Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Не преговаряме с американците от няколко дни

Техеран: Не преговаряме с американците от няколко дни

2 Юни, 2026 18:40, обновена 2 Юни, 2026 18:42 744 10

  • иран-
  • сащ-
  • ливан-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп

Продължаващите сражения между Израел и "Хизбула" са основен проблем в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Иран

Техеран: Не преговаряме с американците от няколко дни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Размяната на съобщения между Иран и САЩ за прекратяване на войната е спряла преди няколко дни, предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Според Фарс последното съобщение от Иран към САЩ е съдържало "ясно послание за Ливан".

Иран е преустановил комуникацията с посредниците, след като Израел е заплашил да бомбардира Бейрут в рамките на операцията си в Ливан срещу проиранското движение "Хизбула", предаде Асошиейтед прес, като се позова на Фарс и на още една иранска агенция - Тасним. И за двете ирански агенции се смята, че са близки до влиятелния ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Позицията на Иран е, че сраженията в Ливан са част от по-широките преговори за спиране на огъня със САЩ. Израел и САЩ казват, че боевете в Ливан са отделен въпрос от преговорите с Иран.

Посланиците на Израел и Ливан пристигнаха днес в американския Държавен департамент за нов кръг от преки преговори между страните, предаде Франс прес. Това е четвъртата среща между представители на двете страни.

Продължаващите сражения между Израел и "Хизбула" са основен проблем в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Иран.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера спиране на взаимните атаки между Израел и "Хизбула". Въпреки изказването на Тръмп размяната на удари между Израел и "Хизбула" продължи както през изтеклата нощ, така и днес.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио междувременно днес съобщи, че Иран се е съгласил да преговаря по въпроси, свързани с ядрената му програма, които досега е отказвал да обсъжда, предаде Ройтерс.

По време на първото си изслушване в Конгреса от началото на войната с Иран Рубио посочи, че не може да гарантира дали преговорите ще доведат до споразумение за прекратяване на войната.

Повече от три месеца след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей беше убит при израелски въздушен удар, ирански представители за първи път публично споменаха за планове за погребални церемонии, предаде ДПА.

Церемониите са насрочени за началото на ислямския месец мухарам, каза днес заместник-кметът на Техеран Амин Таваколизаде. Началото на мухарам съответства на средата на юни.

Планира се церемониите да се състоят в Техеран, в поклонническия град Кум и в родния град на аятолах Хаменей - Машхад.

Хаменей ще бъде погребан в религиозния център на Машхад - в комплекса с гробницата на Имам Реза. Властите очакват в церемониите в Техеран да участват до 20 милиона души.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 3 Отговор
    Държавата взема от пенсионерите да има за Украйна.

    Коментиран от #9

    18:49 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сашо

    4 2 Отговор
    Много са слабаци Иран. От както започна примирието си разменят удари с американците, но пред Израел си мълчат като п..ки, въпреки, че мачкат тяхните братя в Ливан и в Газа.

    18:55 02.06.2026

  • 4 такива са фактите

    1 8 Отговор
    Никой не може да пречупи еврейския дух . Евреите ще продължат да почистват всички индивиди ,които са против тях и им желаят смърта ,и имат безспорното право на това . Просто щом някой желае смърта на евреи , то смърта първо него ще застига .

    Коментиран от #10

    18:57 02.06.2026

  • 5 Тръмплин

    2 0 Отговор
    - Ма къъъ??? Аз всяка сутрин лъжа стадото, че водим преговори и почти сте се навили да подпишете условията ми.

    19:02 02.06.2026

  • 6 Само предлагам

    1 1 Отговор
    Ами не преговаряйте Щом ви харесват погребенията

    19:08 02.06.2026

  • 7 Малоумника Тъмп

    2 0 Отговор
    Конгреса го изрита
    На изборите през септември ще го ритат като куче

    19:11 02.06.2026

  • 8 Сталин

    2 1 Отговор
    То само някой луд може да преговаря с тези негодници и кошерни дегенерати

    19:13 02.06.2026

  • 9 Арни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Коментар точно по темата. Но чукча не читател, чукча писател.

    19:20 02.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания