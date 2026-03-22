Токио недоумяващо към Тръмп: Как да ви предупредим за атаката срещу "Пърл Харбър", та ние бяхме във война?! ВИДЕО

Японският външен министър Тошимицу Мотеги заяви, че не намира за странно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е споменал атаката срещу Пърл Харбър по време на срещата на върха между Япония и САЩ, когато е обсъждал причините, поради които съюзниците не са били уведомени предварително за удара срещу Иран.

„Разговорът дори засегна атаката срещу Пърл Харбър, но в това нямаше нищо странно“, подчерта министърът по Fuji TV.

Мотеги подчерта, че Япония не участва в ударите срещу Иран, така че от международна гледна точка би било невъзможно да бъде уведомена предварително в подобна ситуация.

Коментирайки забележките на Тръмп за това, че Япония е по-наясно с изненадите от всеки друг и защо Токио не е уведомил Вашингтон предварително за атаката срещу Пърл Харбър, външният министър припомни, че преди 80 години Япония и САЩ са били в състояние на конфронтация и не са били съюзници.

„Разбира се, в такава ситуация е невъзможно да си представим японската страна да отправи предварително предупреждение за атака“, добави Мотеги.

Коментарите на Тръмп, заедно с липсата на реакция от японския премиер Санае Такаичи, предизвикаха възмущение сред някои японски политици и обществеността.