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Военни игри пред портите на Русия! САЩ и НАТО стартират бойни учения в Балтийско море

Военни игри пред портите на Русия! САЩ и НАТО стартират бойни учения в Балтийско море

2 Юни, 2026 22:40 795 33

  • сащ-
  • нато-
  • русия-
  • балтийско море-
  • ракети-
  • дронове-
  • калининград

Германският контраадмирал Стефан Хайш заяви, че макар учението да не е планирано като пряк отговор на текущи събития, моментът му придава допълнително политическо значение

Военни игри пред портите на Русия! САЩ и НАТО стартират бойни учения в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

САЩ и съюзниците им от НАТО започват тази седмица ежегодните военноморски учения BALTOPS в Балтийско море, макар и с по-малък мащаб от миналата година, предава "Ройтерс".

Маневрите, които се провеждат ежегодно от 1971 г., ще съберат около 20 кораба от 15 държави и близо 6000 военнослужещи - приблизително наполовина по-малко спрямо предходното издание. Според военни представители по-малкият мащаб е резултат от текущите оперативни ангажименти на западните военноморски сили в други региони, включително Ормузкия проток и Арктика, а не от отслабване на ангажимента към Алианса.

Учението, ръководено от САЩ, ще се проведе между 4 и 20 юни и ще бъде най-голямата военноморска маневра в Балтийско море през годината. Вашингтон ще участва с флагманския кораб "Маунт Уитни", въпреки продължилите месеци критики към НАТО от президента Доналд Тръмп и плановете за намаляване на американските ангажименти към Алианса.

Германският контраадмирал Стефан Хайш заяви, че макар учението да не е планирано като пряк отговор на текущи събития, моментът му придава допълнително политическо значение.

"В този период е знак за силата на алианса, че се провежда мащабно учение под ръководството на САЩ с широкото участие на НАТО", каза той. "Това е знак за единството и силата на алианса и тук говоря за всички съюзници."

Хайш ръководи многонационалния военноморски щаб за Балтийско море, създаден от Германия в Росток през 2024 г. за координация на операции на НАТО в региона при евентуален конфликт с Русия. Щабът ще ръководи и предстоящото учение BALTOPS.

Маневрите ще започнат в западната част на Балтийско море, след което ще се преместят на изток, където ще бъдат отработени сценарии за снабдяване и защита на свободното корабоплаване около шведския остров Готланд.

"Свободните морски комуникационни линии са от основно значение", каза Хайш, подчертавайки значението им както за военната логистика, така и за търговското корабоплаване.

По думите му Русия вероятно ще избягва действия, които биха довели до задействане на Член 5 от договора на НАТО за колективна отбрана.

"Бих предположил, че Русия ще остане под прага на член 5, ако се опита да ни изпита."


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бункера ще мълчи

    10 13 Отговор
    Или ще яде сопста

    Коментиран от #11

    22:45 02.06.2026

  • 2 Минка

    10 13 Отговор
    В руспия вече гладуваме

    Коментиран от #4, #15

    22:46 02.06.2026

  • 3 Мишел

    10 14 Отговор
    След Крим: Въведоха ограничения при зареждането на горива и в други области на Русия. Ситуацията в Крим е тежка. Междувременно в анексирания Крим продължават да се образуват километрични опашки за бензин. На пазара на горива се очаква кризата да засегне по-голямата част от страната. Z-каналите свързват проблемите с горивото на полуострова със засилените атаки на украинската армия срещу нефтопреработвателните заводи в руските региони, блокирането на пътя в Джанкой — така наречения сухоземен коридор към Крим — и повредите на фериботите в резултат на атаки с безпилотни летателни апарати.

    Коментиран от #7

    22:47 02.06.2026

  • 4 Хунка

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "Минка":

    В Киев гладуване, студуваме и спим в метрото и

    22:48 02.06.2026

  • 5 Млад еврас

    9 7 Отговор
    Жужа зеля къс напушеняк може да им пусне някое дронче за забавление.

    22:48 02.06.2026

  • 6 Мишел

    8 15 Отговор
    Украинските санкции работят: в окупирания Крим не само бензинът е свършил, но и купоните за бензин. Крайно време е да се въведат купони за купоните. Жителите на Крим не могат да намерят къде да заредят на полуострова дори срещу купони. Гориво просто вече няма там, а на малкото бензиностанции, където все още може да се намери, хората чакат на дълги опашки с часове. Търсенето е огромно, а тези, които са се запасили, го продават по онлайн групи на завишени цени.

    Коментиран от #29

    22:49 02.06.2026

  • 7 Млад еврас

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    В Крим бенза е 50 цента, зареждай колко искаш, па кво следиш не та знам.

    22:51 02.06.2026

  • 8 Напомням

    9 15 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш голям враг !!!

    22:51 02.06.2026

  • 9 Русия се превърна във

    10 10 Отговор
    Полигон на Украйна

    Коментиран от #12, #30

    22:52 02.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путин

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Бункера ще мълчи":

    Аз винаги съм казвал че ние с нато не можем да се мерим. Само копеите си мислят че ги лъжа.

    22:54 02.06.2026

  • 12 Руспия винаги ще си остане

    5 13 Отговор

    До коментар #9 от "Русия се превърна във":

    Под Украински Ботуш

    22:54 02.06.2026

  • 13 ....

    12 7 Отговор
    Хахахаха сега заредих в Крим, пълен резервоар, от тва гориво дето го нямали и било с купони хахахаха, от къде ви идват тея глyпoсти в главите не знам хахахаха много ни разсмя хахахаха.

    Коментиран от #20

    22:55 02.06.2026

  • 14 До защитниците на друсалката

    10 6 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим.

    22:57 02.06.2026

  • 15 Това не е проблем

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Минка":

    Руският народ е свикнал да бъде малтретиран и гладуващ от хилядолетия
    Той е създаден да служи и робува на цар/диктатор или боляр/олигарх

    22:57 02.06.2026

  • 16 Русия се превръща в тестова площадка

    6 11 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Също така, Полша е започнала да произвежда ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи.

    22:57 02.06.2026

  • 17 Мишел

    7 9 Отговор
    Украински дронове с бойни глави от по 50 кг удариха руски кораб с оръжие. 422-ри украински полк е успял да удари с дронове руския товарен кораб "Леонид Пестриков" в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердянск, който се намира на Азовско небе. Операцията е извършена с безпилотни летателни апарати "Зозуля" (на украински език думата значи "кукувица"), които са оборудвани с 50-килограмови бойни глави. Първият удар е нанесен от оператори на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а след това оператори на 422-ри полк от 17-ти украински армейски корпус са довършили атаката. Корабът, построен през 2021 г., е дълъг 141 метра. Има товароносимост от 8100 тона и два товарни трюма, уточнява "Обозревател".

    22:58 02.06.2026

  • 18 Име

    6 4 Отговор
    Приятни сънища!

    23:00 02.06.2026

  • 19 До защитниците на друсалката

    8 6 Отговор
    Ха-ха някакъв креватен боец чакал рашките в кревата с каартечница ха-ха, ми можеш още сега да отидеш до укрия и да ги почнеш ве, кво те спира, ама немаш дyпe нали, та ги трепеш от дивана само.

    23:01 02.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боруна Лом

    8 6 Отговор
    АБЕКАПУТ, УКРИЯ КОЛКО НАРОД ИЗТРЕПА НАТОВСКИ членове?

    23:05 02.06.2026

  • 22 До защитниците на друсалката

    9 4 Отговор
    Да ве мишле знаем, укрите побеждават, а руснаците нямат ракети оръжие гориво вземат чипове от перални и се бият с магарета и лопати, по всички форуми е така, ама на фронта трепат укрите като мухи, а да не забравим, укрите вече взривиха повече нефто заводи от колкото има в Русия и потопиха повече кораби от колкото имат хахахаха у форумето нема да победиш колко и да се напъваш.

    23:07 02.06.2026

  • 23 Али

    5 6 Отговор
    Как сте путяги?

    Коментиран от #26

    23:07 02.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ?????

    10 5 Отговор
    Уф.
    Пак ли да припомняме Бисмарк - „Аз зная сто начина да изкарам руската мечка от бърлогата, но нито един начин да я вкарам обратно“
    Европейската игра е такава - всеки сто години забравят кво е било преди тва и пак тръгват на Изток.
    Тоя път не попаднаха на Александър II или Сталин, а на Путин.
    Той се оказа по-мек, но май и на него му свършва търпението.
    Дано не е по-лошо.

    Коментиран от #33

    23:12 02.06.2026

  • 26 Боруна Лом

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Али":

    СУПЕР СМЕЧУКАМЕНАКЯТИИСЕСТРАТИ

    23:13 02.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хаха

    2 0 Отговор
    Руснаците пак ще чертаят червени линии и ще гледат отстрани.

    23:34 02.06.2026

  • 29 Удри

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Украинските защитници започнаха да удрят и бензиностанциите.

    23:36 02.06.2026

  • 30 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русия се превърна във":

    В тестови мишоци на западни разработки.

    23:40 02.06.2026

  • 31 Многоходовия

    0 0 Отговор
    Колко дни останаха до превземането на село Мала токмачка?

    23:43 02.06.2026

  • 32 Започва прайд BALTOPS!

    1 0 Отговор
    Джендърите от нато да си натискат парцалите, за да не излезе мечката пред портите и да раздаде шамарите.

    23:46 02.06.2026

  • 33 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "?????":

    и при Наполеон, и при Хитлер войната започва през юни с многонационални армии, цяла Европа срещу Русия, и единият, и другият губят целите си армии, Русия стига до столицата Париж, а след 130 години до Берлин

    23:54 02.06.2026

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