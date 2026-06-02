Кремъл заяви, че войната в Украйна е навлязла в различна парадигма поради това, което той нарече „нечовешки актове на терор“, извършени от киевските военни срещу цивилни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи това изявление пред репортери, когато беше попитан за масираните нощни удари на Русия срещу украински градове, при които загинаха най-малко 18 души и над 100 бяха ранени.

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Москва заяви, че засилва ударите си по военни цели в Украйна като отмъщение за това, което тя определи като опустошителен украински удар с дрон срещу ученическо общежитие в контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна миналия месец, при който загинаха 21 души. Украйна отрича да е атакувала общежитието и заяви, че е атакувала команден център за дронове в района.

„Ако киевският режим съзнателно извършва такива нечовешки актове на терор срещу цивилни, срещу деца, тогава това е съвсем различна парадигма“, каза Песков.

Той посочи, че Русия систематично атакува украински военни цели в Киев и други градове и че мирният процес в Украйна е в застой. Русия обаче поддържа връзка със САЩ, добави руският президентски говорител. Вашингтон отдавна се опитва да посредничи за споразумение между Киев и Москва.

„Оставаме отворени за мирни преговори“, каза Песков, повтаряйки позицията на Кремъл, която Украйна приема като искане за капитулация, че войната може да приключи незабавно, ако Киев се съгласи да изтегли силите си от четири украински региона, които Русия обяви за свои през 2022 г. в това, което Украйна определи като кърваво заграбване на земя.