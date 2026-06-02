Нечовешки актове на терор! Кремъл заговори за нова парадигма във войната в Украйна

Кремъл заяви, че войната в Украйна е навлязла в различна парадигма поради това, което той нарече „нечовешки актове на терор“, извършени от киевските военни срещу цивилни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи това изявление пред репортери, когато беше попитан за масираните нощни удари на Русия срещу украински градове, при които загинаха най-малко 18 души и над 100 бяха ранени.
Москва заяви, че засилва ударите си по военни цели в Украйна като отмъщение за това, което тя определи като опустошителен украински удар с дрон срещу ученическо общежитие в контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна миналия месец, при който загинаха 21 души. Украйна отрича да е атакувала общежитието и заяви, че е атакувала команден център за дронове в района.
„Ако киевският режим съзнателно извършва такива нечовешки актове на терор срещу цивилни, срещу деца, тогава това е съвсем различна парадигма“, каза Песков.
Той посочи, че Русия систематично атакува украински военни цели в Киев и други градове и че мирният процес в Украйна е в застой. Русия обаче поддържа връзка със САЩ, добави руският президентски говорител. Вашингтон отдавна се опитва да посредничи за споразумение между Киев и Москва.
„Оставаме отворени за мирни преговори“, каза Песков, повтаряйки позицията на Кремъл, която Украйна приема като искане за капитулация, че войната може да приключи незабавно, ако Киев се съгласи да изтегли силите си от четири украински региона, които Русия обяви за свои през 2022 г. в това, което Украйна определи като кърваво заграбване на земя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да....
Нечовешки, по нацистки..
Е, сега ще трябва да спите в метрото..
Това все пак е по човешки, дано се освестите
Коментиран от #19
22:13 02.06.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #5, #7
22:15 02.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:16 02.06.2026
4 ПЕСКОВ
Какъв Отговор
Ви чака ?
ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
сега се започва .
Коментиран от #6
22:17 02.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "ПЕСКОВ":алаху акбару
22:19 02.06.2026
7 ФАКТ Е
До коментар #2 от "ФАКТ":За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!
Коментиран от #10, #14
22:19 02.06.2026
8 така, така
Дано това не са отговори за няколко дни, а систематично унищожаване на малкия останал индустриален капацитет на 0срайната и тотално да закрият електрическата система. Изведнъж ще има много желаещи да преговарят.
Разбира се не изключвам вариант, Путин да е решил тотално да занули и ЕС, но затова не му трябва дълга война - при сегашните икономически условия ЕС се е катурнал по нанадолнището без грам спирачки. Тъй че, да ги погват украинците и да се свършва с тая война.
22:22 02.06.2026
9 УЛТРАПРОПА ГАНДА
22:25 02.06.2026
10 Браво
До коментар #7 от "ФАКТ Е":Р. Радев ще влезе в историята на България като най-безпомощният премиер. 9 години руга всички правителства без неговите, сега всичко ще му се връща.
Коментиран от #18
22:25 02.06.2026
11 ?????
22:26 02.06.2026
12 ГЕНЕРАЛ ГЕРМАНУГРЮМОВ
За да вкараме ПУТИН в КРЕМЪЛ.
Колко ли кръв трябва да се пролее
За да го изкараме оттам?
Малко след това свое Изказване
Шефът на ФСБ
ГЕНЕРАЛ УГРЮМОВ
Е УБИТ .
22:26 02.06.2026
13 Брутален
22:26 02.06.2026
14 Така е
До коментар #7 от "ФАКТ Е":Радев вече стана за смях! Всеки се кудоши с него.
Коментиран от #16
22:27 02.06.2026
15 Моряка
22:29 02.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ъъъъ
22:30 02.06.2026
18 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #10 от "Браво":Че той Радев току-що влезе в длъжност,ве патък такъв...!
А ти как прозря в бъдещето,не става ясно...?!
22:31 02.06.2026
19 ДаноИзбиятПак
До коментар #1 от "Да....":и твоите зъби!
22:31 02.06.2026
20 Баба Гошка
22:33 02.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 👎👎👎👎👎
22:34 02.06.2026
23 Неук ста йков незнаещ български
22:37 02.06.2026
24 Макробиолог
22:38 02.06.2026
25 Бай Иван
22:40 02.06.2026