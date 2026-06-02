Военни игри пред портите на Русия! САЩ и НАТО стартират бойни учения в Балтийско море

САЩ и съюзниците им от НАТО започват тази седмица ежегодните военноморски учения BALTOPS в Балтийско море, макар и с по-малък мащаб от миналата година, предава "Ройтерс".

Маневрите, които се провеждат ежегодно от 1971 г., ще съберат около 20 кораба от 15 държави и близо 6000 военнослужещи - приблизително наполовина по-малко спрямо предходното издание. Според военни представители по-малкият мащаб е резултат от текущите оперативни ангажименти на западните военноморски сили в други региони, включително Ормузкия проток и Арктика, а не от отслабване на ангажимента към Алианса.

Учението, ръководено от САЩ, ще се проведе между 4 и 20 юни и ще бъде най-голямата военноморска маневра в Балтийско море през годината. Вашингтон ще участва с флагманския кораб "Маунт Уитни", въпреки продължилите месеци критики към НАТО от президента Доналд Тръмп и плановете за намаляване на американските ангажименти към Алианса.

Германският контраадмирал Стефан Хайш заяви, че макар учението да не е планирано като пряк отговор на текущи събития, моментът му придава допълнително политическо значение.

"В този период е знак за силата на алианса, че се провежда мащабно учение под ръководството на САЩ с широкото участие на НАТО", каза той. "Това е знак за единството и силата на алианса и тук говоря за всички съюзници."

Хайш ръководи многонационалния военноморски щаб за Балтийско море, създаден от Германия в Росток през 2024 г. за координация на операции на НАТО в региона при евентуален конфликт с Русия. Щабът ще ръководи и предстоящото учение BALTOPS.

Маневрите ще започнат в западната част на Балтийско море, след което ще се преместят на изток, където ще бъдат отработени сценарии за снабдяване и защита на свободното корабоплаване около шведския остров Готланд.

"Свободните морски комуникационни линии са от основно значение", каза Хайш, подчертавайки значението им както за военната логистика, така и за търговското корабоплаване.

По думите му Русия вероятно ще избягва действия, които биха довели до задействане на Член 5 от договора на НАТО за колективна отбрана.

"Бих предположил, че Русия ще остане под прага на член 5, ако се опита да ни изпита."