Токио недоумяващо към Тръмп: Как да ви предупредим за атаката срещу "Пърл Харбър", та ние бяхме във война?! ВИДЕО

22 Март, 2026 09:18, обновена 22 Март, 2026 09:32 2 954 44

В Япония не стихват коментарите след посещението на премиера в Белия дом

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японският външен министър Тошимицу Мотеги заяви, че не намира за странно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е споменал атаката срещу Пърл Харбър по време на срещата на върха между Япония и САЩ, когато е обсъждал причините, поради които съюзниците не са били уведомени предварително за удара срещу Иран.

„Разговорът дори засегна атаката срещу Пърл Харбър, но в това нямаше нищо странно“, подчерта министърът по Fuji TV.

Мотеги подчерта, че Япония не участва в ударите срещу Иран, така че от международна гледна точка би било невъзможно да бъде уведомена предварително в подобна ситуация.

Коментирайки забележките на Тръмп за това, че Япония е по-наясно с изненадите от всеки друг и защо Токио не е уведомил Вашингтон предварително за атаката срещу Пърл Харбър, външният министър припомни, че преди 80 години Япония и САЩ са били в състояние на конфронтация и не са били съюзници.

„Разбира се, в такава ситуация е невъзможно да си представим японската страна да отправи предварително предупреждение за атака“, добави Мотеги.

Коментарите на Тръмп, заедно с липсата на реакция от японския премиер Санае Такаичи, предизвикаха възмущение сред някои японски политици и обществеността.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нещастници

    85 2 Отговор
    светът още недоумява след двете атомни бомби какво правят американски бази в япония....

    Коментиран от #29, #39, #43

    09:35 22.03.2026

  • 2 Гост

    79 1 Отговор
    Бат Дончо кърти мифки, лепи плочки, и реди паркет! Денонощно....

    Коментиран от #26

    09:35 22.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Василеску

    54 5 Отговор
    Отдавна вече няма самураи и ронини. Останаха само ниските и мазни поклони и гейшигте

    09:40 22.03.2026

  • 5 Оз. Ген.Румянцев

    61 2 Отговор
    Още едно доказателство на какво ниво е образованието в САЩ.

    09:40 22.03.2026

  • 6 Госあ

    42 4 Отговор
    много слаб премиер. демокрацията не прощава.

    09:40 22.03.2026

  • 7 Казах ви

    48 1 Отговор
    Поредното доказателство,че този индивид има тежки ментални увреждания

    09:41 22.03.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    63 1 Отговор
    Остава японците да питат рижавия малоумник, защо не са били предупредени за атомните бомби над Хирошима и Нагасаки!

    09:41 22.03.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 2 Отговор
    Много грешки се направиха Пак ще плаща нашего брата Вече няма анализатори по телевизията Каква я мислехме каква стана

    09:42 22.03.2026

  • 10 Бай Ламби

    41 0 Отговор
    Госпожа, той Дончо от къде да знае че сте били във война тогава?

    Коментиран от #12

    09:45 22.03.2026

  • 11 Кирил

    3 23 Отговор
    Японеца лъже. Япония напада без да е обявила война
    Конфронтация е едно, война е друго.
    САЩ и Иран също бяха в конфронтация

    Коментиран от #14, #28, #40

    09:49 22.03.2026

  • 12 Зевзек

    34 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ламби":

    Той Дончо вече не знае на кой свят се намира след като иранците ги попиляха. Защо ли САЩ ми прилича на късната римска империя където все по-смахнати и луди императори я управляват.

    09:50 22.03.2026

  • 13 Правдивият български цървул

    22 3 Отговор
    Българското прогресиввно общество предлага ООНто, да забрани съвсем, ползването на оръжие за постигане на каквито и да били цели!
    В 21ви век е немислимо и престъпно да се убиват хора?
    1300 са убити безпричинно, от Чифуско-Америкоската агресия среъщу Иран.
    Киевските нео-Нацисти с военна поддръжка от €вро-Сброда / тайфата / и Америкосите, унищожиха близо 1-милион свои сънародници, забранявайки им да ползват роден-русски език.
    Тези престъпления са немислими за 21ви век.
    България настоява СТОП на тези агресии

    Правдивият български цървул

    09:52 22.03.2026

  • 14 Учуден

    30 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кирил":

    "Япония напада без да е обявила война"

    А САЩ обявиха война на Иран нали? Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.

    09:52 22.03.2026

  • 15 Г-жо Матеги

    19 0 Отговор
    Няма как Тръмп да разбере, това което се опитвате да му обясните за нападението над Пърл Харбър. Това е все едно да наливате вода в каца без дъно- българска поговорка.

    09:56 22.03.2026

  • 16 Левски

    7 1 Отговор
    Прочетете книгата на Ото фон Майснер "Делото Зорге" и ще разберете защо САЩ не са били предупредени.

    Коментиран от #18

    09:56 22.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор
    Само вметна, че е време да се забрани Конституционно руснаци и лица над 55г да стават Президенти !!!
    Вижда се че над тази въэраст имат ментални и патологични отклонения ☝️

    Коментиран от #19

    09:57 22.03.2026

  • 18 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Левски":

    "и ще разберете защо САЩ не са били предупредени"

    Те пък САЩ всичките които нападнаха ги предупредиха - И Садам и Кадафи и Милошевич и Мадуро а сега и аятоласите - не е вярно че по време на преговори изненадващо ги нападнаха - това е руска пропаганда.

    10:00 22.03.2026

  • 19 Санитаря от карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Така е и за това всички дето се пишат Путин са при нас

    10:01 22.03.2026

  • 20 НИЯ

    11 0 Отговор
    Този Тръмп е за усмирителна риза,той ще запали целият свят.Този човек е военнолюбеца и иска всички да му се подчиняват.Той напада всеки от който има какво да взима и да се облагодетелства.Счемно трябва да бъде спрян,преди да стане късно

    Коментиран от #22

    10:03 22.03.2026

  • 21 Примляскващ

    13 0 Отговор
    Това е все едно турския президент да дойде на официално посещение в България и хилейки се да каже: Помните ли как ви клахме по турско.

    Коментиран от #25

    10:05 22.03.2026

  • 22 Възмутен

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "НИЯ":

    "Този човек е военнолюбеца и иска всички да му се подчиняват"

    Не е виновен той - лошото е че едни наведени "евроатлантици" му се подчиняват доброволно и сами се поставят в положението на роби. Я ако му се опълчат той нищо не може направи - САЩ колкото и да са силни не могат се изправи срещу целия свят.

    10:08 22.03.2026

  • 23 Профила на всички диктатори и масови

    4 3 Отговор
    Убийци, задължително покрива критериите мъж, 70+, задържал се дълго на власт, ръсил семе по балерини, манекенки и други черва

    10:08 22.03.2026

  • 24 Вая

    1 0 Отговор
    Тия не си ли познават историята. САЩ не участват във войната до нападението в Пърл Харбър. Не са във война с Япония по това време.
    Пърл Харбър е причината да се включат в ВСВ.

    10:09 22.03.2026

  • 25 Историк

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "Примляскващ":

    "Помните ли как ви клахме по турско"

    Не само това ами и да ни обвини защо българите не са предупредили султана че ще вдигат Априлското въстание.

    Коментиран от #30

    10:10 22.03.2026

  • 26 Коста

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    ми като е Про3т горкия. нищо в оранжевата кратуна. Добре че е Ушко да му казва какво да прави и то само пакости

    Коментиран от #27

    10:10 22.03.2026

  • 27 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Коста":

    Ами той и предния им "президент" не беше по умен. Защо ли САЩ ми прилича на късната римска империя където все по-смахнати и луди императори я управляват.

    10:15 22.03.2026

  • 28 Гос丁

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кирил":

    “…външният министър припомни, че преди 80 години Япония и САЩ са били в състояние на конфронтация и не са били съюзници.” Тази конфронтация е била породена от продължителната втора японско - китайска война (1937 - 1945) . Тогава заедно със СССР , САЩ и Англия са били на страната на Китай , които от своя страна налагат тотални икономически санкции спрямо Япония . Когато японските запаси от нефт приближават дъното се взема решение за атаката на Пърл Харбър (декември 1941) , а с нея се цели да се отслаби Тихоокеанския флот на САЩ с , което да се стигне по - лесно до суровините на страните от Югоизточна Азия .Не виждам в какво лъже японеца !

    Коментиран от #33

    10:17 22.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    В турските учебници Априлското възстание е отразено накратко като терористичен акт подбуден от Русия! Учебник по история 6 клас.

    10:18 22.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гос丁":

    Не японец, а японка,но иначе сигурно си прав . :)

    10:23 22.03.2026

  • 34 Казанлъшкия

    3 1 Отговор
    Всъщност Пърл Харбър е доста спорен момент от историята на САЩ, които всъщност после признават нееднократно,че са търсели повод да се включат във войната,но не са имали такъв. Също като 11 септември това си е вероятно вътрешна работа ( на ЦРУ). Тръмп сега може би ще иска репарации от Япония :). Чуди се все откъде да ц.ица тоя кърлеж.

    Коментиран от #41

    10:26 22.03.2026

  • 35 9988

    6 1 Отговор
    Да уточня, че Япония и САЩ са участници във ВСВ . Япония е в съюза Силите на оста /Германия,Италия,Япония/ а САЩ е в съюз със СССР, Великобритания, Китай и още над 30 държави.
    Така, че при обявена война никой никого не предупреждава къде има намерение да напада, напротив прикрива военните си действия.
    Г-н Тръмп ако не погуби света, ще остане в историята като най-военолюбивия од..ъртял и ос..вирепял президент. Може би защото вече другите житийски радости, практикувани на онзи остров не са му по силите.

    10:27 22.03.2026

  • 36 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Срещите на тръмп с чужди политици са достойни за комедиен сериал.помня как весело жужаха бг троловете като се излагаше със зеленски.сега вече е друго ама преди година той беше техния идол.един морал едно духовно ниво един интелект и ценности!

    10:29 22.03.2026

  • 37 фен на сидеров

    4 0 Отговор
    часове преди нападението над Пърл Харбър японският посланик с подготвена нота чака да бъде приет от Президента на САЩ. не е дапуснат умишлено навреме ... нападението е било очаквано във върховете .

    10:30 22.03.2026

  • 38 гошо

    3 0 Отговор
    Оранжевият идиот е възпитаван в някоя тоалетна.Пълен позор дори за такава пропаднала сбирщина като краварите.

    10:32 22.03.2026

  • 39 665

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нещастници":

    Трябва си много кух , за да не го доумяваш. Най просто казано - за да няма още от същото.

    10:34 22.03.2026

  • 40 665

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кирил":

    Само вече 2 години пълна търговска блокада са им наложили.
    Всеки кораб към и от Япония се пленява/потапя. Това ако не е необявена война , здраве му кажи.

    10:37 22.03.2026

  • 41 Гос丁

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Казанлъшкия":

    Вижте сега , японката (в случая премиерката Такаичи ) не проявява никаква словесна реакция , а реакцията - коментарът го прави японецът - външният министър Мотеги . Освен това ЦРУ е основано след войната през 1947 и не може да има каквато и да била връзка с атаката . Ако действително САЩ са предизвикали нападението на Пърл Харбър то едва ли ще се ограничи само с атака срещу военни цели на Хавай !

    10:43 22.03.2026

  • 42 Хи их хи

    2 0 Отговор
    Това не е първата гавра на Тръмп със съюзниците му. С Мерц, когато той спомена за десанта в Нормандия и ролята на Хамериката за края на ВСВ, бай Дончо му отвърна, че това бил най-щастливия сен за тях/германците. На Ердо му говореше как с измама му взели предпоследните избори и бил в нещо, като изгнание и после изръси-ама ти по-добре знаеш как се фалшифицират избори. И Мерц и Ердо гледаха, като Зелнката, когато му обясняваха, че няма карти!

    10:45 22.03.2026

  • 43 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нещастници":

    И какво правят 30000 говеда в Рамщайн ,и 800 бази в целия свят вкл и у нас

    10:55 22.03.2026

  • 44 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Смее ли да каже нещо жената ?Седи срещу един луд с голяма власт в държавата му ?Много унизително беше, някой ден света трябва да ги сложи на мястото им американци ,ама за целта им трябва война на тяхна територия или разпад !

    11:03 22.03.2026

