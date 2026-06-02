Техеран: Не преговаряме с американците от няколко дни

Размяната на съобщения между Иран и САЩ за прекратяване на войната е спряла преди няколко дни, предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Според Фарс последното съобщение от Иран към САЩ е съдържало "ясно послание за Ливан".

Иран е преустановил комуникацията с посредниците, след като Израел е заплашил да бомбардира Бейрут в рамките на операцията си в Ливан срещу проиранското движение "Хизбула", предаде Асошиейтед прес, като се позова на Фарс и на още една иранска агенция - Тасним. И за двете ирански агенции се смята, че са близки до влиятелния ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Позицията на Иран е, че сраженията в Ливан са част от по-широките преговори за спиране на огъня със САЩ. Израел и САЩ казват, че боевете в Ливан са отделен въпрос от преговорите с Иран.

Посланиците на Израел и Ливан пристигнаха днес в американския Държавен департамент за нов кръг от преки преговори между страните, предаде Франс прес. Това е четвъртата среща между представители на двете страни.

Продължаващите сражения между Израел и "Хизбула" са основен проблем в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Иран.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера спиране на взаимните атаки между Израел и "Хизбула". Въпреки изказването на Тръмп размяната на удари между Израел и "Хизбула" продължи както през изтеклата нощ, така и днес.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио междувременно днес съобщи, че Иран се е съгласил да преговаря по въпроси, свързани с ядрената му програма, които досега е отказвал да обсъжда, предаде Ройтерс.

По време на първото си изслушване в Конгреса от началото на войната с Иран Рубио посочи, че не може да гарантира дали преговорите ще доведат до споразумение за прекратяване на войната.

Повече от три месеца след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей беше убит при израелски въздушен удар, ирански представители за първи път публично споменаха за планове за погребални церемонии, предаде ДПА.

Церемониите са насрочени за началото на ислямския месец мухарам, каза днес заместник-кметът на Техеран Амин Таваколизаде. Началото на мухарам съответства на средата на юни.

Планира се церемониите да се състоят в Техеран, в поклонническия град Кум и в родния град на аятолах Хаменей - Машхад.

Хаменей ще бъде погребан в религиозния център на Машхад - в комплекса с гробницата на Имам Реза. Властите очакват в церемониите в Техеран да участват до 20 милиона души.