите, които се провеждат ежегодно от 1971 г., ще съберат около 20 кораба от 15 държави и близо 6000 военнослужещи - приблизително наполовина по-малко спрямо предходното издание. Според военни представители по-малкият мащаб е резултат от текущите оперативни ангажименти на западните военноморски сили в други региони, включително Ормузкия проток и Арктика, а не от отслабване на ангажимента към Алианса.
Учението, ръководено от САЩ, ще се проведе между 4 и 20 юни и ще бъде най-голямата военноморска маневра в Балтийско море през годината. Вашингтон ще участва с флагманския кораб "Маунт Уитни", въпреки продължилите месеци критики към НАТО от президента Доналд Тръмп и плановете за намаляване на американските ангажименти към Алианса.
Германският контраадмирал Стефан Хайш заяви, че макар учението да не е планирано като пряк отговор на текущи събития, моментът му придава допълнително политическо значение.
"В този период е знак за силата на алианса, че се провежда мащабно учение под ръководството на САЩ с широкото участие на НАТО", каза той. "Това е знак за единството и силата на алианса и тук говоря за всички съюзници."
Хайш ръководи многонационалния военноморски щаб за Балтийско море, създаден от Германия в Росток през 2024 г. за координация на операции на НАТО в региона при евентуален конфликт с Русия. Щабът ще ръководи и предстоящото учение BALTOPS.
Маневрите ще започнат в западната част на Балтийско море, след което ще се преместят на изток, където ще бъдат отработени сценарии за снабдяване и защита на свободното корабоплаване около шведския остров Готланд.
"Свободните морски комуникационни линии са от основно значение", каза Хайш, подчертавайки значението им както за военната логистика, така и за търговското корабоплаване.
По думите му Русия вероятно ще избягва действия, които биха довели до задействане на Член 5 от договора на НАТО за колективна отбрана.
"Бих предположил, че Русия ще остане под прага на член 5, ако се опита да ни изпита."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бункера ще мълчи
Коментиран от #11
22:45 02.06.2026
2 Минка
Коментиран от #4, #15
22:46 02.06.2026
3 Мишел
Коментиран от #7
22:47 02.06.2026
4 Хунка
До коментар #2 от "Минка":В Киев гладуване, студуваме и спим в метрото и
22:48 02.06.2026
5 Млад еврас
22:48 02.06.2026
6 Мишел
Коментиран от #29
22:49 02.06.2026
7 Млад еврас
До коментар #3 от "Мишел":В Крим бенза е 50 цента, зареждай колко искаш, па кво следиш не та знам.
22:51 02.06.2026
8 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш голям враг !!!
22:51 02.06.2026
9 Русия се превърна във
Коментиран от #12, #30
22:52 02.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путин
До коментар #1 от "Бункера ще мълчи":Аз винаги съм казвал че ние с нато не можем да се мерим. Само копеите си мислят че ги лъжа.
22:54 02.06.2026
12 Руспия винаги ще си остане
До коментар #9 от "Русия се превърна във":Под Украински Ботуш
22:54 02.06.2026
13 ....
Коментиран от #20
22:55 02.06.2026
14 До защитниците на друсалката
22:57 02.06.2026
15 Това не е проблем
До коментар #2 от "Минка":Руският народ е свикнал да бъде малтретиран и гладуващ от хилядолетия
Той е създаден да служи и робува на цар/диктатор или боляр/олигарх
22:57 02.06.2026
16 Русия се превръща в тестова площадка
22:57 02.06.2026
17 Мишел
22:58 02.06.2026
18 Име
23:00 02.06.2026
19 До защитниците на друсалката
23:01 02.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боруна Лом
23:05 02.06.2026
22 До защитниците на друсалката
23:07 02.06.2026
23 Али
Коментиран от #26
23:07 02.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ?????
Пак ли да припомняме Бисмарк - „Аз зная сто начина да изкарам руската мечка от бърлогата, но нито един начин да я вкарам обратно“
Европейската игра е такава - всеки сто години забравят кво е било преди тва и пак тръгват на Изток.
Тоя път не попаднаха на Александър II или Сталин, а на Путин.
Той се оказа по-мек, но май и на него му свършва търпението.
Дано не е по-лошо.
Коментиран от #33
23:12 02.06.2026
26 Боруна Лом
До коментар #23 от "Али":СУПЕР СМЕЧУКАМЕНАКЯТИИСЕСТРАТИ
23:13 02.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хаха
23:34 02.06.2026
29 Удри
До коментар #6 от "Мишел":Украинските защитници започнаха да удрят и бензиностанциите.
23:36 02.06.2026
30 Така е
До коментар #9 от "Русия се превърна във":В тестови мишоци на западни разработки.
23:40 02.06.2026
31 Многоходовия
23:43 02.06.2026
32 Започва прайд BALTOPS!
23:46 02.06.2026
33 Хмм
До коментар #25 от "?????":и при Наполеон, и при Хитлер войната започва през юни с многонационални армии, цяла Европа срещу Русия, и единият, и другият губят целите си армии, Русия стига до столицата Париж, а след 130 години до Берлин
23:54 02.06.2026