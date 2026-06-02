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Нечовешки актове на терор! Кремъл заговори за нова парадигма във войната в Украйна
  Тема: Украйна

Нечовешки актове на терор! Кремъл заговори за нова парадигма във войната в Украйна

2 Юни, 2026 22:10 1 239 25

  • русия-
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  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи това изявление пред репортери, когато беше попитан за масираните нощни удари на Русия срещу украински градове, при които загинаха най-малко 18 души и над 100 бяха ранени

Нечовешки актове на терор! Кремъл заговори за нова парадигма във войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че войната в Украйна е навлязла в различна парадигма поради това, което той нарече „нечовешки актове на терор“, извършени от киевските военни срещу цивилни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи това изявление пред репортери, когато беше попитан за масираните нощни удари на Русия срещу украински градове, при които загинаха най-малко 18 души и над 100 бяха ранени.

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Москва заяви, че засилва ударите си по военни цели в Украйна като отмъщение за това, което тя определи като опустошителен украински удар с дрон срещу ученическо общежитие в контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна миналия месец, при който загинаха 21 души. Украйна отрича да е атакувала общежитието и заяви, че е атакувала команден център за дронове в района.

„Ако киевският режим съзнателно извършва такива нечовешки актове на терор срещу цивилни, срещу деца, тогава това е съвсем различна парадигма“, каза Песков.

Той посочи, че Русия систематично атакува украински военни цели в Киев и други градове и че мирният процес в Украйна е в застой. Русия обаче поддържа връзка със САЩ, добави руският президентски говорител. Вашингтон отдавна се опитва да посредничи за споразумение между Киев и Москва.

„Оставаме отворени за мирни преговори“, каза Песков, повтаряйки позицията на Кремъл, която Украйна приема като искане за капитулация, че войната може да приключи незабавно, ако Киев се съгласи да изтегли силите си от четири украински региона, които Русия обяви за свои през 2022 г. в това, което Украйна определи като кърваво заграбване на земя.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да....

    41 14 Отговор
    Нечовешки , бандеровците избиваха руските..
    Нечовешки, по нацистки..
    Е, сега ще трябва да спите в метрото..
    Това все пак е по човешки, дано се освестите

    Коментиран от #19

    22:13 02.06.2026

  • 2 ФАКТ

    29 9 Отговор
    Бандерите са терористи и трябва да изчезнат!

    Коментиран от #5, #7

    22:15 02.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 20 Отговор
    аз такава велика сила като МАтушката не съм виждал

    22:16 02.06.2026

  • 4 ПЕСКОВ

    10 12 Отговор
    Сега ще видите
    Какъв Отговор
    Ви чака ?

    ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    сега се започва .

    Коментиран от #6

    22:17 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "ПЕСКОВ":

    алаху акбару

    22:19 02.06.2026

  • 7 ФАКТ Е

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
    От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!

    Коментиран от #10, #14

    22:19 02.06.2026

  • 8 така, така

    16 8 Отговор
    Честно да призная, дори сега руснаците пипат меко. Ако бяха малко като западняците, отдавна да са развяли бялото знаме украинците изпод руините на Киев.ъ
    Дано това не са отговори за няколко дни, а систематично унищожаване на малкия останал индустриален капацитет на 0срайната и тотално да закрият електрическата система. Изведнъж ще има много желаещи да преговарят.
    Разбира се не изключвам вариант, Путин да е решил тотално да занули и ЕС, но затова не му трябва дълга война - при сегашните икономически условия ЕС се е катурнал по нанадолнището без грам спирачки. Тъй че, да ги погват украинците и да се свършва с тая война.

    22:22 02.06.2026

  • 9 УЛТРАПРОПА ГАНДА

    12 3 Отговор
    АМАдОЛИЙЙЙЙ, А НЕЩО ЗА сатаНЯХУ НЕМА ЛИ ДА НАПИШЕШ ЧЕ ИЗ ТРЕПАХИЛЯДИ ДЕЦА И ЖЕНИ

    22:25 02.06.2026

  • 10 Браво

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ Е":

    Р. Радев ще влезе в историята на България като най-безпомощният премиер. 9 години руга всички правителства без неговите, сега всичко ще му се връща.

    Коментиран от #18

    22:25 02.06.2026

  • 11 ?????

    0 0 Отговор
    А дано, ама надали?

    22:26 02.06.2026

  • 12 ГЕНЕРАЛ ГЕРМАНУГРЮМОВ

    4 8 Отговор
    Наложи се да взривяваме домове

    За да вкараме ПУТИН в КРЕМЪЛ.

    Колко ли кръв трябва да се пролее
    За да го изкараме оттам?

    Малко след това свое Изказване

    Шефът на ФСБ
    ГЕНЕРАЛ УГРЮМОВ
    Е УБИТ .

    22:26 02.06.2026

  • 13 Брутален

    12 0 Отговор
    Една клика, която е по-точно да назовем престъпна банда, продала душата си на дявола (САЩ), е решила да направи състояние и златни тоалетни като промени и опустоши живота на милиони хора. Нека изчезне заедно с всичките си спонсори и поддръжници.....СЕГА!......

    22:26 02.06.2026

  • 14 Така е

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ Е":

    Радев вече стана за смях! Всеки се кудоши с него.

    Коментиран от #16

    22:27 02.06.2026

  • 15 Моряка

    2 3 Отговор
    Преди 82 години,от 23 юни 1944г до към- 8 ми юли( за половин месец),съветската армия проведе блестящата операция Багратион,най голямата в човешката история ( по количество сили и средства и по териториален обхват).С тази операция Сталин освободи наведнъж цяла Белорусия.А сега 4 години се питаме чий е Покровск.Ех,Вова,Вова, ............

    22:29 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ъъъъ

    8 3 Отговор
    Аз все още не разбирам, защо това продължава вече 5 години, като можеше да приключи още на третата седмица и от Украйна да е останала само табелата....🤔

    22:30 02.06.2026

  • 18 АЙДЕ БЕ...?!

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Браво":

    Че той Радев току-що влезе в длъжност,ве патък такъв...!
    А ти как прозря в бъдещето,не става ясно...?!

    22:31 02.06.2026

  • 19 ДаноИзбиятПак

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да....":

    и твоите зъби!

    22:31 02.06.2026

  • 20 Баба Гошка

    5 1 Отговор
    Ще ги търситр вий руснаците да ви отърват от бабба алиноразбойниците, ама няма. Напущахте ги свободно из цяла европа, сега надавате войй, а те даже още не са се развихрили в не легалните си дейности. Я сте гъккнали, я са ви по чин аллии

    22:33 02.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 👎👎👎👎👎

    1 3 Отговор
    ИМПЕРИЯТА НА ,ТЕРОРА ,ЗЛОТО И МРАКА Я ЧАКА СЪДБАТА НА СССР И ТО ПО ЛОША.

    22:34 02.06.2026

  • 23 Неук ста йков незнаещ български

    1 0 Отговор
    Стайков, Ко значи парадигма бре б к? Пиши на български, бре . На български пиши така че да те разбират!

    22:37 02.06.2026

  • 24 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Ударите в дълбочина в Русия са доста осезаеми и струват много на Кремъл. Досега Путин се въздържаше да отговори подобаващо в кииф и др големи градове по много причини----неизбежни голям брой жертви сред цивилните, възможни поражения на дип мисии и персонал и т.н.Сега ултрабандерите с удара по общежитието си направиха лоша услуга ,най меко казано.Всичкото накрадено може са стане излишно за минути.Противно на твърденията на масмедиите хиперзвука и в частност орешника работи реално и няма сейфти спот къде да се завреш.Въпрос на време е координатор на цели на терен да те засече в даден обект.

    22:38 02.06.2026

  • 25 Бай Иван

    1 0 Отговор
    От обстрел със стотици дронове и 80 ракети, руснаците са убили неволно 4 души, а украинските нацисти с един техен удар с три вълни дронове убиха 24 бъдещи учители спящи в общежитие! Американците с две крилати ракети убиха 200 девойчета в Техеран, също в общежитие плюс отиващите да ги спасяват, защото с един дрон са наблюдавали какво става и веднага след, като са започнали спасителни работи са изпратили още една ракета по общежитието! Нека автора на този пасквил да ми обясни, кое нарича нечовешки терор! То бива наглост и лицемерие, но вашето надминава всякакви граници!

    22:40 02.06.2026

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