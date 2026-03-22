Токио недоумяващо към Тръмп: Как да ви предупредим за атаката срещу "Пърл Харбър", та ние бяхме във война?! ВИДЕО

Японският външен министър Тошимицу Мотеги заяви, че не намира за странно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е споменал атаката срещу Пърл Харбър по време на срещата на върха между Япония и САЩ, когато е обсъждал причините, поради които съюзниците не са били уведомени предварително за удара срещу Иран.
„Разговорът дори засегна атаката срещу Пърл Харбър, но в това нямаше нищо странно“, подчерта министърът по Fuji TV.
Мотеги подчерта, че Япония не участва в ударите срещу Иран, така че от международна гледна точка би било невъзможно да бъде уведомена предварително в подобна ситуация.
Коментирайки забележките на Тръмп за това, че Япония е по-наясно с изненадите от всеки друг и защо Токио не е уведомил Вашингтон предварително за атаката срещу Пърл Харбър, външният министър припомни, че преди 80 години Япония и САЩ са били в състояние на конфронтация и не са били съюзници.
„Разбира се, в такава ситуация е невъзможно да си представим японската страна да отправи предварително предупреждение за атака“, добави Мотеги.
Коментарите на Тръмп, заедно с липсата на реакция от японския премиер Санае Такаичи, предизвикаха възмущение сред някои японски политици и обществеността.
нещастници
Коментиран от #29, #39, #43
09:35 22.03.2026
Гост
Коментиран от #26
09:35 22.03.2026
Василеску
09:40 22.03.2026
Оз. Ген.Румянцев
09:40 22.03.2026
Госあ
09:40 22.03.2026
Казах ви
09:41 22.03.2026
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:41 22.03.2026
Дякон Унуфрий Араллампиев
09:42 22.03.2026
Бай Ламби
Коментиран от #12
09:45 22.03.2026
11 Кирил
Конфронтация е едно, война е друго.
САЩ и Иран също бяха в конфронтация
Коментиран от #14, #28, #40
09:49 22.03.2026
Зевзек
До коментар #10 от "Бай Ламби":Той Дончо вече не знае на кой свят се намира след като иранците ги попиляха. Защо ли САЩ ми прилича на късната римска империя където все по-смахнати и луди императори я управляват.
09:50 22.03.2026
Правдивият български цървул
В 21ви век е немислимо и престъпно да се убиват хора?
1300 са убити безпричинно, от Чифуско-Америкоската агресия среъщу Иран.
Киевските нео-Нацисти с военна поддръжка от €вро-Сброда / тайфата / и Америкосите, унищожиха близо 1-милион свои сънародници, забранявайки им да ползват роден-русски език.
Тези престъпления са немислими за 21ви век.
България настоява СТОП на тези агресии
Правдивият български цървул
09:52 22.03.2026
14 Учуден
До коментар #11 от "Кирил":"Япония напада без да е обявила война"
А САЩ обявиха война на Иран нали? Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.
09:52 22.03.2026
Г-жо Матеги
09:56 22.03.2026
Левски
Коментиран от #18
09:56 22.03.2026
Владимир Путин, президент
Вижда се че над тази въэраст имат ментални и патологични отклонения ☝️
Коментиран от #19
09:57 22.03.2026
Антитрол
До коментар #16 от "Левски":"и ще разберете защо САЩ не са били предупредени"
Те пък САЩ всичките които нападнаха ги предупредиха - И Садам и Кадафи и Милошевич и Мадуро а сега и аятоласите - не е вярно че по време на преговори изненадващо ги нападнаха - това е руска пропаганда.
10:00 22.03.2026
Санитаря от карлуково
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Така е и за това всички дето се пишат Путин са при нас
10:01 22.03.2026
НИЯ
Коментиран от #22
10:03 22.03.2026
Примляскващ
Коментиран от #25
10:05 22.03.2026
Възмутен
До коментар #20 от "НИЯ":"Този човек е военнолюбеца и иска всички да му се подчиняват"
Не е виновен той - лошото е че едни наведени "евроатлантици" му се подчиняват доброволно и сами се поставят в положението на роби. Я ако му се опълчат той нищо не може направи - САЩ колкото и да са силни не могат се изправи срещу целия свят.
10:08 22.03.2026
Профила на всички диктатори и масови
10:08 22.03.2026
Вая
Пърл Харбър е причината да се включат в ВСВ.
10:09 22.03.2026
Историк
До коментар #21 от "Примляскващ":"Помните ли как ви клахме по турско"
Не само това ами и да ни обвини защо българите не са предупредили султана че ще вдигат Априлското въстание.
Коментиран от #30
10:10 22.03.2026
Коста
До коментар #2 от "Гост":ми като е Про3т горкия. нищо в оранжевата кратуна. Добре че е Ушко да му казва какво да прави и то само пакости
Коментиран от #27
10:10 22.03.2026
Зевзек
До коментар #26 от "Коста":Ами той и предния им "президент" не беше по умен. Защо ли САЩ ми прилича на късната римска империя където все по-смахнати и луди императори я управляват.
10:15 22.03.2026
Гос丁
До коментар #11 от "Кирил":“…външният министър припомни, че преди 80 години Япония и САЩ са били в състояние на конфронтация и не са били съюзници.” Тази конфронтация е била породена от продължителната втора японско - китайска война (1937 - 1945) . Тогава заедно със СССР , САЩ и Англия са били на страната на Китай , които от своя страна налагат тотални икономически санкции спрямо Япония . Когато японските запаси от нефт приближават дъното се взема решение за атаката на Пърл Харбър (декември 1941) , а с нея се цели да се отслаби Тихоокеанския флот на САЩ с , което да се стигне по - лесно до суровините на страните от Югоизточна Азия .Не виждам в какво лъже японеца !
Коментиран от #33
10:17 22.03.2026
Мдаа
До коментар #25 от "Историк":В турските учебници Априлското възстание е отразено накратко като терористичен акт подбуден от Русия! Учебник по история 6 клас.
10:18 22.03.2026
Казанлъшкия
До коментар #28 от "Гос丁":Не японец, а японка,но иначе сигурно си прав . :)
10:23 22.03.2026
Казанлъшкия
Коментиран от #41
10:26 22.03.2026
9988
Така, че при обявена война никой никого не предупреждава къде има намерение да напада, напротив прикрива военните си действия.
Г-н Тръмп ако не погуби света, ще остане в историята като най-военолюбивия од..ъртял и ос..вирепял президент. Може би защото вече другите житийски радости, практикувани на онзи остров не са му по силите.
10:27 22.03.2026
стоян георгиев
10:29 22.03.2026
фен на сидеров
10:30 22.03.2026
гошо
10:32 22.03.2026
665
До коментар #1 от "нещастници":Трябва си много кух , за да не го доумяваш. Най просто казано - за да няма още от същото.
10:34 22.03.2026
665
До коментар #11 от "Кирил":Само вече 2 години пълна търговска блокада са им наложили.
Всеки кораб към и от Япония се пленява/потапя. Това ако не е необявена война , здраве му кажи.
10:37 22.03.2026
Гос丁
До коментар #34 от "Казанлъшкия":Вижте сега , японката (в случая премиерката Такаичи ) не проявява никаква словесна реакция , а реакцията - коментарът го прави японецът - външният министър Мотеги . Освен това ЦРУ е основано след войната през 1947 и не може да има каквато и да била връзка с атаката . Ако действително САЩ са предизвикали нападението на Пърл Харбър то едва ли ще се ограничи само с атака срещу военни цели на Хавай !
10:43 22.03.2026
Хи их хи
10:45 22.03.2026
Kaлпазанин
До коментар #1 от "нещастници":И какво правят 30000 говеда в Рамщайн ,и 800 бази в целия свят вкл и у нас
10:55 22.03.2026
Соваж бейби
11:03 22.03.2026