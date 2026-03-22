Г-7 осъди "безразсъдните" атаки на Иран срещу цивилни и гражданска инфраструктура

Външните министри на страните от Г-7 заявиха в събота, че са готови да предприемат необходимите мерки за подкрепа на глобалните енергийни доставки и потвърдиха ключовото значение на защитата на морските пътища, включително Ормузкия проток, предаде Ройтерс.



„Ние изразяваме подкрепата си към нашите партньори в региона предвид неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните представители“, обявиха в съвместно изявление министрите на външните работи на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.



„Осъждаме най-категорично безразсъдните атаки на режима (в Иран) срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура, включително енергийна инфраструктура“, заявиха още представителите на Г-7.

Над 1500 души са загинали в Иран от началото на американско-израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство, предаде ДПА.



Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години. Още 21 000 души са били ранени, обяви медията в "Екс" (X).



Около 220 медицински центъра са били евакуирани, а 21 медицински работници са загинали, добави иранската телевизия.



Данните бяха оповестени, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран през следващите дни.