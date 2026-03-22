Г-7 осъди "безразсъдните" атаки на Иран срещу цивилни и гражданска инфраструктура

Външните министри на страните от Г-7 заявиха в събота, че са готови да предприемат необходимите мерки за подкрепа на глобалните енергийни доставки и потвърдиха ключовото значение на защитата на морските пътища, включително Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
„Ние изразяваме подкрепата си към нашите партньори в региона предвид неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните представители“, обявиха в съвместно изявление министрите на външните работи на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
„Осъждаме най-категорично безразсъдните атаки на режима (в Иран) срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура, включително енергийна инфраструктура“, заявиха още представителите на Г-7.
Над 1500 души са загинали в Иран от началото на американско-израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство, предаде ДПА.
Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години. Още 21 000 души са били ранени, обяви медията в "Екс" (X).
Около 220 медицински центъра са били евакуирани, а 21 медицински работници са загинали, добави иранската телевизия.
Данните бяха оповестени, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран през следващите дни.
7 Фейк на часа
Не Иран е нападнал някого, а Израел и САЩ нападнаха Иран като избиха цялото му ръководство, а също и 200 ученички защото ИИ прогнозирал, че така ще предизвикат недоволство в иранския народ.
06:27 22.03.2026
До коментар #2 от "хехе":Убийството на деца е висша еврюатлантическа ценност.
В тези организации са събрани пълни откачалки и сатанисти.
06:30 22.03.2026
13 А що не осъдиха
Вълкът и агнето. Кой на кого мъти водата, бе?
Точно това убива запада. Тези нямат акъл и винаги се пишат за "добрите", ама НЕ са!
06:32 22.03.2026
19 Защо държавите от Г-7 не се възмутиха
2. Че САЩ и Израел нападнаха Иран без решение на Съвета за Сугурност на ООН
3. Че САЩ нападнаха Иран без гласуване в НАТО
06:38 22.03.2026
До коментар #9 от "Вашето мнение":Първо ги използва!
06:41 22.03.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕВРЕИТЕ И САЩ ДА СЕ ОБЯСНЯВАТ ЗАЩО НАПАДНАХА ИРАН ?
06:42 22.03.2026
До коментар #24 от "Иван":Така ли правехте при Георги Илиев?
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #26 от "Анонимен":ПИТАЙ РЕДАКЦИЯТА ?
ТЕ СА ФИРМА НА ВИС 2 :)
До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Вие се знаете!
До коментар #30 от "Дзак":При това му плащат!
07:04 22.03.2026
До коментар #33 от "Оня":Чакаме да разберем!
07:08 22.03.2026
35 Спорт
Тези умствено изостанали ли са или са спели зимен сън и март месец се събуждат?
Няма такива наглеци.
07:12 22.03.2026