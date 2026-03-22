Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Г-7 осъди "безразсъдните" атаки на Иран срещу цивилни и гражданска инфраструктура

22 Март, 2026 06:15, обновена 22 Март, 2026 06:22 1 151 35

  • иран-
  • война-
  • г-7-
  • загинали

Над 1500 души са загинали в Иран през първите три седмици от войната

Г-7 осъди "безразсъдните" атаки на Иран срещу цивилни и гражданска инфраструктура - 1
Снимка: YouTube
БТА

Външните министри на страните от Г-7 заявиха в събота, че са готови да предприемат необходимите мерки за подкрепа на глобалните енергийни доставки и потвърдиха ключовото значение на защитата на морските пътища, включително Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

„Ние изразяваме подкрепата си към нашите партньори в региона предвид неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните представители“, обявиха в съвместно изявление министрите на външните работи на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

„Осъждаме най-категорично безразсъдните атаки на режима (в Иран) срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура, включително енергийна инфраструктура“, заявиха още представителите на Г-7.

Над 1500 души са загинали в Иран от началото на американско-израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство, предаде ДПА.

Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години. Още 21 000 души са били ранени, обяви медията в "Екс" (X).

Около 220 медицински центъра са били евакуирани, а 21 медицински работници са загинали, добави иранската телевизия.

Данните бяха оповестени, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран през следващите дни.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Г-осмия

    64 1 Отговор
    Г7 да се погледне в огледалото с тея двойни и тройни стандарти. Да ходят на... в.....

    06:23 22.03.2026

  • 2 хехе

    64 1 Отговор
    не съм прочел някъде Г-7 да осъждат мошетата и рижия за същото, а и да не забравя да кажат нещо за избитите деца в девическото училище или това е демократично убийство.

    Коментиран от #9

    06:24 22.03.2026

  • 3 Европеец

    59 1 Отговор
    Ха, жертвата го осъждат, що ли да очаквам друго, освен известните двойни стандарти....

    06:25 22.03.2026

  • 4 Коста

    61 1 Отговор
    Атаките на САЩ и Израел кога ще осъдите Oлигофрени?

    06:25 22.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    50 2 Отговор
    Г7 е съставен от държави, които са заченати с кражби и убийства на жени и деца по цял свят. Бившите им колонии и тези, които са се опитвали да търгуват с тях не искат да чуят за тях. Та точно те били възмутени?

    06:25 22.03.2026

  • 6 Гадно

    16 0 Отговор
    "атаки на Иран срещу цивилни и гражданска инфраструктура" Така ислямизма не върви!

    06:26 22.03.2026

  • 7 Фейк на часа

    50 1 Отговор
    Тия са поредните лицемери имащи проблеми с причинно-следствените връзки.
    Не Иран е нападнал някого, а Израел и САЩ нападнаха Иран като избиха цялото му ръководство, а също и 200 ученички защото ИИ прогнозирал, че така ще предизвикат недоволство в иранския народ.

    06:27 22.03.2026

  • 8 Швейк

    17 0 Отговор
    Сега "осъдените" ще спрат с атаките !

    06:28 22.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    34 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Убийството на деца е висша еврюатлантическа ценност.

    Коментиран от #22

    06:29 22.03.2026

  • 10 Някой да коментира, речта на Нетаняху

    38 0 Отговор
    че той уважавал повече Чингис Хан от Исус Христос защото само чрез жестокост и насилие се постигали целите, а не чрез любов и смирение?

    В тези организации са събрани пълни откачалки и сатанисти.

    06:30 22.03.2026

  • 11 Някой

    31 0 Отговор
    Не ни занимавайте с двойните стандарти на тази организация с все по - затихващи функции.

    06:30 22.03.2026

  • 12 Ами..

    28 0 Отговор
    Г-7 , еие сте точно такива, каквито ви определи Тръмп- СТРАХЛИВЦИ И ДВУЛИЧНИЦИ!

    06:31 22.03.2026

  • 13 А що не осъдиха

    33 0 Отговор
    Подпалвачите на войната? Нахалството и двойните им стандарти къртят вече мивки.
    Вълкът и агнето. Кой на кого мъти водата, бе?
    Точно това убива запада. Тези нямат акъл и винаги се пишат за "добрите", ама НЕ са!

    06:32 22.03.2026

  • 14 Оня

    25 0 Отговор
    Еииии Кайчето пак се изяви! Бравос! Голема работа е тая! А иначе за лицемерието на тия да се говори е безпредметно! Те тека са заченати с очи на задните части!

    06:32 22.03.2026

  • 15 Г- 7 мафиотите се зашитават

    30 0 Отговор
    Абе тия шибеци защо не се възмутиха от вероломното нападение на кравария и евреите над ИРАН , а се възмущават когато ИРАН отвърне на удара им ????? Да бяха изразили възмущение от израелските убийци в ивицата Газа и Ливан ????? Що тъй ??????

    06:33 22.03.2026

  • 16 Коста

    17 0 Отговор
    САЩ и Израел щели да засилят Оправданите атаките които ТЕ започнаха аИран отговарял Неоправдано на атаките видиш ли? Пълни гнусари!

    06:36 22.03.2026

  • 17 Истината

    19 0 Отговор
    Ето това ДВУЛИЧИЕ уби Запада- вече НИКОЙ не им вярва!

    06:36 22.03.2026

  • 18 Г-7

    16 0 Отговор
    Са мафия от крадци , лицемери , гангстери , убийци........

    06:37 22.03.2026

  • 19 Защо държавите от Г-7 не се възмутиха

    24 0 Отговор
    1. Че Тръмп нападна Иран в нарушение на законодателството на САЩ без да е получил одобрение от Конгреса
    2. Че САЩ и Израел нападнаха Иран без решение на Съвета за Сугурност на ООН
    3. Че САЩ нападнаха Иран без гласуване в НАТО

    06:38 22.03.2026

  • 20 Закривай кочината наречена

    18 0 Отговор
    Г-7 !!!!!!!!!!!!!!!

    06:38 22.03.2026

  • 21 Джаската

    19 0 Отговор
    нападнаха , че видишли може да произведат ядрено оръжие, същевременно евреите имат повече от 40 години, такова, но никой неги пипа! персите били атакували граждански обекти, янките не го правят, те са прецизни, треснаха училише с момичета. цялата история ее за пътя на газта и петрола, те за това почнаха и войнат в Сирия преди години. Но забравят, че има Провидение!!!!!

    06:41 22.03.2026

  • 22 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Първо ги използва!

    06:41 22.03.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ХАХА, С КОГА Г7 ЩЕ НАКАРА
    ЕВРЕИТЕ И САЩ ДА СЕ ОБЯСНЯВАТ ЗАЩО НАПАДНАХА ИРАН ?

    06:42 22.03.2026

  • 24 Иван

    10 0 Отговор
    Г-7 осъди удушените от Доналд Тръмп момичета.

    Коментиран от #26

    06:44 22.03.2026

  • 25 Керванът си върви.. желаещите си лаят

    13 1 Отговор
    То това им остана на "желаещите"- да обсъждат и да осъждат..

    06:45 22.03.2026

  • 26 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Иван":

    Така ли правехте при Георги Илиев?

    Коментиран от #28

    06:50 22.03.2026

  • 27 Коста

    16 2 Отговор
    Гнус ме е от България заради позицията и. Гнус ме е от ЕС заради позицията му.

    06:50 22.03.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    ПИТАЙ РЕДАКЦИЯТА ?
    ТЕ СА ФИРМА НА ВИС 2 :)

    Коментиран от #30

    06:59 22.03.2026

  • 29 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    За групата на шаро идиотите от г-7 разумното е неразумно лъжата истина и скоро ще плащат и ще се молят за енергия ,познайте на кого

    07:02 22.03.2026

  • 30 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Вие се знаете!

    Коментиран от #32

    07:03 22.03.2026

  • 31 Оня

    2 0 Отговор
    Тия кой ги е назначавал за съдии? Да не е едно пълничко момченце? Как е името на техния СЪД?

    07:03 22.03.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дзак":

    При това му плащат!

    07:04 22.03.2026

  • 33 Оня

    2 0 Отговор
    А междувременно залозите си вървят, кой ще е първият на килимчето в Кремъл?

    Коментиран от #34

    07:05 22.03.2026

  • 34 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Оня":

    Чакаме да разберем!

    07:08 22.03.2026

  • 35 Спорт

    0 0 Отговор
    Ние изразяваме подкрепата си към нашите партньори в региона предвид неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните представители“,

    Тези умствено изостанали ли са или са спели зимен сън и март месец се събуждат?
    Няма такива наглеци.

    07:12 22.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания